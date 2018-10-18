Галимова: переговоры о строительстве соборной мечети в Казани уже ведутся

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что президент РТ Рустам Минниханов знает о петиции с просьбой построить в Казани соборную мечеть. Более того, вопрос уже решается.

По словам Галимовой, на сегодня уже ведутся переговоры по строительству мечети. Выбирается место для размещения объекта, передает корреспондент «Реального времени».

Пока говорить о конкретных сроках еще рано, подчеркнула Лилия Галимова. Власти должны определить место строительства мечети и утвердить проект самого здания.

Напомним, что накануне стало известно о петиции на имя Минниханова с просьбой построить в Казани соборную мечеть. Автор обращения отметил, что количество мусульман ежегодно растет и мечети переполнены.

Подробнее о прошедшем сегодня в кабмине брифинге читайте в материале «Реального времени».