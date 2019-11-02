Опрос предпринимателей: какие задачи можно передавать на аутсорсинг?

В начале бизнеса приходилось всем заниматься самой, бизнес начинался с одного человека. Услышав модное слово «аутсорсинг», очень обрадовалась, что часть обязанностей могу делегировать. В аутсорсинге подкупало еще и то, что сотрудники имеют большие компетенции в узкой конкретной сфере, чем я.

Мне нужна была компания по поиску, обучению и оценке персонала. Также я искала компанию, которая смогла бы помочь мне с продвижением.

К большому сожалению, эксперименты с аутсорсингом в конце 90-х годов не были успешны.

Сотрудники кадрового агентства не понимали вопроса, когда я их спрашивала, как они на собеседовании отличают экстравертов от интровертов, результатов от процессоров и этиков от логиков. О помощи в прописывании стандартов и проведении оценки персонала не приходилось даже мечтать. Пришлось учиться самой, а затем обучать HR-менеджера необходимым компетенциям.

Те же задачи возникли с маркетингом. Сменив несколько компаний, которые брались за продвижение, пришлось пригласить молодого маркетолога и делать это самим. В результате была создана сильная команда профессионалов. Сотрудники бесконечно обучались и выросли в прекрасных профессионалов. После 2000 года в процессе управления бизнесом мне, конечно, приходилось обращаться за консультацией к различным специалистам, иногда мы приглашали их в компанию для проведения аудита в той или иной области и для проведения тренингов для сотрудников, но на аутсорсинг не отдавали.

Думаю, что аутсорсинг — идея прекрасная при условии, что компания имеет в штате профессионалов высокого уровня и серьезно относится к выполнению взятых на нее обязательств. Это позволит бизнесу уменьшить расходы на ФОТ, аренду, оптимизировать налогообложение, сконцентрироваться.