Тренды авторынка: рекорды «Гранты», китайское лидерство и общий спад

Программы господдержки отечественного автопрома не работают в условиях ограниченного выбора автомобилей

Фото: Сергей Черных

Провальным оказалось первое полугодие 2019-го для российского рынка новых автомобилей. Согласно отчету Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), их продажи за первое полугодие по сравнению с прошлым годом упали на 2,4 %. С января по июнь в России было реализовано всего 828 750 новых машин. А в июне продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта снизились по отношению к маю еще на 3,3% — до 151 180 машин. Предсказанное экспертами «Реального времени» падение рынка продолжается третий месяц. О том, насколько сбылись их новогодние прогнозы, почему новые программы господдержки не подхлестнули продажи, и ждать ли в этом году на авторынке традиционного осеннего всплеска — в материале «Реального времени».

Выбор в пользу «Гранты» со слезами на глазах



Рекордных высот, но лишь на фоне других, более дорогих марок и моделей достигли в первом полугодии 2019 года продажи самого дешевого отечественного автомобиля — «Лады Гранты». Объем продаж «Грант», которые заняли первую строчку в топ-25 самых продаваемых в России авто, вырос с 45,67 тыс. в первом полугодии 2018 года до 63,98 тыс. в первом полугодии 2019-го.

Этот рывок предсказал полгода назад руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов, основываясь на том, что решение о покупке той или иной модели потребитель будет принимать, ориентируясь в первую очередь на изрядно отощавший кошелек. В полном объеме сбылась и остальная часть его прогноза — точно в предсказанном им порядке выстроились вслед за «Грантой» в первых пяти строчках рейтинга «Лада Веста», Kia Rio, Hyundai Creta и Hyundai Solaris. Но настоящий рост продаж показали лишь «Гранта» (40%) и сильно отставшая от нее «Веста» (12%). И лишь у «Гранты» тенденция к росту продаж сохранилась к июню — плюс 26%, на фоне которых прибавка в 3% продаж Hyundai Creta выглядит совсем незначительной. Остальные три модели в июне ушли в минус.

Плачевной назвал сегодняшнюю ситуацию на российском авторынке главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов. По его словам, продажи сворачиваются и будут сворачиваться, поскольку у многих людей уже просто нет денег на приобретение нового автомобиля:

— Есть объективные вещи — наличие денег и срок, в течение которого можно комфортно пользоваться новым автомобилем, раньше это было 3 года, затем нужно было менять машину. Еще один из факторов, который влияет на спрос — это уверенность в будущем. С 2013—2014 годов у людей постоянно становится все меньше свободных денег. Какая-то уверенность в будущем стала появляться в 2017 году, но надежды не оправдались. Мы посмотрели — порядка 1,5 миллиона сделок, совершавшихся за год, уже просто исчезли из статистики. То есть эти люди не могут позволить себе машину и не покупают, ездят на старых. И пока рынку не с чего расти — как было все плохо, так и будет плохо.

Седан, с дороги — внедорожники едут!

С такими «исходными данными» реклама новых моделей авто становится практически бессмысленной, однако в первом полугодии 2019-го по отношению к первому полугодию 2018-го вдвое выросли продажи Skoda Kodiaq и в целом линейки Haval, а модельный ряд Geely нарастил показатели первого полугодия 2019-го по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 284%, а в июне «сделал» 295% от июньских продаж 2018 года.

— Новинки всегда поддерживают продажи, — говорит Евгений Еськов. — Но смотря какие новинки. К примеру, С-класс вообще размылся за последнее время. А рост Hyundai Creta связан с тем, что производитель просто переориентирует рынок, замещает в структуре продаж седаны паркетными внедорожниками. Это же касается и других относительно доступных еще марок, которые уходят в сегмент внедорожников, на которые в России наибольший спрос.

Продажи автомобилей по моделям, январь — июнь 2019 года



январь — июнь % июнь % Модель 2019 2018 2019 2018













Лада Гранта 63 982 45 672 40% 11 609 9 182 26% Лада Веста 55 784 49 635 12% 8 947 9 843 -9% Kia Rio 47 431 51 558 -8% 8 282 8 808 -6% Hyundai Creta 34 629 33 224 4% 5 955 5 768 3% Hyundai Solaris 30 710 33 857 -9% 6 023 6 400 -6% Volkswagen Polo 27 810 26 966 3% 5 415 5 269 3% Лада Ларгус 20 662 20 989 -2% 4 381 3 846 14% Renault Duster 18 713 21 290 -12% 3 547 3 996 -11% Skoda Rapid 16 978 16 964 0% 2 666 3 194 -17% Renault Logan 16 396 16 119 2% 2 995 3 533 -15% Toyota Camry 16 321 13 884 18% 3 002 3 203 -6% Volkswagen Tiguan 16 294 15 579 5% 3 234 2 631 23% Kia Sportage 15 588 16 660 -6% 2 367 2 956 -20% Лада 4x4 15 046 15 371 -2% 2 273 2 672 -15% Renault Sandero 14 896 15 781 -6% 2 464 2 953 -17% Лада ИксРэй 13 729 16 388 -16% 2 567 2 302 12% Renault Kaptur 13 383 15 589 -14% 2 649 2 664 -1% Toyota RAV4 13 277 13 423 -1% 2 620 2 366 11% Kia Optima 12 070 9 019 34% 2 190 1 535 43% Skoda Octavia 11 499 11 938 -4% 2 190 2 316 -5% Hyundai Tucson 11 403 10 218 12% 1 958 2 317 -15% Nissan Qashqai 11 270 10 275 10% 2 077 2 201 -6% Mitsubishi Outlander 10 656 11 329 -6% 1 553 1 829 -15% Skoda Kodiaq 10 591 3 488 204% 1 996 1 293 54% Chevrolet Niva 10 549 14 203 -26% 1 574 2 221 -29%

Почему не работает «спасательный круг»

— Рынок уже давно находится под воздействием негативных факторов, — согласен с Еськовым Азат Тимерханов. — И людям не до новых моделей автомобилей. Неудивительно, что в июле падение продолжилось, правда, оно было незначительным по отношению к июню — на 2-3 процента.

— А что, по-вашему, могло бы изменить ситуацию?

— Надежда была на программы господдержки, но, на наш взгляд, они вряд ли помогут выйти рынку в плюс — скорее, удержат его от еще более сильного падения. В целом же падение в диапазоне ноль — минус 5 процентов сохранится.

— Программа «Первый семейный автомобиль», получается, не работает?

— Надо учитывать условия, в которых возобновляются программы господдержки. Во-первых, российский автомобильный рынок находится под воздействием негативных факторов — продолжающегося с 2014 года роста цен на автомобили, которые за последние 5 лет увеличились в среднем в полтора раза, тогда как реальные доходы населения падают, людям не до новых автомобилей, которые уже подорожали. Во-вторых, под программы поддержки попадают автомобили массового сегмента, на которые ориентированы покупатели с невысокой платежеспособностью, — стоимостью до одного миллиона рублей. То есть люди уже ограничены в выборе, тогда как совсем недавно планка была более свободной — до 1,5 миллиона.

По мнению эксперта, программа господдержки поможет удержать от падения продажи «Лады», Hyundai, Kia, Volkswagen, Skoda, Renault — марок, которые имеют в своей линейке недорогие бюджетные модели. Попадают в этот список и Datsun с УАЗом. А вот Nissan, Toyota, Mitsubishi и Mazda не попадают.

Продажи автомобилей по маркам, январь — июнь 2019 года



январь — июнь % июнь % Марка 2019 2018 2019 2018













Лада 174 186 169 884 3% 30 768 31 404 -2% Kia 111 605 111 214 0% 19 343 19 864 -3% Hyundai 88 235 87 191 1% 16 355 16 441 -1% Renault 64 431 70 844 -9% 11 944 13 567 -12% Volkswagen 49 771 48 158 3% 9 441 8 934 6% Toyota 46 502 47 094 -1% 8 548 9 117 -6% Skoda 39 828 36 339 10% 7 054 7 144 -1% Nissan 31 339 37 037 -15% 5 450 7 392 -26% ГАЗ комм 25 960 27 095 -4% 4 796 5 355 -10% Ford 21 027 25 665 -18% 6 146 4 305 43% BMW 19 845 16 989 17% 3 610 3 135 15% Mitsubishi 19 218 20 103 -4% 2 503 3 279 -24% Mercedes-Benz 18 969 18 504 3% 3 475 3 315 5% УАЗ 16 790 17 535 -4% 3 140 3 122 1% Mazda 13 574 14 262 -5% 2 419 2 624 -8% Chevrolet 11 013 14 527 -24% 1 671 2 316 -28% Datsun 10 744 8 572 25% 1 967 1 173 68% Lexus 9 257 11 507 -20% 1 651 2 024 -18% Audi 7 313 7 374 -1% 1 325 1 243 7% Geely 4 032 1 051 284% 944 239 295% Land Rover 3 950 4 437 -11% 737 819 -10% Volvo 3 913 3 132 25% 993 888 12% Volkswagen комм 3 493 3 550 -2% 648 710 -9% Haval 3 492 1 155 202% 725 166 337% Subaru 3 334 3 637 -8% 651 657 -1%

Китайцы рвутся в лидеры, да стереотип не пускает

По словам Тимерханова, в июле по сравнению с прошлым годом сильнее всех выросли продажи Haval — более чем в 4 раза, и Geely — более чем в 3,5 раза, но это не говорит пока о серьезном успехе:

— Здесь надо учитывать низкую сравнительную базу: в прошлом году у них продажи были на низком уровне, поэтому сейчас рост заметнее. Haval в июле продал почти 1 200 машин, Geely — 790. Если сравнивать их с лидерами рынка, то продажи у них в десятки раз меньше, и выходят они за счет кроссоверов, которые традиционно котируются в России.

По мнению генерального директора «Альянс-авто» Евгения Ушмаева, покупатель, выбирая между относительно дешевыми автомобилями, поддается расхожему стереотипу о ненадежности китайской техники.

— Да и понты, как говорится, нашему человеку присущи — поэтому выбирают скорее «корейца», чем «китайца», — отметил он.

Прогноз — отчетливый

— «Гранта» — на сегодня самая дешевая модель, при этом у них в семействе разнообразие кузовов — четыре типа, большой выбор. Ее отрыв от «Весты» позволяет констатировать, что это будет самый продаваемый автомобиль в 2019 году, — уверенно выдал «Реальному времени» прогноз на ближайшее будущее» Азат Тимерханов.

Второе место в пятерке лидеров продаж 2019 года он «зарезервировал» также за российским автомобилем — «Лада Веста»:

— Она уже попадает в прямую конкуренцию с бюджетными иномарками, но по цене все же привлекательнее — отсюда сегодняшний отрыв по продажам от Kia Rio на 10 тысяч. Kia Rio в июле продали 54,6 тысячи — во многом потому, что в этой линейке, кроме седана есть хэтчбек, то есть имеется дополнительный выбор. Плюс модель проверенная, она хорошо зарекомендовала себя.

На четвертое место Тимерханов поставил кроссовер Hyundai Creta — «за счет более привлекательной цены по отношению к конкурентам». А на пятое — неувядаемый (пока) Hyundai Solaris, «который собирается на одном заводе с Kia Rio и Hyundai Creta.

Попутно эксперт дал неутешительный прогноз татарстанскому патриарху «Шевроле Нива»:

— Стоит он заметно дешевле конкурентов, но морально и конструктивно давно устарел. Этот автомобиль уже почти 16 лет опускается в нижнюю часть топ-25 и скоро вылетит из него. Отдельные доработки его уже не спасут, а принципиальных изменений нет и не предвидится, поскольку проект свернут.

— На мой взгляд в начале осени будет небольшой всплеск продаж, причем на весь сегмент бюджетных автомобилей, — считает Евгений Ушмаев. — Это традиционно для начала осени. К тому же выходит много новинок, в частности, у «Мерседеса», БМВ. В бюджетном сегменте тоже ожидается некоторый рост спроса, в частности, хорошо продается Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Renault Arkana.