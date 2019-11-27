Александр Шепилов: «Я бы «отменил» революцию октября 1917 года»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 2-я
Александр Шепилов родился в Новосибирске, в 2002 году окончил факультет естественных наук Новосибирского госуниверситета. Четыре года работал заместителем начальника управления по делам молодежи Новосибирской области. В 2008 году переехал в Москву, был ответственным секретарем комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества. В июне 2014-го возглавил постоянное представительство Челябинской области в Москве, а с апреля 2019 года стал директором Центра организационного развития Агентства стратегических инициатив. Своими взглядами на жизнь он поделился в новом спецпроекте «Реального времени».
Александр Шепилов, 39 лет, директор Центра организационного развития Агентства стратегических инициатив. Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2018—2019 года. Представлял Новосибирскую область, сейчас живет в Подмосковье.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Я бы «отменил» революцию октября 1917 года и последующее установление коммунистического режима в стране.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
— Ориентация на склонности и интересы детей, передача им ответственности за собственные поступки, окружение любовью.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Честно и много трудиться ради ее процветания. Это, конечно же, не подвиг, но «что-то героическое в этом есть».
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— Рискну оказаться банальным, но это участие в конкурсе «Лидеры России».
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Строительство Санкт-Петербурга Петром Первым.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— На такой абстрактно поставленный вопрос нельзя дать ответа. Зависит от того, о каких конкретно благах идет речь.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг
— «Трудно быть богом» — Стругацкие, «Атлант расправил плечи» — Айн Рэнд, «Приключения Тома Сойера» — Марк Твен, «Два капитана» — Вениамин Каверин, «Конец вечности» — Айзек Азимов.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Если речь идет о городе, в котором я родился, то у меня нет вопросов к его мэру. Я живу в небольшом поселке в Московской области. Вопросов к мэру поселения, в котором находится поселок, у меня тоже нет. Есть пара вопросов к губернатору. Вопрос первый: меня беспокоит масштабное строительство жилья в поясе вокруг Москвы, не обеспеченное соответствующей транспортной инфраструктурой. Есть большие риски коллапса, даже при текущем трафике пробки на въезд в Москву велики. Мне кажется, малоэтажное строительство было бы более эффективным решением. Вопрос второй: экология. Свалки и полигоны продолжают оставаться актуальной проблемой в Московской области, хочется более решительной политики в данном вопросе.
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить
— Это мир, в котором наивысшая ценность жизни и счастья человека не только декларируется, но и неукоснительно обеспечивается.
- Что такое истина для вас?
— Это наши представления о действительности, которые мы считаем соответствующими ее природе. Считаю, что абсолютная истина недостижима человеком.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций, доктора философских наук Элины Миннуллиной
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
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