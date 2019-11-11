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С автоматом: в Казани появился памятник Михаилу Калашникову

13:22, 11.11.2019 1
С автоматом: в Казани появился памятник Михаилу Калашникову Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казанском высшем танковом училище открыли памятник советскому и российскому конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. Мероприятие было приурочено к 100-летию со дня рождения легендарного конструктора. Бюст Калашникова с автоматом в руках высотой более 3 метров сделан из литьевого гранита и окрашен под бронзу. Автором памятника является российский скульптор Салават Щербаков. Открытие памятника — в фото- и видеорепортаже «Реального времени».

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Фото Максима Платонова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:06
    В городе появился памятник Выдающемуся человеку- здорово!! но пройти к памятнику нельзя!
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