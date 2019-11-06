Казань стала столицей российского плавания

И движется к тому, чтобы стать аквастолицей мирового масштаба

Фото: Максим Платонов

С 5 по 10 ноября в казанском Дворце водных видов спорта проходит чемпионат России по плаванию на короткой воде. Соревнования начались сразу же после этапа Кубка мира и являются отборочными перед чемпионатом Европы на короткой воде, который пройдет в декабре в столице Шотландии Глазго.

Как прошел этап Кубка мира

В этом году Кубок мира уже во второй раз гостил в Казани. Нынешний этап был шестым, предпоследним, поэтому пока можно подводить только предварительные итоги. По ним лидер сборной Татарстана Александр Красных дважды стал бронзовым призером — на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем. Представитель спортклуба СК ВВС «Синтез» планирует выйти на «производственные мощности» к старту чемпионата России, где имеет лучшее заявочное время.

Третьим финишировал на этапе и другой представитель сборной Татарстана Геннадий Тарасевич, который отличился на дистанциях 50 и 200 метров на спине. Помимо этого, у Тарасевича было две победы — в заплыве на 100 метров на спине и в микст-эстафете.

Вероника Андрусенко финишировала пятой, а Ирина Приходько из Набережных Челнов — шестой на дистанции 400 метров вольным стилем. Помимо этого, Андрусенко была пятой на 200 метров вольным стилем и готовится стартовать на чемпионате России. А вот чемпионат Европы Вероника пропустит.

На этапе Кубка мира выступал еще один представитель СК ВВС «Синтез» — Егор Куимов. На своей коронной дистанции — 100 метров баттерфляем — он финишировал 12-м (в его оправдание скажем, что Куимова даже не было в заявке сборной страны — он участвовал в соревнованиях по «хозяйской» квоте).

Интересно, что по этой же «хозяйской» заявке на Кубке мира стартовали несколько спортсменов из экзотических, с точки зрения развития плавания, стран. Они тренируются в местном Центре FINA, открытом 2 года назад в качестве совместного проекта федераций плавания России, Татарстана и FINA.

На этапе Кубка мира Вероника Андрусенко финишировала пятой на дистанции 400 метров вольным стилем. Фото teamrussia.pro

На «полтиннике» вольным стилем второе место с молодой российской звездочкой Владиславом Гриневым разделил венгр с не совсем венгерской фамилией — Максим Лобановский. Оказалось, что это 23-летний уроженец Москвы. Кстати, в этом году Казань уже видела победу российского спортсмена в составе иностранной дружины: летом на юниорском чемпионате Европы «немец» Артем Селин выиграл «золото» на дистанции 50 метров вольным стилем. Кстати, отбирался Селин на этот чемпионат Европы как представитель Красноярского края.

Нет ничего плохого, что российские пловцы выступали за сборные других стран, как это было, допустим, с Марией Угольковой или Сашей Турецки, выступающими за сборную Швейцарии, которую тренирует отец Саши, Геннадий Турецкий. Они скорее усиливают чужие сборные, чем ослабляют нашу, но если отъезд российских пловцов примет массовый характер, то ничего хорошего в этом не будет.

Для Красных «короткая вода» стала «путевкой в жизнь»

История показывает, что именно соревнования на короткой воде становятся лучшими в карьере Александра Красных. Во-первых, именно на таких стартах он утвердил себя в составе сборной страны, выиграв серебро на чемпионате мира 2014 года. Во-вторых, на мировом чемпионате 2016 года Красных завоевал полный комплект наград: личное «серебро», «бронзу» и эстафетное золото. Увы, на короткой воде нет «королевской эстафеты» 4 по 200 метров вольным стилем, на которой Красных методично и целеустремленно завоевывает медали.

Правда, на чемпионате Европы в Глазго конкурентов у Красных будет хоть отбавляй. Это соотечественник Мартин Малютин, литовец Рапшис, венгр Петер Бернек, Лука Детти из Италии, выступят англичане Джеймс Гай и Данкан Скотт. Правда, Гай короткую воду не жаловал, но на родном чемпионате он выступит точно.

Именно соревнования на короткой воде становятся лучшими в карьере Александра Красных. Фото пресс-службы СК ВВС «Синтез»

Кстати, Глазго в прошлом году был хозяином полноценного чемпионата Европы по водным видам спорта, а сейчас вдогонку примет и «короткую воду». В скором времени уже Казани предстоит стать местом дислокации плавательных чемпионатов, причем в режиме нон-стоп. Начало было положено этим летом, когда в столице Татарстана соревновались юниоры. Сейчас — «короткая вода». В следующем году будет чемпионат России, важность которого возрастает в разы, если учесть, что он станет отбором на Олимпиаду в Токио-2020.

Дело в том, что спорткомплекс «Олимпийский» будут реконструировать: сносу он не подлежит, потому что входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, но под спорт больше использоваться не будет. На его базе, по слухам, будет создан современный аквапарк, не уступающий лучшим европейским аналогам. Соответственно, чемпионат переносится в Казань, что не может не радовать.

В силу объективных причин, спорткомплекс «Олимпийский», построенный порядка сорока лет назад, перестал соответствовать современным требованиям. По словам профессионалов, в московском бассейне было мало места, душновато, темно. При этом Казань располагает и современной структурой, и возможностью проводить здесь не только сами соревнования, но и сборы закрытого типа: спортсменам предоставляется возможность жить в Деревне Универсиады и тренироваться в спорткомплексе «Буревестник». Есть вероятность, что в следующем году команды с востока нашей страны этим воспользуются.



Итоги «водного» спортивного года уже можно подводить

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде станет последним крупным международным стартом 2019 года, других не предвидится. Значит, можно уже подводить итоги летнего плавательного сезона.

Егор Куимов (на фото — в центре) на летней Универсиаде в Италии завоевал «серебро». Фото russwimming.ru

Учитывая общую ситуацию, лучшими по итогам спортивного года среди татарстанцев пока остаются представители водных видов спорта — спортсмены СК ВВС «Синтез». Пять медалей синтезовцы завоевали на летней Универсиаде в Италии: это «золото» и «серебро» пловца Егора Куимова, две «бронзы» прыгунов Карины Шкляр и одна — у Александра Белевцева.

Но еще больший вес имели четыре награды с чемпионатов мира и Европы: «серебро» пловца Александра Красных на эстафете ЧМ и три «золота» прыгунов — два у Никиты Шлейхера и одно — у Александра Белевцева с европейского чемпионата. И держим в уме, что у синтезевцев остается еще неплохой шанс пополнить копилку наград в декабре в Глазго.