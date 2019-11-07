Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Джаляль Садрижиганов, первый дирижер оперы «Алтынчеч», 1941 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 81-я

Фото: из фондов Государственной библиотеки РТ

В 1939 году был создан Союз советских композиторов Татарской АССР. Оргкомитет по его созданию возглавил Назиб Жиганов, еще в него вошли композиторы Александр Ключарев и Мансур Музафаров.

2 февраля 1940 года прошло заседание оргкомитета, на котором Союз композиторов ТАССР получил свой первый состав. Кроме трех членов оргкомитета, в него вошли композиторы Василий Виноградов, Салих Сайдашев, Джаудат Файзи, Загид Хабибуллин, Фарид Яруллин и музыковеды Халима Терегулова и Юрий Виноградов. Возглавил творческую организацию Назиб Жиганов. Он был ее председателем целых 37 лет — до 1977 года!

Состав Союза композиторов ТАССР во второй половине 1940-х годов. Первый ряд (слева направо): Юрий Виноградов, Назиб Жиганов, Салих Сайдашев, Мансур Музафаров, Александр Ключарев. Второй ряд: Андрей Рыжкин, Хуснул Валиуллин, Альберт Леман, Загид Хабибуллин, Джаудат Файзи.

У истоков татарской профессиональной музыки стояли настоящие энтузиасты своего дела. Если Салих Сайдашев к началу 1940-х уже был известной фигурой, всеми любимым композитором, заведовал музыкальной частью татарского драматического театра, то Назиб Жиганов представлял более молодое поколение. Он создавал татарский оперный театр (учился для этого в татарской театральной студии в Москве вместе с друзьями и коллегами) и написал одну из известнейших татарских опер на либретто Мусы Джалиля — «Алтынчеч». Первыми постановками «Алтынчеч» в Татарском государственном оперном театре дирижировал его родной брат, Джаляль Садрижиганов.





Композиторы Назиб Жиганов, Фарид Яруллин, либреттист Ахмет Файзи с профессором Московской консерватории Г.И. Литинским. Москва, 1937 г.

Жиганов оставил после себя огромное творческое наследие. Но он был и великим организатором: его творческая энергия была поистине бесконечной. Благодаря Назибу Жиганову возникли не только Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля и Союз композиторов: он настоял на создании Казанской консерватории и школы-лицея при ней, внес свой вклад в создание Государственного симфонического оркестра республики. В этом человеке соединялись талант музыканта и, как мы бы сейчас сказали, гений эффективного менеджера.



Перед тем, как в 1939 году открылся оперный театр, Жиганов писал жене Серафиме в Москву: «Денег в театре нет, катастрофа полная, декорации не делаются, костюмы не шьются, ибо их не из чего пока шить, негде шить (нет мастерских) и некому шить. У меня… получается так: вообще, дни летят, как сумасшедшие, — не успею оглянуться, как уже одним днем, неделей стало меньше. Мне дней не хватает…» (2 марта 1939 года).



В 1944 году Жиганов побывал в Тбилиси на Декаде музыки народов Закавказских республик, увидел там, что каждая республика выступает со своим симфоническим оркестром и с замечательными аранжировками — и задумался о том, что Казани нужна своя консерватория. И добился своего! В Москву было отправлено письмо с соответствующей просьбой от правительства республики, в котором говорилось: «отсутствие необходимого контингента национальных музыкальных работников высшей квалификации (певцы, композиторы, педагоги, оркестранты) не позволяет создать в Татарской республике постоянный симфонический оркестр, лимитирует репертуар Татарского театра оперы и балета и сдерживает дальнейшее развитие всей музыкальной культуры Татарской АССР».

13 апреля 1945 года Совнарком СССР распорядился создать в Казани консерваторию республиканского (РСФСР) подчинения. Директором консерватории назначили Назиба Жиганова.

Назиб Жиганов его дочь Светлана, Лидия Минеева с дочкой Ирой (сестра жены композитора), Серафима — жена Жиганова. 1946—1947-е годы.

Назиб Гаязович Жиганов написал восемь опер, три балета, множество симфонических произведений, популяризировал татарскую музыку всегда и везде. Он был лауреатом двух Сталинских премий, Героем Социалистического Труда, руководил Союзом композиторов ТАССР до конца 1970-х годов. Умер Назиб Жиганов после концерта в Уфе, на котором представлял новую редакцию оперы «Джалиль» во время Дней литературы и искусства Татарии в Башкирской АССР. Ему было 77 лет.

Людмила Губаева