Развод и долг пополам — бывшим супругам придется делить обязательства перед кредиторами

Как будет работать новый механизм раздела семейной собственности

В Госдуме предложили новые правила раздела имущества при разводе. Как пишет «Парламентская газета», избавить бывших супругов от многочисленных судов, когда сначала делят недвижимость, потом банковские счета, а затем и остальное имущество, приобретенное во время брака, призван внесенный в нижнюю палату Федерального собрания законопроект о совместном имуществе супругов. Он также прописывает процедуру раздела долгов по кредитам и дает гарантии, что приобретенные до свадьбы акции и ценные бумаги останутся у того, кто их купил. Зато второй супруг сможет рассчитывать на компенсацию. Все эти изменения, считают авторы документа — депутаты Павел Крашенинников и Тамара Плетнева, позволят модифицировать Семейный кодекс. О том, как бывшие мужья и жены будут делить имущество в случае принятия закона, и какие поправки необходимы для того, чтобы после развода не страдали права детей, депутаты и эксперты рассказали на парламентских слушаниях в Госдуме по развитию семейного права 15 ноября.

За спиной — второй супруг

По мнению главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, Семейный кодекс — один из самых стабильных сводов законов в нашей стране, который довольно хорошо регулирует брачные и семейные отношения. Однако в 1995 году разработчики этого документа понятия не имели о том, что общим имуществом супругов могут быть как многомиллиардные бизнес-активы, так и микрозаймы с огромными процентами.

«Между строк Семейного кодекса просматривается: у гражданина может быть одна, максимум две квартиры, один автомобиль и так далее», — поясняет член Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства и модератор парламентских слушаний Лидия Михеева. Для того, чтобы Семейный кодекс стал законом сегодняшнего дня, в него необходимо внести «точечные» изменения, прежде всего в сфере имущественного права.

Новый законопроект предлагает делить все, что нажито во время брака один раз, что, уверены разработчики, позволит избежать лишних конфликтов и неразберихи. Ведь как считать имущество, если в него входят не только квартира-дача, но и акции в ООО, а также интеллектуальные или цифровые права? Именно поэтому авторы документа считают имущество супругов — «цельным имущественным комплексом». И исходят из принципа — если один супруг владеет всем движимым и недвижимым имуществом, а второй — гол как сокол, то они связаны требованиями добросовестности.

«Даже если кто-то номинально фигурирует как единственный правообладатель, то за его спиной находится второй супруг», — объяснила это положение профессор Михеева.

Еще одна новация законопроекта — госрегистрация совместной собственности. Сейчас такое право не фиксируется в едином реестре, что создает большие риски для супруга, чьи права на недвижимость в нем не указаны. Не застрахованы от ущерба и покупатели такой недвижимости, ведь они не видят все данные о квартире.

Одному акции, другому — компенсацию

К общему имуществу относятся и все долги бывших возлюбленных. Однако если в суде будет доказано, что один из супругов взял в долг после разрыва отношений или эти средства пошли не на нужды семьи, с «невиновного» долг взимать не будут.

А в случае банкротства предлагается сначала выделять долю должника в общем имуществе, а затем обращать взыскание по его обязательствам на эту долю по общим правилам. Сейчас, если муж или жена объявляется банкротом, с молотка уходит все имущество семьи кроме единственного жилья.

По данным Минюста, в 2018 году в России было заключено 917 тысяч браков, при этом 110 тысяч молодоженов, то есть каждая девятая пара заключили брачный контракт. Фото Максима Платонова

Депутатская инициатива вводит и понятие «неделимое имущество» — к примеру, ценные бумаги или акции, в компаниях, начиная с 10-процентного уставного капитала. «Акции в ООО, приобретенные мужем до свадьбы, за ним и останутся, а жена получит компенсацию», — поясняет Михеева. В случае, если компенсация назначена в большом размере, то бывшему супругу предоставят отсрочку. Если деньги не будут выплачены, то оставшаяся без неделимого имущества сторона сможет взыскать ее в судебном порядке.

Депутатская инициатива вводит и понятие «неделимое имущество» — к примеру, ценные бумаги или акции, в компаниях, начиная с 10-процентного уставного капитала.

Но все эти правила, предупреждают депутаты, не будут действовать, если есть брачный договор. Тогда в случае раздела имущества при разводе суд станет ориентироваться в первую очередь на этот документ. По данным Минюста, в 2018 году в России было заключено 917 тысяч браков, при этом 110 тысяч молодоженов, то есть каждая девятая пара заключили брачный контракт. «Это ещё раз подтверждает, что далеко не каждые супруги удовлетворены существующим сегодня режимом раздела имущества», — отмечает Михеева.

Как защитить права ребенка при разводе

По мнению участников парламентских слушаний, в регулировании сегодня нуждаются также нормы Семейного кодекса, которые определяют порядок проживания детей после развода родителей. По опыту, немногие папы и мамы добровольно определяют место жительства и порядок общения с ребенком после развода. И уж тем более, мало кто из разведенных родителей знает, что Россия присоединилась к странам, принявшим Конвенцию о запрете на похищение детей. То есть решение одного из супругов в одностороннем порядке нарушить договоренности и увезти ребенка должно расцениваться как похищение.

«Но из-за правовых пробелов в российском законодательстве Конвенция, которую наша страна ратифицировала в 1980 году, сама по себе, судебная практика — сама по себе», — подчеркнула ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Марина Шелютто. Родитель, с которым проживает ребенок, может произвольно менять место жительства и даже увезти ребенка в другую страну, где его усыновляют или удочеряют в обход российских законов. Тем самым один родитель вообще лишает другого права видеться со своим сыном или дочерью. Как выход из ситуации эксперт предлагает такую законодательную норму, как уведомление другого родителя о готовящемся переезде.

О необходимости превентивных мер, которые не позволят одному родителю лишать ребенка возможности общения с другим и тем более незаконно увозить его за рубеж, говорили и другие эксперты. Не исключено, что скоро они появятся в Семейном кодексе. Ведь законопроект о новом порядке раздела имущества супругов тоже родился на парламентских слушаниях, которые проводили в Госдуме 2 года назад.