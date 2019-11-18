На Татарстан надвигаются метели и аномальные морозы

Метеорологи предупредили об опасных явлениях в республике уже в ближайшие сутки

Фото: Олег Тихонов

Аномальное для ноября потепление в Татарстане сменится такими же нехарактерными для этого месяца морозами до минус 18 градусов. Резкий перепад температуры нас ждет следом за дождливым и туманным понедельником. Как сообщили метеорологи «Реальному времени», ухудшение погоды будет сопровождаться ветром, метелями и как следствие — гололедом на дорогах.

Мороз, метель, ветер и гололед — все за одни сутки

Вчера днем Татарстан был на периферии антициклона, рассказали синоптики. Прошедшей ночью республика попала под влияние теплого атмосферного фронта. Поэтому ночью и днем немного моросило, местами наблюдались густые туманы, а на крайнем юго-востоке республики на трассах уже образовался гололед: «Сегодня днем в республике под влиянием сместившегося с северо-запада циклона наблюдается теплая погода с дождем и моросью, местами на востоке с мокрым снегом, в отдельных районах с туманами, температурами +1..+3°".

Однако, уже в предстоящие сутки, 19 ноября, по прогнозу метеорологов, погода в республике кардинально изменится.

— Ночью Татарстан будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта и тыловой части циклона, завтра днем попадет под воздействие опускающегося с севера арктического антициклона. Юго-западные воздушные потоки сменятся северо-восточными и в республику начнет поступать очень холодный воздух, — сообщили «Реальному времени» в Гидрометцентре РТ.

Синоптики предупреждают, что уже завтра дождь и морось перейдут в мокрый снег. Днем усилится ветер порывами до 17 м/с, и местами ожидается метель. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в восточной половине Татарстана. Температуры ночью и утром составят +3..-2°, на севере РТ до -6°, в течение дня похолодает до -3..-8°, в северных районах до -13°. На дорогах образуется гололедица.



В Казань пожалует арктический циклон

— Погода в ближайшие дни будет определяться приходом к нам арктического антициклона, который движется по полярной траектории, то есть с Карского моря. Он несет низкие температуры на Урал, в Сибирь, достанется и нам. В течение ближайшей недели ночи будут холодные, и дневная температура тоже достаточно низкая, по крайней мере после предыдущих относительно теплых дней. Две декады ноября были градуса на три выше нормы. А теперь грядет аномалия нормы — среднесуточная температура упадет ниже климатической нормы, — описал происходящие явления завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

По его словам, климатическая норма на этой неделе -4, -5 градусов. По прогнозу Гидрометцентра РФ, температура в отдельные дни будет ниже среднесуточной нормы на 5 — 6 градусов. Юрий Переведенцев отмечает «немаловажную особенность». Антициклон принесет холодные и сухие воздушные массы. Профессор Переведенцев сообщил, что атмосферное давление будет очень высоким 875 — 880 мм рт. ст. По его мнению, опасаться казанцам гололеда нужно, если поверхность будет влажной.

— Туманы в морозные дни тоже возможны. Есть такое понятие «радиационные туманы, туманы охлаждения». При низких температурах конденсируется водяной пар, особенно если в воздухе присутствует загрязнение, — заметил Юрий Переведенцев.

«Машину лучше оставить дома»

— Прогноз не очень радужный, он негативно влияет на условия движения. Туманы с учетом фонарей в городе более безопасны, чем на трассе. Но тем не менее, если сейчас будет «минус» после дождей, хочется предупредить всех участников дорожного движения, что сцепные качества шин с дорожным покрытием ухудшаются. И надо просто прогнозировать свое движение. Хотя большинство водителей перешли на зимние шины, рекомендую в ближайшие дни автомобили не брать, ездить общественным транспортом и осторожно перемещаться, больше закладывать времени на дорогу, — советует командир полка ДПС УМВД РФ по Казани Михаил Савин.

Он напомнил, что нужно быть внимательными при подъезде к Казани, особенно там, где нет бордюрного камня, где обочины размягчены от дождя. «Понятно, что исполком готовится к очистке снега и обработке дорожного покрытия. Однако хочется предупредить людей, что дворники еще могут не успеть за возникновением наледи. А пешеходы и водители пока не адаптировались к снежным накатам. Дождь и снег ухудшают видимость, особенно в вечернее время. Погодные условия, к сожалению, указывают на то, что количество транспортных происшествий увеличивается».

Водителям Савин рекомендовал чаще проверять фары, а также прежде, чем начать движение, убедиться, что сигнальные фонари работают. «Сегодня в 11 часов дня рядом с домом № 4 на Лаврентьева водитель, сдавая назад, переехал пожилую женщину, которая скончалась в больнице. При движении задним ходом лучше будьте предусмотрительны. Лучше обратиться за помощью к пешеходам, чтобы они вас подстраховали. При встречных разъездах не нужно проявлять самоуверенность, необходимо просчитывать свои действия и прогнозировать действия тех, кто движется навстречу или сзади, а также думать о пешеходах».

Предупрежден, значит, вооружен

ГУ МЧС России по РТ также предупреждает о тумане вечером 18 ноября и ночью 19 ноября, об усилении во вторник северо-восточного ветра, местами метели и гололедице. Сотрудники МЧС напоминают о том, что лучше перемещаться в малоскользящей обуви. «Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения».

Тем, кто все-таки оказался в плохую погоду далеко от дома, советуют: «Любителям активного отдыха на природе рекомендуется иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации. Водителям при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. При торможении несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади. На остановках использовать жилет повышенной видимости. В туман лучше отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений».

Единый номер вызова экстренных служб — «101,112» работает круглосуточно. Звонки принимаются бесплатно с городских и мобильных телефонов.

Настоящая зима должна приходить со снегом

К среде и четвергу в Татарстане похолодает еще больше — республика окажется в центральной части антициклона. Будет малооблачно и без осадков.

— Ночью температуры воздуха понизятся до -11..-18°, днем ожидается не выше -5..-12° — сообщили в Гидрометцентре РТ.

Синоптики обещают, что морозная погода без осадков сохранится в республике до конца этой недели и начала следующей. Однако профессор КФУ Юрий Переведенцев поспешил успокоить, что теплая погода еще может вернуться.

По его словам, российский Гидрометцентр давал прогноз, что среднесуточная температура ноября будет выше нормы на 1,5 градуса. С учетом превышения нормы на 3,5 градуса в первую, а также во вторую декаду и грядущем похолоданием «в целом ноябрь все-таки состоится как теплый месяц. Поскольку тепло и холод идут волнами, после заморозков, наверняка, на нас подействуют циклоны с Атлантики, с запада или с юго-запада. Они принесут снова тепло. Но мы все же ждем зимы, настоящей. Она уже по климатическим меркам должна быть. Но нет снежного покрова. Твердые осадки возникнут, когда будут держаться и низкие температуры, и влага, облака. Так что, если к концу месяца снег выпадет, то это уже будет постоянный снежный покров, поскольку мы все равно идем в зиму, день укорачивается, континент остывает».