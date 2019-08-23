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В Чечне открыли самую большую мечеть в Европе

16:12, 23.08.2019
В Чечне открыли самую большую мечеть в Европе
Фото: chechnya.gov.ru

В чеченском городе Шали открыли мечеть под названием «Гордость мусульман» — она является самой большой в Европе.

Открытие мечети приурочено к 68-й годовщине со дня рождения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Здание может вместить в себя до 30 тыс. человек. С учетом прилегающей территории площадью 5,3 га в мечети смогут молиться до 100 тыс. верующих, сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни.

Ранее казанская мечеть «Кул-Шариф» попала в десятку лучших мест для фотосессий по версии сервиса Tvil.ru. Казанская достопримечательность разделила третье-четвертое место вместе с мраморным каньоном Рускеала в Карелии.

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