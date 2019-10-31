Ирек Зиннуров: «Почему в WADA пришел антироссийски настроенный человек?»

Всемирная антидопинговая ассоциация превращается во всемирную антироссийскую?

Фото: Олег Тихонов

Членом Совета учредителей WADA (Всемирной антидопинговой ассоциации) стал Игорь Жданов, экс-министр спорта Украины, сразу же выступивший с заявлением, что он будет «бороться за продолжение отлучения России от мирового спорта». Депутат Госдумы России, двукратный олимпийский призер Ирек Зиннуров размышляет о странности этого выбора в колонке, написанной для «Реального времени».

Жданов будет бороться за «чистых» спортсменов или против России?

11 сентября специальный Европейский комитет WADA рекомендовал Жданова в члены совета. 23 октября его кандидатура была официально утверждена с разницей в один голос.

«Это не только моя личная победа — это победа всего нашего спортивного сообщества, ведь впервые в истории представитель Украины избран в WADA.

На этой позиции буду бороться за права чистых спортсменов, за справедливое отношение ко всем странам, за усиление ответственности за употребление допинга, за продолжение отлучения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы.

Спасибо за помощь и сотрудничество всем, кто причастен к этой победе», — написал Жданов на своей странице в «Фейсбуке».

«…Бороться за права чистых спортсменов…», «…За справедливое отношение ко всем странам…», «…За усиление ответственности за употребление допинга…», «…За продолжение отлучения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы…». Почему эти четыре тезиса стоят в одном ряду? Под первым тремя я готов подписаться, но как человек, только-только назначенный на столь важный пост, может ставить во главу угла борьбу с одной конкретной страной, не имея никаких оснований для этого заявления? Мне кажется в нынешней ситуации пора вводить новый термин «антиРОССИЙзм» и ставить его в один ряд с такими известными, как, допустим, расизм, сексизм. По моему личному убеждению, не может человек, тем более приходящий на работу в международную организацию, призывать к борьбе со страной, которая является точно таким же полноправным членом этой организации.

11 сентября специальный Европейский комитет WADA рекомендовал Жданова в члены Совета учредителей WADA. 23 октября его кандидатура была официально утверждена с разницей в один голос. Фото facebook.com/zhdanovihor

Мой коллега по Госдуме Дмитрий Свищев, член профильного комитета по физической культуре и спорту, дал взвешенную оценку словам нового члена WADA: «Начинать свою карьеру с противоречивых высказываний — неправильно. Он идет в WADA, уже представляя себя ярым противником российского спорта. Пускай определится, идет он туда бороться за «чистых» спортсменов или против России... WADA еще не огласило своих решений, чиновники сейчас очень сдержаны, а на Жданова мы можем подавать в суд, если он будет так высказываться. Это неэтично»

Who is мистер Жданов?

Тут возникает вопрос: а кто, собственно, такой этот персонаж, кандидатуру которого 11 сентября специальный Европейский комитет WADA рекомендовал в Совет учредителей, а на прошлой неделе его официально утвердили?

Министром спорта Украины он был последние 5 лет. Ранее этот человек не был замечен в какой-либо спортивной деятельности, а в правительство пришел как активный участник Евромайдана — был его комендантом, а затем волонтером в вооруженном конфликте на востоке Украины.

2 декабря 2014 года Жданов вошел в состав нового правительства Украины, заняв пост министра молодежи и спорта. Через полтора года, 14 апреля 2016 года, правительство было отправлено в отставку, но Жданов сохранил свой пост. В состав нынешнего правительства Украины, сформированного новым президентом страны Владимиром Зеленским, бывший министр не вошел, но, как выясняется, не был отправлен «на свалку истории», а начал новую, теперь уже международную карьеру.

Это сухие факты биографии, за которыми стоят конкретные дела, которые нельзя назвать выдающимися. Начнем с последнего. В начале 2019 года Жданов не командировал спортсменов из Украины на зимнюю Универсиаду, запретив им выступать в Красноярске даже в статусе нейтральных атлетов: за это министр пригрозил репрессиями. «На Универсиаду точно никто не поедет. Может, кто-то отправится под каким-то нейтральным флагом, но потом будем разбираться с этими спортсменами, — пообещал тогда Жданов. — Также мы не будем финансировать членов национальной сборной, которые хотят выступать в России. Я не буду подписывать приказы об их участии в этих соревнованиях, и эти соревнования не будут включены в единый соревновательный план. Они не будут приносить званий и не будут официальными».

В начале 2019 года Жданов не командировал спортсменов из Украины на зимнюю Универсиаду, запретив им выступать в Красноярске даже в статусе нейтральных атлетов: за это министр пригрозил репрессиями. Фото kremlin.ru

Годом ранее Минспорта Украины инициировало отказ своих спортсменов от участия во всех турнирах, проводимых в России, начав с биатлонистов, пропустивших этап Кубка мира в Тюмени.

Вот такой бойкот в одиночку — история, казалось бы, забытая со времен 80-х годов. Но хотелось бы вспомнить, что даже бойкотировав Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе, СССР (наша общая с господином Ждановым родина) все-таки дал своим спортсменам возможность выступить на Кубке Дружбы, в котором поучаствовали девять стран соцлагеря, тоже проигнорировавших Олимпийские игры. Не командируя спортсменов на важные старты и не предоставляя им взамен никаких других возможностей соревноваться, человек объявляет так называемый «запрет на профессию».

Язык мой — враг мой

Жданов не только делом, но и словом последовательно выражал свою ненависть к нашей стране на протяжении всей работы во главе спортивного министерства.

«Россия должна нести жесткое и неотвратимое наказание за организованную преступную деятельность, направленную на употребление допинга, фальсификацию проб, подрыв авторитета международных соревнований и базовых принципов олимпийского движения», — такой была реакция Жданова на разрешение для российских спортсменов выступать на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

Совершенно непонятна тогдашняя риторика Жданова по отношению к соседнему государству. У него, казалось бы, были и другие дела: налицо была необходимость развивать спорт внутри своей страны, результаты которой падали вниз «стремительным домкратом». Футбольная Украина на Евро-2016 не набрала ни одного очка и первой потеряла все шансы на выход в плей-офф. Руководитель Минспорта страны в это время всю свою энергию тратил на огненные твиты, в которых радовался неудачам сборной России в матче со Словакией.

В неофициальном зачете Олимпиады-2016 в Рио Украина оказалась на 31-м месте с 11 медалями. А ведь еще в Лондоне было 19 медалей и 14-е место. Что предпринимал в то время Жданов? Он утешал себя и сограждан тем, что медали у них подворовывали. Россияне «украли» золото в греко-римской борьбе, судьи «похитили» золото в гимнастике и бронзу в синхронном плавании. Кстати, в двух последних случаях впереди украинцев оказывались представители Японии, но их Жданов в «воровстве» не обвиняет. В отличие, понятно, от россиян. Особенно любопытным был его комментарий по итогам борцовского финала, в котором украинец Беленюк проиграл россиянину Чакветадзе: «Я думаю, у Жана украли заслуженное золото Олимпиады. Я ему лично говорил и по телефону, и после. Для нас Жан Беленюк — реальный чемпион!» Хотя счет финала — 9:2 в пользу россиянина — вряд ли позволяет говорить о «краже» золота.

Особенно любопытным был его комментарий по итогам борцовского финала, в котором украинец Беленюк проиграл россиянину Чакветадзе: «Я думаю, у Жана украли заслуженное золото Олимпиады. Я ему лично говорил и по телефону, и после. Для нас Жан Беленюк — реальный чемпион!» Фото vesti.ua

Украинский вице-чемпион Рио Олег Верняев в одном из интервью рассказывал, что Россия предлагала ему за переход в ее сборную зарплату в 5 тысяч долларов, квартиру и машину, но он остался верен родине. И это заслуживает уважения, как заслуживают внимания жалобы гимнаста на маленькую зарплату и плохие условия для тренировок.

Что же сделал руководитель Минспорта Украины Игорь Жданов? Он выпустил приказ о том, что украинские спортсмены не должны общаться с российскими СМИ. Тут, казалось бы, заняться заботой о своих лучших, так патриотично настроенных спортсменах, а им самим предоставить право самостоятельно решать, кому и какие комментарии давать после выступлений.

Нынешняя Украина уступает даже Татарстану

Помнится, весной «Реальное время» выпускало материал, где анализировалось положение дел в спорте Украины и давался сравнительный анализ с Татарстаном. Позволю себе процитировать его:

«Количество команд из Украины в высших лигах СССР не поддается учету, имя им легион, — я и сам играл в одной из таких, СК КЧФ из Севастополя, на тот момент представлявший Советскую Украину. Да и количество трофеев, завоеванных украинскими командами в чемпионатах СССР, перевалило за несколько десятков. Украина и Татария были несравнимыми величинами. А сейчас?

Возьмем евротрофеи. Во времена СССР клубы из Украины 22 раза завоевывали еврокубки в различных видах спорта — в гандболе, волейболе и футболе. У современной Украины таковых три, у команд из Татарстана 16 евротрофеев».

Любопытно, что и в нашу республику новый министр спорта — Владимир Леонов — пришел 5 лет назад. Даже при некорректности сравнения результатов одной республики и целой страны, все равно остается понимание, что в этом сравнении победит Татарстан. На Олимпиаде в Пхенчхане мы завоевали три награды против одной украинской. Крупномасштабных международных соревнований одна только Казань проводит больше, чем вся Украина. Даже глядя на мое любимое водное поло, можно увидеть огромную разницу, и здесь я хочу сослаться на оценку своего коллеги по «Синтезу», коренного киевлянина Андрея Белофастова:

«С водным поло там все очень плохо. Все находится в плачевном состоянии, мягко говоря. Нет ни финансовой, ни материальной базы, тех же бассейнов, невозможно проводить полноценный тренировочный процесс. На Украине просто нет условий для развития нашего вида спорта. И это печально, поскольку на советской Украине он развивался очень успешно».



В скандале с мельдонием были замешаны три украинских борца и два биатлониста. Украина заняла пятое место в антирейтинге стран, чьих легкоатлетов поймали на допинге. Фото Максима Платонова

Почему в комитетах МОК и WADA почти нет россиян?

«Приветствую жесткое решение МОК, считаю его справедливым наказанием России, которая на государственный поток поставила употребление допинга и прикрытие этой антиспортивной деятельности. Национальной сборной России, ОКР, спортивным функционерам России, которые изнасиловали олимпийские ценности, — не место на Олимпийских играх. Это хороший сигнал, свидетельствующий о реальном процессе очистки международного спорта и олимпийского движения от злоупотреблений», — говорит Жданов.



Может, это не Россия «изнасиловала» олимпийские ценности, а русофобия повредила чей-то мозг? Разглядывая соринки в чужом глазу, экс-министр спорта Украины предпочитал не замечать собственных бревен. Между тем в скандале с мельдонием были замешаны три украинских борца и два биатлониста. Украина заняла пятое место в антирейтинге стран, чьих легкоатлетов поймали на допинге. Всего на тот момент, когда приводились эти данные, было зафиксировано 15 украинских спортсменов, уличенных в употреблении допинга. И это — случаи, произошедшие уже при работе Жданова.

При изучении истории спорта Украины, окончательно выпавшей из мировой элиты, успехи которой уменьшаются в арифметической прогрессии, а проблемы с допингом никак нельзя назвать решенными, все сильнее удивляет новое назначение Жданова, которое нельзя назвать иначе как повышением. Единственным объяснением этому назначению мне представляется позиция Жданова, которую он в одном из своих комментариев назвал четкой и последовательной: «Из-за диких и массовых злоупотреблений допингом у России должны отобрать право на проведение всех международных соревнований».

Резюмируя написанное, я хочу задаться вопросом: почему Россия не представлена в различных комитетах, подконтрольных МОК, в том числе WADA? В случае с тем же Ждановым я не вижу достижений ни в спортивной среде, ни в области борьбы с допингом. Тем не менее человек попал на столь высокую должность и готовится карать наш спорт. Неужели в России не нашлось функционеров или великих спортсменов прошлого, достойных работы на благо спортивной отрасли, а не разрушения его концептуальных основ, таких как «спорт вне политики», к чему стремился основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен?

