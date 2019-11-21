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Мобильный помощник и ориентационные курсы: как в Казани адаптируют мигрантов

20:47, 21.11.2019
Мобильный помощник и ориентационные курсы: как в Казани адаптируют мигрантов

В Татарстане разработан пилотный проект по социальному патронажу для мигрантов. Автономной благотворительной некоммерческой организацией «Новый век» в 2018 году модель была успешно опробована в Татарстане, а в 2019 году благодаря президентскому гранту запущен следующий этап — масштабирование этой практики на всю страну. Как работает с мигрантами выездная бригада из врача, юриста и социального работника и зачем нужно мобильное приложение M-Help — в видеорепортаже «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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