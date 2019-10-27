Фотомарафон «100-летие ТАССР»: футбольная команда спортивного общества «Динамо», 1930 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 70-я

Фото: из фондов Государственного архива РТ

18 апреля 1923 года было создано ФСО «Динамо», его почетным председателем избрали Феликса Дзержинского. Спортивное общество объединяло сотрудников силовых ведомств. Неудивительно, что в Советской Татарии инициаторами создания отделения «Динамо» тоже были чекисты, и 20 января 1926 года на общем собрании сотрудников и красногвардейцев Татарского отдела ОГПУ утвердили совет спортивного общества.

В 1927 году «Динамо» построило в Казани крупнейший на тот момент в Поволжье стадион — всего за 8 месяцев. К началу 1928 года в спортклубе состояли 295 человек. Чтобы вступить в него, нужно было уплатить разовый взнос в 2 рубля и потом отдавать обществу 25 копеек в месяц. В «Динамо» занимались баскетболом, волейболом, стрельбой, футболом, лыжами, фехтованием, боксом и другими видами спорта, у общества к началу 1930-х были свои спортивные базы, стрелковый тир, теннисный корт.

1 мая 1932 года в Казани. Фото livejournal.com

В 1931 году на Волге построили открытый водный стадион с вышкой для прыжков в воду и причалом для лодок. Потом «Динамо» передали помещение кирхи — здесь оборудовали спортивный зал. На этой материальной базе в 1934 году провели 1-ю Поволжскую спартакиаду, в которой приняли участие 435 спортсменов. Восемь из десяти спортсменов команды Татарии были членами СО «Динамо».

В 1930-е годы динамовцы делились на «действительных» членов ФСО (это были силовики, и членство в обществе было обязательным) и «любителей» (все остальные). В стране ввели Всесоюзный физкультурный комплекс норм ГТО: нормативы сдавала вся страна, и «Динамо» в этом активно помогало.

Парад физкультурников в Казани, 1935 год. Фото из фондов Государственного архива РТ

Члены общества активно участвовали во всесоюзных соревнованиях и завоевывали победы в самых разных видах спорта. «Динамо» устраивало лыжные марафоны и зрелищные парады физкультурников. В 1935 году на стадионе «Динамо» провели масштабный физкультурный праздник, в котором участвовали более тысячи динамовцев. После спортивного шоу провели соревнования по волейболу, теннису, перетягиванию каната и легкой атлетике между спортивными коллективами Казани.



Людмила Губаева