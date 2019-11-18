Фотомарафон «100-летие ТАССР»: студенты КАИ плывут на строительство оборонительных сооружений, 1941 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 92-я

Фото: из фондов Музея истории КАИ

В октябре 1941 года сложилась очень тревожная обстановка под Москвой. Чтобы противостоять продвижению войск противника в глубину страны, было решено построить Волжский оборонительный рубеж. Протяженность его трассы должна была составить 350 км, которые прошли бы по территориям Татарии, Чувашии и Марийской республики.

В ТАССР по плану оборонительные сооружения проходили полукругом: обходили Казань (поэтому татарская часть рубежа называется «Казанский обвод»), проходили от деревни Покровское через Урмары, Кайбицы, Апастово к Куйбышеву (город в Татарии, который до 1935 года назывался Спасском, а позднее, когда создавали Куйбышевское водохранилище, был затоплен).

Закончить строительство собирались к концу января 1942 года, но только 11 февраля рубеж был принят. В этих титанически тяжелых работах участвовали 280 тысяч жителей ТАССР: люди лопатами и кирками долбили мерзлую землю, сотни людей умирали на строительстве от тифа и от холода. Дезертировавших со строительства судили по законам военного времени. Людям не хватало еды и теплой одежды, а в первые недели строительства обвода не было даже инструментов. Максимальное количество «строителей» было зафиксировано 14 декабря 1941 года — 108 тысяч. Студентов вузов и техникумов из Казани увозили, по обещаниям, на 10 дней, а по факту они проводили на рытье укреплений по месяцу и долее. Как назло, была очень суровая зима: морозы доходили до сорока градусов.

К строительству привлекли 93 трактора, 71 машину и 5 015 лошадей. Вручную вынули 5 млн кубометров грунта. 11 февраля 1942 года строительство закончилось, рубеж был сдан. Общая протяженность противотанковых препятствий составила 331 км, из которых 151 км — были противотанковые рвы, 79,6 эскарпа, 1,9 км контрэскарпов. Соорудили 98 скрытых огневых точек, 392 командно-наблюдательных пункта, 419 землянок.

Казань по разнарядке должна была отправить на сооружение рубежной линии более 83,5 тысячи человек, Нурлатский район — 7,8 тысячи, Высокогорский — 2 тысячи. Прибывших на строительство размещали в окрестных деревнях (подселяя к местным жителям в избы), объединяли в колонны по 400—500 человек. Мобилизовывали всех без разбора: был недостаток мужской рабочей силы.

Студентки КАИ на строительстве оборонных сооружений близ Буинска, зима 1941/1942 гг. Фото: из фондов Музея истории КАИ.

На строительстве работали крестьянки и горожанки (75% занятых на строительстве были женщины), школьники и рабочие, студенты и преподаватели всех казанских вузов и техникумов. Многих студентов снимали прямо с занятий и увозили в районы строительства прямо в чем были: например, речной техникум прислал 209 студентов в легкой одежде и без единой лопаты. С двумя лопатами приехали 673 мобилизованных с казанского льнокомбината.

Рвы копали женщины, подростки и старики. Но задача была выполнена: 11 февраля Казанский обвод был сдан. До сих пор нет точных данных о том, сколько людей погибло на его строительстве.





Людмила Губаева