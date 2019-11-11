В Казани открыли памятник оружейнику Михаилу Калашникову

Сегодня в Казанском высшем танковом училище состоялась церемония открытия памятника Михаилу Калашникову. Мероприятие было приурочено к 100-летию со дня рождения конструктора оружия.

Памятник представляет собой бюст Михаила Калашникова с автоматов в руках, установленный на прямоугольный вертикальный постамент. Его высота составила около 4 метров, он сделан из литьевого гранита и окрашен под бронзу.

Момнумент сделан скульптор ом народным художником России Салаватом Щербаковым в рамках проекта «Аллея российской славы» и передан его руководителем Михаилом Сердюковым в дар Казанскому танковому училищу, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО)