«Шаронову надо дотянуть до зимнего периода, чтобы молодежь «Рубина» заматерела и окрепла»

Интервью с «отцом челнинского футбола» и основателем футбольного клуба «КАМАЗ» Валерием Четвериком. Часть 2-я

В продолжении интервью «Реальному времени» один из основателей, экс-главный тренер, а ныне советник президента ФК «КАМАЗ» Валерий Четверик рассуждает о доходах звезд российского футбола, последних результатах родной команды, перспективах тренера Романа Шаронова и участии Курбана Бердыева.



«Отнял бы все у Кокорина и Мамаева»

— Вы как-то выступали против пиара в футболе, якобы он мешает. Поясните?

— Давай возьмем Чалова, вокруг которого было столько шума. В прошлом году он где-то ковырнул, где-то забил, начались разговоры — мол, почему в сборную не берут, об интересе от пятерых европейских команд. Ну и где сейчас Чалов?

Я против ситуаций, когда 17-летний мальчик только закончил школу, начинает играть в молодежном первенстве, с ним заключают контракт, и он уже в 17-18 лет приезжает на джипе. Он увидел эти деньги, которые еще не заработал, и все — футбол для него закончился. В футболе деньги нужно зарабатывать, а не получать.

— Сегодняшние зарплаты сопоставимы с уровнем мастерства наших футболистов?

— В разных командах по-разному. Есть такое выражение «жить надо по средствам» и надо платит футболистам «по средствам». Учитывая положение в стране, все это неправильно.

Я бы отнял все у таких футболистов, как Кокорин и Мамаев, — за миску супа должны играть такие горе-футболисты. Неправильно платить такие зарплаты.

Фото fc-zenit.ru

Есть такое выражение «жить надо по средствам» и надо платит футболистам «по средствам». Учитывая положение в стране, все это неправильно. Я бы отнял все у таких футболистов, как Кокорин и Мамаев, — за миску супа должны играть такие горе-футболисты

Также я против того, чтобы к нам в Россию приезжали футболисты далеко за 30 доигрывать за большие деньги. Над нами Европа смеется — какие деньги вкладываются и какая отдача. Даже сейчас мы в еврокубках играем, и где мы? Зеро. Мы даже потеряли шестое место в таблице УЕФА, дающее право отправлять три команды в Лигу чемпионов. Иностранным тренерам тоже миллионы платят, потом в одну калитку проигрывают, неустойку забирают — и поехали.

Раньше наши футболисты старались попасть в Европу, а сейчас зачем? Некоторые футболисты на лавке сидят годами, при этом имеют завышенные контракты. Зачем куда-то стремиться?

«Нынешний «КАМАЗ» играет храбрее в атаку, но игру в обороне отладить так и не сумели»

— Как вам последние результаты КАМАЗа? В кубке прошли довольно далеко...

— Если брать игру со «Спартаком» — это одно, а если брать сезон в общем — двоякое впечатление. До игры со «Спартаком» было неплохо, а вот после этого матча поплыли вниз. Успехами я бы это не назвал.

— Это проблемы психологии, что после игры-пика с грандом российского футбола вдруг расслабились и опустили руки?

— Не только психология. Есть много моментов, которые привели к этой ситуации. Берем чемпионат: первая игра с «Тюменью» — два забиваем и три пропускаем. В общем, если подвести итог, то очень много пропускаем — практически не играем на ноль. Имея неплохих игроков атаки Караева и Гаглоева, играющих интересно и агрессивно, в обороне (если брать первую игру и последние) так и не сумели отладить игру. Любая команда строится в первую очередь от обороны.

Это как в той бразильской поговорке: «вы нам забьете, сколько сможете, а мы вам забьем, сколько захотим». Как же Караев и Гаглоев должны идти вперед, если им все время нужно оглядываться назад? Нет, это негоже. Если мы хотим играть в ФНЛ, то должны поднять уровень в обороне.

Фото fckamaz.ru

Имея неплохих игроков атаки Караева и Гаглоева, играющих интересно и агрессивно, в обороне (если брать первую игру и последние) так и не сумели отладить игру. Любая команда строится в первую очередь от обороны

— Подводя итог прошлого сезона, вы отмечали, что провели его «трусовато». В нынешнем сезоне челнинцы забивают много…

— По сравнению с прошлым годом, действительно есть что отметить. Игра в атаке смотрится намного интереснее в этом году, приятно смотреть, как команда атакует. А вот в обороне… Вот, например, капитан команды Аюкин, челнинец — он играет крайнего защитника в этом году. Но и для атаки он очень интересен — играет неожиданно, скоростной, из глубины… Но в обороне ведь в этой зоне сквознячок. Надо тактически определить этого футболиста, чтобы и в обороне отрабатывал. Я своим игрокам обороны всегда говорил: вы прежде всего защитники, сделайте мне «ноль» сзади.

«У нас есть детские тренеры, которые в 10 лет говорят детям «ты не подходишь. Глупости!»

— Ваш воспитанник Роберт Евдокимов сейчас возглавил «Нижний Новгород». Как тренер он так же талантлив, как футболист?

— Что такое талантливый тренер? Для меня тренер — это два критерия. Пригласили тебя — давай результат. Кто ты, какой ты там — это все забудут. Второй критерий — это взял мальчика и делай из него игрока.

Я хочу пожелать Роберту, чтобы у него получилось в «Нижнем Новгороде», и чтобы у него были воспитанники, которые бы играли в национальной сборной и в Европе. Повнимательнее относиться к игрокам — не как в конвейере: «а, ты не подходишь». У нас есть детские тренеры, которые в 10 лет говорят: «ты не подходишь и не будешь футболистом». Глупости! Виктор Панченко у нас в 30 лет стал лучшим бомбардиром в Высшей лиге, а все остальные его забывали.

Я следил за Евдокимовым. Как он работал в Ижевске, в Альметьевске, в Оренбурге… Я считаю, что он созрел. Свой, из республики. Но нет же — у нас все равно везут испанцев.

Фото rubin-kazan.ru

Рома Шаронов — он знает этих ребят, работал там в молодежной команде. Сейчас ему надо дотянуть до зимнего периода, где будет время, чтобы молодежь заматерела и окрепла. Неплохо ведь начали. Я думаю, что у него получится

— А что скажете о Романе Шаронове, ставшем своим в «Рубине» и теперь его тренирующем?

— Шаронов отыграл в «Рубине» больше 10 лет, для него это родной клуб, как и для Рыжикова. Вот он сейчас играет в Самаре, а для меня Рыжиков — это «Рубин». Именно «Рубин» его игроком сделал. Так и Рома Шаронов — он знает этих ребят, работал там в молодежной команде. Сейчас ему надо дотянуть до зимнего периода, где будет время, чтобы молодежь заматерела и окрепла. Неплохо ведь начали. Я думаю, что у него получится.

И где там сейчас Курбан Бердыев? Было бы неплохо, если бы он был где-то рядом с командой в качестве тренера-консультанта.

«Нам нужно было сохранить статус мастеров, поэтому приходилось играть 16-летними пацанами из школы. Антон Бобер не подвел»

— В 2014 году у вас в карьере был период работы в Крыму. Почему так быстро свернулся проект? Из-за политических событий?

— В 14-м году меня пригласил Иван Марущак — один из моих воспитанников, который тренировал «Ялту». И тут «Крым наш» — и вот я приехал. Был даже такой момент, что команду из Севастополя и симферопольскую «Таврию» хотели включить в состав нашей Высшей лиги (Премьер-лига. — прим. ред.). И я разговаривал по этому поводу и с Вячеславом Колосковым, и с Николаем Толстых. Я ездил по городам, смотрел базы. Но потом подключилась Украина, включилось УЕФА, и тогда крымским клубам даже во вторую лигу запретили вступать.

Приятные были условия, хороший регион, но вышло вот так.

— В «Крыльях Советов» тоже проработали совсем недолго, около трех месяцев… С Тархановым не сработались?

— Посмотри дальше — меня пригласили работать главным тренером в «Белшину» из Бобруйска. Я хотел тренировать. В «Крыльях» я был вице-президентом, а Тарханов — тренером.

Фото kc-camapa.ru

Я хотел их сохранить как футболистов, а мне сказали, что команды не будет. Поэтому отдал их Тарханову Александру Федоровичу в Самару. Антон Бобер, слава богу, не подвел и отыграл там лет 15

— Антона Бобра вы привезли из Набережных Челнов в «Крылья Советов»?

— Да, я. Антона Бобра, Рената Гибатуллина, Женю Займицева и Солоненко Диму. Но остался в «Крыльях Советов» один Антон Бобер.

Почему привез? В 1999 году, когда «КАМАЗ» уже был во второй лиге, заходят пацаны: «Ты кто?» — «Я из 10-го А». — «А ты кто?» — «Я из 10-го Б». Дорулились до того, что команда мастеров была из детской школы. Антону Бобру тогда было 16 лет. Мы должны были отстоять право остаться во Второй лиге, чтобы сохранить статус команды мастеров, и мы это сделали. Ко второму кругу ребята уже окрепли, обыграли «Уралмаш», обыграли «Носту» в Новотроицке. Ребята уже стали волчатами.

Я хотел их сохранить как футболистов, а мне сказали, что команды не будет. Поэтому отдал их Тарханову Александру Федоровичу в Самару. Антон Бобер, слава богу, не подвел и отыграл там лет 15.

— Из вашего лицея имени Озерова в Челнах выходили такие видные футболисты, как Александр Бухаров, Питер Одемвингие, Владислав Игнатьев…

— Мысль была какая? Заканчивал Гибадуллин, Клонцак и другие, и нужен был свой резерв. Я смотрел наперед. Как мне говорили: «вы опережаете время. Стадиона нет, вы прете. УЕФА говорит — стадион не соответствует, вы прете». И что? Я должен был заходить в раздевалку и говорить «сегодня не пойдем, будем жопу подставлять»? Нет. Мы создавали условия, формировали инфраструктуру под необходимые требования для РФС и УЕФА. Не мог я сказать «все, стоим!». Все решаемо, а вот чтоб команда играла — это главное.

Мы создали лицей имени Николая Озерова, друга нашей команды. Но, как только я уехал из Челнов, его раздербанили, этот лицей. Это был и детский сад, и школа, где ученики сидели вокруг фонтана. Тут же и футбол — двухразовые тренировки. Развивали ребят, чтобы они мыслили, учили правильно держать столовые приборы, материться заканчивали, проходили там же курсы Института физкультуры, потом их автоматом зачисляли на второй курс. Система была отлажена.

Потом я это все ввел в ЦСКА, где это работает по сей день.

Фото instagram.com/bukharov11

И потом спрашивают в ЦСКА: «А кто это, Бухаров?». — «Да это же тот, которого Четверик привозил». Специалисты великие...

— Кто из вышедших из лицея самый талантливый? Что скажете о том же Александре Бухарове?

— Саша в большом порядке. Бухаров попал ко мне в ЦСКА, когда я был там спортивным директором. Он тренировался вместе с Игорем Акинфеевым 2 недели, который тренировался вместе с 85-м годом (хотя сам 86-го года). Был там тогда такой тренер Коваль — он докладывает Евгению Гинеру: «Не подходит нам этот игрок». Я принялся возражать, говорю: «Он будет играть». Евгений Леннорович решил довериться детскому тренеру.

Проходит время, Саша по кругу — и в «Рубин», и спасибо Бердыеву, что поверил в него. Но сначала его забрал Олег Нечаев. Бердыев пришел на тренировку молодежного «Рубина» и забрал его. «Динамо» приезжает — Саша кладет два, «Спартаку» — два.

И потом спрашивают в ЦСКА: «А кто это, Бухаров?» — «Да это же тот, которого Четверик привозил». Специалисты великие...

А так, и Антон Бобер, и Калимуллин Рустем и Козлов с Игнатьевым — это все воспитанники того лицея.