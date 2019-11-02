Опрос предпринимателей: какие задачи можно передавать на аутсорсинг?
Многие бизнесмены на старте проекта пытаются вести все бизнес-процессы самостоятельно, но вскоре понимают, что часть обязанностей желательно передать на аутсорсинг. Впрочем, тут важно соотнести экономию времени и деловые риски.
«Реальное время» попросило казанских предпринимателей ответить, передают ли они задачи сторонним исполнителям: частным лицам, агентствам и консалтинговым компаниям? Маркетинг, бухгалтерия, работа с договорами — можно ли что-то из этого делегировать или лучше не выносить за пределы офиса?
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Марина Решетникова владелица сети «Апарт-Отель», основательница сети салонов «Корд Оптика»
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В начале бизнеса приходилось всем заниматься самой, бизнес начинался с одного человека. Услышав модное слово «аутсорсинг», очень обрадовалась, что часть обязанностей могу делегировать. В аутсорсинге подкупало еще и то, что сотрудники имеют большие компетенции в узкой конкретной сфере, чем я.
Мне нужна была компания по поиску, обучению и оценке персонала. Также я искала компанию, которая смогла бы помочь мне с продвижением.
К большому сожалению, эксперименты с аутсорсингом в конце 90-х годов не были успешны.
Сотрудники кадрового агентства не понимали вопроса, когда я их спрашивала, как они на собеседовании отличают экстравертов от интровертов, результатов от процессоров и этиков от логиков. О помощи в прописывании стандартов и проведении оценки персонала не приходилось даже мечтать. Пришлось учиться самой, а затем обучать HR-менеджера необходимым компетенциям.
Те же задачи возникли с маркетингом. Сменив несколько компаний, которые брались за продвижение, пришлось пригласить молодого маркетолога и делать это самим. В результате была создана сильная команда профессионалов. Сотрудники бесконечно обучались и выросли в прекрасных профессионалов. После 2000 года в процессе управления бизнесом мне, конечно, приходилось обращаться за консультацией к различным специалистам, иногда мы приглашали их в компанию для проведения аудита в той или иной области и для проведения тренингов для сотрудников, но на аутсорсинг не отдавали.
Думаю, что аутсорсинг — идея прекрасная при условии, что компания имеет в штате профессионалов высокого уровня и серьезно относится к выполнению взятых на нее обязательств. Это позволит бизнесу уменьшить расходы на ФОТ, аренду, оптимизировать налогообложение, сконцентрироваться.
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Марат Галлямов директор АН «Этажи-Казань»
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Передача некоторых задач на аутсорс часто обходится дешевле, чем содержание сотрудника в штате (с оплатой всех налогов и страховых взносов, предоставлением и содержанием рабочего места и т. д.). Но основная проблема, возникающая в таком сотрудничестве, — это вопрос ответственности стороннего исполнителя перед компанией-заказчиком.
В-первых, это возможный срыв сроков и исполнения задач или неполный объем работ. Во-вторых, финансовые риски, которые ложатся на компанию и которые невозможно потом взыскать с аутсорсинговой компании. Кроме того, в нашей работе есть риски, связанные с информационной безопасностью: мы стараемся не допустить ни малейшей возможности утечки данных клиентов.
Таким образом, в нашем агентстве недвижимости на аутсорсе только уборка офиса, остальное делаем своими ресурсами.
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Полина Михайлова соучредитель кафе Chо Pho Bo
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Аутсорсинг на старте проекта мы не практиковали. Более того, на первом этапе я с другими соучредителями даже сама за барной стойкой в кафе на Жуковского стояла и еду продавала. И конечно же, такие бизнес-процессы, как ведение финансов, продвижение бренда, решение организационных вопросов с арендой и поставщиками, мы тоже осуществляли сами.
Сейчас у нас дистанционно работает команда по маркетингу и SMM. Они не в составе Chо Pho Bo, но все равно являются одним из наших проектов. Поэтому нельзя сказать, что мы отдали этот процесс сторонним исполнителям. Фактически на сторону мы вообще ничего не можем отдать, все контролировали и продолжаем контролировать лично.
В целом считаю аутсорсинг хорошим вспомогательным инструментом для бизнеса, но на данный момент мы справляемся своими силами, и во многих отношениях нам так удобнее.
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Елена Сокольская соучредитель студии «Новая идея»
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Передавать на аутсорс часть задач — это как бы встроенная функция дизайн-студий и агентств. Глобальных проблем в работе с фрилансерами никогда не возникало. Может, это связано с тем, что под свои задачи мы стараемся подбирать сильных специалистов, а они, как правило, более ответственные. Были редкие случаи, когда подводили по срокам. Но к таким мы повторно не обращаемся. Есть ребята, которых мы чаще других приглашаем в проекты, они работают с нами из раза в раз.
До недавнего времени мы пытались развиваться, как и большинство студий, когда максимальное количество задач выполняется сотрудниками в штате. Мы выстраивали процессы, опираясь по большей части на свои силы. Но в какой-то момент я поняла, что не получается у меня выстроить эти процессы гладко и чужой опыт не приживался, хотя было у кого поучиться. В итоге в 2019 году я начала работать проектно. Под задачи проекта набираю команду. Процессы налаживаем внутри проекта. И вот как раз с процессами не все быстро и гладко получается. Но мы быстро учимся. Сейчас у нас никто в штате не работает. Ни юрист, ни бухгалтер. Вот даже помощницы уже нет, хотя надо, тону потихоньку в рутине.
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Нияз Гафиятуллин директор АНОО «Международная школа Казани»
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Наша образовательная организация передает на аутсорсинг главным образом услуги клининга, охраны и питания учащихся. В частности, качественное детское питание нам, как и в другие учебные заведения города, поставляет по договору Департамент продовольствия и социального питания г. Казани.
Кроме того, есть виды работ, к которым мы привлекаем подрядные организации, что в целом тоже близко к понятию аутсорсинговых услуг. К примеру, по мере необходимости обращаемся в сторонние организации за ИТ-решениями, такими, как разработка сайта или внесение изменений в его работу. А еще регулярно заказываем обслуживание оргтехники (компьютеров, принтеров и т. д.) и обращаемся за помощью к юристам и переводчикам (когда надо осуществить заверенный перевод документов с русского на английский язык). Наличие компаний, готовых взять на себя часть непрофильных бизнес-процессов, считаю большим плюсом для любого бизнеса. Наши подрядчики нас не подводили, качеством услуг доволен.
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Ирина Дмитриенко представитель пресс-службы «Флорист.ру»
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Мы не используем аутсорсинг на постоянной основе, но можем привлекать сторонних исполнителей для решения узкоспециализированных кратковременных задач. Например, в последний раз мы отдавали на аутсорсинг разработку наших мобильных приложений для iOS и Android. Это позволило значительно оптимизировать затраты на продукт, а наша IT-служба смогла продолжать решать важные текущие задачи без отвлечения на проекты по разработке приложений. Все основные направления (такие как маркетинг, бухгалтерия, юридические услуги) мы уже давно закрываем собственными ресурсами. Благодаря такому подходу возможен очень глубокий контроль над всеми процессами, что особенно важно для нас, так как доставка цветов — это не только доставка самого букета, но и передача эмоций от дарителя к получателю, а значит, все должно быть на высоте. Аутсорсинг в нашем понимании возможен еще и тогда, когда объем задач по направлению недостаточен для того, чтобы было логично держать специального сотрудника в штате компании.
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