Бабочка, поцелуй или чудовище: что увидите вы в чернильных кляксах?

Пройдите тест, который используют в тюрьмах США и в судебной психиатрии

Сегодня исполняется 135 лет со дня рождения швейцарского психиатра и психолога Германа Роршаха, широко известного прежде всего как автор методики чернильных пятен. Тест Роршаха — один из самых популярных психодиагностических тестов личности.

Историю теста можно начать вести с 1911 года, когда Э. Блейлер впервые ввел в научный обиход термин «шизофрения», а Роршах заинтересовался этой болезнью и посвятил ее изучению диссертацию. В процессе проведения экспериментальной части он заметил, что больные по-разному интерпретируют пятна из игры Klecksographie.

Роршах активно тестировал на своих пациентах технику чернильных пятен с целью определения личностных поведенческих факторов и в 1921 году выпустил книгу под названием Psychodiagnostik, где описывалась новая методика. В ней был представлен и сам тест с пояснениями к нему. Сегодня многие психологи используют тест Роршаха, в частности он применяется для диагностики в исправительных учреждениях США и некоторых других стран, в судебной экспертизе, для диагностики расстройств личности в клинической психологии.

Мы предлагаем вам упрощенный вариант теста, а более серьезную интерпретацию вы сможете найти здесь.

