«Ростех» поднимает логоцентр в Зеленодольске: POZIS обзаведется единым складом

В будущем году «Ростех» построит под Казанью логистический центр на 15 тысяч кв. м за 300 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Зеленодольск превращается в логистический плацдарм не только для крупного маркетплейса. Вслед за интернет-ретейлерами OZON и Wildberries о начале строительства собственного логического комплекса в пригороде Казани объявила ГК «Ростех». Ее логистический центр площадью 15 тысяч кв. м расположится на территории подконтрольного завода POZIS. По словам коммерческого директора «ПОЗиСа» Булата Хасанова, единый складской комплекс появится в результате редевелопмента производственной территории завода, на что потратят 300 млн рублей. Бум складской недвижимости опрошенные «Реальным временем» эксперты объясняют тем, что крупный бизнес движется к персонализированным складам из-за отсутствия привлекательных индустриальных предложений.

«Ростех» закроет маршрут «ПОЗиСа» по 18 точкам

«Ростех» объявил накануне о строительстве логистического центра на базе ведущего российского производителя «белой техники» — компании POZIS (входит в концерн «Техмаш»). Как следует из официального сообщения госкорпорации, общая площадь складского комплекса составит 15 тысяч кв. м. Это позволит зеленодольскому предприятию хранить на единой складской площадке одновременно 35 тысяч собранных холодильников.

До сих пор татарстанский производитель хранил выпущенную с конвейера технику в разных местах, что приводило к существенным транспортным расходам при ее отгрузке дистрибьюторам. Как сообщили «Реальному времени» на предприятии, сейчас на территории завода действует 18 точек — пунктов хранения, откуда заказанную технику вывозят и собирают в «единый пакет» по заявкам продавцов. Большого центрального склада для хранения холодильников разных габаритов и модификаций нет.

Разобщенная схема дислокации перестала устраивать «Ростех», в том числе из-за сложности цифрового учета сбыта продукции. В госкорпорации решили закрыть нерентабельный маршрут сбора техники по 18 точкам и построить единую площадку, чтобы холодильная техника доставлялась с конвейера на склад в автоматизированную зону разгрузки.

Большого центрального склада для хранения холодильников разных габаритов и модификаций нет. Фото Максима Платонова

«Логистический центр позволит оптимизировать грузовые потоки, благодаря чему уменьшится время отгрузки холодильной продукции заказчикам и повысится качество складского учета, — отмечается в сообщении «Ростеха». — Рациональное использование погрузочной техники и складского оборудования позволит снизить эксплуатационные расходы».

Собрав произведенную технику в одном месте, «Ростех» рассчитывает сократить значительные издержки. Точная сумма потерь не раскрывается. «Ожидаем увеличения производительности труда на 20—30%», — приводятся в пресс-релизе слова индустриального директора «Ростеха» Сергея Абрамова. Кроме того, в новом логистическом центре вся техника будет находится под автоматическим контролем: «Отдельным этапом станет внедрение WMS — системы управления складом, предназначенной для автоматизации складского учета и оптимизации всех бизнес-процессов».

Редевелопмент производства за 300 млн

Складской комплекс будет построен на пустующей территории завода, что есть в избытке почти у каждого оборонного предприятия еще с советских времен. Исторически сложилось так, что землю под военные заводы давали на вырост, но после сокращения гособоронзаказа в 90-х не всем удалось их загрузить. Почти у каждого предприятия есть несколько гектаров, которые лежат мертвым грузом на балансе.

Как сообщил «Реальному времени» коммерческий директор компании ««ПОЗиС»» Булат Хасанов, для строительства склада выбрана свободная земля, демонтировать производственные цеха или оборудование не придется. По его словам, на строительство логистического комплекса выделено более 300 млн рублей в рамках программы модернизации предприятия.

— Строительство логистического центра ведется в рамках инвестиционной программы «Комплексное развитие производства бытовой техники и медицинского холодильного оборудования на основе высокотехнологичного оборудования и прогрессивных технологий на АО «ПОЗиС», утвержденной госкорпорацией «Ростех», — уточнили «Реальному времени» в пресс-службе НПК «Техмаш». — Проект осуществляется в сотрудничестве с Фондом развития промышленности и АО АКБ «Новикомбанк» и затрагивает реконструкцию корпусов по производству холодильной техники с учетом увеличения их мощностей на 40%.

Реновация на 2 млрд рублей

Напомним, что в августе прошлого года «Ростех» аноносировал планы инвестировать 2 млрд рублей в обновление завода с тем, чтобы удвоить производство холодильников к 2021 году. «ГК «Ростех» реализует на предприятии «ПОЗиС», входящем в концерн «Техмаш», инвестиционный проект, предусматривающий техперевооружение и наращивание производства бытовой холодильной техники в два раза — до 600 тысяч устройств ежегодно. Общий объем инвестиций в производство бытового и медицинского холодильного оборудования составит около 2 млрд рублей до 2021 года. Проект предусматривает техническое перевооружение предприятия и строительство современного склада хранения готовой холодильной продукции. Новые производственные и складские мощности позволят компании увеличить выручку от продаж гражданской продукции до 17,5 млрд рублей к 2025 году», — говорилось тогда в сообщении госкорпорации.

Таким образом, можно сказать, что первый транш был сделан на налаживание оперативной отгрузки продукции и усиление контроля за ним. По словам Булата Хасанова, логистический комплекс будет сдан в будущем году.

В Зеленодольске вчера дали старт строительству распределительных центров интернет-ретейлеров Wildberries и OZON. Фото tatarstan.ru

Город — складская столица

Тем временем в Зеленодольске вчера дали старт строительству распределительных центров интернет-ретейлеров Wildberries и OZON, также в этот день и в этом же городе открылся мегасклад «Пятерочки».

У OZON это первый подобный объект за пределами Московской области. Его площадь составит 38 тыс. кв. м, а с учетом второй очереди — 74 тыс. кв. м. Первый комплекс OZON откроется в третьем квартале 2020 года. Такие данные вчера прозвучали на торжественной церемонии. Старт строительству логистического хаба Ozon дал лично президент РТ Рустам Минниханов. В приветственной речи гендиректор OZON Александр Шульгин отметил, что платформа даст равные возможности для входа как крупным компаниям, так и местному производителю. Общие инвестиции превысят 2 млрд рублей.



По словам Александра Шульгина, региональный хаб позволит хранить и обрабатывать 7 млн товаров и доставлять их жителям республики день в день или на следующий день. Правда, интерес к электронной коммерции нельзя считать высоким, как к онлайн-торговле. «Проникновение e-commerce в России и Татарстане не превышает 4—6%, но потенциал рынка очень велик — например, наши продажи в республике выросли более чем на 110% к прошлому году. Именно развитие логистической инфраструктуры — ключевой драйвер для роста рынка», — считает Шульгин. Он рассказал, что вокруг хаба вырастет экосистема для успешного развития товаропроизводителей и роста их продаж онлайн, а также будет развиваться новый рынок услуг по доставке на последней миле.

Wildberries замахнулись на еще более значительные площади — 100 тыс. кв. м в два этапа, инвестиции в проект составят 5,5 млрд руб.

У «Ростеха» дешевле

«В пересчете на 1 кв. м у «Ростеха» уйдет на строительство 20 тысяч рублей, а у OZON — 52 тысячи рублей», — отметил гендиректор «АСК Недвижимость» Юрий Чикиров. По его словам, такая большая разница объясняется тем, что интернет-ретейлер строит комплекс «с нуля», а «Ростех» проводит редевелопмент производственной площадки, которая, скорее всего, обладает готовыми инженерными коммуникациями. «Правда, неизвестно, какова конфигурация склада, его концепция. Большую роль играет высота здания. Ведь можно и обычный ангар площадью 15 тысяч построить, но тогда смета в 300 млн рублей дороговата. Но если речь идет о строительстве склада класса А или B+, то получается очень даже дешево», — рассуждает Юрий Чикиров.

Участники логистического рынка замечают, что распределительные центры онлайн-ретейлеров и склад «Ростеха» возводятся по принципу built-to-suit, т. е. строительства под заказ.

«Каждый из них строит комплекс под свои нужды и сдавать не собирается», — член Российской гильдии управляющих и девелоперов в Республике Татарстан Александр Шамов. — Проще построить самому, чем найти подходящее предложение на рынке». По его словам, так поступили и торговая сеть «Магнит», первая построившая распределительный комплекс в Зеленодольске, и X5.

«По большому счету, OZON — это интернет-магазин, поэтому я предполагаю, что система управления в нем будет настроена под автоматическое распределение заказов покупателей, — говорит Юрий Чикиров. — Это склад под конкретного заказчика. Найти готовый такой склад на рынке трудно, тут потребуется перепрофилирование. Поэтому проще построить склад самим под себя. Относительно «Ростеха» я предполагаю, что комплекс будет не только под «ПОЗиС», но и будет использоваться под какие-то еще специальные нужды. Все-таки «Ростех» завязан больше под военную тематику. Поэтому у них свои требования к помещениям, к их охране и пропускной системе и т. д. Поэтому их объединение «под общей крышей» изначально было бы невозможно и неправильно.

Почему Зеленодольск? «OZON объявил, что это первый комплекс за пределами Москвы и Московской области. Я полагаю, что они хотят получить адаптированный опыт регионального развития. Вообще, это удачное месторасположение в плане логистики — поблизости трасса М-7. Это способствует удобному транзиту грузов по автомобильной трассе как наиболее экономически выгодному для производителей и продавцов».