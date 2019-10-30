«Синтез» одержал первую победу в Лиге чемпионов, едва не завершив матч в меньшинстве

Новые реалии: теперь даже на игры с Волгоградом казанцы выходят «под нагрузкой»

При аншлаге на трибунах бассейна «Оргсинтез» казанские ватерполисты разгромили хорватский «Ядран» со счетом 16:11. Рассказ о матче и комментарии бомбардира казанцев Николая Лазарева — в репортаже «Реального времени».

Это просто праздник какой-то!

Красивые девушки, семьи с детьми, ватерполисты из молодежной команды, воспитанники детско-юношеской школы с тренерами, ветераны водного поло... На матчи «Синтеза» периодически ходит самая разнообразная публика, но вечером 29 октября трибуны бассейна не могли вместить всех желающих, ведь в этот раз собрались сразу все. На матче был замечен министр спорта Татарстана Владимир Леонов — ему, воспитаннику ДЮСШ «Синтез», заранее припасли кресло на ВИП-трибуне.

Хотя начало матча и не предполагало возможности спокойно сидеть. Только началась игра, как мы повели благодаря голам Степана Андрюкова и Николая Лазарева. Первые голы в истории клуба на уровне основного этапа Лиги чемпионов! Ну как после такого усидишь спокойно?

— Стартовали хорошо, выполняя поставленную тренерским штабом задачу: начать агрессивно, создавать моменты, а тут еще были удаления, когда мы дважды успешно разыграли лишнего, — прокомментировал «Реальному времени» Николай Лазарев. — Пропустив дважды, мы снова вернулись к своей игре, которую можно охарактеризовать как максимальное давление.

Хорваты очень быстро восстановили статус-кво, доведя игру до счета 2:2. Казанцам снова понадобилось мобилизоваться — и они снова вышли вперед благодаря точному броску Алексея Бугайчука в девятку. Как радовался мальчик в футболке под номером 5 с надписью Bugay на спине! И как радовались все вместе болельщики «Синтеза» после окончания первого периода — 4:3!

На матчи «Синтеза» периодически ходит самая разнообразная публика, но вечером 29 октября собрались сразу все

Увы, начало второго периода было за хорватами, забившими трижды. У нас отличился только Эмиль Зиннуров — 5:6. В следующем эпизоде отличился Сергей Лисунов, который сам заработал удаление — и сам же его реализовал. А вернул казанцам преимущество Алексей Рыжов-Аленичев, забивший хорватам гол, как баскетболист, вкладывающий мяч в кольцо сверху. Алексей тоже просто положил мяч в сетку «Ядрана». Второй период завершился со счетом 8:7.

— Был момент в игре, когда начались небольшие качели, мы даже уступали 5:6, но внутреннего страха этот игровой момент в нас не поселил, — успокоил Лазарев. — Мы разбирали команду соперника, смотрели, что они делают, на что способны, построив весь подготовительный цикл с упором на этот матч. Сейчас уже можно сказать, что мы были под серьезной нагрузкой, даже когда играли в минувший уик-энд с волгоградским «Спартаком». Физическое состояние на тот момент было довольно-таки тяжелым, но мы понимали, что нужно успешно сыграть в первом домашнем матче Лиге чемпионов.

Рыжов-Аленичев был везде и всюду. «Рыжов везде», «Аленичев всюду»

Алексей отличился и в начале третьего периода. Правда, вначале казанцев порадовал голкипер Антон Антонов, отбивший тяжелый бросок, и мяч отскочил в поле, где Рыжов-Аленичев располагался между двумя хорватами. Алексей поборолся с ними, прокинув мяч дальше, но там его ждал третий игрок «Ядрана». Но не зря же Алексей носит двойную фамилию: он отработал «и за Рыжова, и за Аленичева», отобрав мяч у двоих соперников и не отдав его третьему «ядранцу». В итоге гол забил Лазарев, хотя в его голе еще четверть заслуги Антонова и 50 процентов Рыжова-Аленичева.

После гола Лисунова счет стал 11:8. В этом игровом отрезке казанцы были сильнее, но тут случился инцидент между Аделем Латыповым и Звонимиром Бутичем. Судьи удалили обоих, после чего назначили обоюдные пенальти. Команды их реализовали, но и у «Синтеза», и у «Ядрана» на площадке осталось только по пять игроков.

— Касаемо игры пять на пять, у нас на тренировках подобные моменты не отрабатываются, — пояснил Лазарев. — Лишнего мы разыгрываем, это понятно, что подобные моменты надо отрабатывать, а вот играть пять на пять… Нет, поэтому сегодняшний опыт был для нас новым. В атаке это полегче, поскольку получается дополнительное пространство, зато в защите игра пять на пять придает дополнительных сложностей — все из-за того же пространства. Третий период, когда мы выиграли 5:2, стал для нас переломным, лег в фундамент общей победы. Мы включились на полную мощность, провели пару голевых контратак, не дали им забить во время удаления нашего игрока, и каждый раз, когда мы были чуть сильнее в эпизодах, это увеличивало общее преимущество.

Казанцев порадовал голкипер, отбивший тяжелый бросок

Была задача сохранить преимущество, а мы его нарастили

На заключительный период казанцы вышли с солидным преимуществом — 13:9. Правда, у «Синтеза» была проблема в том, что многие игроки команды «висели» на двух предупреждениях. Поэтому, совершая новые нарушения, они друг за другом покидали площадку. Уходили Артем Одинцов, Александр Миронов, Михаил Краснов, самого Лазарева удалили за 5.20 до конца игры. За минуту до конца у казанцев осталось только шесть полевых игроков на шесть мест. Удались еще один — и пришлось бы играть в меньшинстве…

— Оставшись вообще без замен, команда решила перейти на более закрытый вариант обороны и как можно дольше разыгрывать свои атаки, чтобы приближать время окончания матча. Если бы случились еще одно-два удаления, то мы элементарно играли бы концовку матча в меньшинстве. Тут, кстати, надо задуматься о том, что у нас очень много удалений, и надо поработать над этим моментом, — нашел ложку дегтя в бочке меда Николай Лазарев.

А бочка меда все время наполнялась. Ведя в счете на четыре мяча, казанцы перешли на другую тактику игры, с долгими розыгрышами мяча, стараясь «убить время», но и в этих ситуациях «умудрялись» забивать. Так забил Зиннуров, казалось бы, только что вышедший на замену с задачей просто подержать мяч. Так забил и Миронов, разыгрывая мяч до верного. Нам надо было всего лишь удерживать преимущество, а мы даже в этой ситуации его нарастили, выиграв заключительный период — 3:2. Окончательный счет матча — 16:11.

«Мы должны быть максимально мобилизованы…»

— Выходя в Лигу чемпионов, мы знали, на что шли: что у нас будут переноситься матчи чемпионата страны на более поздний срок, что мы потом будем играть отложенные матчи во время перерыва в чемпионате, когда остальные будут отдыхать и готовиться. Да, это тяжело, поскольку, помимо игр, накапливается усталость от разъездов, перелетов, но мы должны быть максимально мобилизованы, — рассказывает «Реальному времени» Николай Лазарев.

У казанцев разыгрался аппетит, стабильно приходящий во время еды. Сейчас, после трех игр, «Синтез» с тремя очками занимает пятое место

1—2 ноября у нас матчи в домашнем бассейне с «Астаной», 8 ноября — еще одна домашняя игра Лиги чемпионов с испанской «Барселонеттой», к которой надо будет подготовиться. А сейчас у команды отдых. И он максимально необходим. Надо понимать, что «Синтез» проведет минимум на 14 матчей больше, чем все конкуренты. Выйди он в финальную шестерку — а шансы на это еще не утеряны — матчей будет еще больше. Сейчас уже поутихла радость от самого по себе дебюта в Лиге чемпионов. У казанцев разыгрался аппетит, стабильно приходящий во время еды. Сейчас, после трех игр, «Синтез» с тремя очками занимает пятое место.

— Две выездные игры, я считаю, были сыграны нами достойно. Правда, там немного не хватило для того, чтобы завоевать очки, — резюмировал Лазарев. — Но надо понимать, что для команды это дебютная Лига чемпионов. Да, есть игроки, которые ранее в ней играли — в частности, я в составе московского «Динамо», но «Синтез» в нынешнем его составе в Лиге чемпионов не играл. А это главный европейский клубный старт, где играют сильнейшие команды Старого Света и часть команд, купивших себе уайлд-кард. И даже тот факт, что мы сами завоевали путевку в Лигу, а не покупали ее, увеличивает ценность нашего выступления в Лиге.