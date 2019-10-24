Русское чудо, которого не случилось. «Зенит» и «Локомотив» проиграли в 3-м туре Лиги чемпионов

«Локомотив» и «Зенит» открыли счет в матчах с «Ювентусом» и «РБ Лейпциг» соответственно, но не смогли удержать даже ничью. «Реальное время» рассказывает обо всем самом интересном в 3-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

Комплимент от Криштиану. «Локомотив» проиграл, но заставил собой гордиться

Если бы перед игрой болельщикам «Локо» сказали, что их команда проиграет «Ювентусу» 1:2, многие из них развели бы руками: «Ну это же «Юве»!» Однако ход событий, случившийся на «Альянц Стэдиум», иначе как драмой не назовешь.

«Локомотив» тяжело входил в игру, позволив «Юве» осаждать свои ворота. Об умении туринцев нагнетать сумасшедшее давление на протяжении всех 90 минут высказывался перед матчем и Массимо Каррера. Экс-тренер «Спартака» оказался прав и в том, что у «Локомотива» достаточно инструментов, чтобы попробовать справиться с этим давлением. «Локо» мог рассчитывать на два-три голевых момента, и свой шанс железнодорожники в лице Алексея Миранчука как раз-таки реализовали.

Москвичи держались стоически, но чем ближе был финальный свисток, тем отчетливее проседал «Локомотив». К 77-й минуте силы у гостей закончились. Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала своим дублем принес своей команде волевую победу — 2:1. Начиная с 80-й минуты, игра стала напоминать пустую формальность.

Несмотря на поражение, игроки «Локо» все равно удостоились массы комплиментов от болельщиков и прессы. А Криштиану Роналду и вовсе подошел к Семину — чтобы признаться, что против такого закрытого «Локомотива» играть невероятно тяжело.

От «Зенита» ждали чуть больших подвигов, чем от «Локо». Фото fc-zenit.ru

«Ред Булл» окрыленный. Немцы обыграли «Зенит» и возглавили группу G

От «Зенита» ждали чуть больших подвигов, чем от «Локо». За несколько дней до матча с «РБ Лейпциг» питерцы разгромили «Ростов» (6:1) и вместе с железнодорожниками возглавили таблицу РПЛ. Да и сам «РБ Лейпциг», при всем к нему уважении, заметно уступает «Ювентусу».

Главный тренер немцев Юлиан Нагельсман является одним из главных тактических гиков Европы. План «РБ Лейпциг» в атаке заключался во взломе слабейшего, по мнению Нагельсмана, правого фланга соперника. Мишенью, таким образом, стал Вячеслав Караваев, однако экс-защитник «Витесса» действовал дисциплинированно и разгадывал все тактические замыслы оппонентов. Как и у «Локо», у «Зенита» не было большого количества моментов, и один из шансов был эффектно реализован Ярославом Ракицким на 25-й минуте (1:0).

Во втором тайме «Зенит» закрылся и быстро пропустил дважды. Нагельсман резко повернул игру «Лейпцига» в сторону левого фланга Дугласа, и бразилец допустил ряд серьезных ошибок. Именно его зона ответственна за голы Конрада Ляймера и Марцеля Забитцера, которые принесли «РБ Лейпциг» важнейшую победу — 2:1.

Теперь после трех туров именно немцы с 6 очками возглавляют группу G. У «Зенита» и «Лиона» по 4 балла, замыкает квартет «Бенфика» с 3 очками.

Игра «Аталанты» действительно видится одной из самых зрелищных во всей Европе, вот только очков в Лиге чемпионов по-прежнему нет. Фото facebook.com/atalantabc

Антирекорд «Спартака»-2002 под угрозой

Удивительно, но в первые 20 минут матча «Манчестер Сити» — «Аталанта» гости навязывали англичанам свою игру. И если Алехандро Гомес из выгодной позиции пробил слабо, то украинский форвард Руслан Малиновский на 28-й минуте четко пробил с «точки». У бергамасков здорово шла игра, им удавалось сделать почти невозможное — лишить тотального контроля мяча команду Гвардьолы. Все это продолжалось до 34-й минуты, когда Серхио Агуэро сравнял результат — 1:1. С этого момента на поле была только одна команда. Дубль аргентинца и хет-трик Рахима Стерлинга окончательно добили выдохшуюся «Аталанту» — 5:1.

— Очень приятно наблюдать за игрой команды Гасперини. Они играют смело и уважают своих болельщиков. Они всегда идут на большой риск, и мне это импонирует, — похвалил соперника Хосеп Гвардьола.

Игра «Аталанты» действительно видится одной из самых зрелищных во всей Европе, вот только очков в Лиге чемпионов по-прежнему нет. После трех туров разница мячей у бергамасков 1-11, и все идет к побитию печального достижения «Спартака» сезона 2002/03 (1-19).

Несколькими днями ранее «Аталанта» в матче Серии А вела против «Лацио» (3:0), но в итоге сыграла вничью. Такое количество пропущенных голов было бы удивительно для любого другого клуба, но только не для фаната сверхатакующего футбола Джан Пьеро Гасперини. По-другому он просто не умеет.

В игре с французами свой первый гол в ЛЧ забил форвард «Валенсии» Денис Черышев. Фото facebook.com/valenciacf.en

Черышев забил, но остался разочарован

Первое очко в группе Н заработал «Лилль», однако большинству российских болельщиков интересно не это. А все потому, что в игре с французами свой первый гол в ЛЧ забил форвард «Валенсии» Денис Черышев. Россиянин открыл счет в середине второго тайма, но потеря концентрации на 95-й минуте привела к ответному голу нападающего «Лилля» Нанитамо Иконе — 1:1. «Валенсия» потеряла невероятно важные 2 очка абсолютно на ровном месте. Возможно, именно они не позволят команде Черышева обойти «Челси» и «Аякс» в квартете.

В центральном же матче 3-го тура «Интер» на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию» — 2:0. Победа позволила миланцам обогнать немцев и занять 2-е место в «группе смерти» Е. Лидирует же в ней «Барселона», не без труда обыгравшая «Славию» — 2:1. Отсутствие победы в этой встрече вновь породило бы слухи о скором увольнении главного тренера «Барсы» Эрнесто Вальверде. Испанские СМИ даже сообщили о возможном приходе Марсело Гальярдо, но последние результаты каталонцев отводят угрозу от Вальверде.