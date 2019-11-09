«Синтез» — «Барселонета»: это была славная охота

Жаль только, что охотились преимущественно на нас

Фото: Максим Платонов

Казанский ватерпольный клуб разгромил знаменитую «Барселонету» из Испании со счетом 7:1. Увы, но это был только небольшой отрезок поединка во втором и третьем периодах. В оставшееся время матча мы уступили — 5:19, общий счет матча в итоге — 12:20. Как «Синтез» сначала едва не огорчил испанцев, а потом крупно им уступил — в репортаже «Реального времени».

Бассейн уж полон, ложи блещут…

То, что матч с «Барселонетой» станет серьезным испытанием для синтезовцев, было понятно уже по составу испанской команды. В актуальном ростере сборной Испании, ставшей серебряным призером на ЧМ в Корее, из числа наших соперников выступали голкипер Даниэль Лопес Пинеда, полевые игроки Альваро Гранадос, Михель Дель Торо, Блаж Маллараш, Фелипе Перроне, Роджер Тахулл. Легионерские позиции в клубе занимают экс-француз Микаэль Бодегас, который этим летом стал чемпионом мира в составе сборной Италии, а также серб Милан Алексич и словак Мартин Фамера.

Не только Бодегас в «Барселонете» менял свое спортивное гражданство. Есть еще Фелипе Перроне. Он начал международную карьеру в составе сборной Бразилии в 2003 году, потом с 2003 по 2009 год выступал за Испанию. В 2015 году помог Бразилии стать бронзовым призером Кубка мира, стартовал на Олимпиаде за эту сборную, но в 2018 году вернулся в сборную Испании. Живое олицетворение поговорки «Наш пострел везде поспел», причем поспел удачно, став с Испанией серебряным призером и в Европе, и на нынешнем ЧМ.

Фамера пропускал матч с «Синтезом», но наша потеря оказалась существенней. Адель Латыпов, получивший красную карточку в предыдущем матче с «Ядраном», пропустил игру с «Барселонетой», существенно снизив атакующую мощь казанского клуба…

Но поначалу об этом не думалось. Хотелось праздника, на громкую вывеску Лиги чемпионов с названием испанского клуба собралось столько зрителей, что людям пришлось сидеть и стоять в проходах. Полным-полна была и ложа ВИП-гостей, хотя из их числа объявили только одного: министра спорта Татарстана, воспитанника спортшколы «Синтеза» Владимира Леонова.

На громкую вывеску Лиги чемпионов с названием испанского клуба собралось столько зрителей, что людям пришлось сидеть в проходах

Три пенальти за период

«Синтез» пропустил первым, когда защитники «не заметили» у своих ворот чемпиона мира Бодегаса. Недавний лидер сборной Франции был самым именитым игроком в составе гостей, и как его можно было оставить наедине с Антоном Антоновым, известно одному Богу (и еще тому, кто должен был «опекать» Бодегаса). Правда, мы быстро отыгрались: Сергей Лисунов реализовал выход три в два. Но после этого казанцы пропускали до конца периода. Три гола были забиты с пенальти. Первый из них Альберто Мунаррис не реализовал, попав в перекладину, но зато два последующих удара точно выполнил Альваро Гранадос. Плюс дубль с игры у серба Милана Алексича. 1:5 в пользу испанцев — не то начало матча, на которое рассчитывали наши болельщики...

Увы, начало второго периода тоже не порадовало. Испанцы продолжали забивать, Алексич сделал хет-трик (6:1), забили еще, и тут у казанцев сменили вратаря. Вместо Антонова вышел Игорь Чирков. Тут Степан Андрюков забил, но в ответ Гранадос занес мяч в наши ворота — 2:8. Нам к этому времени не засчитали два гола, что было крайне обидно при таком развитии событий. К счастью, испанцы ошиблись, когда Милан Алексич неправильно вошел в игру, заработав второе удаление, и «Синтез» его реализовал после броска Николая Лазарева.

Правда, тут же мы пропустили еще два, и люди потянулись к выходу. Оказалось, что не все в этот вечер были болельщиками. Кое-кого можно было отнести к категории простых зевак, решивших, что не на что смотреть, когда счет 3:10.

За «Синтез» болели люди из Сибири

До конца второго периода оставалось две минуты, и ситуация выглядела плачевной. Даже в гостевых матчах с не менее грозными, чем «Барселонета», командами из Венгрии и Греции мы так не «летели». К счастью, еще до перерыва казанцы сократили отставание голами Андрюкова, Лисунова и Алексея Рыжова-Аленичева. К концу второго периода счет был 6:10.

К концу второго периода счет был 6:10

В перерыве корреспондент «Реального времени» разговорился с болельщиками. Выяснилось, что за «Синтез» в этот вечер переживали даже сибиряки. Гость из Красноярска прилетел в качестве тренера на чемпионат России по плаванию и пришел поболеть за казанцев вместе с участником Олимпиады-2000 Владиславом Аминовым.

Понятно, что с омичами у нас всегда найдутся общие темы для разговоров, в том числе в плавании, поскольку воспитанник Омска Григорий Тарасевич сейчас выступает в составе сборной Татарстана. И, по мнению нашего собеседника, имеет шансы на Олимпиаду-2020 на дистанции 200 метров на спине. У Аминова знакомые в синтезовской команде были и на трибунах: Марат Закиров, в ВИП-ложе — Ирек Зиннуров, на тренерском бортике — Александр Ерышов… Та самая часть блистательной сборной России, которая стала серебряным призером Олимпиады в Сиднее-2000, а сейчас работает на благо казанского водного поло.

Тем временем казанцы, разогнавшись в конце второго периода, продолжили наступательное движение и на старте третьего. Рыжов-Аленичев забил, Александру Миронову повезло (его мяч остановился на линии ворот, но голкипер испанцев сам затолкал его в сетку). Как говорится, несколько неловких движений — и на табло совсем другой счет (8:10), а на трибунах совсем другие эмоции. Правда, у нас за три нарушения площадку покинул капитан Артем Одинцов, но зато забил Алексей Бугайчук, а голкипер Чирков, поймав кураж, спас ворота — 9:10. Мы забили шесть, не получив в ответ ни одного: остановись мгновенье, ты прекрасно!

— «Синтез» — молодец! Еще один — и мы выиграем, — подбодрил наших игроков мальчик, который так и остался сидеть в проходе, хотя поспешившие уйти зрители освободили часть кресел.

К этому моменту у испанцев с двумя фолами «висели» Алексич, переставший забивать, и Мигель Дель Торо, подвис и Бодегас. Реализуй «Синтез» его удаление — осуществил бы призыв юного болельщика. Но мы не забили, а сами получили не просто контратаку, а выход один на один с Чирковым. И снова нашли в себе силы сократить разрыв до минимума — 10:11, отличился Андрюков, сделавший хет-трик.

Заставив поверить болельщиков в возможность перелома в игре, «Синтез» не смог сделать решающего броска

Смена испанского вратаря, незабитый пенальти «Синтеза» и злой гений в лице Гранадоса

Тренерский штаб «Барселонеты» сменил основного голкипера Лопеса Пинедо на Мигеля Линареса. Возможно, эта замена стала дополнительным козырем испанской команды, которая едва не потеряла уверенность в себе. Вначале она получила право на очередной пенальти, и Гранадос снова был точен. А потом такой же шанс представился казанцам — и его не смогли поймать: бросок Бугайчука «потащил» Линарес. Случись иначе, счет был бы равным, а так он стал 10:12, и из казанской команды будто бы выпустили дух. Сила воли — великое дело, но нужна еще и удача. А без нее, только на морально-волевых качествах, сопротивляться сложно. К концу периода, который так славно начинался для нас с трех голов подряд, мы успели пропустить столько же — 10:15. Последний гол в периоде, опять же с пенальти, забросил Гранадос.

В итоге Гранадос стал «злым гением» «Синтеза», забив шесть голов. Правда, четыре из них с пенальти, а один — занеся мяч в сетку с метра. Отличившись шесть раз, Гранадос даже не стал выполнять очередной, шестой (!) пенальти «Барселонеты», оставив это право Фелипе Перроне.

Заключительный период «Синтез» проиграл так же бесславно, как и стартовый, только со счетом 2:5. Добивать нас взялись Перроне, сделавший хет-трик, и Альберто Мунаррис, на счету которого покер. Но игру «Барселонеты», по сути, сделали Алексич, который забил три важных гола на старте, и Гранадос, реализовавший все свои попытки с 5-метровой линии.

Прощание с надеждами

Не случись того гола, которым испанцы ответили на нереализованное нами удаление…

Забей мы единственный пенальти и не пропусти хотя бы раз от Гранадоса…

Улучши процент реализованных… Все могло бы закончиться совсем по-другому.

Но в последние десять минут на «Синтез» снова было жалко смотреть. За две заключительные минуты третьего периода казанцы пропустили трижды, потеряв все то, чего добились ранее. При счете 10:16 забил Бугайчук, при счете 11:19 реализовал удаление Краснов. Но эти голы уже не могли повлиять на ход игры и обеспечить ее перелом — сейчас они просто улучшали статистику.

Но по большому счету матч этот должен запомниться тем, как мы провели блестящий игровой отрезок, длившийся около шести с половиной минут и закончившийся со счетом 7:1

Увы, заставив поверить болельщиков в возможность перелома в игре и едва не поверив в этом сами, казанцы не смогли сделать решающего броска. В том числе и потому, что в текущем чемпионате России «Синтезу» только трижды пришлось встретиться с отчаянным сопротивлением: дважды в игре со «Спартаком» из Волгограда и во второй гостевой встрече с московским «Динамо».

А у «Барселонеты» есть чемпионат Испании, где проблемы могут доставить и «Барселона», которая обыграла нас в первом отборочном раунде нынешней Лиги чемпионов, и еще шесть команд. У нас же во всей Суперлиге столько команд, сколько в Испании топ-клубов и крепких середнячков. После игры я видел, как несколько ватерполистов молодежной команды «Синтез-УОР» дожидались кого-то из испанцев, чтобы взять автограф или сфотографироваться на память.

Но по большому счету матч этот должен запомниться тем, как мы провели блестящий игровой отрезок, длившийся порядка шести с половиной минут и закончившийся со счетом 7:1. И если мы в следующих матчах сумеем растянуть время доминирования в два, в три раза, то дело будет за малым: раздавать автографы.

