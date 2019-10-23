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«Мир! Труд! Куклы!»: в Казани стартовал «Шомбай-fest — 2019»

12:31, 23.10.2019
«Мир! Труд! Куклы!»: в Казани стартовал «Шомбай-fest — 2019»

II Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest — 2019» в Казани, который продлится до 28 октября, стартовал сегодня с парада кукол. На фестивале свои постановки представят 17 коллективов, в том числе из Франции, Италии, Белоруссии, Башкортостана. Всего будут показаны 18 спектаклей, восемь из них будут представлены только для взрослой аудитории. Открытие фестиваля — в видеорепортаже «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоКультура Татарстан
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