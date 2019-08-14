Тренды авторынка: рекорды «Гранты», китайское лидерство и общий спад
Программы господдержки отечественного автопрома не работают в условиях ограниченного выбора автомобилей
Провальным оказалось первое полугодие 2019-го для российского рынка новых автомобилей. Согласно отчету Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), их продажи за первое полугодие по сравнению с прошлым годом упали на 2,4 %. С января по июнь в России было реализовано всего 828 750 новых машин. А в июне продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта снизились по отношению к маю еще на 3,3% — до 151 180 машин. Предсказанное экспертами «Реального времени» падение рынка продолжается третий месяц. О том, насколько сбылись их новогодние прогнозы, почему новые программы господдержки не подхлестнули продажи, и ждать ли в этом году на авторынке традиционного осеннего всплеска — в материале «Реального времени».
Выбор в пользу «Гранты» со слезами на глазах
Рекордных высот, но лишь на фоне других, более дорогих марок и моделей достигли в первом полугодии 2019 года продажи самого дешевого отечественного автомобиля — «Лады Гранты». Объем продаж «Грант», которые заняли первую строчку в топ-25 самых продаваемых в России авто, вырос с 45,67 тыс. в первом полугодии 2018 года до 63,98 тыс. в первом полугодии 2019-го.
Этот рывок предсказал полгода назад руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов, основываясь на том, что решение о покупке той или иной модели потребитель будет принимать, ориентируясь в первую очередь на изрядно отощавший кошелек. В полном объеме сбылась и остальная часть его прогноза — точно в предсказанном им порядке выстроились вслед за «Грантой» в первых пяти строчках рейтинга «Лада Веста», Kia Rio, Hyundai Creta и Hyundai Solaris. Но настоящий рост продаж показали лишь «Гранта» (40%) и сильно отставшая от нее «Веста» (12%). И лишь у «Гранты» тенденция к росту продаж сохранилась к июню — плюс 26%, на фоне которых прибавка в 3% продаж Hyundai Creta выглядит совсем незначительной. Остальные три модели в июне ушли в минус.
Плачевной назвал сегодняшнюю ситуацию на российском авторынке главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов. По его словам, продажи сворачиваются и будут сворачиваться, поскольку у многих людей уже просто нет денег на приобретение нового автомобиля:
Седан, с дороги — внедорожники едут!
С такими «исходными данными» реклама новых моделей авто становится практически бессмысленной, однако в первом полугодии 2019-го по отношению к первому полугодию 2018-го вдвое выросли продажи Skoda Kodiaq и в целом линейки Haval, а модельный ряд Geely нарастил показатели первого полугодия 2019-го по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 284%, а в июне «сделал» 295% от июньских продаж 2018 года.
— Новинки всегда поддерживают продажи, — говорит Евгений Еськов. — Но смотря какие новинки. К примеру, С-класс вообще размылся за последнее время. А рост Hyundai Creta связан с тем, что производитель просто переориентирует рынок, замещает в структуре продаж седаны паркетными внедорожниками. Это же касается и других относительно доступных еще марок, которые уходят в сегмент внедорожников, на которые в России наибольший спрос.
|январь — июнь
|%
|июнь
|%
|Модель
|2019
|2018
|2019
|2018
|Лада Гранта
|63 982
|45 672
|40%
|11 609
|9 182
|26%
|Лада Веста
|55 784
|49 635
|12%
|8 947
|9 843
|-9%
|Kia Rio
|47 431
|51 558
|-8%
|8 282
|8 808
|-6%
|Hyundai Creta
|34 629
|33 224
|4%
|5 955
|5 768
|3%
|Hyundai Solaris
|30 710
|33 857
|-9%
|6 023
|6 400
|-6%
|Volkswagen Polo
|27 810
|26 966
|3%
|5 415
|5 269
|3%
|Лада Ларгус
|20 662
|20 989
|-2%
|4 381
|3 846
|14%
|Renault Duster
|18 713
|21 290
|-12%
|3 547
|3 996
|-11%
|Skoda Rapid
|16 978
|16 964
|0%
|2 666
|3 194
|-17%
|Renault Logan
|16 396
|16 119
|2%
|2 995
|3 533
|-15%
|Toyota Camry
|16 321
|13 884
|18%
|3 002
|3 203
|-6%
|Volkswagen Tiguan
|16 294
|15 579
|5%
|3 234
|2 631
|23%
|Kia Sportage
|15 588
|16 660
|-6%
|2 367
|2 956
|-20%
|Лада 4x4
|15 046
|15 371
|-2%
|2 273
|2 672
|-15%
|Renault Sandero
|14 896
|15 781
|-6%
|2 464
|2 953
|-17%
|Лада ИксРэй
|13 729
|16 388
|-16%
|2 567
|2 302
|12%
|Renault Kaptur
|13 383
|15 589
|-14%
|2 649
|2 664
|-1%
|Toyota RAV4
|13 277
|13 423
|-1%
|2 620
|2 366
|11%
|Kia Optima
|12 070
|9 019
|34%
|2 190
|1 535
|43%
|Skoda Octavia
|11 499
|11 938
|-4%
|2 190
|2 316
|-5%
|Hyundai Tucson
|11 403
|10 218
|12%
|1 958
|2 317
|-15%
|Nissan Qashqai
|11 270
|10 275
|10%
|2 077
|2 201
|-6%
|Mitsubishi Outlander
|10 656
|11 329
|-6%
|1 553
|1 829
|-15%
|Skoda Kodiaq
|10 591
|3 488
|204%
|1 996
|1 293
|54%
|Chevrolet Niva
|10 549
|14 203
|-26%
|1 574
|2 221
|-29%
Почему не работает «спасательный круг»
— Рынок уже давно находится под воздействием негативных факторов, — согласен с Еськовым Азат Тимерханов. — И людям не до новых моделей автомобилей. Неудивительно, что в июле падение продолжилось, правда, оно было незначительным по отношению к июню — на 2-3 процента.
— А что, по-вашему, могло бы изменить ситуацию?
— Надежда была на программы господдержки, но, на наш взгляд, они вряд ли помогут выйти рынку в плюс — скорее, удержат его от еще более сильного падения. В целом же падение в диапазоне ноль — минус 5 процентов сохранится.
— Программа «Первый семейный автомобиль», получается, не работает?
— Надо учитывать условия, в которых возобновляются программы господдержки. Во-первых, российский автомобильный рынок находится под воздействием негативных факторов — продолжающегося с 2014 года роста цен на автомобили, которые за последние 5 лет увеличились в среднем в полтора раза, тогда как реальные доходы населения падают, людям не до новых автомобилей, которые уже подорожали. Во-вторых, под программы поддержки попадают автомобили массового сегмента, на которые ориентированы покупатели с невысокой платежеспособностью, — стоимостью до одного миллиона рублей. То есть люди уже ограничены в выборе, тогда как совсем недавно планка была более свободной — до 1,5 миллиона.
По мнению эксперта, программа господдержки поможет удержать от падения продажи «Лады», Hyundai, Kia, Volkswagen, Skoda, Renault — марок, которые имеют в своей линейке недорогие бюджетные модели. Попадают в этот список и Datsun с УАЗом. А вот Nissan, Toyota, Mitsubishi и Mazda не попадают.
|январь — июнь
|%
|июнь
|%
|Марка
|2019
|2018
|2019
|2018
|Лада
|174 186
|169 884
|3%
|30 768
|31 404
|-2%
|Kia
|111 605
|111 214
|0%
|19 343
|19 864
|-3%
|Hyundai
|88 235
|87 191
|1%
|16 355
|16 441
|-1%
|Renault
|64 431
|70 844
|-9%
|11 944
|13 567
|-12%
|Volkswagen
|49 771
|48 158
|3%
|9 441
|8 934
|6%
|Toyota
|46 502
|47 094
|-1%
|8 548
|9 117
|-6%
|Skoda
|39 828
|36 339
|10%
|7 054
|7 144
|-1%
|Nissan
|31 339
|37 037
|-15%
|5 450
|7 392
|-26%
|ГАЗ комм
|25 960
|27 095
|-4%
|4 796
|5 355
|-10%
|Ford
|21 027
|25 665
|-18%
|6 146
|4 305
|43%
|BMW
|19 845
|16 989
|17%
|3 610
|3 135
|15%
|Mitsubishi
|19 218
|20 103
|-4%
|2 503
|3 279
|-24%
|Mercedes-Benz
|18 969
|18 504
|3%
|3 475
|3 315
|5%
|УАЗ
|16 790
|17 535
|-4%
|3 140
|3 122
|1%
|Mazda
|13 574
|14 262
|-5%
|2 419
|2 624
|-8%
|Chevrolet
|11 013
|14 527
|-24%
|1 671
|2 316
|-28%
|Datsun
|10 744
|8 572
|25%
|1 967
|1 173
|68%
|Lexus
|9 257
|11 507
|-20%
|1 651
|2 024
|-18%
|Audi
|7 313
|7 374
|-1%
|1 325
|1 243
|7%
|Geely
|4 032
|1 051
|284%
|944
|239
|295%
|Land Rover
|3 950
|4 437
|-11%
|737
|819
|-10%
|Volvo
|3 913
|3 132
|25%
|993
|888
|12%
|Volkswagen комм
|3 493
|3 550
|-2%
|648
|710
|-9%
|Haval
|3 492
|1 155
|202%
|725
|166
|337%
|Subaru
|3 334
|3 637
|-8%
|651
|657
|-1%
Китайцы рвутся в лидеры, да стереотип не пускает
По словам Тимерханова, в июле по сравнению с прошлым годом сильнее всех выросли продажи Haval — более чем в 4 раза, и Geely — более чем в 3,5 раза, но это не говорит пока о серьезном успехе:
— Здесь надо учитывать низкую сравнительную базу: в прошлом году у них продажи были на низком уровне, поэтому сейчас рост заметнее. Haval в июле продал почти 1 200 машин, Geely — 790. Если сравнивать их с лидерами рынка, то продажи у них в десятки раз меньше, и выходят они за счет кроссоверов, которые традиционно котируются в России.
По мнению генерального директора «Альянс-авто» Евгения Ушмаева, покупатель, выбирая между относительно дешевыми автомобилями, поддается расхожему стереотипу о ненадежности китайской техники.
— Да и понты, как говорится, нашему человеку присущи — поэтому выбирают скорее «корейца», чем «китайца», — отметил он.
Прогноз — отчетливый
Второе место в пятерке лидеров продаж 2019 года он «зарезервировал» также за российским автомобилем — «Лада Веста»:
— Она уже попадает в прямую конкуренцию с бюджетными иномарками, но по цене все же привлекательнее — отсюда сегодняшний отрыв по продажам от Kia Rio на 10 тысяч. Kia Rio в июле продали 54,6 тысячи — во многом потому, что в этой линейке, кроме седана есть хэтчбек, то есть имеется дополнительный выбор. Плюс модель проверенная, она хорошо зарекомендовала себя.
На четвертое место Тимерханов поставил кроссовер Hyundai Creta — «за счет более привлекательной цены по отношению к конкурентам». А на пятое — неувядаемый (пока) Hyundai Solaris, «который собирается на одном заводе с Kia Rio и Hyundai Creta.
Попутно эксперт дал неутешительный прогноз татарстанскому патриарху «Шевроле Нива»:
— Стоит он заметно дешевле конкурентов, но морально и конструктивно давно устарел. Этот автомобиль уже почти 16 лет опускается в нижнюю часть топ-25 и скоро вылетит из него. Отдельные доработки его уже не спасут, а принципиальных изменений нет и не предвидится, поскольку проект свернут.
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