С автоматом: в Казани появился памятник Михаилу Калашникову

Сегодня в Казанском высшем танковом училище открыли памятник советскому и российскому конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. Мероприятие было приурочено к 100-летию со дня рождения легендарного конструктора. Бюст Калашникова с автоматом в руках высотой более 3 метров сделан из литьевого гранита и окрашен под бронзу. Автором памятника является российский скульптор Салават Щербаков. Открытие памятника — в фото- и видеорепортаже «Реального времени».