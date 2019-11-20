Сергей Иванов: «Татарстан должен стать чемпионом гостеприимства в нашей стране»

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани стартовал образовательный Форум гостеприимства, где обсуждаются вопросы повышения качества обслуживания в туристических центрах Татарстана через обучение, проведение воркшопов и тренингов для местных членов туриндустрии. Участникам отрасли объяснили, в чем суть концепции бренда Visit Tatarstan и почему пора отодвинуть на задний план «стандартный» европейский сервис, сделав акцент на национальном колорите и знаменитом татарском гостеприимстве. Подробности — в материале «Реального времени».

Европейский сервис vs татарское гостеприимство

Сегодняшний форум собрал на своей площадке порядка 400 представителей линейного персонала отелей и гостиниц, кафе и ресторанов, музеев и экскурсионных центров Татарстана. Организаторы приготовили для них тренинги по коммуникациям, увеличению продаж, решению конфликтных ситуаций и стандартам гостеприимства. Все это — для создания в республике еще более комфортной и благоприятной атмосферы пребывания туристов.

— Тема, поднятая на форуме, — не новая. Мы все об этом периодически говорим, но, мне кажется, еще не до конца владеем, знаем и понимаем, с чем имеем дело, — заявил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. — Мы не до конца знаем, что мы должны сделать, чтобы человек сказал: «Действительно, был в Татарстане и гостеприимство — просто класс». Нам надо очень хорошо разбираться в этом вопросе.

Также спикер добавил, что важно «не бояться обращаться к своей истории, традициям и корням» — это только сыграет на руку туристической отрасли республики.

— Европейские, западные стандарты мы уже, как правило, не замечаем. Теперь турист ищет чего-то другого — какие-то национальные особенности. И в этой части нам еще есть над чем работать. Татарстан и все мы как команда должны стать чемпионами гостеприимства в нашей стране. Важно сконцентрироваться на чем-то дополнительном, что вы можете донести до гостя: рассказать о наших традициях, о том, как у нас здороваются люди, как принято наливать чай и так далее. Очень важно не бояться быть немного другими — отличными от остальных регионов и территорий. При этом надо быть искренними, внимательными и профессиональными, — выступил Сергей Иванов.

Важность гостеприимства и связь этого качества с татарской культурой подчеркнул Зуфар Гаязов. Фото Максима Платонова

Важность гостеприимства и неразрывную связь этого качества с татарской культурой также подчеркнул председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Зуфар Гаязов.

— В канун столетия ТАССР наша ассоциация совместно с Казанским инновационным университетом им. Тимирясова издает очень интересную книгу «Секреты татарской кухни», в предисловии к которой как раз пишется о гостеприимстве татар. Там в том числе содержатся высказывания Карла Фукса — человека, который знал очень много об обычаях и традициях казанских татар. Он подчеркивал, что это очень гостеприимные люди, а качество это считается одним из важнейших, — заявил Зуфар Гаязов.

Увидеть Татарстан и умереть

В рамках форума для его участников провели презентацию бренда Visit Tatarstan, который, по сути, является официальной программой развития туристской дестинации Татарстана. По словам генерального директора Центра развития туризма РТ Дильбар Садыковой, «многие думают, что бренд — это лишь визуальная картинка, но на деле это обширная программа, включающая в себя и внутреннюю, и внешнюю работу».

— Первая цель программы — поставить Татарстан на ментальную карту туриста. Нам хочется, чтобы каждый мечтал увидеть Татарстан так же, как все хотят «увидеть Париж и умереть». Нам очень хочется, чтобы в топ-10 мест для обязательного посещения у каждого человека на Земле была наша республика, — поделилась наполеоновскими планами Дильбар Садыкова. — Вторая цель — поставить туриста на ментальную карту Татарстана. Мы хотим, чтобы к этой сфере был огромный интерес со стороны государства, бизнеса и инвесторов, чтобы молодые люди хотели учиться, а затем быть занятыми в этой сфере.

По словам генерального директора Центра развития туризма РТ Дильбар Садыковой, «многие думают, что бренд — это лишь визуальная картинка, но на деле это обширная программа, включающая в себя и внутреннюю, и внешнюю работу». Фото Максима Платонова

Для выполнения поставленных целей в первую очередь необходимо создать «четкий и однородный образ туристического Татарстана». В этом ключе Дильбар Садыкова напомнила о том, что некоторые «до сих пор путают Татарстан с Казахстаном и даже интересуются, нужна ли виза для посещения нашей республики».

— Также важно развитие своего уникального образа жизни. Вообще, нас, татарстанцев, видят с двух сторон: во-первых, как целеустремленных и упертых — Татарстан впереди планеты всей. Во-вторых, нас видят мягкими и гостеприимными — мы всегда рады гостю и всегда «рэхэтлэнэп» его встречаем. Следующая задача: объединение деятельности всей туристической отрасли и совершенствование инфраструктуры. Также нам необходимо работать над поднятием престижа туристической отрасли, — выступила глава Центра развития туризма РТ.

Помимо этого, программа включает в себя разработку визуального ряда, применяемого в том числе в сувенирной продукции, информирование туристов через специальный сайт, доступный на восьми языках, аккредитацию для заведений, а также экскурсии и конкурсы.

Хорошо резюмировала официальную часть форума глава Ассоциации рестораторов РТ Галина Шарафутдинова, напомнившая участникам, что философия бренда Visit Tatarstan «заключается в 1001 удовольствии» и «доставить его необходимо независимо от того, где вы работаете — в отеле, музее или ресторане».