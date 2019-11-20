Рекордный заказ: кто защитит казанские вокзалы от террористов за 1,3 миллиарда?

РЖД объявили тендер, по которому на «Казани» и «Казани-2» пять лет будут искать бомбы и ловить нарушителей

Фото: Марат Гайфуллин

«Российские железные дороги» намерены потратить 1,03 миллиарда рублей на «обеспечение устойчивого функционирования вокзала «Казань» — защиту от противоправных действий, угрожающих деятельности транспортного комплекса», и еще 354 миллиона на аналогичные услуги для вокзала «Восстание» («Казань-2»). Примечательно, что до сих пор подобные контракты на охрану ж/д узлов столицы заключались на сумму почти в шесть раз меньше указанной. Почему — разбиралось «Реальное время».

Вдвое больше постов на центральном вокзале

Тендер привлек внимание «Реального времени» астрономической суммой, которую планируется «разыграть» между потенциальными подрядчиками: без малого полтора миллиарда рублей для одной только Казани. Годом ранее в тендере на аналогичные услуги значилась гораздо более скромная цифра: 235 миллионов рублей (136 миллионов на «Казань» и 99 — на «Восстание»).

Впрочем, при более внимательном изучении конкурсной документации выяснилось: столь существенная разница объясняется тем, что новый тендер предполагает пятилетний, а не однолетний, контракт и увеличение числа круглосуточных досмотровых постов. На вокзале «Казань» предписывается размещение 42 таких постов (с января по март 2020 года — 21 пост, при этом в нынешнем году функционирует 18 постов) и четыре поста групп быстрого реагирования. Оплата по договору ежемесячная, проект контракта предусматривает возможность индексации стоимости услуг в зависимости от уровня инфляции.

Новый тендер предполагает пятилетний, а не однолетний, контракт и увеличение числа круглосуточных досмотровых постов. Фото Марата Гайфуллина

Задача — не допустить терактов



В соответствии с условиями тендера, будущий исполнитель должен «обеспечивать непрерывную защиту объектов транспортной инфраструктуры и/или транспортных средств от актов незаконного вмешательства с целью устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, интересов личности и общества».



Все работники подрядчика должны быть аттестованы и соответствующим образом экипированы. В их обязанности входит досмотр лиц, проходящих на территорию вокзалов, и их багажа, недопущение нарушения пропускного режима, выявление потенциальных нарушителей и т. д. Подобные подразделения должны присутствовать на всех крупных вокзалах согласно федеральному закону «О транспорте».

Сейчас эти услуги казанским вокзалам оказывает ООО «ССК». Соответствующий тендер оно выиграло год назад. По данным портала госзакупок, на победу в конкурсе претендовал еще один потенциальный подрядчик (название юрлица не опубликовано), однако начальная цена контракта в ходе торгов была снижена лишь незначительно. Представитель компании Денис Бражников пояснил «Реальному времени», что главная функция исполнителя по этому договору — противодействие терроризму.

Будущий исполнитель должен «обеспечивать непрерывную защиту объектов транспортной инфраструктуры». Фото Марата Гайфуллина

— Рамки металлоискателей и досмотр пассажиров — это мы. Реагирование на бесхозные предметы — тоже мы. Наши задачи — все, что касается противодействия терроризму, — пояснил Бражников.

На сайте компании опубликовано объявление о наборе аттестованного персонала.

Железнодорожные подряды на потоке



В 2018 году выручка «ССК» составила 360 миллионов рублей, прибыль — 34 миллиона. «РЖД» и их дочерние предприятия являются основными клиентами компании. «ССК» оказывает услуги вокзалам с 2018 года: первый тендер на услуги по защите «Восстания» от актов незаконного вмешательства на скромные 3,8 миллиона рублей компания получила в результате закупки у единственного поставщика в декабре 2017-го.

Интересно, что учредителями ООО значится некто Умида Каримова и не ведущее деятельность юридическое агентство «СМАРТ», учредителем которого, в свою очередь, является Наиля Камалова. При этом Каримова и Камалова числятся учредителями или руководителями сразу нескольких небольших казанских компаний, оказывающих разные услуги «РЖД» и дочерним подразделениям монополиста.



Вероятно, «ССК» будет фаворитом нового полуторамиллиардного тендера, однако к моменту публикации компания официально не подтвердила это «Реальному времени». Издание запросило официальные комментарии о тендере в «РЖД», ответ пока не получен.

Итоги тендера, опубликованного 8 ноября, будут подведены 5 декабря. Заявки от участников принимаются до 25 ноября.

Тендер на оказание услуг по обеспечению сохранности имущества, находящегося на вокзалах, опубликован отдельно. Фото Марата Гайфуллина

Охрана — отдельно

В разговоре с «Реальным временем» представитель компании «ССК» особо подчеркнул, что «охраной вокзалов» фирма не занимается. Действительно, тендер на оказание услуг по обеспечению сохранности имущества, находящегося на вокзалах, опубликован отдельно. В один лот объединены сразу 25 вокзалов Горьковской железной дороги, в том числе два казанских. Начальная (максимальная) цена соответствующего контракта — 563 миллиона рублей. Итоги тендера подведут 6 декабря.