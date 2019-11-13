Маленькая Мордовия: убыточный цемент, прибыльные солнечные панели и вагоны Дерипаски

Рейтинг «Реального времени»: крупнейшие предприятия Мордовии

Преимущественно сельскохозяйственный регион, в котором почти не ведется добыча полезных ископаемых (кроме разве что цементного сырья), Мордовия не может похвастаться мощной экономикой. Несмотря на попытки региональных властей развивать инновационную экономику, годовой суммарный оборот сотни ведущих компаний Мордовии составляет всего 285 миллиардов рублей. Для сравнения: в Самарской области один только АвтоВАЗ в 2018 году выручил на 5 миллиардов больше.

Вагоны Дерипаски на пике спроса

Лидером Мордовии по выручке в 2018 году стало АО «Рузхиммаш», входящее в холдинг RM Rail, контролируемый олигархом Олегом Дерипаской через «Русские машины». При этом компания показала почти двукратный рост: если в 2017 году оборот составил 10,7 миллиарда рублей, то в 2018-м — уже 20,4 миллиарда с показателем чистой прибыли 170 миллионов. Рост весьма стремительный, особенно если вспомнить, что в 2015 году выручка компании составляла всего 3,6 миллиарда. «Рузхиммаш» занимается производством железнодорожных вагонов, спрос на которые в последние годы неуклонно рос после кризисного спада 2014—2015 годов. Сейчас предприятие полностью обеспечено заказами, так что предпосылок для спада пока не видно.

Помимо АО «Рузхиммаш» в топ-100 предприятий Мордовии с наибольшей выручкой входят еще четыре компании, находящиеся в составе холдинга RM Rail. Все они обеспечивают основное вагонное производство. Совокупный оборот мордовских активов Олега Дерипаски — более 28 миллиардов рублей.

«Рузхиммаш» занимается производством железнодорожных вагонов, спрос на которые в последние годы неуклонно рос после кризисного спада 2014—2015 годов. Фото rmrail.ru

Крестьянин в 13-м поколении и свинина из Атяшева

Агрохолдинг «Талина», мясная продукция которого представлена в розничной сети большинства регионов России под брендом «Атяшево», — крупнейший в Мордовии. Входит в топ-20 крупнейших в России производителей свинины, производит мясопродукты по принципу полного цикла — от выращивания и производства кормов до переработки и дистрибуции готовой продукции. В топ-100 самых «оборотистых» компаний региона холдинг представлен сразу шестью предприятиями (одно из них — «Симбирский бекон» — территориально находится в Ульяновской области, но зарегистрировано в Мордовии) с совокупной выручкой 32,8 миллиарда рублей. Головное предприятие холдинга — мясокомбинат «Атяшевский» — занимает вторую строчку рейтинга с выручкой более 19 миллиардов рублей. Его чистая прибыль в 2018 году составила 339 миллионов рублей.

«Талина» ведет активную экспансию в другие регионы, реализуя свои проекты в Саратовской и Нижегородской областях, Ставропольском, Алтайском и Забайкальском краях.

Основателем и бессменным руководителем холдинга является бизнесмен и политик Виктор Бирюков, который называет себя «крестьянином в 13-м поколении». Предприниматель отличается кипучей деятельностью в подчас неожиданных областях. К примеру, издал несколько книг о воспитании детей и защитил диссертацию кандидата философских наук, посвященную глобализации.

Виктор Бирюков, который называет себя «крестьянином в 13-м поколении», отличается кипучей деятельностью в подчас неожиданных областях. К примеру, издал несколько книг о воспитании детей и защитил диссертацию кандидата философских наук, посвященную глобализации. Фото dic.academic.ru

Мордовские «металлурги» из первой десятки

Довольно необычно видеть на высоком третьем месте в рейтинге региональных компаний с наибольшей выручкой ООО «МЗК» (Мордовская заготовительная компания) — предприятие, специализирующееся на приемке и переработке металлолома. Формальным владельцем металлобазы значится зарегистрированная в Швейцарии фирма Aegida Metall Ag, руководителем — некто Анатолий Кейзер, о котором почти ничего неизвестно. Между тем, выручка «МЗК» в 2018 году составила 10,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 51 миллион.

В первой десятке самых «оборотистых» компаний Мордовии на седьмом месте обосновался еще один «металлург» — ООО «Техлит», занимающееся оптовой торговлей металлами. Его выручка в 2018 году составила 9,5 миллиарда, чистая прибыль — 29 миллионов (более чем двукратное падение по сравнению с 2017 годом). Владеет предприятием Александр Киринкин, больше известный в качестве ресторатора. В 2002 году Владимир Путин посетил принадлежащее Киринкину кафе «12 стульев» в центре Саранска и оставил в заведении свой автограф. «Реликвию» повесили на видное место. Через несколько лет ее украли, правда, быстро нашли. В нулевые Киринкин пытался строить политическую карьеру по линии «Справедливой России».

«Газпром» в Мордовии: в клиентах почти все

На четвертом месте в рейтинге предприятий Мордовии — местная «дочка» «Газпрома» — «Газпром межрегионгаз Саранск». Предприятие, как и все аналогичные региональные филиалы, занимается вопросами поставок голубого топлива физическим и юридическим лицам, а также расчетами за газ. Принципиальным отличием Мордовии от других регионов является очень высокий уровень газификации — 97,6%, в сельской местности — 83,8%. Среднероссийские показатели значительно ниже: соответственно 68,6% и 59,4%.

Руководитель филиала Максим Автаев по совместительству является депутатом Госсобрания Мордовии. Фото mordovregiongaz.ru

В 2018 году выручка мордовского «Межрегионгаза» составила 9,8 миллиарда рублей и почти не изменилась по сравнению с предыдущим периодом. А вот чистая прибыль сократилась в пять раз: со 105 до 21 миллиона рублей.

Отдельного упоминания заслуживает руководитель филиала Максим Автаев, который по совместительству является депутатом Госсобрания Мордовии и обязан подавать ежегодную декларацию о доходах. Официальный доход Автаева в 2018 году составил 9,5 миллиона рублей (это почти половина годовой прибыли возглавляемой им компании). Кроме того, депутат-газовщик владеет десятью земельными участками и солидным парком техники, в том числе мотоциклом «Харлей», а его жена — автомобилем «Порше».

Производители электрокомпонентов демонстрируют рост

Производство различных электрокомпонентов — ламп, кабелей, диодов и т. д. — в некотором смысле традиционная для Мордовии отрасль. Знаменитый советский «ламповый» гигант «Светотехника» ныне работает под брендом «Лисма» и с оборотом 1,1 миллиарда рублей занимает в нашем топ-100 невысокое 66-е место. Однако, по сравнению с 2017 годом, завод увеличил оборот почти в 2,5 раза и вполне может рассчитывать на дальнейший рост.

Впрочем, нашлось место для производителей электрокомпонентов и в первой десятке самых «оборотистых» компаний Мордовии. На пятой строчке рейтинга расположилось ООО «Сарансккабель», предприятие с не менее богатыми, чем у «Светотехники», традициями. Сейчас завод принадлежит зарегистрированному на Кипре SP Saransk Cable Holding Limited и входит в структуру «Нефтехимпрома» пермского бизнесмена Владимира Матыцина, купившего предприятие в начале 2012 года. С тех пор ежегодный оборот компании удвоился и в 2018 году достиг отметки в 9,8 миллиарда рублей при показателе чистой прибыли 148 миллионов.

«Сарансккабель» входит в структуру «Нефтехимпрома» пермского бизнесмена Владимира Матыцина, купившего предприятие в начале 2012 года. Фото saranskkabel.ru

Бизнес-империя Сиушовых: подозрительное банкротство самого богатого депутата страны

Сразу 11 компаний из первой сотни самых «оборотистых» предприятий Мордовии принадлежит семье мордовского миллиардера и политика Сергея Сиушова. В свое время он прославился как самый богатый депутат России, задекларировав по итогам 2014 года рекордные 6,8 миллиарда рублей дохода, полученные в результате продажи акций компании «Мордовцемент». О том, как при покровительстве экс-руководителя Мордовии Николая Меркушкина строилась аграрная империя Сиушовых, «Реальное время» подробно рассказывало в начале 2018 года, однако тогда хронологические рамки нашего исследования ограничивались 2016 годом, тогда как летом 2017-го Сиушов был признан банкротом, о чем наше издание также писало.

Сейчас основная часть активов Сиушова оформлена на его жену Ирину, но, судя по данным СМИ, формально чета в разводе, причем супруга значится одним из кредиторов ставшего финансово несостоятельным бывшего мужа. Другая часть активов оформлена на сына Артемия Сиушова. Это девелоперская компания «Магма-Симбирск», которая занимается строительством жилья в соседней Ульяновской области. Причем проекты преследует череда скандалов, связанных то с задержкой сдачи домов, то с противостоянием местных жителей, недовольных застройкой «зеленых» зон.

Так или иначе, совокупный оборот только мордовских активов семьи Сиушовых в 2018 году составил как минимум 37 миллиардов рублей. Лидер по выручке — птицефабрика «Чамзинская» (9,6 миллиарда рублей). Этот предприятие занимает в нашем рейтинге шестое место. По итогам 2018-го предприятие показало колоссальную чистую прибыль в 1,4 миллиарда рублей.

Девелоперская компания «Магма-Симбирск» занимается строительством жилья в соседней Ульяновской области. Причем проекты преследует череда скандалов, Фото rupor73.ru

На девятой строчке рейтинга — ООО ТД «Вектор-С», также оформленное на Ирину Сиушову. Выручка этой компании в 2018 году составила 8,2 миллиарда. По данным sbis.ru, «Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц».

«Мордовцемент» продолжает нести убытки и терять рынок

На восьмом месте нашего рейтинга — АО «Мордовцемент», также имевшее непосредственное отношение к семье Сиушовых. Подробную историю их взаимоотношений «Реальное время» уже описывало. Напомним, что Сергей Сиушов, возглавлявший «Мордовцемент» с 1998 по 2014 год и имевший в предприятии солидную долю, в 2014 году продал свои 36,6% акций холдингу «Евроцемент Груп». Завод уже тогда имел большие долги и, судя по всему, погасить их не удается. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 9,18 миллиарда рублей, что на 367 миллионов меньше, чем годом ранее. Параллельно наблюдается падение стоимости самой компании (если в 2014 году она оценивалась в 17,8 миллиарда рублей, то в 2017-м — уже в 8,4 миллиарда, а в 2018 — лишь в 6,4 миллиарда), рост кредиторской и дебиторской задолженности, непрекращающиеся убытки (в 2017 году — 1,3 миллиарда, в 2018-м — 1,4 миллиарда). «Мордовцемент» в 2018 году снизил свою долю рынка на полпроцента, отгрузив на 300 тысяч тонн меньше продукции, чем в 2017-м. Вытащить предприятие из ямы не получается.

С надеждой на «зеленую» энергетику

На десятой строчке рейтинга — ООО «Хелиос Ресурс». Это предприятие, которое специализируется на производстве компонентов для солнечных панелей и считается единственным в России производителем мультикристаллических кремниевых пластин. Завод активно экспортирует продукцию в Китай. В 2018 году его выручка составила 7,2 миллиарда рублей (плюс 12% по отношению к 2017-му), чистая прибыль — 875 миллионов. По итогам 2018 года «Хелиос Ресурс» стал крупнейшим налогоплательщиком Мордовии, заплатив 226,28 миллиона рублей.

Топ-100 компаний Мордовии, выручка за 2018 год

№ Наименование Совладельцы Вид деятельности Выручка за 2018 г., тыс. руб. Выручка за 2017 г., тыс. руб. Изменение 1 РУЗХИММАШ, АО РМ РЕЙЛ ХОЛДИНГ, АО 97.64% Производство несамоходных железнодорожных, трамвайных и прочих вагонов для перевозки грузов 20.442.843 10.713.612 91% 2 МПК АТЯШЕВСКИЙ, ООО Бирюков Виктор Степанович 99%

Бирюков Михаил Викторович 1% Производство колбасных изделий 19.173.024 17.002.930 13% 3 МЗК, ООО ЭГИДА РУС, ООО С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ 100% Торговля оптовая отходами и ломом 10.587.345 9.394.696 13% 4 ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАНСК, ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ, ООО 56%

ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК, ООО 34%

ФОНД ИМУЩЕСТВА, ГКУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 10% Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям 9.837.153 9.659.543 2% 5 САРАНСККАБЕЛЬ, ООО КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СП САРАНСК КЕЙБЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД 100% Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования 9.813.038 7.970.044 23% 6 ПТИЦЕФАБРИКА ЧАМЗИНСКАЯ, АО Общество с ограниченной ответственностью "Юбилейное" 99.99% Разведение сельскохозяйственной птицы 9.609.479 8.936.619 8% 7 ТЕХЛИТ, ООО Киринкин Александр Иванович 100% Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования 9.593.126 9.362.605 2% 8 МОРДОВЦЕМЕНТ, АО ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП, АО 50.69%

КОМПАНИЯ ВИТА-ЛАЙН, АО 49.10% Производство цемента 9.186.511 9.553.693 -4% 9 ВЕКТОР-С, ООО ТД Сиушова Ирина Михайловна 100%

РСХБ-ФИНАНС, ООО .17 руб. Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты 8.281.930 6.796.476 22% 10 ХЕЛИОС-РЕСУРС, ООО ГЕЛИО-БАЗИС, ООО 100% Производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части 7.234.818 6.462.662 12% 11 АГРОФИРМА ОКТЯБРЬСКАЯ, АО Андин Александр Иванович 69.12%

Андин Иван Семенович 17.05%

Андина Нина Григорьевна 2.69% Разведение сельскохозяйственной птицы 6.824.002 5.496.739 24% 12 МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ПАО МОРДОВЭНЕРГОСБЫТ, ПАО ЭНЕРГОИНВЕСТ, ООО 83.95%

Коновалова Ольга Александровна 0.0074% Торговля электроэнергией 6.421.024 6.504.450 -1% 13 ЭМ-КАБЕЛЬ, ООО Боксимер Михаил Эвирович 50%

Боксимер Эвир Аврамович 50% Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования 5.790.580 5.080.994 14% 14 КОМБИС, ООО Сиушова Ирина Михайловна 100%

РСХБ-ФИНАНС, ООО .17 руб. Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах 5.785.405 5.059.329 14% 15 ДЕНТРО, ООО Илькаев Игорь Вячеславович 51%

Илькаев Олег Вячеславович 49% Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 5.064.788 3.628.837 40% 16 МВС, ООО ТК Филимонов Евгений Александрович 100% Торговля оптовая отходами и ломом 5.007.583 5.743.073 -13% 17 ВКМ-СТАЛЬ, ООО ВКМ, АО 100% Производство стали в слитках 4.017.008 2.360.220 70% 18 МОРДОВВТОРСЫРЬЕ, ООО Баулин Николай Иванович 57.50%

Катков Александр Иванович 37.50%

Лесовая Елизавета Олеговна 5% Обработка отходов и лома цветных металлов 3.880.002 1.215.833 219% 19 СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ИЧАЛКОВСКИЙ, ООО МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ, ООО 71.55%

Киреев Николай Васильевич 28.45% Производство сыра и сырных продуктов 3.862.191 3.292.985 17% 20 РОМОДАНОВОСАХАР, ООО КАМЕНКА, ООО 76%

Атласов Александр Иванович 24% Производство сахара 3.756.782 3.496.901 7% 21 ПЛАЙТЕРРА, ЗАО Шамин Александр Романович 80%

Санаев Алексей Николаевич 20% Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов 3.747.328 2.895.804 29% 22 ЛВЗ САРАНСКИЙ, ООО МОРДОВАЛКОПРОМ, ООО 100% Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. 3.626.382 3.231.043 12% 23 МПЦ, ООО Бирюков Виктор Степанович 99%

Бирюков Михаил Викторович 1% Разведение свиней 3.354.672 3.061.208 10% 24 МОРДОВСКИЙ БЕКОН, ЗАО МПК АТЯШЕВСКИЙ, ООО 100% Разведение свиней 3.243.087 3.295.105 -2% 25 ККЗ, ОАО МПЦ, ООО 100% Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах 3.178.079 2.669.092 19% 26 ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ, ПАО ИНВЕСТСВЕТ, ООО 31.41%

РЕГИОН ИНВЕСТ, ООО 4.36%

Тутуркина Раиса Степановна 14.82%

Грибанов Владимир Иванович 12.39%

Фомичев Денис Васильевич 2.85%

Шестоперов Георгий Николаевич 0.0087%

Каменцев Геннадий Юрьевич 0.0078% Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта 3.128.806 2.059.401 52% 27 МАГМА ХД, ООО Сиушова Ирина Михайловна 86%

Сиушов Артемий Сергеевич 14% Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами 2.889.232 1.179.857 145% 28 ТАЛИНА, ООО Бирюков Виктор Степанович 99%

Бирюков Михаил Викторович 1% Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 2.600.623 184.114 1313% 29 ЭПРОМЕТ, ООО Пахомова Светлана Константиновна 100% Производство алюминия 2.536.230 480.080 428% 30 ХОРОШЕЕ ДЕЛО. МОРДОВИЯ, ООО Сиушова Ирина Михайловна 64.28%

ПТИЦЕФАБРИКА ЧАМЗИНСКАЯ, АО 35.71%

РСХБ-ФИНАНС, ООО .14 руб. Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты 2.451.382 3.784.433 -35% 31 САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА, ООО ОПТИКЭНЕРГО, ООО 100% Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования 2.387.439 2.046.134 17% 32 СЗРТ , ОАО САРАНСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОТЕХНИКА, ОАО Мингазов Радик Халитович 66%

Заволокин Николай Николаевич 24.92%

Пономарев Александр Викторович 5.08%

Гордеев Владимир Николаевич 4% Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из вулканизированной резины 2.363.344 2.273.332 4% 33 ИНКАБЕЛЬ, ООО Калязин Николай Николаевич 100% Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами 2.277.914 3.376.364 -33% 34 КЭМЗ, ПАО РОСЭЛЕКТРОНИКА, АО 49.99%

ООО "РАДАР Л" 10%

РОСИМУЩЕСТВО 0.00021%

Шемендюк Наталья Владимировна 8.81%

Евтеев Владимир Дмитриевич 8.15% Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры 2.236.556 2.270.948 -2% 35 ВАТТ-ЭЛЕКТРОСБЫТ, ООО Фомин Валерий Кузьмич 26.09%

Ларюшкин Николай Иванович 21.74%

Рангаев Василий Михайлович 21.74%

Медведева Ирина Алексеевна 17.39%

Французов Сергей Алексеевич 13.04% Торговля электроэнергией 2.213.539 2.118.139 5% 36 БИОХИМИК, АО ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС, ООО 100% Производство лекарственных препаратов 2.189.821 2.121.027 3% 37 АГРО-М, ООО ТД ПЕНЗАНЕФТЕСИНТЕЗ+, ООО 50%

ТЕРМИНАЛ, ООО 50% Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки 2.189.698 1.154.002 90% 38 ЗВЕЗДА 21, ООО Егоров Андрей Николаевич 66.67%

Морозов Максим Викторович 33.33% Деятельность по складированию и хранению 2.153.272 705.386 205% 39 ЦВЕТЛИТ, ООО Морозова Екатерина Анатольевна 85%

Никольский Евгений Анатольевич 15% Торговля оптовая неспециализированная 2.120.120 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! 40 САРМИЧ, ООО СЗ Меркушкин Алексей Николаевич 40%

СФЕРА, ООО 30%

Тутуркина Раиса Степановна 30% Производство сыра и сырных продуктов 2.118.727 1.767.782 20% 41 СМУ №1, ООО Ветренко Вячеслав Вячеславович 80%

Нишанов Станислав Вячеславович 20% Строительство жилых и нежилых зданий 2.018.509 980.097 106% 42 ЭМ-КАТ, ООО Боксимер Михаил Эвирович 50%

Боксимер Эвир Аврамович 50% Производство алюминия 2.007.807 1.778.464 13% 43 ТК ПРОМКОНТРАКТ, ООО ЭГИДА РУС, ООО С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ 100% Торговля оптовая отходами и ломом 1.843.416 1.974.564 -7% 44 ТЕПЛИЧНОЕ, АО ГОСКОМИМУЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 100% Выращивание овощей 1.704.220 1.550.111 10% 45 ТД РМ РЕЙЛ, ООО ВКМ-СЕРВИС, ООО 66%

РМ РЕЙЛ ХОЛДИНГ, АО 34% Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава 1.687.169 1.610.540 5% 46 НЕКТАРИН, ООО УК Гаврилин Евгений Николаевич 25%

Смурыгин Михаил Валентинович 25%

Троицкий Петр Игоревич 25%

Шапкарин Денис Иванович 25% Деятельность рекламных агентств 1.662.229 1.652.718 1% 47 МЕЧТА, ООО Сиушова Ирина Михайловна 100%

РСХБ-ФИНАНС, ООО .17 руб. Производство питьевого молока и питьевых сливок 1.656.439 1.878.891 -12% 48 ХОРОШЕЕ ДЕЛО, ООО Сиушова Ирина Михайловна 100%

РСХБ-ФИНАНС, ООО .17 руб. Разведение свиней 1.642.933 1.099.227 49% 49 ТД ИЧАЛКИ -С, ООО СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ИЧАЛКОВСКИЙ, ООО 100% Торговля оптовая молочными продуктами 1.610.160 3.595.131 -55% 50 РЕФЛАКС-С, ООО Пчелин Владимир Михайлович 88%

Бекшаева Татьяна Леонидовна 12% Производство электрических ламп и осветительного оборудования 1.462.884 870.541 68% 51 САРАНСКИЙ ДИСТИЛЛЕРС, ООО МОРДОВАЛКОПРОМ, ООО 100% Торговля оптовая напитками 1.455.766 1.860.384 -22% 52 КЭТЗ, АО БАНК СОЮЗ АО 17.33% Производство электрических ламп и осветительного оборудования 1.402.523 1.332.653 5% 53 ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ, ООО Малов Александр Иванович 100% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 1.374.510 839.038 64% 54 МДС, ООО Тутуркина Раиса Степановна 35%

Горбунов Александр Олегович 30%

Кузнецов Станислав Владимирович 30%

Чебанов Анатолий Иванович 5% Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 1.369.317 2.319.440 -41% 55 ЛАМЗУРЬ, ОАО ИНВЕСТ-АЛЬЯНС, ООО 84.91%

ЛАМЗУРЬ С, ООО 11.95% Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий 1.365.831 1.553.205 -12% 56 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК, АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, АО 98.26% Транспортирование по трубопроводам газа 1.348.083 1.381.320 -2% 57 ПРОМКОНТРАКТ, ООО МСК, ООО 100% Торговля оптовая отходами и ломом 1.325.358 1.698.290 -22% 58 ПТИЦЕФАБРИКА АТЕМАРСКАЯ, ОАО МАСЛОПРОДУКТ, ООО 25%

Марков Виктор Васильевич 25%

Салмов Николай Геннадьевич 25% Разведение сельскохозяйственной птицы 1.291.007 1.449.107 -11% 59 СИМБИРСКИЙ БЕКОН, ООО Бирюков Виктор Степанович 99%

Бирюков Михаил Викторович 1% Разведение свиней 1.288.637 1.223.321 5% 60 ОПТАН-САРАНСК, ООО Бикмаев Руслан Рифгатович 50%

Романов Виталий Александрович 50% Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин 1.274.412 1.508.951 -16% 61 АВАНГАРД, ООО СБ-ИНВЕСТ ., ООО 99.53%

РУЗХИММАШ, ЗАО 0.47% Разведение сельскохозяйственной птицы 1.248.241 840.817 48% 62 АСТЗ, ОАО Кудашкин Владимир Дмитриевич 84.74%

Кудашкин Дмитрий Владимирович 0.20%

Кудашкин Юрий Владимирович 0.20%

Малашкин Николай Петрович 0.060%

Муратов Евгений Викторович 0.020%

Панин Николай Михайлович 0.0090%

Власов Николай Андреевич 0.0040%

Чижов Алексей Владимирович 0.0020% Производство электрических ламп и осветительного оборудования 1.207.255 1.197.959 1% 63 СЗ САРАНСКИЙ ДСК, ПАО ИНВЕСТСВЕТ, ООО 70.07% Строительство жилых и нежилых зданий 1.202.402 1.605.372 -25% 64 ВАТТ, АО ТФ Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям 1.184.890 1.187.077 0% 65 АРКО-ГАЗ, ООО ПФ Кокорев Михаил Михайлович 40%

Колотилин Петр Федорович 40%

Кокорев Михаил Матвеевич 20% Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 1.169.773 933.268 25% 66 ЛИСМА, ООО УК ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 100% Производство электрических ламп и осветительного оборудования 1.157.541 337.335 243% 67 ГАЗОЙЛ, ООО Елисейкин Александр Николаевич 100% Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 1.096.152 928.712 18% 68 ВКМ-СЕРВИС, ООО РМ РЕЙЛ ХОЛДИНГ, АО 100% Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава 1.060.815 494.706 114% 69 СФЕРА, ООО Сиушова Ирина Михайловна 100% Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 1.060.236 1.353.805 -22% 70 ОРБИТА, АО Гармашов Александр Владимирович 100% Производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части 1.034.088 965.199 7% 71 КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД САРАНСКИЙ, АО МАСЛОПРОДУКТ, ООО 71.92% Производство прочей молочной продукции 1.024.593 818.034 25% 72 СТТ, АО Т ПЛЮС, ПАО 86.12% Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 1.015.660 907.592 12% 73 ЛАТО, ОАО КАРНЕЛИУС, ООО 16.01%

Фролова Наталья Алексеевна 17.76%

Чингалев Алексей Иванович 10%

Родимов Валерий Николаевич 4.99% Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента 1.015.158 1.034.520 -2% 74 САЗ, АО ГАЗ, ПАО 61.80% Производство автомобилей специального назначения 1.008.367 467.188 116% 75 ЭЛОТ, ООО Муравьева Татьяна Алексеевна 100% Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 1.001.184 538.100 86% 76 ЕВРОШОП РУССЛАНД, ООО МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ, ООО 60%

Голов Эдуард Михайлович 15%

Курочкина Мария Николаевна 15%

Кранов Сергей Михайлович 10% Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 990.514 1.009.954 -2% 77 МАЙКЛ, ООО Винокуров Виктор Владимирович 100% Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами 985.567 950.089 4% 78 АГРИКА, ООО Рогачев Андрей Григорьевич 100% Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы 982.258 895.866 10% 79 МАГМА, ООО МАГМА ХД, ООО 100%

РСХБ-ФИНАНС, ООО .1 руб. Производство сухих бетонных смесей 966.865 1.209.153 -20% 80 МЕДОБОРУДОВАНИЕ, АО ПФК АЛАМАК, ООО 96.29%

Попова Ирина Ивановна 0.00060% Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений 961.551 994.781 -3% 81 РМ РЕЙЛ РВС, ООО РМ РЕЙЛ ХОЛДИНГ, АО 75%

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ, ООО 25% Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения 932.298 292.527 219% 82 РУЗОВО, ЗАО СБ-ИНВЕСТ ., ООО 0.57%

Пивкин Алексей Ефимович 0.25%

Пивкина Юлия Александровна 0.25%

Ерофеев Федор Трофимович 0.060%

КОМПАНИЯ СКИТ, ООО 0.060%

Копеч Веслав 0.060% Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки 915.805 880.700 4% 83 АЛЬЯНСОЙЛ, ООО Глебов Дмитрий Юрьевич 100% Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 908.942 997.593 -9% 84 ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ, АО РОСНАНО, АО 48.26% Производство волоконно-оптических кабелей 892.936 800.653 12% 85 ТД ЭКО ХАЛЯЛ, ООО Абубекиров Талип Рафаилович 100% Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты 855.525 541.367 58% 86 ТИКАНЕ, ООО Илькаев Игорь Вячеславович 50%

Илькаев Олег Вячеславович 50% Деятельность автомобильного грузового транспорта 855.401 296.756 188% 87 МАПО-ТРАНС, ООО Жадунов Артём Русланович 100% Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 851.047 1.280.532 -34% 88 ДСК-СТРОЙ, ООО СЗ САРАНСКИЙ ДСК, ПАО 100% Строительство жилых и нежилых зданий 835.023 1.161.745 -28% 89 НЭКСТ, ООО Еремина Евгения Николаевна 100% Торговля оптовая молочными продуктами 822.446 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! 90 ЛИДЕР-КОМПАУНД, АО СОЗИДАНИЕ, ФОНД 4.04%

Аршинцева Елена Валентиновна 0.50%

Илюшкин Сергей Васильевич 0.50% Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 796.402 515.229 55% 91 САРАНСКМОТОРС, ООО ТД Кирилина Светлана Анатольевна 37.50%

Маштаков Сергей Викторович 37.50%

Шлыкова Татьяна Алексеевна 25% Торговля автотранспортными средствами 795.964 663.440 20% 92 САРАНСКГОРВОДОКАНАЛ, МП АДМИНИСТРАЦИЯ Г О САРАНСК 100% Распределение воды для питьевых и промышленных нужд 788.395 1.075.385 -27% 93 САРАНСКИЙ ЗАВОД ПРОМТЕПЛОПАНЕЛЬ, ООО Власенко Дмитрий Викторович 34%

Кокнаев Валерий Николаевич 33%

Крыгин Михаил Петрович 33% Производство холоднотянутого штрипса 787.601 624.966 26% 94 ФАРМАЦИЯ, ГУП РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ГОСКОМИМУЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ n/a Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 759.308 429.953 77% 95 МАГМА-СТРОЙ, ООО МАГМА ХД, ООО 100% Строительство местных линий электропередачи и связи 756.884 507.400 49% 96 ПАМИР, ООО Пьянзина Валентина Петровна 50%

Хайров Денис Раисович 50% Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 751.695 610.235 23% 97 ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ВАГОНПАРК, ООО ВОСТОК 2 ГМБХ 100% Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования 708.713 496.796 43% 98 ГЭТ, МП АДМИНИСТРАЦИЯ Г О САРАНСК 100% Регулярные перевозки пассажиров троллейбусами в городском и пригородном сообщении 692.192 756.999 -9% 99 НОРОВСКИЙ, ООО МПК Поздняков Александр Ильич 97%

АГРОФИРМА НОРОВ, ООО 3% Разведение свиней 682.899 541.326 26% 100 СПИРТЗАВОД КЕМЛЯНСКИЙ, ООО МОРДОВАЛКОПРОМ, ООО 100% Производство пищевого спирта 659.745 508.469 30%