«Их нравы»: разносторонний премьер-министр без диплома

«Черный мальчик» Бюлент Эджевит

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается рассказ о политике социал-демократического толка, журналисте и писателе Бюленте Эджевите.

Запретил переписывать закон под себя



Безусловно, одной из ярчайших фигур политического Олимпа Турецкой Республики начиная с середины 1960-х годов был Бюлент Эджевит, или, как его называли на родине, «Черный мальчик». Этот политический псевдоним он получил с легкой руки одной пожилой избирательницы во время предвыборной кампании 1973 года. Тогдашние политтехнологи подхватили это название и на какое-то время оно даже стало частью лозунга кампании «Умудумуз Караоглан» («Наша надежда — Черный мальчик»).

Несмотря на то, что Эджевит был выходцем из интеллигентной и очень образованной семьи (его отец был судмедэкспертом, а мать — одной из первых турецких художниц), Бюлент так и не завершил свое обучение и не имел диплома о высшем образовании. Данный пункт биографии, однако, не помешал ему пять раз занимать кресло премьер-министра Турции с небольшими перерывами. Примечательно, что именно этот пункт стал для него преградой на пути к президентскому креслу — по закону о выборах, на данный пост могут претендовать только люди с высшим образованием. В относительно недалеком 2000 году коалиционное правительство даже хотело отменить это положение, чтобы устранить формальное препятствие на пути Эджевита, но он категорически запретил это делать, понимая, что нельзя менять законодательство страны в угоду личным интересам.

Возвращаясь к теме обучения, необходимо отметить, что незавершенное образование Эджевита было самым серьезным и настоящим. В 1944 году он оканчивает знаменитый стамбульский Колледж Роберта — одну из первых заграничных школ США, начавшую свою деятельность еще во времена Османской империи. Затем Бюлент поступает на юридический факультет Анкарского университета. Блестящее владение английским языком, которому он обучался в Колледже Роберта, открывает ему дорогу в Лондон, где он некоторое время работает переводчиком при турецком посольстве, а также секретарем атташе по печати. В конце 1950-х годов около года изучает социальную психологию в Гарвардском университете. Долгое время работает журналистом в различных турецких и американских изданиях.

Исмет Инёню и Бюлент Эджевит. Фото islamansiklopedisi.org.tr

Не только политик

В большую политику Эджевит приходит в 1961 году в качестве депутата народно-республиканской партии от провинции Зонгулдак, хотя в партию вступает еще в далеком 1953 году. В период премьерства Исмета Инёню Эджевит занимает пост министра труда. Именно ему приписывают идеи введения в Турции коллективных договоров и расширения прав и свобод трудящихся.

Период с 1970 по 1980 годы становится, пожалуй, самым напряженным десятилетием в политической карьере Эджевита. Здесь и переворот /articles/157959-bulat-nogmanov-o-perevorote-1971-goda-v-turcii 1971 года, и внутрипартийная борьба, в результате которой он возглавил НРП, сменив Инёню, и выборы президента 1973 года, когда они на пару с Демирелем успешно отразили давление военных и продвинули на этот пост общего кандидата, и военная операция на Кипре, о которой мы расскажем в одной из следующих публикаций, и жесткая политическая схватка с Демирелем, и новый государственный переворот 1980 года, когда Эджевиту на 10 лет запретили заниматься политикой, и многое другое.

Многие современники политика отмечают его поразительную работоспособность, дотошность и невероятную силу убеждения. Будучи лидером партии, он вникал практически во все вопросы и проблемы, с которыми к нему приходили люди. Кстати, пресловутый запрет на выращивание мака, который мы упоминали в предыдущей публикации, был отменен в период премьерства Эджевита.

За всю политическую карьеру Эджевита на него было организовано не менее восьми покушений — не только в Турции, но и в США. Ни одно из них не увенчалось успехом. Фото gzt.com

Стоит также отметить, что Бюлент Эджевит был не только политиком, но и талантливым журналистом, поэтом и писателем. После себя он оставил четыре сборника стихов, написанных в разные годы, и двенадцать книг, посвященных внутренней и внешней политике Турецкой Республики. Кроме ставшего традиционным английского, он владел также санскритом и бенгальским языком. В Турции до сих пор популярны его переводы на турецкий книг Рабиндраната Тагора, Эзры Паунда, Томаса Элиота и Бернарда Льюиса.

Среди оппонентов политика были и те, кто не гнушался прибегать к формуле «нет человека — нет проблемы». По этой причине за всю политическую карьеру Эджевита на него было организовано не менее восьми покушений — не только в Турции, но и в США. Ни одно из них не увенчалось успехом.

