Фотомарафон «100-летие ТАССР»: первая летчица-татарка Сания Яруллина (в центре) с подругами, 1930-е годы

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 69-я

Фото: из фондов Государственного архива РТ

Казанский аэроклуб был организован весной 1933 года. В числе его первых курсантов была работница ТатЦИКа Сания Габдрахмановна Яруллина, которая считается первой летчицей-татаркой. Еще до образования аэроклуба она прошла полный курс обучения в казанской школе пилотов-планеристов (1932—1933).

В аэроклубе будущим пилотам преподавали теорию и практику пилотажа. Практические занятия сначала проходили на аэропланах на Арском поле.

Планеристы АТССР, начало 1930-х

Сания (или, как ее называли, Соня) Яруллина говорила: «Сначала было трудно летать в зимних условиях, не всякому под силу подниматься на машине на высоту 600—800 метров, где вас обжигает леденящий ветер. Часть слабых отсеялась, но зато те, кто остались, занимаются с огромным интересом и воодушевлением. Уже ни пурга, ни ветер не могут удержать молодых энтузиастов пилотажа от борьбы за овладение летным мастерством».



Чтобы собрать средства на самолеты, Казанский аэроклуб устраивал аэромассовки, показательные парашютные прыжки, совершал агитполеты. Трудовые коллективы фабрик и заводов «добровольно» жертвовали средства на развитие авиации, и в итоге аэроклубу удалось купить самолеты «Пионер», «Большевик», «Медикосантруд», планеры и парашюты.

Казанский аэроклуб, 1935 год. Фото sk16.ru

10 марта 1934 года Сания Яруллина, в то время бывшая курсантом аэроклуба, вместе со своим коллегой по аэроклубу совершила агитполет «Красная Татария» на аэростате по районам республики. Аэростат был щедро оснащен листовками, макетами для колхозных бригадных газет и прочей агитационной информацией.

За первые полтора года работы Казанский аэроклуб подготовил 47 пилотов и 200 планеристов. После получения удостоверений они занимались, например, тем, что перевозили запчасти к тракторам и комбайнам в отдаленные колхозы, «катали» в порядке поощрения передовиков производства. Большинство из них не отрывались от основного производства: среди первых летчиков Татарии были и сотрудники трамвайных парков, и студенты, и чиновники.

В январе 1935 года состоялся первый выпуск казанского аэроклуба. В честь этого президиум ЦИК АТССР издал постановление, предписывавшее предприятиям, на которых работали выпускники, обеспечить им месячный отпуск. Начальника аэроклуба Павлова наградили почетной грамотой и красными штанами с лампасами.

Соне Яруллиной же вручили путевку на курорт. А в 1935 год ее отправили учиться в Ульяновск, в летно-инструкторскую школу.



Еще до войны более 6 тысяч девушек из Татарии получили свидетельства пилотов — сотни из них впоследствии стали военными летчицами.



Людмила Губаева