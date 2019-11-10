«Их нравы»: семикратный турецкий премьер, поддерживающий мирные протесты

Сулейман Демирель — «король дамб» в фетровой шляпе

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня исследователь предлагает ознакомиться с политической карьерой очередного премьер-министра Турецкой Республики — Сулеймана Демиреля.

Наследник Демпартии с правым уклоном

Для полноты картины событий, происходивших в Турции во второй половине ХХ века, необходимо представить читателю основных и наиболее колоритных действующих лиц, среди которых выделяется целая плеяда ярких и харизматичных политических деятелей, периодически сменявших друг друга на посту премьер-министра. Безусловным рекордсменом, занимавшим этот высокий пост семь раз и организовавшим работу семи правительств, был Сулейман Демирель.

Он пришел в большую политику в начале 1960-х годов и прочно там обосновался в качестве председателя Партии справедливости, воспринимавшейся в виде наследницы Демократической партии, расформированной военными после государственного переворота 27 мая 1960 года. Даже эмблема ПС — кырат (бегущая лошадь) — была заимствована из эмблемы ДП.

Спор лишь возник о том, в какую сторону будет глядеть лошадь: вправо или влево? Все споры рассеялись после пламенной речи Демиреля, когда партия решительно заняла позиции в правом крыле. После этого в предвыборной песне Партии справедливости (а в Турции и ныне существует традиция — предвыборная кампания сопровождается песней в поддержку того или иного кандидата) появились строчки «Кыр атына бин гель, Сулейман», что можно перевести как «Сядь на своего скакуна и приди, Сулейман»…

Демирель, появившийся на свет в 1924 году, принадлежал к поколению людей, которых в народе называли «детьми республики». Фото onedio.com

Демирель, появившийся на свет в 1924 году, принадлежал к тому поколению людей, которые родились в годы основания и становления республики. В народе их называли «детьми республики», и многие из этих «детей», придя в политику в середине ХХ века, сыграли решающую роль в судьбе современной Турции. К примеру, Тургут Озал и Неджметдин Эрбакан (современники и соратники Демиреля) как раз таки были людьми из этой когорты.

«Король дамб» в фетровой шляпе

Перед тем как прийти в большую политику, тропы которой довели его до резиденции Чанкая (с 1993 по 2000 год Демирель был президентом Турции), Сулейман Демирель окончил обычную школу в Афьоне и поступил в Стамбульский технический университет, где отучился на инженера-строителя. Здесь необходимо отметить, что именно в годы учебы в Афьоне он приобрел свою первую фетровую шляпу, которая станет неизменным символом и свидетелем его политической карьеры.

После университета он стажировался в США. Вернувшись в Турцию, возглавил Управление водного хозяйства Турции и стал так называемым «королем дамб». Повсеместное строительство дамб способствовало скорейшей электрификации страны. Тем более, как справедливо отмечают его современники, 80% промышленности сегодняшней Турции и 70% всех электростанций страны были основаны при непосредственном участии Сулеймана Демиреля.

Далее его заметили в высших эшелонах власти. И сам Мендерес призвал обратить внимание на этого парня, так как в будущем он может стать премьер-министром. Слова Мендереса оказались пророческими.

В годы учебы в Афьоне Демирель приобрел свою первую фетровую шляпу, которая станет неизменным символом и свидетелем его политической карьеры. Фото yeniasya.com.tr

Протесты как основа демократии

Политическая карьера Демиреля началась в 1962 году, когда он вступил в новообразованную Партию справедливости. Уже на первом съезде он был избран в высший совет партии, а в 1964 году, после неожиданной смерти Рагыпа Гюмюшпалы, который на тот момент был председателем партии, Демирель принял участие во внутрипартийном состязании и, получив подавляющее большинство голосов, стал председателем. Он вошел в состав коалиционного правительства в качестве заместителя премьер-министра.

Интересно, что на тот момент он не имел депутатского мандата и не был членом парламента, это было впервые в истории страны, когда столь ответственный пост занял человек не из Великого национального собрания Турции. Однако к всеобщим парламентским выборам, в которых Партия справедливости набрала 52% голосов и в одиночку сформировала правительство, он уже стал депутатом от родной провинции Ыспарта.

В период его премьерства был построен знаменитый Босфорский мост, крупнейший сталелитейный завод «Эрдемир», а также крупнейшая дамба Кебан, что находится в провинции Элязыг. Инфляция опустилась до рекордных 5%, экономика давала ежегодный рост в 7%. Однако при видимых экономических успехах политическая и гражданская сферы переживали глубокий кризис. Общество было разделено на правых и левых, конфликты между которыми заканчивались человеческими жертвами.

Массовые столкновения левого и правого фронтов общества привели к тому, что 12 марта 1971 года в стране произошел новый государственный переворот. Фото onedio.com

Изначально Демирель не имел ничего против протестующих. Он говорил, что до тех пор, пока не нарушается порядок, они с помощью протестов и демонстраций могут выражать свое мнение сколь угодно долго, так как это является основой демократии. В одном из своих интервью Демирель даже говорил, что его целью было научить турецкого гражданина выражать свое мнение, и, судя по всему, это ему удалось. Он был исключительно за мирный протест, и когда начались беспорядки и появились человеческие жертвы, Демирель критиковал действия протестующих.

Именно массовые столкновения левого и правого фронтов общества привели к тому, что 12 марта 1971 года в стране произошел новый государственный переворот, о котором мы расскажем в следующей публикации.

Продолжение следует

Булат Ногманов