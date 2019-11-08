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Бабочка, поцелуй или чудовище: что увидите вы в чернильных кляксах?

07:00, 08.11.2019 7

Пройдите тест, который используют в тюрьмах США и в судебной психиатрии

Бабочка, поцелуй или чудовище: что увидите вы в чернильных кляксах? Фото: psymod.ru

Сегодня исполняется 135 лет со дня рождения швейцарского психиатра и психолога Германа Роршаха, широко известного прежде всего как автор методики чернильных пятен. Тест Роршаха — один из самых популярных психодиагностических тестов личности.

Историю теста можно начать вести с 1911 года, когда Э. Блейлер впервые ввел в научный обиход термин «шизофрения», а Роршах заинтересовался этой болезнью и посвятил ее изучению диссертацию. В процессе проведения экспериментальной части он заметил, что больные по-разному интерпретируют пятна из игры Klecksographie.

Роршах активно тестировал на своих пациентах технику чернильных пятен с целью определения личностных поведенческих факторов и в 1921 году выпустил книгу под названием Psychodiagnostik, где описывалась новая методика. В ней был представлен и сам тест с пояснениями к нему. Сегодня многие психологи используют тест Роршаха, в частности он применяется для диагностики в исправительных учреждениях США и некоторых других стран, в судебной экспертизе, для диагностики расстройств личности в клинической психологии.

Мы предлагаем вам упрощенный вариант теста, а более серьезную интерпретацию вы сможете найти здесь.

Итак, 10 знаменитых клякс Роршаха. Посмотрите внимательно на картинку и подумайте, что вы видите.

Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоМедицина
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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 08:48
    У меня все под контролем)
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    Анонимно 09:24
    У меня тоже, и это талант)
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  • Анонимно 09:23
    Давно уже хотел пройти, но что то найти не мог. Спасибо)
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  • Анонимно 09:57
    полная уверенность))
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  • Анонимно 10:52
    А если покажет что спятивший, то сразу в психиатричку бежать?)
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    Анонимно 11:23
    Психов ныне в "психиатрички" не забирают.
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  • Анонимно 11:25
    У меня
    Доминирующая черта вашей личности - уверенность
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