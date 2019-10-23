«Мир! Труд! Куклы!»: в Казани стартовал «Шомбай-fest — 2019»

II Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest — 2019» в Казани, который продлится до 28 октября, стартовал сегодня с парада кукол. На фестивале свои постановки представят 17 коллективов, в том числе из Франции, Италии, Белоруссии, Башкортостана. Всего будут показаны 18 спектаклей, восемь из них будут представлены только для взрослой аудитории. Открытие фестиваля — в видеорепортаже «Реального времени».