От принятия до отрицания: как в Европе относятся к советским военным мемориалам

В день открытия памятника «Алеша» в Пловдиве «Реальное время» вспоминает о нем и о других советских мемориалах бывшего соцлагеря

5 ноября 1957 года в болгарском Пловдиве, на холме Бунарджик («Холм Освободителей»), торжественно открыли памятник советскому солдату-освободителю, прозванному в народе «Алешей». О том, как пережил «Алеша» времена декоммунизации в Восточной Европе и как чувствуют себя другие зарубежные памятники советским воинам, — в материале «Реального времени».

«Алешу» в Болгарии и построили, и отстояли местные жители

На одном из трех пловдивских холмов вот уже 62 года стоит скульптура солдата из железобетона высотой в 11,5 метра. В его руке — опущенный к земле ППШ, а смотрит «Алеша» на восток. Вокруг монумента простирается смотровая площадка, на нее ведут 100 ступеней широкой лестницы. «Алешу» видно из любой точки Пловдива, это одна из его ярких достопримечательностей.

Изначально идея поставить памятник советскому воину-освободителю принадлежала жителям Пловдива, а не коммунистическому руководству, вставшему у руля страны после Второй мировой войны. В 1954 году на высоком шестиметровом постаменте, украшенном барельефами, установили скульптуру солдата. Прообразом памятника стал рядовой сводной роты 3-го Украинского фронта Алексей Скурлатов, связист, который восстанавливал в 1944 году телефонную линию Пловдив — София. С его фотографии и изваял свою скульптуру автор памятника Васил Родославов.

К концу XX века по всей Восточной Европе прошла волна десоветизации: соцлагерь быстро переставал быть таковым. Параллельно с выводом советских войск европейские города избавлялись от «символов советской оккупации» — и конечно, в первую очередь это были памятники. Пловдивский совет общины в 1989 году попытался снести памятник, но пловдивцы защитили «Алешу»: вокруг него даже несколько ночей дежурили горожане. В 1993 году кмет (мэр) Пловдива снова решил демонтировать памятник — десятки общественных организаций выступили против. Следующая попытка уничтожить монумент была предпринята в 1996-м — в процесс вмешался окружной суд и отменил решение совета общины. И наконец Верховный суд Болгарии постановил, что «Алеша» — памятник Второй мировой войны и трогать его нельзя.



На всех подборках фотографий из города он обязательно есть, и отовсюду, кроме новых спальных районов, его видно. Фото fototravels.info

Впрочем, волна антисоветских настроений Болгарию не миновала, поэтому нельзя сказать, что «Алешу» единодушно любит весь Пловдив.

Жительница Пловдива Гелена Беляева рассказала «Реальному времени»:

«Пожилые люди относятся к памятнику лучше, чем молодежь, — тут вообще сложное отношение к советскому наследию. Те, кто постарше, говорят, что при Союзе было хорошо, а при Евросоюзе хуже. Молодежь в основной массе те события воспринимает как геноцид. В Болгарии сейчас есть много памятников жертвам социализма. Не так давно соцсети обошла фотография, на которой в «Алешу» попала молния — было множество комментариев в духе «хорошо бы молния его раздробила совсем». Тут много ехидничают по этому поводу, ведь боев в Болгарии не было, здесь не гибли советские воины.

Вопрос о сносе поднимался, когда демонтировали остальные памятники социализму. Но с «Алешей» получилось иначе: он уже успел стать символом Пловдива. На всех подборках фотографий из города он обязательно есть, и отовсюду, кроме новых спальных районов, его видно».



На ремонт мемориала в Трептов-парке Германия выделила больше 8 млн евро

В Берлине есть целых три монумента советским воинам, самый известный из которых стоит в мемориальном комплексе в Трептов-парке. Памятник Воину-Освободителю в Трептов-парке входит в скульптурную трилогию, состоящую, кроме него, из монументов «Тыл — фронту» в Магнитогорске и «Родина-мать зовет!» в Волгограде. Три памятника объединяет меч: в Магнитогорске его выковали, в Волгограде он поднят над головой Родины-матери, а в Берлине воткнут в землю: война кончилась.

12-метровый воин-освободитель со спасенной девочкой на руках в Трептов-парке стоит на вершине кургана, внутри его постамента обустроен памятный зал с мозаиками, в котором стоит ларец с книгой памяти: в нее вписаны имена советских солдат, павших в боях за Берлин и похороненных в братских могилах.

12-метровый воин-освободитель со спасенной девочкой на руках в Трептов-парке стоит на вершине кургана, внутри его постамента обустроен памятный зал с мозаиками. Фото Antoinevandermeer / wikipedia.org

Скульптуру изготовили весной 1949 года в Ленинграде, мемориал создали в том же году. Советская военная комендатура передала обязанности по уходу и содержанию памятника магистрату Берлина. С тех пор вопросов о целесообразности сохранения памятника в Германии на официальном уровне не поднималось: в начале 1990-х Германия и Россия подписали договор об уходе за могилами солдат, расположенными в многочисленных мемориальных зонах Германии, в том числе и в Трептов-парке (здесь захоронены около 7 000 советских солдат). Этот договор соблюдается и по сей день. Во время украинских событий несколько немецких газет требовали убрать с постамента танк Т-34, расположенный в другом берлинском мемориальном комплексе — в Тиргартене. Но власти страны и магистрат города даже не стали обсуждать этот вопрос.



В 2003—2004 году скульптуру в Трептов-парке разбирали, чтобы отреставрировать. 2 мая 2004 ее вернули на место: ее покрыли специальным воском и заменили поврежденные от времени части. Сейчас идет глобальная реконструкция мемориала: на это немецкие власти выделили больше 8 миллионов евро.

В Польше сносу подлежат почти все советские памятники, кроме стоящих на кладбищах

В Польше с 1 апреля 2016 года действует закон «О запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов». С 2017 года этот закон разрешает сносить советские памятники — все, кроме тех, что стоят на могилах солдат. Последний памятник советским солдатам, освобождавшим Варшаву, — мемориал в Скарышевском парке — был снесен 18 октября прошлого года. Всего в стране сносу подлежали 229 памятников советским солдатам. Их ликвидируют или органы местного самоуправления, или главы воеводств.

Такое жесткое решение в Польше приняли в соответствии с официальной позицией страны, по которой советские войска принесли в Польшу не только освобождение от фашизма, но и новую волну оккупации. По всей стране памятники осквернялись, польские власти на происходящее реагировали достаточно вяло. Сейчас, во время сноса, польское Бюро по национальным вопросам Института национальной памяти разыскивает самые интересные с художественной точки зрения скульптуры, чтобы установить их в Музее холодной войны в Подборске.



В Варшаве сохранилось кладбище-мавзолей советских воинов. Здесь упокоены 21 468 бойцов, погибших при освобождении Польши в 1944—1945 годах. Фото Andreykor / wikipedia.org

Но есть российско-польские соглашения о кладбищах и воинских захоронениях: по ним, мемориалы в таких местах трогать не будут (и пока не трогают). Так, в Варшаве сохранилось кладбище-мавзолей советских воинов. Здесь упокоены 21 468 бойцов, погибших при освобождении Польши в 1944—1945 годах. На кладбище стоит высокий стройный обелиск, есть несколько скульптурных композиций. Раз в два месяца городские власти проводят здесь уборку, а в 2017 году один из трех кварталов кладбища реконструировали. В 2017 же году мемориальную зону осквернили, виновных так и не нашли.

Оскверненный памятник маршалу Коневу в Праге собираются перенести в музей

В Чехии есть 903 захоронения русских и советских солдат, 840 из которых относятся к периоду Второй мировой войны: одно из крупнейших — на Ольшанском кладбище в Праге. Памятников и мемориальных знаков в честь русских воинов в стране более 800. Здесь все не так строго, как в Польше: по нескольким договорам между Россией и Чехией страны несут взаимные обязательства по охране военных памятников и о содержании воинских захоронений. Чешские власти выделяют около полумиллиона долларов каждый год на уход за могилами русских и советских солдат.

Правда, над памятниками часто «работают» вандалы: чехи хорошо помнят Пражскую весну и не простили русским тех десятилетий, когда Советский Союз хозяйничал в стране. Мало кто из обывателей разделяет освобождение из-под пяты гитлеровской Германии и вступление советских танков в Прагу: для многих это события одного порядка. Более того, памятник советским танкистам — советский танк ИС-2, с 1945 года стоявший на постаменте в Праге, в 1991 году покрасили в розовый цвет и провозгласили символом окончания советской оккупации. Сейчас розовый танк находится в одном из военно-технических музеев Чехии.

Пока в качестве самого подходящего места для скульптуры Конева называют один из пражских музеев, но точное решение по этому вопросу еще не принято. Фото: Вит Чиманек / ЧТК

Но в целом власти Чехии ведут себя достаточно нейтрально по отношению к советским мемориалам, вот только на знаменитом памятнике маршалу Ивану Коневу заменили табличку. Раньше было указано, что он освобождал Прагу в мае 1945 года, а потом к этому тексту добавили информацию о том, что Конев руководил также подавлением венгерского восстания в 1956-м и готовил вторжение в Чехословакию в 1968-м. Посольство России выразило протест по этому поводу, на том все и закончилось. Тем более что в сентябре 2019-го по памятнику появилась новая информация. 22 августа его осквернили вандалы, памятник закрыли брезентом. 2 сентября около 200 человек в Праге участвовали в митинге против осквернения и за перенос памятника. Пока в качестве самого подходящего места для скульптуры Конева называют один из пражских музеев, но точное решение по этому вопросу еще не принято.

