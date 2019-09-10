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«Таттелеком» откроет глубинке Татарстана интернет за 1,1 миллиарда

07:00, 10.09.2019 3

Татарстанский оператор выиграл тендер по федеральной программе, уронив стартовую цену на 800 млн рублей

«Таттелеком» откроет глубинке Татарстана интернет за 1,1 миллиарда Фото: kazanantenna.ru

«Таттелеком» выбран одним из 11 российских операторов связи, которые станут исполнителями национальной программы «Цифровая экономика» по подключению к интернету социально значимых объектов в 40 регионах страны. На госконтракт по развитию сети ШПД-интернета в Татарстане претендовали четыре участника федерального конкурса, в итоге ценовое предложение «Таттелекома» было снижено на 42% от стартовой цены и составило 1,1 млрд рублей. За эти деньги проводному оператору связи в течение 3 лет предстоит подвести проводную сеть интернета к 1 913 объектам, что приведет к повышению уровня проникновения цифровых сервисов в учреждениях республики. Компания утвердила программу и план реализации проекта. Подробности публикует «Реальное время».

Минкомсвязи определило подрядчика в Татарстане

«Таттелеком» признан победителем конкурса Минкомсвязи РФ на подключение ШПД-интернета к социально значимым объектам в рамках национальной программы «Цифровая экономика», следует из результатов электронных торгов, опубликованных на сайте zakupki.gov.ru.

При начальной стартовой цене в 1,9 млрд рублей татарстанский оператор проводной связи заключил государственный контракт на 1,1 млрд рублей. По его условиям, «Таттелеком» в течение 3 лет обязан обеспечить доступ к сети интернет для 1 913 социально значимых объектов, которые расположены по всему Татарстану.

Ожидается, что по итогам реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2024 году высокоскоростная сеть интернет должна появиться на 100% объектов республики. «Таттелеком» собирается выполнить весь объем работ самостоятельно, органически расширяя собственную телекоммуникационную инфраструктуру.

«Таттелеком» в течение 3 лет обязан обеспечить доступ к интернету для 1 913 социально значимых объектов республики, которые расположены во всех 45 муниципальных районах Татарстана. Фото tattelecom.ru

Устранить цифровое неравенство за пределами больших городов

Национальная программа «Цифровая экономика», принятая федеральными властями в начале 2018 года, призвана устранить цифровое неравенство между регионами по уровню проникновения широкополосного доступа к интернету. Точнее, она реализуется в рамках подпрограммы «Информационная инфраструктура», которая направлена на развитие сетей связи, системы российских центров обработки данных, внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти.

Как говорится в пояснительной записке к программе, из-за особенностей бюджетной обеспеченности субъекты РФ имеют разные уровни готовности к цифровой трансформации и не все способны прямо сейчас воспринимать федеральные инициативы. Но насколько велика пропасть цифровизации между регионами, трудно сказать. В паспорте программы, находящейся в открытом доступе, нет детальной картины по уровню проникновения Сети в каждом регионе.

Нацпрограмма «Цифровая экономика» стартовала, опираясь на обобщенный базовый показатель доступа к интернету по стране: это 79% всех домохозяйств и 30% социально значимых объектов (СЗО). По расчетам, примерно 30 млн человек сегодня не пользуются интернетом из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Федеральным операторам оказывалось просто невыгодно прокладывать кабельные сети в отдаленные места проживания.

Нацпрограмма ставит задачу довести к 2024 году охват покрытия до 100% по СЗО и 97% по домохозяйствам. Для этого около 100 тысяч социально значимых объектов, которые оказались за пределами больших городов, должны иметь точки доступа. Участники телекоммуникационного рынка справедливо отмечают, что эту программу надо рассматривать не только как сугубо социальную, «но и как возможность часть инвестиций оператора в инфраструктуру компенсировать за счет подключения социальных объектов». Отсюда операторы смогут пройти дальше, осваивая периферийные рынки. Всего Минкомсвязи выделило на программу по подключению социально значимых объектов в 40 регионах РФ внушительную сумму в 140 млрд рублей.

Нацпрограмма «Цифровая экономика» ставит задачу довести к 2024 году охват покрытия до 100% по СЗО и 97% по домохозяйствам. Фото profbez.pro

Минкомсвязи пустило локальных игроков

Отбор телеком-операторов проходил до конца лета. В каждом субъекте РФ объявлялся отдельный самостоятельный конкурс по выбору исполнителя программы (всего прошло 40 конкурсов). Татарстан «разыгрывался» в самую последнюю волну: заключительный электронный аукцион со стартовой ценой в 1,9 млрд рублей проходил 29 июля. Как видно из протокола, заявки подали пять участников (зашифрованы под кодовыми номерами), но один из них отозвал свое предложение до начала торгов. В итоге в финальный отбор из четырех компаний прошли «Таттелеком» с предложением 1,101 млрд рублей и ООО «Новые технологии XXI века» с ценой 1,111 млрд рублей. 13 августа «Таттелеком» подписал госконтракт с Минкомсвязи на заявленную сумму.

«Если в прежние годы подключением социально значимых объектов (СЗО) к интернету занимался единственный поставщик, то по итогам первых 40 аукционов число участников программы расширилось до семи, — сообщала пресс-служба Минкомсвязи промежуточные результаты до начала «татарстанского» конкурса. — В 26 регионах на электронных торгах победил «Ростелеком», в четырех — МТС, еще в четырех других — «5 Джи Вайфай» («дочка» АО «ЭР-Телеком»).

В «Таттелекоме» не считают критичным понижение цены на 42% и заверили, что это не скажется на сроках и качестве исполнения госконтракта.

— Начальная (максимальная) цена контракта, которая была объявлена в Республике Татарстан, составила чуть более 1,9 млрд рублей на 3 года (2019—2021). В ходе электронных торгов цена снизилась до 1,1 млрд рублей, — подтвердили «Реальному времени» в компании, добавив, что «Таттелеком» совместно с Министерством информатизации и связи РТ планирует подать заявку на подключение дополнительных объектов СЗО в пределах суммы снижения по контракту.

К Сети должны быть подключены 1 913 объектов в 741 населенном пункте РТ, в том числе 721 образовательное учреждение, 605 фельдшерско-акушерских пунктов, 415 органов госвласти и МСУ, 87 объектов Росгвардии, 82 объекта МЧС, три территориальные избирательные комиссии. Фото business-vector.info

Кто меньше: как обваливались стартовые цены

Тут необходимо отметить, что в других регионах России в процессе электронных торгов стартовые цены рушились почти до нуля — операторы до последнего боролись за госконтракты! По некоторым субъектам снижение достигало 95%! Например, в Севастополе — цена контракта снизилась на 95%, в Санкт-Петербурге зафиксировано снижение цены на 94%, в Москве — на 88,5%, в Липецкой области — на 81,5% (с 371 млн рублей до 69 млн), в Воронежской области — на 80,5% (848 млн рублей до 165 млн). Поэтому относительное снижение стоимости в Татарстане не столь большое на фоне других субъектов. В итоге Минкомсвязи сэкономило на торгах 90 млрд из 140 млрд рублей, выделенных на эти цели из бюджета, говорил глава федерального ведомства Константин Носков.

Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов считает, что понижение цены не повлияет на сроки исполнения контрактных обязательств, поскольку «Таттелеком» является крупным универсальным игроком.

Подключение стартует в октябре

Сразу после подписания госконтракта «Таттелеком» развернул необходимые подготовительные работы. Как сообщили в компании, всего к Сети должны быть подключены 1 913 объектов в 741 населенном пункте во всех районах Республики Татарстан. В том числе 721 образовательное учреждение, 605 фельдшерско-акушерских пунктов, 415 органов госвласти и местного самоуправления, 87 объектов Росгвардии, 82 объекта МЧС, три территориальные избирательные комиссии.

— К социально значимым объектам относятся школы, учреждения среднего профессионального образования (их планировалось подключить на скорости 100 Мбит/с в городах и 50 Мбит/с в селах), фельдшерско-акушерские пункты (до 10 Мбит/с), органы госвласти и местного самоуправления (10 Мбит/с), подразделения Росгвардии (10—20 Мбит/с), избирательные комиссии (15 Мбит/с), пункты полиции и пожарные части (до 10 Мбит/с), — уточнили нашему изданию в «Таттелекоме».

Подключение к интернету социально значимых объектов стартует в октябре этого года, добавили в Минсвязи РТ. «До конца года к интернету подключат 566 объектов Татарстана: это школы, органы местного самоуправления, фельдшерско-акушерские пункты. Все подключения должны быть завершены до конца 2021 года».

Перечень социально значимых объектов РТ, которым оказываются услуги по подключению к интернету
№  Муниципальное образование Тип населенного пункта Наименование населенного пункта Наименование учреждения Тип подключения (сущ.) Скорость подключения (сущ.), Мбит/с Провайдер (сущ.)
1 Агрызский район Город Агрыз Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 города Агрыз Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
2 Агрызский район Город Агрыз Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение cредняя общеобразовательная школа №4 г. Агрыз Агрызского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
3 Агрызский район Город Агрыз Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 имени Тази Гиззата г. Агрыз Агрызского муниципального района РеспубликиТатарстан Медь ПАО "Таттелеком"
4 Агрызский район Город Агрыз Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №1 города Агрыз Агрызского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
5 Агрызский район Город Агрыз Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Агрызская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" Медь ПАО "Таттелеком"
6 Агрызский район Город Агрыз Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №7 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
7 Агрызский район Город Агрыз Отдел вневедомственной охраны по Агрызскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
8 Агрызский район Село Азево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Азевская основная школа Агрызского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
9 Агрызский район Село Азево Исполнительный комитет Азевского сельского поселения Агрызского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
10 Агрызский район Село Азево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Агрызская центральная районная больница" Азевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
11 Агрызский район Деревня Байтуганово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Агрызская центральная районная больница" Байтугановский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
12 Агрызский район Село Бима Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бимская средняя общеобразовательная школа Агрызского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
13 Агрызский район Село Бима Исполнительный комитет Бимского сельского поселения Агрызского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
14 Агрызский район Село Бима Государственное автономное учреждение здравоохранения "Агрызская центральная районная больница" Бимский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
15 Агрызский район Село Исенбаево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Исенбаевская средняя общеобразовательная школа Агрызского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
16 Агрызский район Село Исенбаево Отдельный пост села Набережночелнинского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
17 Агрызский район Село Исенбаево Исполнительный комитет Исенбаевского сельского поселения Агрызского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
18 Агрызский район Село Кадыбаш Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадыбашская средняя общеобразовательная школа Агрызского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
19 Агрызский район Село Кадыбаш Исполнительный комитет Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
20 Агрызский район Деревня Каменный Ключ Государственное автономное учреждение здравоохранения "Агрызская центральная районная больница" Каменно-Ключинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
21 Агрызский район Село Кичкетан Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кичкетанская средняя общеобразовательная школа Агрызского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
22 Агрызский район Село Кичкетан Исполнительный комитет Кичкетанского сельского поселения Агрызского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
23 Агрызский район Село Красный Бор Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноборская средняя общеобразовательная школа Агрызского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
24 Агрызский район Село Красный Бор Отдельный пост села Исенбаево Набережночелнинского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
25 Агрызский район Село Красный Бор Исполнительный комитет Красноборского сельского поселения Агрызского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
26 Агрызский район Село Кулегаш Исполнительный комитет Кулегашского сельского поселения Агрызского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
27 Агрызский район Село Кулегаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Агрызская центральная районная больница" Кулегашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
28 Агрызский район Село Нижнее Кучуково Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кучуковская средняя общеобразовательная школа Агрызского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
29 Агрызский район Село Нижнее Кучуково Исполнительный комитет Кучуковского сельского поселения Агрызского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
30 Агрызский район Село Нижнее Кучуково Государственное автономное учреждение здравоохранения "Агрызская центральная районная больница" Кучуковский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
31 Агрызский район Село Пелемеш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Агрызская центральная районная больница" Пелемешский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
32 Агрызский район Село Сарсак-Омга Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сарсак-Омгинский лицей Агрызского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
33 Агрызский район Село Сарсак-Омга Исполнительный комитет Сарсак-Омгинского сельского поселения Агрызского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
34 Агрызский район Село Сарсак-Омга Государственное автономное учреждение здравоохранения "Агрызская центральная районная больница" Сарсак-Омгинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
35 Азнакаевский район Город Азнакаево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 города Азнакаево" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
36 Азнакаевский район Город Азнакаево Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Азнакаевская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья" Медь ПАО "Таттелеком"
37 Азнакаевский район Город Азнакаево Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Азнакаевский политехнический техникум» Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
38 Азнакаевский район Город Азнакаево Отдел вневедомственной охраны по Азнакаевскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
39 Азнакаевский район Город Азнакаево Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №4 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
40 Азнакаевский район Поселок городского типа Актюбинский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Актюбинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" Медь ПАО "Таттелеком"
41 Азнакаевский район Поселок городского типа Актюбинский Исполнительный комитет МО "поселок городского типа Актюбинский" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 5,000 ПАО "Таттелеком"
42 Азнакаевский район Поселок городского типа Актюбинский Государственное автономное учреждение здравоохранения "Азнакаевская центральная районная больница" Актюбинский фельдшерско-акушерский пункт Отсутствует 0,000 Отсутствует
43 Азнакаевский район Деревня Бирючевка Исполнительный комитет Бирючевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 5,000 ТАТАИСНЕФТЬ
44 Азнакаевский район Деревня Бирючевка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Азнакаевская центральная районная больница" Бирючеевский фельдшерско-акушерский пункт Отсутствует 0,000 Отсутствует
45 Азнакаевский район Село Микулино Исполнительный комитет Микулинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 5,000 ПАО "Таттелеком"
46 Азнакаевский район Село Микулино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Азнакаевская центральная районная больница" Микулинский фельдшерско-акушерский пункт Отсутствует 0,000 Отсутствует
47 Азнакаевский район Деревня Муслюмово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Азнакаевская центральная районная больница" Муслюмовский фельдшерско-акушерский пункт Отсутствует 0,000 Отсутствует
48 Азнакаевский район Село Татарский Шуган Исполнительный комитет Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 5,000 ПАО "Таттелеком"
49 Азнакаевский район Село Татарский Шуган Государственное автономное учреждение здравоохранения "Азнакаевская центральная районная больница" Татшуганский фельдшерско-акушерский пункт Отсутствует 0,000 Отсутствует
50 Азнакаевский район Село Чалпы Отдельный пост села Чалпы Альметьевского отряда ППС Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
51 Азнакаевский район Село Чалпы Исполнительный комитет Чалпинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 5,000 ПАО "Таттелеком"
52 Азнакаевский район Село Чемодурово Исполнительный комитет Чемодуровского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 5,000 ПАО "Таттелеком"
53 Аксубаевский район Поселок городского типа Аксубаево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №1 имени В.Г. Тимирясова" Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
54 Аксубаевский район Поселок городского типа Аксубаево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №2» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
55 Аксубаевский район Поселок городского типа Аксубаево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №3» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
56 Аксубаевский район Поселок городского типа Аксубаево Исполнительный комитет Аксубаевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
57 Аксубаевский район Село Аксубаево Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №6 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
58 Аксубаевский район Село Емелькино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Емелькинская средняя общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
59 Аксубаевский район Село Емелькино Исполнительный комитет Емелькинское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
60 Аксубаевский район Село Емелькино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Емелькинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
61 Аксубаевский район Деревня Караса Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карасинская основная общеобразовательная школа имени З.Т. Шарафутдинова» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
62 Аксубаевский район Деревня Караса Исполнительный комитет Карасинское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
63 Аксубаевский район Деревня Караса Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Карасинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
64 Аксубаевский район Село Кривоозерки Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кривоозерская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.Г. Романова" Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
65 Аксубаевский район Село Кривоозерки Исполнительный комитет Кривоозерское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
66 Аксубаевский район Село Кривоозерки Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Кривоозерский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
67 Аксубаевский район Деревня Малое Сунчелеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Малосунчелеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
68 Аксубаевский район Поселок Мюд Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старомокшинская средняя общеобразовательная школа имени В.Ф.Тарасова" Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
69 Аксубаевский район Поселок Мюд Отдельный пост с Чистопольского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
70 Аксубаевский район Поселок Мюд Исполнительный комитет Мюдовское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
71 Аксубаевский район Поселок Мюд Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Мюдовский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
72 Аксубаевский район Деревня Нижняя Баланда Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнебаландинская начальная общеобразовательная школа-детский сад" Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
73 Аксубаевский район Деревня Нижняя Баланда Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Нижнебаландинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
74 Аксубаевский район Село Нижняя Татарская Майна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнетатмайнская средняя общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
75 Аксубаевский район Деревня Нижняя Татарская Майна Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Нижнетатмайнский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
76 Аксубаевский район Село Новая Киреметь Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новокиреметская начальная школа» Аксубаевского района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
77 Аксубаевский район Село Новая Киреметь Исполнительный комитет НовоКиреметское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
78 Аксубаевский район Село Новая Киреметь Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Новокиреметский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
79 Аксубаевский район Село Новое Аксубаево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаксубаевская начальная общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
80 Аксубаевский район Село Новое Аксубаево Исполнительный комитет НовоАксубаевское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
81 Аксубаевский район Село Новое Аксубаево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Новоаксубаевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
82 Аксубаевский район Село Новое Демкино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новодёмкинская основная общеобразовательная школа имени Назипа Думави» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
83 Аксубаевский район Село Новое Демкино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Новодемкинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
84 Аксубаевский район Село Новое Ибрайкино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоибрайкинская средняя общеобразовательная школа имени М.И.Абдрахманова" Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
85 Аксубаевский район Село Новое Ибрайкино Отдельный пост села Салманы Чистопольского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
86 Аксубаевский район Село Новое Ибрайкино Исполнительный комитет НовоИбрайкинское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
87 Аксубаевский район Село Новое Ибрайкино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Новоибрайкинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
88 Аксубаевский район Деревня Новое Тимошкино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новотимошкинская основная общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района РеспубликиТатарстан Медь ПАО "Таттелеком"
89 Аксубаевский район Деревня Новое Тимошкино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Новотимошкинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
90 Аксубаевский район Село Новое Узеево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоузеевская основная общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
91 Аксубаевский район Село Новое Узеево Исполнительный комитет Беловское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
92 Аксубаевский район Село Новое Узеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Новоузеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
93 Аксубаевский район Село Русская Киреметь Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскокиреметская начальная общеобразовательная школа-детский сад» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
94 Аксубаевский район Село Русская Киреметь Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Русскокиреметский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
95 Аксубаевский район Село Савгачево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Савгачевская средняя общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
96 Аксубаевский район Село Савгачево Исполнительный комитет Урмандеевское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
97 Аксубаевский район Село Савгачево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Савгачевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
98 Аксубаевский район Село Старая Киреметь Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация «Старокиреметская начальная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
99 Аксубаевский район Село Старая Киреметь Исполнительный комитет СтароКиреметское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
100 Аксубаевский район Село Старая Киреметь Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Старокиреметский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
101 Аксубаевский район Село Старое Ибрайкино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Староибрайкинская средняя общеобразовательная школа Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
102 Аксубаевский район Село Старое Ибрайкино Исполнительный комитет СтароИбрайкинское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
103 Аксубаевский район Село Старое Ильдеряково Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Староильдеряковская средняя общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
104 Аксубаевский район Село Старое Ильдеряково Исполнительный комитет СтароИльдеряковское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
105 Аксубаевский район Село Старое Ильдеряково Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Староильдеряковский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
106 Аксубаевский район Село Старое Тимошкино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старотимошкинская средняя общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
107 Аксубаевский район Село Старое Тимошкино Исполнительный комитет СтароТимошкинское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
108 Аксубаевский район Село Старое Тимошкино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Старотимошкинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
109 Аксубаевский район Село Старое Узеево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Староузеевская средняя общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
110 Аксубаевский район Село Старое Узеево Исполнительный комитет СтароУзеевское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
111 Аксубаевский район Село Старое Узеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Староузеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
112 Аксубаевский район Село Старые Киязлы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Старокиязлинская основная общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
113 Аксубаевский район Село Старые Киязлы Исполнительный комитет СтароКиязлинское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
114 Аксубаевский район Село Старые Киязлы Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Старокиязлинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
115 Аксубаевский район Село Старые Савруши Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старосаврушская основная общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
116 Аксубаевский район Село Старые Савруши Исполнительный комитет Саврушское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
117 Аксубаевский район Село Старые Савруши Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Старосаврушский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
118 Аксубаевский район Село Сунчелеево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сунчелеевская средняя общеобразовательная школа имени академика Н.Т.Саврукова» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
119 Аксубаевский район Село Сунчелеево Исполнительный комитет Сунчелеевское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
120 Аксубаевский район Село Сунчелеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Сунчелеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
121 Аксубаевский район Село Татарское Сунчелеево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татсунчелеевская начальная общеобразовательная школа-детский сад Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
122 Аксубаевский район Село Татарское Сунчелеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Татарскосунчелеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
123 Аксубаевский район Деревня Тахтала Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тахталинская начальная общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
124 Аксубаевский район Деревня Тахтала Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Тахталинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
125 Аксубаевский район Село Трудолюбово Исполнительный комитет Трудолюбовское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
126 Аксубаевский район Село Трудолюбово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Трудолюбовский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
127 Аксубаевский район Село Урмандеево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Урмандеевская начальная общеобразовательная школа-детский сад» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
128 Аксубаевский район Село Урмандеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Урмандеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
129 Аксубаевский район Село Чувашское Енорускино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чувенорускинская основная общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
130 Аксубаевский район Село Чувашское Енорускино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Чувенорускинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
131 Аксубаевский район Село Щербень Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Щербенская основная общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
132 Аксубаевский район Село Щербень Исполнительный комитет Щербенское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
133 Аксубаевский район Село Щербень Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Щербенский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
134 Актанышский район Село Аишево Муниципальное бюджетное общеобразовательное и дошкольное образовательное учреждение "Аишевская начальная школа-детский сад" Актанышского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
135 Актанышский район Село Аишево Аишевский сельский исполнительный комитет Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
136 Актанышский район Село Аишево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Аешовский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
137 Актанышский район Село Аккузово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аккузовская основная общеобразовательная школа» Актанышского района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
138 Актанышский район Село Аккузово Исполнительный комитет Аккузовского сельского поселения Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
139 Актанышский район Село Аккузово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Аккузовский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
140 Актанышский район Село Актаныш Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Актанышская средняя общеобразовательная школа №1» Актанышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
141 Актанышский район Село Актаныш Государственное автономное общеобразовательное учреждение «Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей» Медь ПАО "Таттелеком"
142 Актанышский район Село Актаныш Исполнительный комитет Актанышского муниципального района БШПД 5,000 ПАО "Таттелеком"
143 Актанышский район Село Актаныш Актанышбашский сельский исполнительный комитет Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
144 Актанышский район Село Актаныш Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №6 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
145 Актанышский район Село Актаныш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Актанышский СХТ ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
146 Актанышский район Село Атясево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Атясевская основная общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
147 Актанышский район Село Атясево Атясевский сельский исполнительный комитет Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
148 Актанышский район Село Атясево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Атясовский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
149 Актанышский район Деревня Верхнее Яхшеево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнеяхшеевская основная общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
150 Актанышский район Село Верхнее Яхшеево Исполнительный комитет Верхнеяхшеевский сельского поселения Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
151 Актанышский район Село Верхнее Яхшеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Верхне Яхшеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
152 Актанышский район Село Зубаирово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зубаировская основная общеобразовательная школа» Актанышского района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
153 Актанышский район Село Зубаирово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Зубаировский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
154 Актанышский район Село Казкеево Государственное автономное общеобразовательное учреждение «Актанышская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Хасана Заманова» Медь ПАО "Таттелеком"
155 Актанышский район Село Казкеево Казкеевский сельский исполнительный комитет Актанышского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
156 Актанышский район Село Казкеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Казкеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
157 Актанышский район Деревня Качкиново Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Качкиновская основная общеобразовательная школа » Актанышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
158 Актанышский район Деревня Качкиново Исполнительный комитет Усинского сельского поселения Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
159 Актанышский район Деревня Качкиново Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Качкинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
160 Актанышский район Село Кузякино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кузякинская основная общеобразовательная школа» Актанышского района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
161 Актанышский район Село Кузякино Кузякинский сельский исполнительный комитет Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
162 Актанышский район Село Кузякино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Кузякинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
163 Актанышский район Деревня Миннярово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минняровская основная общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
164 Актанышский район Деревня Миннярово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Менняровский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
165 Актанышский район Село Новое Алимово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоалимовская основная общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
166 Актанышский район Село Новое Алимово Новоалимовский сельский исполнительный комитет Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
167 Актанышский район Село Новое Алимово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Ново-Алимовский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
168 Актанышский район Село Новое Курмашево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новокурмашевская основная общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
169 Актанышский район Село Новое Курмашево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Ново-Курмашевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
170 Актанышский район Село Поисево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Поисевская средняя общеобразовательная школа» Актанышского района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
171 Актанышский район Село Поисево Поисевский сельский исполнительный комитет Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
172 Актанышский район Поселок Совхоза имени Кирова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кировская средняя общеобразовательная школа» Актанышского района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
173 Актанышский район Поселок Совхоза имени Кирова Исполнительный комитет Кировского сельского поселения Актанышского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
174 Актанышский район Поселок Совхоза имени Кирова Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Кировский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
175 Актанышский район Село Старое Байсарово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Байсаровская основная общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
176 Актанышский район Село Старое Байсарово Отдельный пост села Татарские Суксы Набережночелнинского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
177 Актанышский район Село Старое Байсарово Исполнительный комитет Старобайсаровского сельского поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
178 Актанышский район Село Старое Курмашево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старокурмашевская основная общеобразовательная школа» Актанышского района Медь ПАО "Таттелеком"
179 Актанышский район Село Старое Курмашево Старокурмашевский сельский исполнительный комитет Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
180 Актанышский район Село Старое Курмашево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Старо-Курмашевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
181 Актанышский район Село Старое Сафарово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сафаровская средняя общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
182 Актанышский район Село Старое Сафарово Исполнительный комитет Старосафаровского сельского поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
183 Актанышский район Село Старое Сафарово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Старо-Сафаровский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
184 Актанышский район Село Старое Тлякеево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тлякеевская основная общеобразовательная школа» Медь ПАО "Таттелеком"
185 Актанышский район Село Старое Тлякеево Тлякеевский сельский исполнительный комитет Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
186 Актанышский район Село Старое Тлякеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Тлякеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
187 Актанышский район Село Старые Бугады Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бугадинская основная общеобразовательная школа» Актанышского района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
188 Актанышский район Село Старые Бугады Старобугадинский сельский исполнительный комитет Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
189 Актанышский район Село Старые Бугады Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Старо-Бугадинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
190 Актанышский район Село Такталачук Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Такталачукская основная общеобразовательная школа» Актанышского района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
191 Актанышский район Село Такталачук Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Такталачукская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Медь ПАО "Таттелеком"
192 Актанышский район Село Такталачук Такталачукский сельский исполнительный комитет Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
193 Актанышский район Село Татарские Суксы Татарско-Суксинский сельский исполнительный комитет Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
194 Актанышский район Село Татарские Ямалы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарско-Ямалинская основная общеобразовательная школа» Актанышского района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
195 Актанышский район Село Татарские Ямалы Татарско-Ямалинский сельский исполнительный комитет Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
196 Актанышский район Село Татарские Ямалы Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Татарско-Ямалинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
197 Актанышский район Село Татарские-Суксы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарско-Суксинская средняя общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
198 Актанышский район Село Чалманарат Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чалманаратская основная общеобразовательная школа" Актанышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
199 Актанышский район Село Чалманарат Исполнительный комитет Чалманаратского сельского поселения Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
200 Актанышский район Село Чалманарат Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Чалманаратовский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
201 Актанышский район Село Чуракаево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чуракаевская основная общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
202 Актанышский район Село Чуракаево Чуракаевский сельский исполнительный комитет Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
203 Актанышский район Село Чуракаево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Чуракаевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
204 Алексеевский район Поселок городского типа Алексеевское Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алексеевская средняя общеобразовательная школа №1 Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
205 Алексеевский район Поселок городского типа Алексеевское Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алексеевская начальная общеобразовательная школа №4» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
206 Алексеевский район Поселок городского типа Алексеевское Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алексеевская средняя общеобразовательная школа №3 им. Г.С. Боровикова Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
207 Алексеевский район Поселок городского типа Алексеевское Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алексеевская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза И.Е. Кочнева Алексеевского муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
208 Алексеевский район Поселок городского типа Алексеевское Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Алексеевский аграрный колледж" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
209 Алексеевский район Поселок городского типа Алексеевское Отдел ЗАГС Исполнителнього комитета Алексеевского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
210 Алексеевский район Поселок городского типа Алексеевское Исполнительный комитет Алексеевского городского поселения Алексеевского муниципального района Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
211 Алексеевский район Поселок городского типа Алексеевское Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования Алексеевского муниципального района " Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
212 Алексеевский район Поселок городского типа Алексеевское Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №4 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
213 Алексеевский район Поселок городского типа Алексеевское Отдел вневедомственной охраны по Алексеевскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
214 Алексеевский район Поселок городского типа Алексеевское Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Алексеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
215 Алексеевский район Село Билярск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Билярская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
216 Алексеевский район Село Билярск Чистопольский отряд Государственного казенного учреждения Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
217 Алексеевский район Село Билярск Исполнительный комитет Билярского сельского поселения Алексеевского муниципального района БШПД 1,000 ПАО "Таттелеком"
218 Алексеевский район Село Большие Полянки Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеполянская основная общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
219 Алексеевский район Село Большие Полянки Отдельный пост села Билярск Чистопольского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
220 Алексеевский район Село Большие Полянки Исполнительный комитет Большеполянского сельского поселения Алексеевского муниципального района БШПД 0,200 ПАО "Таттелеком"
221 Алексеевский район Село Большие Полянки Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Больше-Полянский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
222 Алексеевский район Село Большие Тиганы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большетиганская основная общеобразовательная школа" Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
223 Алексеевский район Село Большие Тиганы Исполнительный комитет Большетиганского сельского поселения Алексеевского муниципального района Медь 0,200 ПАО "Таттелеком"
224 Алексеевский район Село Большие Тиганы Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Больше-Тиганский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
225 Алексеевский район Село Ерыкла Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ерыклинская основная общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
226 Алексеевский район Село Ерыкла Исполнительный комитет Ерыклинского сельского поселения Алексеевского муниципального района БШПД 2,000 ПАО "Таттелеком"
227 Алексеевский район Село Ерыкла Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Ерыклинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
228 Алексеевский район Село Куркуль Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Куркульская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
229 Алексеевский район Село Куркуль Исполнительный комитет Куркульского сельского поселения Алексеевского муниципального района Медь 0,200 ПАО "Таттелеком"
230 Алексеевский район Село Куркуль Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Куркульский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
231 Алексеевский район Село Лебедино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лебединская основная общеобразовательная школа" Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
232 Алексеевский район Село Лебедино Исполнительный комитет Лебединского сельского поселения Алексеевского муниципального района Медь 0,200 ПАО "Таттелеком"
233 Алексеевский район Село Лебедино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Лебединский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
234 Алексеевский район Село Левашево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Левашевская основная общеобразовательная школа" Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
235 Алексеевский район Село Левашево Исполнительный комитет Левашевского сельского поселения Алексеевского муниципального района БШПД 2,000 ПАО "Таттелеком"
236 Алексеевский район Село Левашево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Левашевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
237 Алексеевский район Село Масловка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Масловский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
238 Алексеевский район Село Мокрые Курнали Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мокрокурналинская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
239 Алексеевский район Село Мокрые Курнали Исполнительный комитет Бутлеровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
240 Алексеевский район Село Мокрые Курнали Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Мокро-Курналинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
241 Алексеевский район Село Подлесная Шентала Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Подлесношенталинская основная общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
242 Алексеевский район Село Подлесная Шентала Исполнительный комитет Подлесношенталинского сельского поселения Алексеевского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
243 Алексеевский район Село Подлесная Шентала Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" ПодлесноШенталинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
244 Алексеевский район Село Родники Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Родниковская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
245 Алексеевский район Село Родники Исполнительный комитет Родниковского сельского поселения Алексеевского муниципального района Отсутствует 0,000 Отсутствует
246 Алексеевский район Село Родники Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Родниковский фАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
247 Алексеевский район Село Ромодан Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ромодановская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
248 Алексеевский район Село Ромодан Исполнительный комитет Ромодановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Медь 0,200 ПАО "Таттелеком"
249 Алексеевский район Село Ромодан Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Ромодановский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
250 Алексеевский район Село Сахаровка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сахаровская основная общеобразовательная школа" Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
251 Алексеевский район Село Сахаровка Исполнительный комитет Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
252 Алексеевский район Село Сахаровка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Сахаровский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
253 Алексеевский район Село Средние Тиганы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Среднетиганская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
254 Алексеевский район Село Средние Тиганы Исполнительный комитет Среднетиганского СП Алексеевского муниципального района Медь 0,200 ПАО "Таттелеком"
255 Алексеевский район Село Средние Тиганы Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" СреднеТиганский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
256 Алексеевский район Село Степная Шентала Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Степношенталинская основная общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района РеспубликиТатарстан Медь ПАО "Таттелеком"
257 Алексеевский район Село Степная Шентала Исполнительный комитет Степношенталинского сельского поселения Алексеевского муниципального района Медь 0,200 ПАО "Таттелеком"
258 Алексеевский район Село Степная Шентала Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Степно-Шенталинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
259 Алексеевский район Село Чувашская Майна Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" ЧувМайнский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
260 Алексеевский район Село Шама Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шаминская основная общеобразовательная школа" Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
261 Алексеевский район Село Шама Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Шаминский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
262 Алексеевский район Село Ялкын Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялкынская основная общеобразовательная школа»Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
263 Алексеевский район Деревня Ялкын Отдельный пост села Большие Полянки Чистопольского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
264 Алексеевский район Деревня Ялкын Исполнительный комитет Ялкынского сельского поселения Алексеевского муниципального района БШПД 2,000 ПАО "Таттелеком"
265 Алексеевский район Деревня Ялкын Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Ялкинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
266 Алькеевский район Село Аппаково Исполнительный комитет Аппаковского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
267 Алькеевский район Село Аппаково Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Аппаковский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
268 Алькеевский район Село Базарные Матаки Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Базарно-Матакская гимназия имени Наби Даули Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
269 Алькеевский район Село Базарные Матаки Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Базарно-Матакская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
270 Алькеевский район Село Базарные Матаки Исполнительный комитет Базарно-Матакского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
271 Алькеевский район Село Базарные Матаки Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №5 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
272 Алькеевский район Село Борискино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Борискинская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
273 Алькеевский район Село Борискино Исполнительный комитет Борискинского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
274 Алькеевский район Село Борискино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Борискинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
275 Алькеевский район Село Верхнее Альмурзино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхне-Альмурзинская основная общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
276 Алькеевский район Село Верхнее Альмурзино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Верхне-Альмурзинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
277 Алькеевский район Деревня Верхнее Качеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Верхне-Качеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
278 Алькеевский район Деревня им. Мулланура Вахитова Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Мулланур-Вахитовский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
279 Алькеевский район Село Каракули Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Каракульский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
280 Алькеевский район Село Каргополь Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каргопольская основная общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
281 Алькеевский район Село Каргополь Исполнительный комитет Каргопольского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
282 Алькеевский район Село Каргополь Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Каргопольский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
283 Алькеевский район Село Кошки Исполнительный комитет Кряш-Сердинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
284 Алькеевский район Село Нижнее Алькеево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнеалькеевская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
285 Алькеевский район Село Нижнее Алькеево Исполнительный комитет Нижнеалькеевского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
286 Алькеевский район Село Нижнее Алькеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Нижне-Алькеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
287 Алькеевский район Село Нижнее Качеево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижне-Качеевская основная общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
288 Алькеевский район Село Нижнее Качеево Исполнительный комитет Нижнекачеевского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
289 Алькеевский район Село Нижнее Качеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Нижне-Качеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
290 Алькеевский район Село Русские Шибаши Исполнительный комитет Шибашинского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
291 Алькеевский район Село Салманы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новосалмановская средняя общеобразовательная школа" Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
292 Алькеевский район Село Салманы Отдельный пост села Юхмачи Чистопольского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
293 Алькеевский район Село Салманы Исполнительный комитет Салманского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
294 Алькеевский район Село Сиктерме-Хузангаево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хузангаевская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
295 Алькеевский район Село Сиктерме-Хузангаево Исполнительный комитет Кобяковского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
296 Алькеевский район Село Старая Тахтала Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старо-Тахталинская основная общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
297 Алькеевский район Село Старая Тахтала Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Старо-Тахталинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
298 Алькеевский район Село Старая Тумба Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Старо-Тумбинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
299 Алькеевский район Село Старое Алпарово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алпаровская средняя общеобразовательная школа Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
300 Алькеевский район Село Старое Алпарово Исполнительный комитет Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
301 Алькеевский район Село Старое Ямкино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старо-Ямкинская основная общеобразовательная школа Алькеевского муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
302 Алькеевский район Село Старое Ямкино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Старо-Ямкинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
303 Алькеевский район Село Старые Матаки Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старо-Матакская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
304 Алькеевский район Село Старые Матаки Исполнительный комитет Староматакского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
305 Алькеевский район Село Старые Матаки Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Старо-Матакский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
306 Алькеевский район Село Старые Салманы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старо-Салманская основная общеобразовательная школа"Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
307 Алькеевский район Село Старые Салманы Исполнительный комитет Старосалманского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
308 Алькеевский район Село Старые Салманы Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Старо-Салмановский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
309 Алькеевский район Село Старые Челны Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старочелнинская основная общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
310 Алькеевский район Село Старые Челны Исполнительный комитет Старочелнинского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
311 Алькеевский район Село Старые Челны Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Старо-Челнинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
312 Алькеевский район Деревня Татарские Шибаши Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Шибашинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
313 Алькеевский район Село Татарское Ахметьево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ахметьевская основная общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
314 Алькеевский район Село Татарское Ахметьево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Ахметьевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
315 Алькеевский район Село Татарское Бурнаево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарско-Бурнаевская основная общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
316 Алькеевский район Село Татарское Бурнаево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Татарско-Бурнаевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
317 Алькеевский район Село Чувашский Брод Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чувашcко- Бродская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
318 Алькеевский район Село Чувашский Брод Исполнительный комитет Ковалинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
319 Алькеевский район Село Чувашское Бурнаево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чувашско-Бурнаевская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
320 Алькеевский район Село Чувашское Бурнаево Исполнительный комитет Конского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
321 Алькеевский район Село Чувашское Бурнаево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Чувашско-Бурнаевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
322 Алькеевский район Село Чувашское Шапкино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Чувашско-Шапкинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
323 Алькеевский район Поселок Юлдуз Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Юлдузский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
324 Алькеевский район Село Юхмачи Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юхмачинская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
325 Алькеевский район Село Юхмачи Отдельный пост села Иске-Рязап Чистопольского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
326 Алькеевский район Село Юхмачи Исполнительный комитет Юхмачинского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
327 Альметьевский район Город Альметьевск Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Альметьевская школа №19 для детей с ограниченными возможностями здоровья" Медь ПАО "Таттелеком"
328 Альметьевский район Город Альметьевск Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" Медь ПАО "Таттелеком"
329 Альметьевский район Город Альметьевск Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Альметьевский торгово-экономический техникум" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
330 Альметьевский район Город Альметьевск Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Альметьевский профессиональный колледж» Медь 50,000 ПАО "Таттелеком"
331 Альметьевский район Город Альметьевск Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Альметьевский политехнический техникум" Медь 50,000 ПАО "Таттелеком"
332 Альметьевский район Город Альметьевск Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №2 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
333 Альметьевский район Город Альметьевск Отдел вневедомственной охраны по Альметьевскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
334 Альметьевский район Село Аппаково Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Аппаковский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
335 Альметьевский район Деревня Багряж Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Багряжский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
336 Альметьевский район Деревня Багряж-Никольское Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Багряж-Никольский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
337 Альметьевский район Село Бишмунча Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Бишмунчинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
338 Альметьевский район Деревня Болгар-2 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Каськинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
339 Альметьевский район Село Бута Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Бутинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
340 Альметьевский район Село Верхняя Мактама Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Верхнемактаминский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
341 Альметьевский район Деревня Дальняя Ивановка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Дальне-Ивановский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
342 Альметьевский район Село Дербедень Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Дербеденьский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
343 Альметьевский район Деревня Кама-Елга Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Кама-Елгинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
344 Альметьевский район Деревня Нагорное Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Нагорновский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
345 Альметьевский район Село Новая Михайловка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Новомихайловский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
346 Альметьевский район Село Новое Каширово Государственное бюджетное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Новокашировская санаторная школа - интернат" Медь ПАО "Таттелеком"
347 Альметьевский район Село Новое Каширово Отдельный пост села Новое Каширово Альметьевского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
348 Альметьевский район Село Новое Каширово Новокашировский сельский исполнительный комитет Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
349 Альметьевский район Село Новоникольск Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Новоникольский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
350 Альметьевский район Село Новотроицкое Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новотроицкая средняя общеобразовательная школа» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
351 Альметьевский район Село Новотроицкое Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Новотроицкий ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
352 Альметьевский район Село Русский Акташ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русско - Акташская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Медь ПАО "Таттелеком"
353 Альметьевский район Село Русский Акташ Пожарно-спасательная часть №165 Федеральное государственное казенное учреждение "11 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
354 Альметьевский район Село Сулеево Сулеевский сельский исполнительный комитет Альметьевского муницпального района Отсутствует 0,000 Отсутствует
355 Альметьевский район Село Сулеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Сулеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
356 Альметьевский район Деревня Шарлама Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Шарламинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
357 Альметьевский район Село Ямаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Ямашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
358 Альметьевский район Село Ямаши Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ямашинская средняя общеобразовательная школа» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
359 Апастовский район Поселок городского типа Апастово Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Апастовский аграрный колледж» Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
360 Апастовский район Поселок городского типа Апастово Исполнительный комитет поселка городского типа Апастово Апастовского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
361 Апастовский район Поселок городского типа Апастово Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №2 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
362 Апастовский район Село Давликеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Апастовская центральная районная больница" Давлекеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
363 Апастовский район Село Нижний Биябаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Апастовская центральная районная больница" Нижний Биябашевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
364 Апастовский район Село Средний Биябаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Апастовская центральная районная больница" Средний Биябашевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
365 Арский район Село Апазово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Апазовская средняя общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
366 Арский район Село Апазово Исполнительный комитет Апазовского сельского поселения Арского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
367 Арский район Село Апазово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Апазовский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
368 Арский район Город Арск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Арская средняя общеобразовательная школа №6 Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
369 Арский район Город Арск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Арская средняя общеобразовательная школа №2" Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
370 Арский район Город Арск МБОУ «Арская средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Ф.Ежкова с углубленным изучением отдельных предметов» "Школа-центр компетенции в электронном образовании" Медь ПАО "Таттелеком"
371 Арский район Город Арск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Арская начальная общеобразовательная школа №3 - детский сад» Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
372 Арский район Город Арск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Арская гимназия №5 Арского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
373 Арский район Город Арск Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая" Медь 50,000 ПАО "Таттелеком"
374 Арский район Город Арск Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №5 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
375 Арский район Город Арск Отдел вневедомственной охраны по Арскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
376 Арский район Город Арск Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Бужинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
377 Арский район Село Ашабаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Ашабашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
378 Арский район Село Ашитбаш Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ашитбашская средняя общеобразовательная школа имени Г.Тукая» Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
379 Арский район Село Ашитбаш Исполнительный комитет Ташкичинского сельского поселения Арского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
380 Арский район Село Ашитбаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Ашытбашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
381 Арский район Село Венета Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Венетинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
382 Арский район Село Казанбаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Казанбашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
383 Арский район Село Качелино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Качелинская основная общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
384 Арский район Село Качелино Исполнительный комитет Качелинского сельского поселения Арского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
385 Арский район Село Качелино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Качелинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
386 Арский район Поселок при железнодорожной станции Корса Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Разъезд-Корсинская основная общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
387 Арский район Поселок при железнодорожной станции Корса Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Разъезд Корсинский Отсутствует 0,000 Отсутствует
388 Арский район Деревня Кошлауч Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кошлаучская основная общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
389 Арский район Деревня Кошлауч Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Кушлаучский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
390 Арский район Село Купербаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Купербашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
391 Арский район Деревня Мендюш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Мендюшеский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
392 Арский район Село Наласа Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Наласинская средняя общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
393 Арский район Село Наласа Исполнительный комитет Наласинского сельского поселения Арского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
394 Арский район Село Наласа Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Наласинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
395 Арский район Деревня Нижние Аты Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнеатынская основная общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
396 Арский район Деревня Нижние Аты Исполнительный комитет Среднеатынского сельского поселения Арского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
397 Арский район Деревня Нижние Аты Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Средне Атынский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
398 Арский район Село Нижние Метески Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнеметескинская средняя общеобразовательная школа имени Д.Г.Хакимова» Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
399 Арский район Село Нижние Метески Исполнительный комитет Старокырлайского сельского поселения Арского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
400 Арский район Село Новый Кинер Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новокинерская средняя общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
401 Арский район Село Новый Кинер Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Медь ПАО "Таттелеком"
402 Арский район Село Новый Кинер Отдельный пост села Новый Кинер Казанского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
403 Арский район Село Новый Кинер Исполнительный комитет Новокинерского сельского поселения Арского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
404 Арский район Село Новый Кырлай Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново-Кырлайская средняя общеобразовательная школа имени Г.Тукая» Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
405 Арский район Село Новый Кырлай Исполнительный комитет Новокырлайского сельского поселения Арского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
406 Арский район Село Новый Кырлай Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Ново Кырлайский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
407 Арский район Село Нуса Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нусинская основная общеобразовательная школа" Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
408 Арский район Село Нуса Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Нусинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
409 Арский район Село Сиза Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сизинская основная общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
410 Арский район Село Сиза Отдельный пост села Сиза Казанского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан". Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
411 Арский район Село Сиза Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Сизинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
412 Арский район Село Сикертан Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сикертанская основная общеобразовательная школа имени Галиаскара Камала» Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
413 Арский район Село Сикертан Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Сикертанский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
414 Арский район Село Смак-Корса Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Смак-Корсинская средняя общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
415 Арский район Село Смак-Корса Исполнительный комитет Сизинского сельского поселения Арского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
416 Арский район Село Смак-Корса Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Смак Корсинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
417 Арский район Село Средний Пшалым Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Среднепшалымская основная общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
418 Арский район Село Средний Пшалым Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Средне Пшалымский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
419 Арский район Село Старое Чурилино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старочурилинская средняя общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
420 Арский район Село Старое Чурилино Исполнительный комитет Старочурилинского сельского поселения Арского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
421 Арский район Село Старое Чурилино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Старо Чурилинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
422 Арский район Село Старый Айван Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Арская средняя общеобразовательная школа №7" Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
423 Арский район Село Старый Айван Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Тюбяк Чекурчинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
424 Арский район Село Старый Кырлай Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старокырлайская основная общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
425 Арский район Село Старый Кырлай Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Старо Кырлайский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
426 Арский район Поселок Урняк Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Арский агропромышленный профессиональный колледж" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
427 Арский район Поселок Урняк Исполнительный комитет Урнякского сельского поселения Арского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
428 Арский район Поселок Урняк Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Урнякский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
429 Арский район Село Утар-Аты Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Утар-Атынская основная общеобразовательная школа" Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
430 Арский район Село Утар-Аты Исполнительный комитет Утар-Атынского сельского поселения Арского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
431 Арский район Село Утар-Аты Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Утар Атынский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
432 Арский район Село Учили Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Училинская основная общеобразовательная школа" Арского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
433 Арский район Село Учили Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Училинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
434 Арский район Село Чулпаново Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Чулпановский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
435 Арский район Село Янга-Сала Исполнительный комитет Янга-Салского сельского поселения Арского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
436 Арский район Село Янга-Сала Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Янасальский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
437 Атнинский район Село Большая Атня Исполнительный комитет Большеатнинского сельского поселения Атнинского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
438 Атнинский район Село Большая Атня Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №7 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
439 Бавлинский район Село Александровка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Александровская средняя общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
440 Бавлинский район Село Александровка Отдельный пост села Александровка Альметьевского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
441 Бавлинский район Село Александровка Исполнительный комитет Александровского сельского поселения Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
442 Бавлинский район Село Александровка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бавлинская центральная районная больница" Александровский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
443 Бавлинский район Село Алексеевка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алексеевская основная общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
444 Бавлинский район Село Алексеевка Исполнительный комитет Удмуртско-Ташлинского сельского поселения Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
445 Бавлинский район Село Алексеевка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бавлинская центральная районная больница" Алексеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
446 Бавлинский район Город Бавлы Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 Бавлинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
447 Бавлинский район Город Бавлы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ю.А.Гагарина» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
448 Бавлинский район Город Бавлы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
449 Бавлинский район Город Бавлы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 4" Бавлинского муниципального района Республика Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
450 Бавлинский район Город Бавлы Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Бавлинский аграрный колледж" Медь 50,000 ПАО "Таттелеком"
451 Бавлинский район Город Бавлы Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №5 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
452 Бавлинский район Город Бавлы Отдел вневедомственной охраны по Бавлинскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
453 Бавлинский район Село Верхняя Фоминовка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фоминовская основная общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
454 Бавлинский район Село Верхняя Фоминовка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бавлинская центральная районная больница" Фоминовский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
455 Бавлинский район Село Исергапово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Исергаповская средняя общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района Республика Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
456 Бавлинский район Село Исергапово Исполнительный комитет Исергаповского сельского поселения Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
457 Бавлинский район Село Исергапово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бавлинская центральная районная больница" Исергаповский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
458 Бавлинский район Село Крым-Сарай Отдельный пост села Крым-Сарай Альметьевского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
459 Бавлинский район Село Крым-Сарай Исполнительный комитет Крым-Сарайского сельского поселения Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
460 Бавлинский район Село Крым-Сарай Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бавлинская центральная районная больница" Крым-Сарайский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
461 Бавлинский район Поселок Новозареченск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новозареченская основная общеобразовательная школа" Бавлинского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
462 Бавлинский район Поселок Новозареченск Отдельный пост поселокНовозареченск Альметьевского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
463 Бавлинский район Поселок Новозареченск Исполнительный комитет Новозареченского сельского поселения Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
464 Бавлинский район Село Потапово-Тумбарла Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Потапово-Тумбарлинская основная общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
465 Бавлинский район Село Потапово-Тумбарла Исполнительный комитет Потапово-Тумбарлинское сельского поселения Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
466 Бавлинский район Село Потапово-Тумбарла Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бавлинская центральная районная больница" Потапово-Тумбарлинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
467 Бавлинский район Село Татарская Тумбарла Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарско-Тумбарлинская основная общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
468 Бавлинский район Село Татарская Тумбарла Исполнительный комитет Тумбарлинского сельского поселения Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
469 Бавлинский район Село Татарская Тумбарла Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бавлинская центральная районная больница" Тат.Тумбарлинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
470 Бавлинский район Село Татарский Кандыз Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарско-Кандызская средняя общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
471 Бавлинский район Село Татарский Кандыз Исполнительный комитет Татарско-Кандызского сельского поселения Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
472 Бавлинский район Село Татарский Кандыз Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бавлинская центральная районная больница" Тат Кандызский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
473 Бавлинский район Село Удмуртские Ташлы Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бавлинская центральная районная больница" Уд Ташлинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
474 Бавлинский район Село Шалты Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шалтинская основная общеобразовательная школа" Бавлинского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
475 Бавлинский район Село Шалты Исполнительный комитет Шалтинского сельского поселения Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
476 Бавлинский район Село Шалты Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бавлинская центральная районная больница" Шалтинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
477 Балтасинский район Поселок городского типа Балтаси Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №4 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
478 Балтасинский район Поселок городского типа Балтаси Отдел вневедомственной охраны по Балтасинскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
479 Балтасинский район Село Бурбаш Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бурбашская средняя общеобразовательная школа» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
480 Балтасинский район Село Бурбаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Бурбашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
481 Балтасинский район Село Верхний Субаш Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Субашская основная общеобразовательная школа» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
482 Балтасинский район Село Верхний Субаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Субашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
483 Балтасинский район Деревня Верхний Шубан Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шубанская основная общеобразовательная школа» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
484 Балтасинский район Деревня Верхний Шубан Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Шубанский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
485 Балтасинский район Деревня Верхняя Ушма Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Верхнеушминская начальная школа-детский сад» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
486 Балтасинский район Деревня Верхняя Ушма Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Верхне-Ушминский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
487 Балтасинский район Деревня Карадуван Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Карадуванский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
488 Балтасинский район Село Килеево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Килиевская начальная школа-детский сад" Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
489 Балтасинский район Село Килеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Килеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
490 Балтасинский район Село Княбаш Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Княбашская начальная школа-детский сад» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
491 Балтасинский район Село Княбаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Княбашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
492 Балтасинский район Село Кушкетбаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Кушкетбашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
493 Балтасинский район Село Малые Лызи Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мало-Лызинская средняя общеобразовательная школа» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
494 Балтасинский район Село Малые Лызи Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Малолызинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
495 Балтасинский район Деревня Нижняя Ушма Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Нижне-Ушминский Отсутствует 0,000 Отсутствует
496 Балтасинский район Деревня Сала-Кушкет Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Сала-Кушкетский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
497 Балтасинский район Село Средний Кушкет Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Средне-Кушкетский Отсутствует 0,000 Отсутствует
498 Балтасинский район Село Старая Салаусь Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Салаусский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
499 Балтасинский район Село Старый Кушкет Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Старо-Кушкетский Отсутствует 0,000 Отсутствует
500 Балтасинский район Деревня Сырья Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Сырьинская начальная школа - детский сад» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
501 Балтасинский район Деревня Сырья Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Сырьинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
502 Балтасинский район Деревня Тау Зары Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Таузарский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
503 Балтасинский район Село Тюнтерь Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тюнтерская средняя общеобразовательная школа» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
504 Балтасинский район Село Ура Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Уринская начальная школа - детский сад» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
505 Балтасинский район Село Ура Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Уринский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
506 Балтасинский район Село Янгулово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Янгуловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.Г. Гарифуллина» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
507 Балтасинский район Село Янгулово Отдельный пост села Шадчи Сабинского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан " Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
508 Балтасинский район Село Янгулово Исполнительный комитет Янгуловское сельского поселения Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
509 Бугульминский район Поселок при железнодорожной станции Акбаш Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Акбашская основная общеобразовательная школа Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
510 Бугульминский район Поселок при железнодорожной станции Акбаш Исполнительный комитет Акбашского сельского поселения Бугульминского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
511 Бугульминский район Село Акбаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Акбашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
512 Бугульминский район Город Бугульма Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №7 Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
513 Бугульминский район Город Бугульма Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
514 Бугульминский район Город Бугульма Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение cредняя общеобразовательная школа №4 Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
515 Бугульминский район Город Бугульма Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
516 Бугульминский район Город Бугульма Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
517 Бугульминский район Город Бугульма Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №8 Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
518 Бугульминский район Город Бугульма Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №2" Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
519 Бугульминский район Город Бугульма Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бугульминская школа - интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Медь ПАО "Таттелеком"
520 Бугульминский район Город Бугульма Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бугульминская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Газинура Гафиатуллина» Медь ПАО "Таттелеком"
521 Бугульминский район Город Бугульма Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бугульминская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья» Медь ПАО "Таттелеком"
522 Бугульминский район Город Бугульма Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Бугульминский машиностроительный техникум" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
523 Бугульминский район Город Бугульма Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Бугульминский строительно-технический колледж" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
524 Бугульминский район Город Бугульма Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бугульминский профессионально-педагогический колледж» Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
525 Бугульминский район Город Бугульма Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Бугульминский аграрный колледж» Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
526 Бугульминский район Город Бугульма Исполнительный комитет Бугульминского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
527 Бугульминский район Город Бугульма Отдел вневедомственной охраны по Бугульминскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
528 Бугульминский район Город Бугульма Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №3 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
529 Бугульминский район Город Бугульма Территориальная избирательная комиссия города Бугульмы Медь 9,500 ПАО "Таттелеком"
530 Бугульминский район Город Бугульма Территориальная избирательная комиссия Бугульминского района Медь 9,500 ПАО "Таттелеком"
531 Бугульминский район Поселок Восточный Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Восточная основная общеобразовательная школа Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
532 Бугульминский район Поселок Восточный Исполнительный комитет Восточного сельского поселения Бугульминского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
533 Бугульминский район Поселок Восточный Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Восточный ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
534 Бугульминский район Поселок Вязовка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вязовская начальная школа - детский сад Бугульминского муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
535 Бугульминский район Поселок Вязовка Исполнительный комитет Вязовского сельского поселения Бугульминского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
536 Бугульминский район Поселок Вязовка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Вязовский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
537 Бугульминский район Деревня Зеленая Роща Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зелено-Рощинская основная общеобразовательная школа» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
538 Бугульминский район Деревня Зеленая Роща Исполнительный комитет Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
539 Бугульминский район Деревня Зеленая Роща Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Зеленорощинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
540 Бугульминский район Поселок городского типа Карабаш Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карабашская средняя общеобразовательная школа №2» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
541 Бугульминский район Поселок городского типа Карабаш Исполнительный комитет муниципального образования "Посёлок городского типа Карабаш" Бугульминского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
542 Бугульминский район Поселок городского типа Карабаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Кутулдукский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
543 Бугульминский район Село Кудашево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кудашевская основная общеобразовательная школа Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
544 Бугульминский район Село Кудашево Совет Кудашевского сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
545 Бугульминский район Село Кудашево Исполнительный комитет Кудашевского сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
546 Бугульминский район Село Кудашево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Кудашевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
547 Бугульминский район Село Малая Бугульма Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Малобугульминская средняя общеобразовательная школа Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
548 Бугульминский район Село Малая Бугульма Исполнительный комитет Малобугульминского сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
549 Бугульминский район Село Малая Бугульма Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Малобугульминский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
550 Бугульминский район Село Новая Александровка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоалександровская начальная школа - детский сад имени Героя Советского Союза Вячеслава Александровича Медноногова Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
551 Бугульминский район Село Новая Александровка Исполнительный комитет Новоалександровского сельского поселения Бугульминского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
552 Бугульминский район Село Новая Александровка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Новоалександровский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
553 Бугульминский район Село Петровка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петровская начальная школа-детский сад Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
554 Бугульминский район Село Петровка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Петровский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
555 Бугульминский район Поселок Подгорный Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подгорненская основная общеобразовательная школа» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
556 Бугульминский район Поселок Подгорный Исполнительный комитет Подгорненского сельского поселения Бугульминского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
557 Бугульминский район Поселок Подгорный Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Подгорненский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
558 Бугульминский район Поселок Подстанция-500 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей-интернат имени Мустафы Онджеля Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
559 Бугульминский район Село Соколка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольская основная общеобразовательная школа Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
560 Бугульминский район Село Соколка Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сокольская школа-интернат" Медь ПАО "Таттелеком"
561 Бугульминский район Село Соколка Отдельный пост села Соколка Альметьевского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
562 Бугульминский район Село Соколка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Сокольский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
563 Бугульминский район Село Спасское Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Спасская начальная школа - детский сад Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
564 Бугульминский район Село Спасское Исполнительный комитет Спасского сельского поселения Бугульминского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
565 Бугульминский район Село Спасское Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Спасский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
566 Бугульминский район Село Старое Исаково Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Староисаковская начальная школа-детский сад Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
567 Бугульминский район Село Старое Исаково Исполнительный комитет Староисаковского сельского поселения Бугульминского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
568 Бугульминский район Село Старое Исаково Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Староисаковский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
569 Бугульминский район Село Татарская Дымская Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Татарская Дымская основная общеобразовательная школа Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
570 Бугульминский район Село Татарская Дымская Исполнительный комитет Татарско-Дымского сельского поселения Бугульминского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
571 Бугульминский район Село Татарская Дымская Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Тат.Дымской ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
572 Буинский район Село Адав-Тулумбаево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Адав-Тулумбаевская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
573 Буинский район Село Адав-Тулумбаево Исполнительный комитет Исполнительный комитет Адав-Тулумбаевское сельское поселение Буинского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
574 Буинский район Село Адав-Тулумбаево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Адав-Тулумбаевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
575 Буинский район Село Аксу Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксунская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
576 Буинский район Деревня Аксу Исполнительный комитет Аксунское сельское поселение Буинского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
577 Буинский район Деревня Аксу Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Аксунский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
578 Буинский район Село Алькеево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алькеевская основная общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
579 Буинский район Село Алькеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Алькеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
580 Буинский район Село Альшеево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Альшеевская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
581 Буинский район Село Альшеево Исполнительный комитет Альшеевское сельское поселение Буинского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
582 Буинский район Село Альшеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Альшеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
583 Буинский район Село Альшихово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Альшиховская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
584 Буинский район Село Альшихово Исполнительный комитет Альшиховское сельское поселение Буинского муниципального района Рспублики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
585 Буинский район Село Альшихово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Альшиховский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
586 Буинский район Село Бикмуразово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Степановский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
587 Буинский район Деревня Бик-Утеево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бик-Утеевская основная общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
588 Буинский район Деревня Бик-Утеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Бик-Утеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
589 Буинский район Село Большое Фролово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Больше-Фроловская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза П.Г. Шафранова Буинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
590 Буинский район Село Большое Фролово Исполнительный комитет Большефроловский сельского поселения Буинского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
591 Буинский район Село Большое Фролово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Большефроловский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
592 Буинский район Город Буинск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 c углубленным изучением отдельных предметов" г. Буинска Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
593 Буинский район Город Буинск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени академика Р.З. Сагдеева" Буинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
594 Буинский район Город Буинск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5 г. Буинска Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
595 Буинский район Город Буинск Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация «Лицей №2 города Буинска Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
596 Буинский район Город Буинск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат (школа для одаренных детей) г. Буинска Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
597 Буинский район Город Буинск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени М.М.Вахитова города Буинска Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
598 Буинский район Город Буинск Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Буинский ветеринарный техникум" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
599 Буинский район Город Буинск Исполнительный комитет города Буинска Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
600 Буинский район Город Буинск Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №3 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
601 Буинский район Город Буинск Отдел вневедомственной охраны по Буинскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
602 Буинский район Село Бюрганы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бюргановская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
603 Буинский район Село Бюрганы Исполнительный комитет Бюрганское сельское поселение Буинского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
604 Буинский район Село Бюрганы Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Бюрганский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
605 Буинский район Село Верхние Лащи Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнелащинская основная общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
606 Буинский район Село Верхние Лащи Исполнительный комитет Верхнелащинское сельское поселение Буинского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
607 Буинский район Село Верхние Лащи Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Верхнелащинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
608 Буинский район Село Кайбицы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кайбицкая основная общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
609 Буинский район Село Кайбицы Исполнительный комитет Кайбицкое сельское поселение Буинского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
610 Буинский район Село Кайбицы Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Кайбицкий ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
611 Буинский район Село Каменный Брод Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Камбродская основная общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
612 Буинский район Село Каменный Брод Исполнительный комитет Тимбаевское сельское поселение Буинского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
613 Буинский район Село Каменный Брод Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Камбродский ФАП (Бик-Утеевский) Отсутствует 0,000 Отсутствует
614 Буинский район Село Каменный Брод Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Камбродский ФАП (Тимб) Отсутствует 0,000 Отсутствует
615 Буинский район Село Кият МБОУ "Киятская СОШ Буинского муниципального района Республики Татарстан"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Киятская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
616 Буинский район Село Кият Исполнительный комитет Киятское сельское поселение Буинского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
617 Буинский район Село Кият Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Киятский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
618 Буинский район Деревня Кошки-Теняково Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Киятская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
619 Буинский район Деревня Кошки-Теняково Отдельный пост деревни Кошки-Теняково Апастовского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
620 Буинский район Деревня Кошки-Теняково Исполнительный комитет Кошки-Теняковское сельское поселение Буинского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
621 Буинский район Деревня Кошки-Теняково Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Кошки-Теняковский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
622 Буинский район Деревня Малая Буинка Исполнительный комитет Малобуинковское сельское поселение Буинского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
623 Буинский район Деревня Малая Буинка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Малобунковский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
624 Буинский район Деревня Мещеряково Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мещеряковская основная общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
625 Буинский район Деревня Мещеряково Исполнительный комитет Пимерского сельского поселенияПестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
626 Буинский район Деревня Мещеряково Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Мещеряковский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
627 Буинский район Село Нижний Наратбаш муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижне-Наратбашская основная общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
628 Буинский район Село Нижний Наратбаш Исполнительный комитет Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
629 Буинский район Село Нижний Наратбаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Бикмуразовский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
630 Буинский район Село Новые Тинчали Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новотинчалинская средняя общеобразовательная школа имени Н.Г.Фаизова Буинского муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
631 Буинский район Село Новые Тинчали Исполнительный комитет Новотинчалинское сельское поселение Буинского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
632 Буинский район Село Новые Тинчали Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Новотинчалинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
633 Буинский район Село Новые Чечкабы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ново-Чечкабская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
634 Буинский район Село Новые Чечкабы Исполнительный комитет Новочечкабске сельское поселение Буинского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
635 Буинский район Село Новые Чечкабы Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Новочечкабский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
636 Буинский район Село Новый Студенец Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старостуденецкая средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
637 Буинский район Деревня Протопопово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Протопоповская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
638 Буинский район Село Рунга Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рунгинская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
639 Буинский район Село Рунга Исполнительный комитет Пгт.Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
640 Буинский район Село Рунга Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Рунгинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
641 Буинский район Село Сорок-Сайдак Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сорок-Сайдакская основная общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
642 Буинский район Село Сорок-Сайдак Исполнительный комитет Сорок-Сайдакское сельское поселение Буинского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
643 Буинский район Село Сорок-Сайдак Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Сорок-Сайдаковский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
644 Буинский район Село Старые Лащи МБОУ "Кильдуразская СОШ Буинского района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
645 Буинский район Село Старые Лащи Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Черки-Кильдуразский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
646 Буинский район Село Старые Тинчали Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старо-Тинчалинская основная общеобразовательная школа имени Гумера Гали Буинского муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
647 Буинский район Село Старые Тинчали Исполнительный комитет Старотинчалинского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
648 Буинский район Село Старые Тинчали Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Старотинчалинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
649 Буинский район Село Старый Студенец Исполнительный комитет Старостуденецкое сельское поселение Буинского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
650 Буинский район Село Старый Студенец Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Старостуденецкий ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
651 Буинский район Село Черки-Гришино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черки-Гришинская основная общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
652 Буинский район Село Черки-Гришино Исполнительный комитет Черки-Гришинское сельское поселение Буинского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
653 Буинский район Село Черки-Гришино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Черки-Гришинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
654 Буинский район Село Чувашские Кищаки Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чувашско-Кищаковская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
655 Буинский район Село Чувашские Кищаки Исполнительный комитет Чувашско-Кищаковское сельское поселение Буинского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
656 Буинский район Село Чувашские Кищаки Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Чувашско-Кищаковский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
657 Буинский район Село Энтуганы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Энтуганская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
658 Буинский район Село Энтуганы Отдельный пост села Энтуганы Апастовского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
659 Буинский район Село Энтуганы Исполнительный комитет Энтуганское сельское поселение Буинского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
660 Буинский район Село Энтуганы Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Энтуганский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
661 Верхнеуслонский район Поселок Бакча-Сарай Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Матюшинская средняя общеобразовательная школа» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
662 Верхнеуслонский район Село Большие Меми Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большемеминская средняя общеобразовательная школа" Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
663 Верхнеуслонский район Село Большие Меми Исполнительный комитет Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района РТ Медь 5,000 ПАО "Таттелеком"
664 Верхнеуслонский район Село Большие Меми Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Большемеминский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
665 Верхнеуслонский район Село Введенская Слобода Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Введенско-Слободская основная общеобразовательная школа» Верхнеуслонского муниципального района Республики Тататрстан Медь ПАО "Таттелеком"
666 Верхнеуслонский район Село Введенская Слобода Исполнитетьный комитет Введенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Медь 5,000 ПАО "Таттелеком"
667 Верхнеуслонский район Село Введенская Слобода Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Введенско-Слободской ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
668 Верхнеуслонский район Село Верхний Услон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнеуслонская гимназия» Верхнеуслонского муниципального района Республики Тататрстан Медь ПАО "Таттелеком"
669 Верхнеуслонский район Село Верхний Услон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнеуслонская средняя общеобразовательная школа» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
670 Верхнеуслонский район Село Верхний Услон Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №5 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
671 Верхнеуслонский район Город Иннополис Государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа Иннополис» Отсутствует 0,000 Отсутствует
672 Верхнеуслонский район Город Иннополис Государственное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей Иннополис» Медь ПАО "Таттелеком"
673 Верхнеуслонский район Город Иннополис Пожарно-спасательная часть №8 Федеральное государственное казенное учреждение "8 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
674 Верхнеуслонский район Поселок Кзыл-Байрак Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Кзыл-Байракский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
675 Верхнеуслонский район Село Коргуза Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Коргузинская средняя общеобразовательная школа " Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
676 Верхнеуслонский район Село Коргуза Исполнительный комитет Коргузинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Медь 5,000 ПАО "Таттелеком"
677 Верхнеуслонский район Село Коргуза Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Коргузинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
678 Верхнеуслонский район Деревня Крестниково Исполнительный комитет Ямбулатовского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
679 Верхнеуслонский район Деревня Крестниково Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Ямбулатовский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
680 Верхнеуслонский район Село Куралово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кураловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
681 Верхнеуслонский район Село Куралово Исполнительный комитет Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Медь 5,000 ПАО "Таттелеком"
682 Верхнеуслонский район Село Куралово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Кураловский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
683 Верхнеуслонский район Село Набережные Моркваши Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Набережно-Морквашская средняя общеобразовательная школа» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
684 Верхнеуслонский район Село Набережные Моркваши Исполнительный комитет Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Медь 5,000 ПАО "Таттелеком"
685 Верхнеуслонский район Село Набережные Моркваши Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Набережно-Морквашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
686 Верхнеуслонский район Деревня Нариман Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Гребеневский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
687 Верхнеуслонский район Село Нижний Услон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнеуслонская основная общеобразовательная школа Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
688 Верхнеуслонский район Село Нижний Услон Исполнительный комитет Нижнеуслонского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Медь 5,000 ПАО "Таттелеком"
689 Верхнеуслонский район Село Нижний Услон Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Нижнеуслонский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
690 Верхнеуслонский район Поселок Никольский Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Никольский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
691 Верхнеуслонский район Поселок Октябрьский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
692 Верхнеуслонский район Поселок Октябрьский Исполнительный комитет Октябрьское сельское поселение Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Медь 5,000 ПАО "Таттелеком"
693 Верхнеуслонский район Поселок Октябрьский Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Октябрьский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
694 Верхнеуслонский район Село Печищи Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Печищинская основная общеобразовательная школа» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
695 Верхнеуслонский район Село Печищи Исполнительный комитет Печищинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Медь 5,000 ПАО "Таттелеком"
696 Верхнеуслонский район Село Печищи Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Печищинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
697 Верхнеуслонский район Село Русское Макулово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Макуловская средняя общеобразовательная школа» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
698 Верхнеуслонский район Село Русское Макулово Отдельный пост села Русское Макулово Апастовского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
699 Верхнеуслонский район Село Русское Макулово Исполнительный комитет Макуловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Медь 5,000 ПАО "Таттелеком"
700 Верхнеуслонский район Село Татарское Бурнашево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарско-Бурнашевская средняя общеобразовательная школа» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
701 Верхнеуслонский район Село Татарское Бурнашево Исполнительный комитет Бурнашевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Медь 5,000 ПАО "Таттелеком"
702 Верхнеуслонский район Село Татарское Бурнашево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Татарско-Бурнашевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
703 Верхнеуслонский район Село Ташевка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Ташевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
704 Верхнеуслонский район Село Шеланга Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шеланговская средняя общеобразовательная школа» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
705 Верхнеуслонский район Село Шеланга Исполнительный комитет Шеланговского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан БШПД 5,000 ПАО "Таттелеком"
706 Высокогорский район Село Айбаш Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Айбашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
707 Высокогорский район Село Альдермыш Исполнительный комитет Альдермышское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
708 Высокогорский район Село Альдермыш Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Альдермышский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
709 Высокогорский район Село Березка Исполнительный комитет Березкинское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
710 Высокогорский район Село Березка Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Березкинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
711 Высокогорский район Поселок Бирюлинского Зверосовхоза Отдельный пост поселка Бирюлинского зверосовхоза Казанского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
712 Высокогорский район Поселок Бирюлинского Зверосовхоза Исполнительный комитет Бирюлинское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
713 Высокогорский район Село Высокая Гора Исполнительный комитет Красносельское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
714 Высокогорский район Село Высокая Гора Исполнительный комитет Высокогорское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
715 Высокогорский район Село Высокая Гора Высокогорское отдел вневедомственной охраны – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
716 Высокогорский район Село Высокая Гора Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №4 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
717 Высокогорский район Село Дубъязы Отдельный пост села Дубъязы Казанского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
718 Высокогорский район Село Дубъязы Исполнительный комитет Дубъязское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
719 Высокогорский район Деревня Ибря Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Ибринский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
720 Высокогорский район Село Инся Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Инсинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
721 Высокогорский район Деревня Малый Рясь Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Мало Рясинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
722 Высокогорский район Село Мамонино Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Мамонинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
723 Высокогорский район Село Мемдель Исполнительный комитет Мемдельское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
724 Высокогорский район Село Мульма Исполнительный комитет Мульминское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
725 Высокогорский район Село Мульма Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Мульминский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
726 Высокогорский район Село Сая Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Саинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
727 Высокогорский район Деревня Соловцово Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Соловцовский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
728 Высокогорский район Деревня Сосмаги Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Сосмагинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
729 Высокогорский район Село Суксу Исполнительный комитет Суксинское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
730 Высокогорский район Село Суксу Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Суксинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
731 Высокогорский район Село Татарская Айша Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Тат Айшинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
732 Высокогорский район Село Ташлы-Ковали Исполнительный комитет "Ташлы-Ковалинское сельское поселение Высокогорского муниципального района" Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
733 Высокогорский район Село Ташлы-Ковали Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Ташлы Ковалинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
734 Высокогорский район Деревня Чемерцы Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Чемерцинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
735 Высокогорский район Деревня Чернышевка Исполнительный комитет Чернышевское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
736 Высокогорский район Село Чирша Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Чиршинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
737 Высокогорский район Село Чувашли Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Чувашлинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
738 Высокогорский район Поселок Юртыш Отдельный пост села Мемдель Казанского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
739 Высокогорский район Село Янга-Аул Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Янга-Аульский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
740 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №131" Вахитовского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
741 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» Вахитовского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
742 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарская гимназия №1 им.Г.Тукая» Вахитовского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
743 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» Вахитовского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
744 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №41» Вахитовского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
745 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №13» Вахитовского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
746 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №116 имени Героя Советского Союза А.С.Умеркина» Вахитовского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
747 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №27 с татарским языком обучения» Вахитовского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
748 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением английского языка» Вахитовского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
749 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №28» Вахитовского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
750 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №96" Вахитовского района г.Казани Медь ПАО "Таттелеком"
751 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» Вахитовского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
752 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №80 с углубленным изучением отдельных предметов» Вахитовского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
753 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №51» Вахитовского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
754 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарско-русская средняя общеобразовательная школа №68 с углублённым изучением отдельных предметов» Приволжского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
755 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №100 - Центр образования» Приволжского района г.Казани Медь ПАО "Таттелеком"
756 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №129» Приволжского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
757 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №40" Приволжского района г.Казани Медь ПАО "Таттелеком"
758 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №18 с татарским языком обучения» Приволжского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
759 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №52» Приволжского района города Казани Медь ПАО "Таттелеком"
760 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №83 - Центр образования» Приволжского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
761 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №78 "Фарватер" Приволжского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
762 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6» Приволжского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
763 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением английского языка» Ново-Савиновского района г.Казани Медь ПАО "Таттелеком"
764 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №85 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
765 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №19» Приволжского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
766 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №21» Приволжского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
767 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №139 - Центр образования» Приволжского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
768 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №17» Приволжского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
769 Городской округ город Казань Город Казань униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №42» Приволжского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
770 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 173" г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
771 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 35 - образовательный центр "Галактика" Приволжского района города Казани Медь ПАО "Таттелеком"
772 Городской округ город Казань Город Казань МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №97» Приволжского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
773 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов» Приволжского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
774 Городской округ город Казань Город Казань МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №48 с углубленным изучением отдельных предметов» Приволжского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
775 Городской округ город Казань Город Казань МБОУ «Татарско-русская средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов» Приволжского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
776 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №69» Приволжского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
777 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №150» Приволжского района города Казани Медь ПАО "Таттелеком"
778 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №73» Приволжского района г.Казани Медь ПАО "Таттелеком"
779 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №49» Ново-Савиновского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
780 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №13 с татарским языком обучения» Ново-Савиновского района г.Казани Медь ПАО "Таттелеком"
781 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №146 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
782 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 179" Ново-Савиновского района г.Казани Медь ПАО "Таттелеком"
783 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 177" Ново-Савиновского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
784 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №7 имени Героя России А.В.Козина» Ново-Савиновского района г.Казани. Школа-центр компетенции в электронном образовании Медь ПАО "Таттелеком"
785 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат №7» Ново-Савиновского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
786 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 67» Кировского района г.Казани" Медь ПАО "Таттелеком"
787 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №25» Ново-Савиновского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
788 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №23 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г.Казани Медь ПАО "Таттелеком"
789 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №31» Ново-Савиновского района г.Казани Медь ПАО "Таттелеком"
790 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №43» Ново-Савиновского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
791 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38» Ново-Савиновского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
792 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №170 с углублённым изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
793 Городской округ город Казань Город Казань униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №71 с углубленным изучением отдельных предметов" Ново-Савиновского района города Казани Медь ПАО "Таттелеком"
794 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением иностранных языков» Ново-Савиновского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
795 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №89 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г.Казани Медь ПАО "Таттелеком"
796 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №143 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
797 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная татарско – русская школа №113 с углубленным изучением отдельных предметов им. Героя России М.Р. Ахметшина» Ново-Савиновского района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
798 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №165 с углубленным изучением английского языка» Ново-Савиновского района г. Казани Отсутствует 0,000 Отсутствует
799 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №30» Ново-Савиновского района г.Казани Отсутствует 0,000 Отсутствует
800 Городской округ город Казань Город Казань Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Казанская кадетская школа-интернат им. Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова" Отсутствует 0,000 Отсутствует
801 Городской округ город Казань Город Казань Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Казанская школа № 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья" Медь ПАО "Таттелеком"
802 Городской округ город Казань Город Казань Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Казанская школа-интернат № 11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" Медь ПАО "Таттелеком"
803 Городской округ город Казань Город Казань Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Казанская школа №76 для детей с ограниченными возможностями здоровья" Медь ПАО "Таттелеком"
804 Городской округ город Казань Город Казань Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Казанская школа №142 для детей с ограниченными возможностями здоровья" Медь ПАО "Таттелеком"
805 Городской округ город Казань Город Казань Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Казанская школа-интернат № 7 для детей с ограниченными возможностями здоровья" Медь ПАО "Таттелеком"
806 Городской округ город Казань Город Казань Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская школа-интернат № 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья» Медь ПАО "Таттелеком"
807 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №26 им. Мусы Джалиля» Авиастроительного района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
808 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №145" Авиастроительного района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
809 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 119" Авиастроительного района г.Казани Медь ПАО "Таттелеком"
810 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №168 с продлённым днём обучения для детей с соматическими заболеваниями" Медь ПАО "Таттелеком"
811 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5» Авиастроительного района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
812 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №37» Авиастроительного района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
813 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №36" Авиастроительного района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
814 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №14» Авиастроительного района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
815 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное "Средняя общеобразовательная школа №60" Авиастроительного района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
816 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 54 с углубленным изучением отдельных предметов" Авиастроительного района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
817 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №10" Авиастроительного района г.Казани Медь ПАО "Таттелеком"
818 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №62" Авиастроительного района г.Казани Медь ПАО "Таттелеком"
819 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №117» Авиастроительного района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
820 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №77" Авиастроительного района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
821 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 147" Авиастроительного района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
822 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №115» Авиастроительного района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
823 Городской округ город Казань Город Казань Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №112" Авиастроительного района г. Казани Медь ПАО "Таттелеком"
824 Городской округ город Казань Город Казань государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж малого бизнеса и предпринимательства" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
825 Городской округ город Казань Город Казань Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Международный колледж сервиса» Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
826 Городской округ город Казань Город Казань Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский нефтехимический колледж имени В.П. Лушникова" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
827 Городской округ город Казань Город Казань Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский торгово-экономический техникум" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
828 Городской округ город Казань Город Казань Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский педагогический колледж" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
829 Городской округ город Казань Город Казань Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский политехнический колледж" Медь 50,000 ПАО "Таттелеком"
830 Городской округ город Казань Город Казань Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение"Казанский радиомеханический колледж" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
831 Городской округ город Казань Город Казань Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский энергетический колледж" Медь 50,000 ПАО "Таттелеком"
832 Городской округ город Казань Город Казань Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский строительный колледж" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
833 Городской округ город Казань Город Казань Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский колледж технологии и дизайна" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
834 Городской округ город Казань Город Казань Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский авиационно-технический колледж имени П.В. Дементьева" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
835 Городской округ город Казань Город Казань Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова" Медь 50,000 ПАО "Таттелеком"
836 Городской округ город Казань Город Казань Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства" Медь 50,000 ПАО "Таттелеком"
837 Городской округ город Казань Город Казань Казанский отряд Государственного казенного учреждения Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
838 Городской округ город Казань Город Казань Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"		 БШПД 5,000 ПАО "Таттелеком"
839 Городской округ город Казань Город Казань Пожарно-спасательная часть №68 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Отсутствует 0,000 Отсутствует
840 Городской округ город Казань Город Казань Пожарно-спасательная часть №5 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Медь 2,000 МТС
841 Городской округ город Казань Город Казань Пожарно-спасательная часть № 6 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
842 Городской округ город Казань Город Казань Пожарно-спасательная часть №7 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
843 Городской округ город Казань Город Казань Пожарно-спасательная часть №71 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
844 Городской округ город Казань Город Казань Специализированная пожарно – спасательная часть по тушению крупных пожаров №48 ФГКУ "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
845 Городской округ город Казань Город Казань Федеральное автономное учреждения дополнительного профессионального образования "Учебный центр федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"; Отдельный пост пожарно-спасательной части №7 Федеральное государственное казенного учреждения «7 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан» Отсутствует 0,000 Отсутствует
846 Городской округ город Казань Город Казань Пожарно-спасательная часть № 1 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
847 Городской округ город Казань Город Казань Отдельный пост пожарно-спасательной части №2 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Отсутствует 0,000 Отсутствует
848 Городской округ город Казань Город Казань Отдельный пост пожарно-спасательной части №3 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Отсутствует 0,000 Отсутствует
849 Городской округ город Казань Город Казань Пожарно-спасательная часть № 4 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
850 Городской округ город Казань Город Казань Пожарно-спасательная часть №40 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Отсутствует 0,000 Отсутствует
851 Городской округ город Казань Город Казань Пожарно-спасательная часть № 2 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд ФПС по Республике Татарстан" Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
852 Городской округ город Казань Город Казань Специальный отряд быстрого реагирования Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
853 Городской округ город Казань Город Казань Авиационный отряд специального назначения Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
854 Городской округ город Казань Город Казань Отряд мобильный особого назначенияг. Казани Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
855 Городской округ город Казань Город Казань Управление вневедомственной охраны по городу Казани – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
856 Городской округ город Казань Город Казань Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №2 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
857 Городской округ город Казань Город Казань Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
858 Городской округ город Казань Город Казань Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №4 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
859 Городской округ город Казань Город Казань Отдел лицензионно-разрешительной работы (по городу Казани) г. Казань Управления Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
860 Городской округ город Казань Город Казань Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №5 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
861 Городской округ город Казань Город Казань Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №3 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
862 Городской округ город Казань Город Казань Территориальная избирательная комиссия Советского района г.Казани Медь 13,000 ПАО "Таттелеком"
863 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат №79» города Набережные Челны Медь ПАО "Таттелеком"
864 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №67 для детей с ограниченными возможностями здоровья» Медь ПАО "Таттелеком"
865 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская начальная школа – детский сад № 89 для детей с ограниченными возможностями здоровья» Медь ПАО "Таттелеком"
866 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №88 для детей с ограниченными возможностями здоровья» Медь ПАО "Таттелеком"
867 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа-интернат «Омет» №86 для детей с ограниченными возможностями здоровья» Медь ПАО "Таттелеком"
868 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №87 для детей с ограниченными возможностями здоровья" Медь ПАО "Таттелеком"
869 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №68 для детей с ограниченными возможностями здоровья» Медь ПАО "Таттелеком"
870 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Набережночелнинский педагогический колледж" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
871 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Набережночелнинский политехнический колледж» Медь 50,000 ПАО "Таттелеком"
872 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука» Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
873 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Камский государственный автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева" Медь 50,000 ПАО "Таттелеком"
874 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Технический колледж имени В.Д. Поташова» Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
875 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Набережночелнинский отряд Государственного казенного учреждения Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
876 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Пожарно-спасательная часть №54 Федеральное государственное казенное учреждение "15 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
877 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Пожарно-спасательная часть №55 Федеральное государственное казенное учреждение "15 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
878 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Пожарно-спасательная часть №89 Федеральное государственное казенное учреждение "15 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
879 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Пожарно-спасательная часть №72 Федеральное государственное казенное учреждение "15 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
880 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Отдел вневедомственной охраны по городу Набережные Челны – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
881 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Отряд мобильный особого назначения. Набережные Челны Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
882 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №4 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
883 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №3 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
884 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №5 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
885 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №9 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
886 Городской округ город Набережные Челны Город Набережные Челны Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №2 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
887 Дрожжановский район Село Большая Акса Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеаксинская средняя общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
888 Дрожжановский район Село Большая Акса Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Большеаксинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
889 Дрожжановский район Село Большая Цильна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большецильнинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.К. Хакимова» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
890 Дрожжановский район Село Большая Цильна Исполнительный комитет Большецильнинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь 8,000 ПАО "Таттелеком"
891 Дрожжановский район Село Большая Цильна Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Большецильнинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
892 Дрожжановский район Поселок при железнодорожной станции Бурундуки Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Новобурундуковская начальная школа-детский сад" Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
893 Дрожжановский район Поселок при железнодорожной станции Бурундуки Исполнительный комитет Новобурундуковского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь 8,000 ПАО "Таттелеком"
894 Дрожжановский район Поселок при железнодорожной станции Бурундуки Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Новобурундуковский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
895 Дрожжановский район Село Городище Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Городищенская средняя общеобразовательная школа имени кавалера орденов Славы трёх степеней Г.Т. Семенова» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
896 Дрожжановский район Село Городище Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Городищенский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
897 Дрожжановский район Село Малая Акса Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Малоаксинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
898 Дрожжановский район Село Малая Цильна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малоцильнинская средняя общеобразовательная школа имени кавалера ордена Славы трех степеней З.М. Арсланова» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
899 Дрожжановский район Село Малая Цильна Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Малоцильнинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
900 Дрожжановский район Село Матаки Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Матакская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.А. Уганина» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
901 Дрожжановский район Село Матаки Исполнительный комитет Матакского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь 8,000 ПАО "Таттелеком"
902 Дрожжановский район Село Матаки Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Матакский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
903 Дрожжановский район Село Мочалей Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Мочалеевская начальная школа-детский сад имени Героя Советского Союза Н.Г. Фазлаева» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
904 Дрожжановский район Село Мочалей Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Мочалеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
905 Дрожжановский район Село Нижнее Чекурское Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнечекурская средняя общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
906 Дрожжановский район Село Нижнее Чекурское Исполнительный комитет Нижнечекурского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь 8,000 ПАО "Таттелеком"
907 Дрожжановский район Село Нижнее Чекурское Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Нижнечекурский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
908 Дрожжановский район Село Нижний Каракитан Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марсовская средняя общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
909 Дрожжановский район Село Нижний Каракитан Исполнительный комитет Марсовского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь 8,000 ПАО "Таттелеком"
910 Дрожжановский район Село Нижний Каракитан Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Каракитанский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
911 Дрожжановский район Село Новое Дрожжаное Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Стародрожжановская начальная школа-детский сад» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
912 Дрожжановский район Село Новое Ильмово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоильмовская средняя общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
913 Дрожжановский район Село Новое Ильмово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Новоильмовский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
914 Дрожжановский район Село Новые Какерли Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новокакерлинская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Алимова Зарифа Закировича» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
915 Дрожжановский район Село Новые Какерли Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Новокакерлинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
916 Дрожжановский район Село Новый Убей Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоубеевская основная общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
917 Дрожжановский район Село Новый Убей Исполнительный комитет Село-Убейского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь 8,000 ПАО "Таттелеком"
918 Дрожжановский район Село Новый Убей Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Новоубейский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
919 Дрожжановский район Село Старое Дрожжаное Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Стародрожжановский многопрофильный лицей" Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
920 Дрожжановский район Село Старое Дрожжаное Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Стародрожжановская средняя общеобразовательная школа №1" Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
921 Дрожжановский район Село Старое Дрожжаное Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Дрожжановский техникум отраслевых технологий" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
922 Дрожжановский район Село Старое Дрожжаное Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №8 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
923 Дрожжановский район Деревня Старое Дуваново Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Стародувановская начальная школа- детский сад» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
924 Дрожжановский район Деревня Старое Дуваново Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Стародувановский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
925 Дрожжановский район Деревня Старое Ильмово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Староильмовская начальная школа- детский сад» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
926 Дрожжановский район Село Старое Ильмово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Староильмовский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
927 Дрожжановский район Село Старое Шаймурзино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старошаймурзинская средняя общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
928 Дрожжановский район Деревня Старые Ишли Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Староишлинская средняя общеобразовательная школа" Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
929 Дрожжановский район Село Старые Ишли Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Староишлинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
930 Дрожжановский район Село Старые Какерли Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старокакерлинская средняя общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
931 Дрожжановский район Село Старые Какерли Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Старокакерлинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
932 Дрожжановский район Село Старые Чукалы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старочукалинская основная общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
933 Дрожжановский район Село Старые Чукалы Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Старочукалинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
934 Дрожжановский район Село Татарская Бездна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста«Татарско-Безднинская начальная школа- детский сад» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
935 Дрожжановский район Село Татарская Бездна Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Татарско-Безднинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
936 Дрожжановский район Деревня Татарские Шатрашаны Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Татарско-Шатрашанская начальная школа-детский сад» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
937 Дрожжановский район Село Татарские Шатрашаны Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Татарско-Шатрашанский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
938 Дрожжановский район Село Татарский Саплык Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алешкин-Саплыкская средняя общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
939 Дрожжановский район Деревня Татарский Саплык Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Татарско-Саплыкский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
940 Дрожжановский район Село Убей Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Убеевская средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Социалистического Труда П.В. Дементьева» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
941 Дрожжановский район Село Убей Отдельный пост село Убей Апастовского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республика Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" БШПД 0,512 МТС
942 Дрожжановский район Село Убей Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Убейский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
943 Дрожжановский район Село Хорновар-Шигали Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хорновар-Шигалинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза П.С. Юхвитова» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
944 Дрожжановский район Село Хорновар-Шигали Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Хорновар-Шигалинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
945 Дрожжановский район Деревня Чувашская Бездна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Чувашско-Безднинская начальная школа- детский сад» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
946 Дрожжановский район Село Чувашская Бездна Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Чувашско-Безднинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
947 Дрожжановский район Село Чувашское Дрожжаное Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чувашско-Дрожжановская средняя общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
948 Дрожжановский район Село Чувашское Дрожжаное Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Чувашско-Дрожжановский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
949 Дрожжановский район Село Шланга Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шланговская средняя общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
950 Дрожжановский район Село Шланга Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Шланговский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
951 Елабужский район Село Альметьево Исполнительный комитет Альметьевского сельского поселения Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
952 Елабужский район Село Бехтерево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бехтеревская средняя общеобразовательная школа» Елабужского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
953 Елабужский район Село Бехтерево Исполнительный комитет Бехтеревского сельского поселения Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
954 Елабужский район Село Бехтерево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Елабужская центральная районная больница" Бехтеревский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
955 Елабужский район Село Большие Армалы Государственное автономное учреждение здравоохранения "Елабужская центральная районная больница" Армалинский модульный ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
956 Елабужский район Город Елабуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» Елабужского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
957 Елабужский район Город Елабуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» Елабужского муниципального района РТ Медь ПАО "Таттелеком"
958 Елабужский район Город Елабуга Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Медь ПАО "Таттелеком"
959 Елабужский район Город Елабуга Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елабужская школа №7 для детей с ограниченными возможностями здоровья» Медь ПАО "Таттелеком"
960 Елабужский район Город Елабуга Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Елабужский политехнический колледж" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
961 Елабужский район Город Елабуга Отдельный пост пожарно-спасательной части №75 Федеральное государственное казенное учреждение "15 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Отсутствует 0,000 Отсутствует
962 Елабужский район Город Елабуга Совет Елабужского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
963 Елабужский район Город Елабуга Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Елабужского муниципального район Республики Татарстан Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
964 Елабужский район Город Елабуга Отделение лицензионно-разрешительной работы (по Нижнекамскому, Елабужскому, Заинскому, Менделеевскому, Агрызскому, Мамадышскому и Сармановскому районам) г. Нижнекамск Управления Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
965 Елабужский район Город Елабуга Отдел вневедомственной охраны по Елабужскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
966 Елабужский район Село Морты Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мортовская основная общеобразовательная школа» Елабужского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
967 Елабужский район Село Морты Отдельный пост села Старое Байсарово Набережночелнинского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
968 Елабужский район Село Морты Исполнительный комитет МоРеспублика Татарстановского сельского поселения Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
969 Елабужский район Деревня Старая Мурзиха Исполнительный комитет Мурзихинского сельского поселения Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
970 Елабужский район Деревня Старая Мурзиха Государственное автономное учреждение здравоохранения "Елабужская центральная районная больница" Мурзихинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
971 Елабужский район Село Старый Юраш Исполнительный комитет Уразлинское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
972 Елабужский район Село Старый Юраш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Елабужская центральная районная больница" Старо-Юрашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
973 Елабужский район Село Танайка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Танаевская средняя общеобразовательная школа» Елабужского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
974 Елабужский район Село Танайка Исполнительный комитет Танайского сельского поселения Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
975 Елабужский район Село Танайка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Елабужская центральная районная больница" Танаевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
976 Елабужский район Село Тарловка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 11» Елабужского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
977 Елабужский район Село Тарловка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Елабужская центральная районная больница" Тарловский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
978 Заинский район Село Аксарино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Аксаринская основная общеобразовательная школа" Заинского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
979 Заинский район Село Аксарино Исполнительный комитет Аксаринского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан Медь 6,000 ПАО "Таттелеком"
980 Заинский район Село Аксарино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Аксаринский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
981 Заинский район Село Александровская Слобода Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Александро-Слободская основная общеобразовательная школа" Заинского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
982 Заинский район Село Александровская Слобода Исполнительный комитет Александро-Слободское сельского поселения Заинского муниципального района Медь 1,500 ПАО "Таттелеком"
983 Заинский район Село Александровская Слобода Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Александро-Слободской ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
984 Заинский район Деревня Ахметьево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Ахметьевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
985 Заинский район Село Бегишево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бегишевская средняя общеобразовательная школа имени Мансура Хасановича Хасанова» Заинского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
986 Заинский район Село Бегишево Исполнительный комитет Бегишевского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан Медь 1,500 ПАО "Таттелеком"
987 Заинский район Село Бура-Кирта Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Бура-Киртинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
988 Заинский район Село Верхние Пинячи Исполнительный комитет Верхнепинячинского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан Медь 1,500 ПАО "Таттелеком"
989 Заинский район Село Верхние Пинячи Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Верхнепинячинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
990 Заинский район Село Верхний Налим Исполнительный комитет Верхненалимское сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
991 Заинский район Село Верхний Налим Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Верхненалимский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
992 Заинский район Село Дурт-Мунча Исполнительный комитет Дуртмунчинское сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан Медь 1,500 ПАО "Таттелеком"
993 Заинский район Село Дурт-Мунча Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Дурт-Мунчинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
994 Заинский район Город Заинск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Татарская гимназия имени Р.Ш. Фардиева" Заинского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
995 Заинский район Город Заинск Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Заинская школа №9 для детей с ограниченными возможностями здоровья" Медь ПАО "Таттелеком"
996 Заинский район Город Заинск Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Заинский политехнический колледж» Медь 50,000 ПАО "Таттелеком"
997 Заинский район Город Заинск Отдельный пост села Баюково Нижнекамского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
998 Заинский район Город Заинск Исполнительный комитет города Заинска Заинского муниципального района Медь 6,000 ПАО "Таттелеком"
999 Заинский район Город Заинск Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №3 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
1000 Заинский район Город Заинск Отдел вневедомственной охраны по Заинскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1001 Заинский район Село Зычебаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Зычебашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1002 Заинский район Деревня Кабан-Бастрык Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Кабан-Бастрыкский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1003 Заинский район Село Кадырово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кадыровская средняя общеобразовательная школа" Заинского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
1004 Заинский район Село Кадырово Исполнительный комитет Кадыровское сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан Медь 1,500 ПАО "Таттелеком"
1005 Заинский район Село Кадырово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Кадыровский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1006 Заинский район Деревня Канаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Канашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1007 Заинский район Село Керекес Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Керекеский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1008 Заинский район Село Куш-Елга Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Куш-Елгинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1009 Заинский район Село Налим Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Налимский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1010 Заинский район Село Нижнее Бишево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнебишевская средняя общеобразовательная школа" Заинского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
1011 Заинский район Село Нижнее Бишево Отдельный пост села Нижнее Бишево Нижнекамского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1012 Заинский район Село Нижнее Бишево Исполнительный комитет Нижнебишевское сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан Медь 1,500 ПАО "Таттелеком"
1013 Заинский район Село Нижнее Бишево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Нижне-Бишевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1014 Заинский район Село Новоспасск Исполнительный комитет Новоспасского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
1015 Заинский район Село Новоспасск Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Новоспасский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1016 Заинский район Село Поповка Исполнительный комитет Поповское сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1017 Заинский район Село Поповка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Поповский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1018 Заинский район Село Поручиково Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Поручиковская основная общеобразовательная школа" Заинского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
1019 Заинский район Село Поручиково Исполнительный комитет Поручиковское сельского поселения Заинского муниципального района Медь 4,000 ПАО "Таттелеком"
1020 Заинский район Село Поручиково Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Поручиковский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1021 Заинский район Село Пуст-Ашит Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Пусташитский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1022 Заинский район Село Сарапала Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Сарапалинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1023 Заинский район Село Сарсаз-Багряж Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сарсаз-Багряжская основная общеобразовательная школа" Заинского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
1024 Заинский район Село Сарсаз-Багряж Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Сарсаз-Багряжский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1025 Заинский район Село Светлое Озеро Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Светлоозерская основная общеобразовательная школа» Заинского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
1026 Заинский район Село Светлое Озеро Исполнительный комитет Светлоозерского сельского поселения Заинского муниципального района Медь 4,000 ПАО "Таттелеком"
1027 Заинский район Село Светлое Озеро Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Светло-Озерский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1028 Заинский район Село Средний Багряж Исполнительный комитет Багряжского сельского поселения Заинского муниципального района Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
1029 Заинский район Село Средний Багряж Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Среднебагряжский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1030 Заинский район Деревня Суык-Чишма Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Суык-Чишминский Отсутствует 0,000 Отсутствует
1031 Заинский район Село Чубуклы Исполнительный комитет Чубуклинского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарста Медь 4,000 ПАО "Таттелеком"
1032 Заинский район Село Чубуклы Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Чубуклинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1033 Заинский район Село Шикмамаево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Шикмамаевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1034 Зеленодольский район Село Бакрче Государственное автономное учреждение здравоохранения "Зеленодольская центральная районная больница" Бакрчинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1035 Зеленодольский район Село Большие Кургузи Государственное автономное учреждение здравоохранения "Зеленодольская центральная районная больница" Больше-Кургузинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1036 Зеленодольский район Село Большие Яки Государственное автономное учреждение здравоохранения "Зеленодольская центральная районная больница" Больше-Якинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1037 Зеленодольский район Село Большое Ходяшево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Зеленодольская центральная районная больница" Больше-Ходяшевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1038 Зеленодольский район Село Большой Кульбаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Зеленодольская центральная районная больница" Больше-Кульбашинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1039 Зеленодольский район Поселок городского типа Васильево Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Васильевская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Николая Волостнова» Медь ПАО "Таттелеком"
1040 Зеленодольский район Поселок городского типа Васильево Пожарно-спасательная часть №153 Федеральное государственное казенное учреждение "8 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1041 Зеленодольский район Город Зеленодольск Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Зеленодольский механический колледж" Медь 50,000 ПАО "Таттелеком"
1042 Зеленодольский район Город Зеленодольск Пожарно-спасательная часть №52 Федеральное государственное казенное учреждение "8 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"; Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1043 Зеленодольский район Город Зеленодольск Отдельный пост пожарно-спасательной часть №34 Федеральное государственное казенное учреждение"8 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Отсутствует 0,000 Отсутствует
1044 Зеленодольский район Город Зеленодольск Пожарно-спасательная часть №34 Федеральное государственное казенное учреждение "8 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1045 Зеленодольский район Город Зеленодольск Отдел вневедомственной охраны по Зеленодольскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1046 Зеленодольский район Город Зеленодольск Отделение лицензионно-разрешительной работы (по Зеленодольскому, Буинскому, Тетюшскому, Верхнеуслонскому, Кайбицкому, Дрожжановскому, Апастовскому, Камско-Устьинскому и Высокогорскому районам) г. Зеленодольск Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
1047 Зеленодольский район Поселок Красно-Октябрьское лесничество Государственное автономное учреждение здравоохранения "Зеленодольская центральная районная больница" Краснооктябрьский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1048 Зеленодольский район Поселок Местечко Раифа Государственное автономное учреждение здравоохранения "Зеленодольская центральная районная больница" Раифский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1049 Зеленодольский район Село Мизиново Государственное автономное учреждение здравоохранения "Зеленодольская центральная районная больница" Мизиновский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1050 Зеленодольский район Поселок городского типа Нижние Вязовые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижневязовская начальная общеобразовательная школа Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1051 Зеленодольский район Поселок Садовый Государственное автономное учреждение здравоохранения "Зеленодольская центральная районная больница" Садовый ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1052 Кайбицкий район Село Большие Кайбицы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большекайбицкая средняя общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
1053 Кайбицкий район Село Большие Кайбицы Исполнительный комитет Большекайбицкого сельского поселения Кайбицкого муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1054 Кайбицкий район Село Большие Кайбицы Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1055 Кайбицкий район Село Большие Кайбицы Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №9 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
1056 Кайбицкий район Деревня Мурза Берлибаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Кайбицкая центральная районная больница" Мурза Берлибашский фельдшерско-акушерский пункт Отсутствует 0,000 Отсутствует
1057 Камско-Устьинский район Деревня Азимово-Курлебаш Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Азимово-Курлебашская начальная школа-детский сад" Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1058 Камско-Устьинский район Деревня Азимово-Курлебаш Исполнительный комитет Варваринского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1059 Камско-Устьинский район Деревня Азимово-Курлебаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Азимово Курлебаш Отсутствует 0,000 Отсутствует
1060 Камско-Устьинский район Село Балтачево Исполнительный комитет Балтачевского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1061 Камско-Устьинский район Село Балтачево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Балтачево Отсутствует 0,000 Отсутствует
1062 Камско-Устьинский район Село Большая Янгасала Исполнительный комитет Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1063 Камско-Устьинский район Село Большая Янгасала Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Большая Янгасала Отсутствует 0,000 Отсутствует
1064 Камско-Устьинский район Село Большие Кляри Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большекляринская средняя общеобразовательная школа» Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1065 Камско-Устьинский район Село Большие Кляри Исполнительный комитет Большекляринского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1066 Камско-Устьинский район Село Большие Салтыки Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большесалтыковская начальная общеобразовательная школа» Большесалтыковского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1067 Камско-Устьинский район Село Большие Салтыки Исполнительный комитет Большесалтыковского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1068 Камско-Устьинский район Село Большие Салтыки Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Большие Салтыки Отсутствует 0,000 Отсутствует
1069 Камско-Устьинский район Деревня Ишимово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Ишимово Отсутствует 0,000 Отсутствует
1070 Камско-Устьинский район Поселок городского типа Камское Устье Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Камско-Устьинская татарская средняя общеобразовательная школа" Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1071 Камско-Устьинский район Поселок городского типа Камское Устье Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Камскоустьинская средняя общеобразовательная школа» Камско-Устьинского муниципального района РТ Медь ПАО "Таттелеком"
1072 Камско-Устьинский район Поселок городского типа Камское Устье Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1073 Камско-Устьинский район Поселок городского типа Камское Устье Исполнительный комитет Пгт.Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1074 Камско-Устьинский район Поселок городского типа Камское Устье Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №6 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
1075 Камско-Устьинский район Село Кирельское Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кирельская основная общеобразовательная школа» Кирельского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района РТ Медь ПАО "Таттелеком"
1076 Камско-Устьинский район Село Кирельское Исполнительный комитет Кирельского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1077 Камско-Устьинский район Село Кирельское Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Кирельское Отсутствует 0,000 Отсутствует
1078 Камско-Устьинский район Село Клянчеево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Клянчеевская основная общеобразовательная школа» Клянчеевского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района РТ Медь ПАО "Таттелеком"
1079 Камско-Устьинский район Село Клянчеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Клянчеево Отсутствует 0,000 Отсутствует
1080 Камско-Устьинский район Село Красновидово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красновидовская основная общеобразовательная школа" Красновидовского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1081 Камско-Устьинский район Село Красновидово Исполнительный комитет Красновидовского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1082 Камско-Устьинский район Село Красновидово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Красновидово Отсутствует 0,000 Отсутствует
1083 Камско-Устьинский район Поселок городского типа Куйбышевский Затон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Затонская средняя общеобразовательная школа имени В.П. Муравьева» Камско-Устьинского муниципального района РТ Медь ПАО "Таттелеком"
1084 Камско-Устьинский район Поселок городского типа Куйбышевский затон Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Камско-Устьинская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Чиркова Михаила Алексеевича" Медь ПАО "Таттелеком"
1085 Камско-Устьинский район Поселок городского типа Куйбышевский Затон Исполнительный комитет пгт. Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1086 Камско-Устьинский район Поселок городского типа Куйбышевский Затон Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница Куйбышевско-Затонский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1087 Камско-Устьинский район Деревня Лабышка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Лабышка Отсутствует 0,000 Отсутствует
1088 Камско-Устьинский район Деревня Малые Кляри Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Малые Кляри Отсутствует 0,000 Отсутствует
1089 Камско-Устьинский район Село Малые Салтыки Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Малые Салтыки Отсутствует 0,000 Отсутствует
1090 Камско-Устьинский район Поселок Осинники Исполнительный комитет Осинниковского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1091 Камско-Устьинский район Поселок Осинники Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Осинники Отсутствует 0,000 Отсутствует
1092 Камско-Устьинский район Село Старое Барышево Исполнительный комитет Старобарышевского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1093 Камско-Устьинский район Село Старое Барышево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Старое Барышево Отсутствует 0,000 Отсутствует
1094 Камско-Устьинский район Село Старое Казеево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старо-Казеевская средняя общеобразовательная школа» Камско-Устьинского муниципального района РТ Медь ПАО "Таттелеком"
1095 Камско-Устьинский район Село Старое Казеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Старое Казеево Отсутствует 0,000 Отсутствует
1096 Камско-Устьинский район Село Сюкеево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сюкеевская средняя общеобразовательная школа»Сюкеевского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1097 Камско-Устьинский район Село Сюкеево Отдельный пост село Сюкеево Апастовского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республика Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" БШПД 0,512 МТС
1098 Камско-Устьинский район Село Сюкеево Исполнительный комитет Сюкеевского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1099 Камско-Устьинский район Поселок городского типа Тенишево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рудницкая средняя общеобразовательная школа» п.г.т. Тенишево Камско-Устьинского муниципального района РТ Медь ПАО "Таттелеком"
1100 Камско-Устьинский район Поселок городского типа Тенишево Исполнительный комитет п.г.т. Тенишево Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1101 Камско-Устьинский район Поселок городского типа Тенишево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Тенишево Отсутствует 0,000 Отсутствует
1102 Камско-Устьинский район Село Теньки Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Теньковская средняя общеобразовательная школа» Теньковского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района РТ Медь ПАО "Таттелеком"
1103 Камско-Устьинский район Село Теньки Отдельный пост селоТеньки Апастовского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1104 Камско-Устьинский район Село Теньки Исполнительный комитет Теньковского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1105 Камско-Устьинский район Деревня Шапкино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Шапкино Отсутствует 0,000 Отсутствует
1106 Кукморский район Деревня Аш-Бузи Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Аш-Бузинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1107 Кукморский район Деревня Верхний Арбаш Уркушский сельский исполнительный комитет Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1108 Кукморский район Деревня Верхний Арбаш Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Уркушский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1109 Кукморский район Село Верхняя Шунь Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Верхне-Шуньский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1110 Кукморский район Село Каркаусь Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Каркаусский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1111 Кукморский район Город Кукмор Совет города Кукмор Кукморского муниципального района БШПД 0,500 ПАО "Таттелеком"
1112 Кукморский район Город Кукмор Исполнительный комитет города Кукмор Кукморского муниципального района БШПД 0,500 ПАО "Таттелеком"
1113 Кукморский район Поселок городского типа Кукмор Отдел вневедомственной охраны по Кукморскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1114 Кукморский район Поселок городского типа Кукмор Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №6 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
1115 Кукморский район Поселок городского типа Кукмор Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" ФАП "ФАТЫМА" Отсутствует 0,000 Отсутствует
1116 Кукморский район Поселок городского типа Кукмор Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Кукморский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1117 Кукморский район Село Маскара Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" Медь ПАО "Таттелеком"
1118 Кукморский район Село Маскара Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Маскаринский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1119 Кукморский район Село Ошторма Юмья Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Ошторма-Юмьинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1120 Кукморский район Село Починок Кучук Починок-Кучуковский сельский исполнительный комитет Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1121 Кукморский район Село Починок Кучук Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Починок-Кучуковский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1122 Кукморский район Деревня Старая Юмья Ошторма-Юмьинский сельский исполнительный комитет Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1123 Кукморский район Село Ташлы-Елга Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Ташлы-Елгинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1124 Кукморский район Село Туембаш Исполнительный комитет Туембашского сельского поселения Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1125 Кукморский район Село Туембаш Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Туембашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1126 Кукморский район Село Чишма-Баш Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Чишмабашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1127 Кукморский район Село Яныль Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Кукморский аграрный колледж" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
1128 Кукморский район Село Яныль Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Яныльский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1129 Лаишевский район Село Емельяново Государственое автономное учреждение здравоохранения "Лаишевская центральная районная больница" Емельяновский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1130 Лаишевский район Город Лаишево Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Медь ПАО "Таттелеком"
1131 Лаишевский район Город Лаишево Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Лаишевский технико-экономический техникум" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
1132 Лаишевский район Город Лаишево Исполком города Лаишево Лаишевского муниципального района РТ Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
1133 Лаишевский район Город Лаишево Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
1134 Лаишевский район Город Лаишево Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
1135 Лаишевский район Город Лаишево Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района Медь 1,000 ПАО "Таттелеком"
1136 Лаишевский район Город Лаишево Отдел вневедомственной охраны по Лаишевскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1137 Лаишевский район Город Лаишево Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №2 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
1138 Лениногорский район Село Верхние Чершилы Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Верхне-Чершилинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1139 Лениногорский район Село Зай-Каратай Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Зай-Каратаевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1140 Лениногорский район Село Ивановка Исполнительный комитет Муниципального образования "Ивановское сельское поселение" Лениногорского муниципального района Медь 3,000 ПАО "Таттелеком"
1141 Лениногорский район Село Ивановка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Ивановский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1142 Лениногорский район Деревня Карагай Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Карагайский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1143 Лениногорский район Село Куакбаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Куакбашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1144 Лениногорский район Город Лениногорск Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лениногорская школа № 14 для детей с ограниченными возможностями здоровья» Медь ПАО "Таттелеком"
1145 Лениногорский район Город Лениногорск Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Лениногорский политехнический колледж» Медь 50,000 ПАО "Таттелеком"
1146 Лениногорский район Город Лениногорск Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж» Медь 50,000 ПАО "Таттелеком"
1147 Лениногорский район Город Лениногорск Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Лениногорский нефтяной техникум" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
1148 Лениногорский район Город Лениногорск Исполнительный комитет г. Лениногорска Медь 3,000 ПАО "Таттелеком"
1149 Лениногорский район Город Лениногорск Отделение лицензионно-разрешительной работы (по Альметьевскому, Бугульминскому, Лениногорскому, Азнакаевскому, Бавлинскому, Черемшанскому и Ютазинскому районам) г. Альметьевск Управления Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
1150 Лениногорский район Город Лениногорск Отдел вневедомственной охраны по Лениногорскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1151 Лениногорский район Село Мукмин-Каратай Исполнительный комитет Муниципального образования "Мукмин-Каратайскго сельского поселения" Лениногорского муниципального района Республики Татарстан Медь 3,000 ПАО "Таттелеком"
1152 Лениногорский район Село Мукмин-Каратай Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Мало-Каратаевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1153 Лениногорский район Село Новый Иштеряк Исполнительный комитет Большебуртасского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Медь 3,000 ПАО "Таттелеком"
1154 Лениногорский район Село Новый Иштеряк Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Ново-Иштерякский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1155 Лениногорский район Село Сугушла Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Сугушлинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1156 Лениногорский район Село Туктарово-Урдала Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Урдалинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1157 Лениногорский район Село Федотовка Отдельный пост села Федотовка Альметьевского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1158 Лениногорский район Село Федотовка Исполнительный комитет Муниципального образования "Федотовского сельского поселения" Лениногорского муниципального района Республики Татарстан Медь 3,000 ПАО "Таттелеком"
1159 Лениногорский район Село Федотовка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Федотовский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1160 Лениногорский район Деревня Ялтау Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Ялтауский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1161 Мамадышский район Село Албай Исполнительный комитет Албайское сельское поселение Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1162 Мамадышский район Село Албай Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Албайский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1163 Мамадышский район Деревня Большая Шия Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большешиинская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1164 Мамадышский район Село Большая Шия Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Большешиинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1165 Мамадышский район Село Верхний Берсут Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Верхнеберсутский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1166 Мамадышский район Село Верхняя Ошма Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнеошминская основная общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1167 Мамадышский район Село Верхняя Ошма Исполнительный комитет Верхнеошминское сельское поселение Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1168 Мамадышский район Село Верхняя Ошма Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Верхнеошминский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1169 Мамадышский район Село Верхняя Сунь Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнесуньская основная общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1170 Мамадышский район Село Верхняя Сунь Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Верхнесуньский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1171 Мамадышский район Село Владимирово Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Владимировский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1172 Мамадышский район Село Дигитли Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Дигитлинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1173 Мамадышский район Поселок Зверосовхоз Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зверосовхозская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1174 Мамадышский район Поселок Зверосовхоза Исполнительный комитет Урманчеевское сельское поселение Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1175 Мамадышский район Село Катмыш Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Катмышская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1176 Мамадышский район Село Катмыш Исполнительный комитет Катмышское сельское поселение Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1177 Мамадышский район Село Катмыш Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Катмышский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1178 Мамадышский район Село Малая Сунь Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малосуньская основная общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1179 Мамадышский район Село Малая Сунь Исполнительный комитет Суньское сельское поселение Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1180 Мамадышский район Село Малые Кирмени Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малокирменская оcновная общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1181 Мамадышский район Село Малые Кирмени Исполнительный комитет Малокирменское сельское поселение Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1182 Мамадышский район Село Малые Кирмени Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Малокирменский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1183 Мамадышский район Город Мамадыш Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Cредняя общеобразовательная школа №1 г.Мамадыш» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1184 Мамадышский район Город Мамадыш Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 г. Мамадыш" Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1185 Мамадышский район Город Мамадыш Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мамадышская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Медь ПАО "Таттелеком"
1186 Мамадышский район Город Мамадыш Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №4 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
1187 Мамадышский район Город Мамадыш Отдел вневедомственной охраны по Мамадышскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1188 Мамадышский район Деревня Нижние Яки Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнеякинская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1189 Мамадышский район Село Нижние Яки Исполнительный комитет Якинское сельское поселение Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1190 Мамадышский район Село Нижние Яки Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Нижнеякинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1191 Мамадышский район Поселок Совхоза "Мамадышский" Исполнительный комитет Красногорское сельское поселение Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1192 Мамадышский район Деревня Средняя Сунь Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Среднесуньский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1193 Мамадышский район Деревня Старая Чабья Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Старочабьинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1194 Мамадышский район Село Тавели Исполнительный комитет Тавельское сельское поселение Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1195 Мамадышский район Село Тавели Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Тавельский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1196 Мамадышский район Село Уразбахтино Исполнительный комитет Уразбахтинское сельское поселение Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1197 Мамадышский район Село Уразбахтино Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Уразбахтинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1198 Мамадышский район Село Шадчи Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шадчинская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1199 Мамадышский район Село Шадчи Отдельный пост села Новые Шаши Сабинского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1200 Мамадышский район Село Шадчи Исполнительный комитет Шадчинское сельское поселение Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1201 Менделеевский район Деревня Абалач Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Абалачевская средняя общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1202 Менделеевский район Деревня Абалачи Исполнительный комитет Абалачевского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1203 Менделеевский район Деревня Абалачи Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Абалачинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1204 Менделеевский район Деревня Абалачи Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Тогаевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1205 Менделеевский район Деревня Актазики Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Актазинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1206 Менделеевский район Село Бизяки Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бизякинская средняя общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1207 Менделеевский район Село Бизяки Исполнительный комитет Бизякинского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республика Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1208 Менделеевский район Село Бизяки Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Бизякинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1209 Менделеевский район Деревня Брюшли Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Брюшлинская основная общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1210 Менделеевский район Деревня Брюшли Исполнительный комитет Брюшлинского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1211 Менделеевский район Деревня Брюшли Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Брюшлинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1212 Менделеевский район Деревня Енабердино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Енабердинская средняя общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1213 Менделеевский район Деревня Енабердино Исполнительный комитет Енабердинского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1214 Менделеевский район Деревня Енабердино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Кураковский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1215 Менделеевский район Деревня Енабердино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Енабердинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1216 Менделеевский район Село Ижевка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ижевская средняя общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1217 Менделеевский район Село Ижевка Отдельный пост селоКостенеево Набережночелнинского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республика Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" БШПД 0,512 МТС
1218 Менделеевский район Село Ижевка Исполнительный комитет Ижевского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1219 Менделеевский район Село Ижевка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Ижевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1220 Менделеевский район Село Ильнеть муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ильнетская средняя общеобразовательная школа имени Микая (Герасимова М.С.)" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1221 Менделеевский район Село Ильнеть Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Ильнетский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1222 Менделеевский район Село Камаево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Камаевская основная общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1223 Менделеевский район Село Камаево Исполнительный комитет Камаевского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1224 Менделеевский район Село Камаево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Камаевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1225 Менделеевский район Город Менделевск Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Менделеевская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья" Медь ПАО "Таттелеком"
1226 Менделеевский район Город Менделеевск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1227 Менделеевский район Город Менделеевск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1228 Менделеевский район Город Менделеевск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1229 Менделеевский район Город Менделеевск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1230 Менделеевский район Город Менделеевск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1231 Менделеевский район Город Менделеевск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1232 Менделеевский район Город Менделеевск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района при Федеральном казенном учреждении-10 Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
1233 Менделеевский район Город Менделеевск Отдел вневедомственной охраны по Менделеевскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1234 Менделеевский район Город Менделеевск Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №2 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
1235 Менделеевский район Село Монашево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Монашевская средняя общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1236 Менделеевский район Село Монашево Исполнительный комитет Монашевского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1237 Менделеевский район Село Монашево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Монашевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1238 Менделеевский район Деревня Мунайка Исполнительный комитет Мунайкинского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1239 Менделеевский район Деревня Мунайка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Мунайкинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1240 Менделеевский район Село Новый Кокшан Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Кокшанский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1241 Менделеевский район Село Псеево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Псеевская средняя общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1242 Менделеевский район Деревня Псеево Исполнительный комитет Псеевского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1243 Менделеевский район Деревня Псеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Псеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1244 Менделеевский район Село Старое Гришкино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старо-Гришкинская основная общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1245 Менделеевский район Село Старое Гришкино Исполнительный комитет Старогришкинского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1246 Менделеевский район Село Старое Гришкино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Старо-Гришкинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1247 Менделеевский район Село Татарские Челны Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тат.Челнинская основная общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1248 Менделеевский район Село Татарские Челны Исполнительный комитет Татарско-Челнинского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1249 Менделеевский район Село Татарские Челны Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Татарско-Челнинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1250 Менделеевский район Село Тихоново Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тихоновская средняя общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1251 Менделеевский район Село Тихоново Исполнительный комитет Тихоновского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1252 Менделеевский район Село Тихоново Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Тихоновский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1253 Менделеевский район Село Тураево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тураевская средняя общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1254 Менделеевский район Село Тураево Исполнительный комитет Тураевского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республика Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1255 Менделеевский район Село Тураево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Тураевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1256 Мензелинский район Город Мензелинск Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мензелинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» Медь ПАО "Таттелеком"
1257 Мензелинский район Город Мензелинск Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джалиля" Медь 50,000 ПАО "Таттелеком"
1258 Мензелинский район Город Мензелинск Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Мензелинский сельскохозяйственный техникум" Медь 50,000 ПАО "Таттелеком"
1259 Мензелинский район Город Мензелинск Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1260 Мензелинский район Город Мензелинск Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1261 Мензелинский район Город Мензелинск Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №7 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
1262 Мензелинский район Город Мензелинск Отдел вневедомственной охраны по Мензелинскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1263 Мензелинский район Село Старое Мазино Исполнительный комитет Старомазинского сельского поселения Мензелинского муниципального района Медь 8,000 ПАО "Таттелеком"
1264 Мензелинский район Село Старое Мазино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Мензелинская центральная районная больница" Старомазинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1265 Мензелинский район Село Татарская Мушуга Государственное автономное учреждение здравоохранения "Мензелинская центральная районная больница" Татарскомушугинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1266 Мензелинский район Деревня Ямаково Государственное автономное учреждение здравоохранения "Мензелинская центральная районная больница" Ямаковский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1267 Муслюмовский район Деревня Амикеево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Амикеевская основная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района РТ Медь ПАО "Таттелеком"
1268 Муслюмовский район Село Амикеево Исполнительный комитет Амикеевского сельского поселения Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1269 Муслюмовский район Село Амикеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Амикеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1270 Муслюмовский район Деревня Баланны Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Баланнинская основная общеобразовательная школа Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1271 Муслюмовский район Село Баланны Исполнительный комитетт Баланнинское сельского поселения Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1272 Муслюмовский район Село Баланны Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Балланнинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1273 Муслюмовский район Деревня Баюково Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Баюковская основная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1274 Муслюмовский район Село Баюково Отдельный пост села Старые Карамалы Нижнекамского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1275 Муслюмовский район Село Баюково Исполнительный комитет Баюковского сельского поселения Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1276 Муслюмовский район Село Баюково Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Баюковский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1277 Муслюмовский район Деревня Большой Чекмак Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большечекмакская основная общеобразовательная школа" Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1278 Муслюмовский район Село Большой Чекмак Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Больше-Чекмаковский Отсутствует 0,000 Отсутствует
1279 Муслюмовский район Деревня Варяшбаш Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Варяшбашевская начальная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1280 Муслюмовский район Село Варяш-Баш Исполнительный комитет Варяш Башского сельского поселения Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1281 Муслюмовский район Село Варяш-Баш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Варяш-Башский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1282 Муслюмовский район Деревня Дусай Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Дусаевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1283 Муслюмовский район Поселок Игенче Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Игенчинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1284 Муслюмовский район Деревня Кубяково Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кубяковская средняя общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1285 Муслюмовский район Деревня Мари Буляр Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мари Булярская основная общеобразовательная школа" Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1286 Муслюмовский район Село Мари-Буляр Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Мари-Булярский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1287 Муслюмовский район Деревня Меллятамак Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Меллятамакская начальная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1288 Муслюмовский район Село Мелля-Тамак Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Мелля-Тамакский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1289 Муслюмовский район Деревня Митряево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Митряевская начальная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1290 Муслюмовский район Село Митряево Исполнительный комитет Кирельского сельского поселения Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1291 Муслюмовский район Село Митряево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Митреевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1292 Муслюмовский район Село Михайловка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Михайловская средняя общеобразовательная школа Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1293 Муслюмовский район Село Михайловка Исполнительный комитет Михайловского сельского поселения Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1294 Муслюмовский район Село Михайловка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Михайловский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1295 Муслюмовский район Село Муслюмово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Муслюмовский лицей Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1296 Муслюмовский район Село Муслюмово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Муслюмовская гимназия» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан (Школа-центр компетенции в электронном образовании) Медь ПАО "Таттелеком"
1297 Муслюмовский район Село Муслюмово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Муслюмовская средняя общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1298 Муслюмовский район Село Муслюмово Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №8 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
1299 Муслюмовский район Деревня Нарат-Асты Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Нарат-Астинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1300 Муслюмовский район Деревня Нижний Табын Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнетабынская основная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1301 Муслюмовский район Село Нижний Табын Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнетабынская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1302 Муслюмовский район Село Нижний Табын Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Нижне-Табынский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1303 Муслюмовский район Деревня Новые Усы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоусинская основная общеобразовательная школа Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1304 Муслюмовский район Село Новые Усы Исполнительный комитет Новоусинского сельского поселения Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1305 Муслюмовский район Село Новые Усы Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Ново-Усинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1306 Муслюмовский район Деревня Русский Шуган Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Русскошуганская основная общеобразовательная школа имени П.Днепрова Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1307 Муслюмовский район Село Русский Шуган Исполнительный комитет Шугансокго сельского поселения Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1308 Муслюмовский район Село Русский Шуган Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Рус-Шуганский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1309 Муслюмовский район Деревня Салауз-Мухан Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Салауз-Муханская основная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района РТ Медь ПАО "Таттелеком"
1310 Муслюмовский район Село Салауз-Мухан Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Салауз-Муханский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1311 Муслюмовский район Деревня Тат.Буляр Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тат.Булярская средняя общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1312 Муслюмовский район Деревня Тат.Шуран Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тат.Шуранская основная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татартстан Медь ПАО "Таттелеком"
1313 Муслюмовский район Деревня Татарское Булярово Исполнительный комитет Исансуповское сельского поселения Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1314 Муслюмовский район Деревня Татарское Булярово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Татарский Булярский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1315 Муслюмовский район Деревня Таш-Елга Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Ташъелгинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1316 Муслюмовский район Деревня Тогашево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Тогашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1317 Муслюмовский район Деревня Тойгильдино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тойгильдинская основная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1318 Муслюмовский район Село Тойгильдино Исполнительный комитет Тойгильдинского сельского поселения Муслюмовского муниципального района Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1319 Муслюмовский район Село Тойгильдино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Тойгельдинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1320 Нижнекамский район Деревня Благодатная Исполнительный комитет Сосновского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Медь 5,000 ПАО "Таттелеком"
1321 Нижнекамский район Деревня Благодатная Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Полянская районная больница" Благодатновский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1322 Нижнекамский район Село Благодатное Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Благодатновская средняя общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1323 Нижнекамский район Село Верхняя Уратьма Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнеуратьминская основная общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1324 Нижнекамский район Село Верхняя Уратьма Исполнительный комитет Макаровское сельское поселение Нижнекамского муниицпального района Медь 5,000 ПАО "Таттелеком"
1325 Нижнекамский район Село Верхняя Уратьма Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Полянская районная больница" Верхне-Уратьминский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1326 Нижнекамский район Село Елантово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елантовская основная общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района РТ Медь ПАО "Таттелеком"
1327 Нижнекамский район Село Елантово Отдельный пост села Сухарево Нижнекамского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1328 Нижнекамский район Село Елантово Исполнительный комитет Елантовского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Медь 5,000 ПАО "Таттелеком"
1329 Нижнекамский район Село Елантово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Полянская районная больница" Елантовский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1330 Нижнекамский район Село Каенлы Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение «Каенлинская средняя общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района РеспубликиТатарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1331 Нижнекамский район Село Каенлы Исполнительный комитет Каенлинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Медь 5,000 ПАО "Таттелеком"
1332 Нижнекамский район Село Каенлы Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Полянская районная больница" Каенлинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1333 Нижнекамский район Поселок городского типа Камские Поляны Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1334 Нижнекамский район Поселок городского типа Камские Поляны Исполнительный комитет муниципального образования "поселок городского типа Камские Поляны" Нижнекамского муниципального района Медь 5,000 ПАО "Таттелеком"
1335 Нижнекамский район Село Кармалы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кармалинская средняя общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1336 Нижнекамский район Село Кармалы Исполнительный комитет Кармалинского сельского поселения Медь 5,000 ПАО "Таттелеком"
1337 Нижнекамский район Поселок Красный ключ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноключинская средняя общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1338 Нижнекамский район Село Кулмакса Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кулмаксинская основная общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1339 Нижнекамский район Село Кулмакса Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Полянская районная больница" Кулмаксинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1340 Нижнекамский район Город Нижнекамск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Медь ПАО "Таттелеком"
1341 Нижнекамский район Город Нижнекамск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №35» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1342 Нижнекамский район Город Нижнекамск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1343 Нижнекамский район Город Нижнекамск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1344 Нижнекамский район Город Нижнекамск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1345 Нижнекамский район Город Нижнекамск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №14" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1346 Нижнекамский район Город Нижнекамск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат №24» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1347 Нижнекамский район Город Нижнекамск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №20» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1348 Нижнекамский район Город Нижнекамск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1349 Нижнекамский район Город Нижнекамск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов»Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1350 Нижнекамский район Город Нижнекамск униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1351 Нижнекамский район Город Нижнекамск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов" имени Н.М. Максимова Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1352 Нижнекамский район Город Нижнекамск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №22" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1353 Нижнекамский район Город Нижнекамск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия-интернат №13» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1354 Нижнекамский район Город Нижнекамск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №25» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1355 Нижнекамский район Город Нижнекамск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 32" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1356 Нижнекамский район Город Нижнекамск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия-интернат № 34» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1357 Нижнекамский район Город Нижнекамск Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнекамская школа №18 для детей с ограниченными возможностями здоровья» Медь ПАО "Таттелеком"
1358 Нижнекамский район Город Нижнекамск Государственное бюджетное образовательное учреждение «Нижнекамская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" Медь ПАО "Таттелеком"
1359 Нижнекамский район Город Нижнекамск Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнекамская школа №23 для детей с ограниченными возможностями здоровья" Медь ПАО "Таттелеком"
1360 Нижнекамский район Город Нижнекамск Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева" Медь 50,000 ПАО "Таттелеком"
1361 Нижнекамский район Город Нижнекамск Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Нижнекамский педагогический колледж" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
1362 Нижнекамский район Город Нижнекамск Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Нижнекамский индустриальный техникум» Медь 50,000 ПАО "Таттелеком"
1363 Нижнекамский район Город Нижнекамск Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Нижнекамский многопрофильный колледж" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
1364 Нижнекамский район Город Нижнекамск Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королёва" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
1365 Нижнекамский район Город Нижнекамск государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Нижнекамский агропромышленный колледж» Медь 50,000 ПАО "Таттелеком"
1366 Нижнекамский район Город Нижнекамск 79 Пожарная часть по охране АО "Аммоний " Набережночелнинского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республика Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" БШПД 0,512 МТС
1367 Нижнекамский район Город Нижнекамск Пожарно-спасательная часть №63 Федеральное государственное казенное учреждение "15 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан" Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1368 Нижнекамский район Город Нижнекамск Отдел вневедомственной охраны по Нижнекамскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1369 Нижнекамский район Город Нижнекамск Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №6 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
1370 Нижнекамский район Село Нижняя Уратьма Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Полянская районная больница" Нижне-Уратьминский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1371 Нижнекамский район Поселок Поповка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Полянская районная больница" Поповский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1372 Нижнекамский район Село Тетвель Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Полянская районная больница" Тетвельский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1373 Новошешминский район Село Акбуре Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Акбуринская основная общеобразовательная школа Новошешминского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1374 Новошешминский район Село Акбуре Исполнительный комитет Акбуринского сельского поселения Новошешминского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1375 Новошешминский район Село Акбуре Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Акбуринский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1376 Новошешминский район Деревня Екатериновка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Екатерининский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1377 Новошешминский район Село Ерыклы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зиреклинский лицей Новошешминского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1378 Новошешминский район Село Ерыклы Отдельный пост села Кутлу-Букаш Чистопольского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1379 Новошешминский район Село Ерыклы Исполнительный комитет Зиреклинского сельского поселения Новошешминского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1380 Новошешминский район Поселок Красный Октябрь Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа» Новошешминского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1381 Новошешминский район Село Новошешминск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новошешминская средняя общеобразовательная школа Новошешминского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1382 Новошешминский район Село Новошешминск Казенное учреждение "Контрольно-счетная палата Новошешминского муниципального района Республики Татарстан " БШПД 5,000 ПАО "Таттелеком"
1383 Новошешминский район Село Новошешминск Исполнительный комитет Новошешминского сельского поселения Новошешминского муниципального района БШПД 5,000 ПАО "Таттелеком"
1384 Новошешминский район Село Новошешминск Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №7 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
1385 Новошешминский район Деревня Простые Челны Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Просто - Челнинская основная общеобразовательная школа Новошешминского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1386 Новошешминский район Село Простые Челны Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Просто-челнинскийФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1387 Новошешминский район Село Слобода Волчья Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Слобода Волчинская основная общеобразовательная школа Новошешминского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1388 Новошешминский район Село Слобода Волчья Исполнительный комитет Буревестниковского сельского поселения Новошешминского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1389 Новошешминский район Село Слобода Волчья Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Слобода ВольчинскийФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1390 Новошешминский район Село Слобода Екатерининская Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Екатерининская основная общеобразовательная школа Новошешминского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1391 Новошешминский район Село Слобода Екатерининская Исполнительный комитет Екатерининского сельского поселения Новошешминского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1392 Новошешминский район Село Слобода Екатерининская Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Слобода Екатерининский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1393 Новошешминский район Село Слобода Черемуховая Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черемуховская средняя общеобразовательная школа Новошешминского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1394 Новошешминский район Село Слобода Черемуховая Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Слобода ЧеремуховскийФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1395 Новошешминский район Село Слобода Черёмуховая Исполнительный комитет Черемуховского сельского поселения Новошешминского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1396 Новошешминский район Поселок Совхоза "Красный Октябрь" Исполнительный комитет Краснооктябрьского сельского поселения Новошешминского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1397 Новошешминский район Поселок совхоза Красный Октябрь Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Краснооктябрьский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1398 Новошешминский район Деревня Сульче-Баш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Сульче-Башский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1399 Новошешминский район Село Татарское Утяшкино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Утяшкинская основная общеобразовательная школа Новошешминского муниципального района Республикик Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1400 Новошешминский район Село Татарское Утяшкино Исполнительный комитет Утяшкинского сельского поселения Новошешминского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1401 Новошешминский район Село Татарское Утяшкино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Утяшкинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1402 Новошешминский район Село Тубылгы Тау Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тубылгытауская основная общеобразовательная школа Новошешминского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1403 Новошешминский район Село Тубылгы Тау Исполнительный комитет Тубылгытауского сельского поселения Новошешминского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1404 Новошешминский район Село Тубылгы Тау Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Тубылгытауский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1405 Новошешминский район Село Урганча Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Урганчинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1406 Новошешминский район Село Шахмайкино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шахмайкинская средняя общеобразовательная школа Новошешминского района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1407 Новошешминский район Село Шахмайкино Исполнительный комитет Шахмайкинского сельского поселения Новошешминского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1408 Новошешминский район Село Шахмайкино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Шахмайкинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1409 Нурлатский район Село Андреевка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Андреевская основная общеобразовательная школа " Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1410 Нурлатский район Село Андреевка Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Андреевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1411 Нурлатский район Село Биляр-Озеро Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Биляр-Озерская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1412 Нурлатский район Село Биляр-Озеро Исполнительный комитет Биляр-Озерского сельского поселения Медь 8,210 ПАО "Таттелеком"
1413 Нурлатский район Село Биляр-Озеро Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Биляр-Озерский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1414 Нурлатский район Село Бурметьево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бурметьевская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республика Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1415 Нурлатский район Село Бурметьево Исполнительный комитет Бурметьевского сельского поселения Медь 9,000 ПАО "Таттелеком"
1416 Нурлатский район Село Бурметьево Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Бурметьевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1417 Нурлатский район Поселок Бутаиха Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Бутаихинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1418 Нурлатский район Село Егоркино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Егоркинская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1419 Нурлатский район Село Егоркино Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Егоркинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1420 Нурлатский район Село Елаур Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елаурская основная общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1421 Нурлатский район Село Елаур Исполнительный комитет Елаурского сельского поселения Медь 3,000 ПАО "Таттелеком"
1422 Нурлатский район Село Елаур Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Елаурский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1423 Нурлатский район Деревня Зузеево Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Зузеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1424 Нурлатский район Деревня Караульная Гора Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Караульно- Горская основная общеобразовательная школа» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1425 Нурлатский район Деревня Караульная Гора Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Кар-Горский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1426 Нурлатский район Село Кичкальня Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кичкальнинская основная общеобразовательная школа» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1427 Нурлатский район Село Кичкальня Отдельный пост села Чулпаново Нижнекамского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1428 Нурлатский район Село Кичкальня Исполнительный комитет
Кичкальнинского сельского поселения		 Медь 4,050 ПАО "Таттелеком"
1429 Нурлатский район Село Кичкальня Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Кичкальнинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1430 Нурлатский район Поселок Красномайский Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Красномайский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1431 Нурлатский район Село Кульбаево Мараса Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кульбаево-Марасинская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1432 Нурлатский район Село Кульбаево-Мараса Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Кульбаево-Марасинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1433 Нурлатский район Село Курманаево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Курманаевская основная общеобразовательная школа» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1434 Нурлатский район Село Курманаево Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Курманаевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1435 Нурлатский район Село Мамыково Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мамыковская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1436 Нурлатский район Село Мамыково Отдельный пост село Лашманка Нижнекамского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республика Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" БШПД 0,512 МТС
1437 Нурлатский район Село Мамыково Исполнительный комитет Мамыковского сельского поселения Медь 7,000 ПАО "Таттелеком"
1438 Нурлатский район Село Нижние Челны Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижне-Челнинская начальная общеобразовательная школа» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1439 Нурлатский район Село Нижние Челны Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Нижнечелнинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1440 Нурлатский район Село Новая Амзя Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Ново-Амзинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1441 Нурлатский район Село Новая Тумба Исполнительный комитет Новотумбинского сельского поселения Медь 8,000 ПАО "Таттелеком"
1442 Нурлатский район Село Новая Тумба Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Ново-Тумбинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1443 Нурлатский район Деревня Новое Альметьево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново-Альметьевская основная общеобразовательная школа» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1444 Нурлатский район Село Новое Иглайкино МБОУ «Ново-Иглайкинская средняя общеобразовательная школа» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1445 Нурлатский район Село Новое Иглайкино Исполнительный комитет Новоиглайкинского сельского поселения Нурлатского муниципального района Медь 3,000 ПАО "Таттелеком"
1446 Нурлатский район Село Новое Иглайкино Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Ново-Иглайкинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1447 Нурлатский район Город Нурлат муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Cредняя общеобразовательная школа №3» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1448 Нурлатский район Город Нурлат Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1449 Нурлатский район Город Нурлат Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1450 Нурлатский район Город Нурлат Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1451 Нурлатский район Город Нурлат Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9" Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1452 Нурлатский район Город Нурлат Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нурлатская гимназия им М.Е. Сергеева" Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1453 Нурлатский район Город Нурлат Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №8 Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1454 Нурлатский район Город Нурлат Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа №5» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1455 Нурлатский район Город Нурлат Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа №6 Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1456 Нурлатский район Город Нурлат Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нурлатская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Отсутствует 0,000 Отсутствует
1457 Нурлатский район Город Нурлат Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Нурлатский аграрный техникум» Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
1458 Нурлатский район Город Нурлат Отделение лицензионно-разрешительной работы (по Чистопольскому, Нурлатскому, Спасскому, Алексеевскому, Алькеевскому, Аксубаевскому и Новошешминскому районам) г.Чистополь Управления Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
1459 Нурлатский район Город Нурлат Отдел вневедомственной охраны по Нурлатскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1460 Нурлатский район Город Нурлат Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Верхненурлатский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1461 Нурлатский район Город Нурлат Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Нижненурлатский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1462 Нурлатский район Село Русское Богдашкино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Богдашкинская начальная общеобразовательная школа» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1463 Нурлатский район Село Русское Богдашкино Исполнительный комитет Богдашкинсского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь 8,000 ПАО "Таттелеком"
1464 Нурлатский район Село Русское Богдашкино Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Богдашкинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1465 Нурлатский район Деревня Салдакаево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Салдакаевская начальная общеобразовательная школа" Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1466 Нурлатский район Деревня Салдакаево Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Салдакаевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1467 Нурлатский район Село Селенгуши Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Селенгушская основная общеобразовательная школа " Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1468 Нурлатский район Село Селенгуши Исполнительный комитет Селенгушского сельского поселения Медь 4,000 ПАО "Таттелеком"
1469 Нурлатский район Село Селенгуши Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Селенгушский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1470 Нурлатский район Деревня Сосновка Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Сосновский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1471 Нурлатский район Село Средняя Камышла Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Среднекамышлинская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1472 Нурлатский район Село Средняя Камышла Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Среднекамышлинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1473 Нурлатский район Деревня Старая Татарская Амзя Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Старо-Амзинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1474 Нурлатский район Село Старые Челны Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старо-Челнинская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1475 Нурлатский район Село Старые Челны Исполнительный комитет Старочелнинского сельского поселения Медь 8,000 ПАО "Таттелеком"
1476 Нурлатский район Село Степное Озеро Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Степноозерская основная общеобразовательная школа» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1477 Нурлатский район Село Степное Озеро Исполнительный комитет Степноозерского сельского поселения Медь 8,000 ПАО "Таттелеком"
1478 Нурлатский район Село Степное Озеро Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Степно-Озерский Отсутствует 0,000 Отсутствует
1479 Нурлатский район Село Тюрнясево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тюрнясевская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1480 Нурлатский район Село Тюрнясево Исполнительный комитет Тюрнясевского сельского поселения Медь 8,000 ПАО "Таттелеком"
1481 Нурлатский район Село Тюрнясево Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Тюрнясевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1482 Нурлатский район Село Тюрнясево Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Тюрсовхозский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1483 Нурлатский район Село Фомкино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фомкинская средняя общеобразовательная школа» Нурлатского муниципального района Республика Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1484 Нурлатский район Село Фомкино Исполнительный комитет Фомкинского сельского поселения Медь 7,000 ПАО "Таттелеком"
1485 Нурлатский район Село Фомкино Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Фомкинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1486 Нурлатский район Село Чувашский Тимерлек Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тимерликовская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.А. Козлова Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1487 Нурлатский район Село Чувашский Тимерлек Исполнительный комитет Тимерлекского сельского поселения Нурлатского муниципального района Медь 8,000 ПАО "Таттелеком"
1488 Нурлатский район Село Чувашский Тимерлек Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Тимерлековский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1489 Нурлатский район Село Чулпаново Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чулпановская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1490 Нурлатский район Село Чулпаново Отдельный пост село Чулпаново Нижнекамского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1491 Нурлатский район Село Чулпаново Исполнительный комитет Чулпаноского сельского поселения Медь 7,000 ПАО "Таттелеком"
1492 Нурлатский район Село Якушкино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Якушкинская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1493 Нурлатский район Село Якушкино Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Якушкинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1494 Пестречинский район Село Богородское Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Богородская средняя общеобразовательная школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1495 Пестречинский район Село Богородское Исполнительный комитет Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1496 Пестречинский район Село Богородское Государственное автономное учреждение здравоохранения "Пестречинская центральная районная больница" Богородский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1497 Пестречинский район Село Кибячи Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кибячинская основная общеобразовательная школа" Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
1498 Пестречинский район Село Кибячи Исполнительный комитет Кибячинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1499 Пестречинский район Село Кибячи Государственное автономное учреждение здравоохранения "Пестречинская центральная районная больница" Кибячинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1500 Пестречинский район Село Кобяково Исполнительный комитет Кобяковского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1501 Пестречинский район Село Кобяково Государственное автономное учреждение здравоохранения "Пестречинская центральная районная больница" Кобяковский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1502 Пестречинский район Село Конь Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «Конская основная общеобразовательная школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1503 Пестречинский район Село Конь Исполнительный комитет Конского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1504 Пестречинский район Село Конь Государственное автономное учреждение здравоохранения "Пестречинская центральная районная больница" Конский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1505 Пестречинский район Село Кощаково Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кощаковская средняя общеобразовательная школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1506 Пестречинский район Село Кощаково Исполнительный комитет Кощаковского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1507 Пестречинский район Село Кряш - Серда Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кряш-Сердинская основная общеобразовательная школа" Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
1508 Пестречинский район Село Кряш-Серда Исполнительный комитет Кряш-Сердинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1509 Пестречинский район Село Кряш-Серда Государственное автономное учреждение здравоохранения "Пестречинская центральная районная больница" Крящ Сердинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1510 Пестречинский район Деревня Надеждино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Надеждинская основная общеобразовательная школа" Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
1511 Пестречинский район Деревня Надеждино Исполнительный комитет Надеждинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1512 Пестречинский район Деревня Надеждино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Пестречинская центральная районная больница" Надеждинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1513 Пестречинский район Село Отар-Дубровка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Отар-Дубровская средняя общеобразовательная школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1514 Пестречинский район Село Отар-Дубровка Исполнительный комитет Отар-Дубровского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1515 Пестречинский район Село Отар-Дубровка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Пестречинская центральная районная больница" Отар Дубровский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1516 Пестречинский район Село Пановка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пановская основная общеобразовательная школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1517 Пестречинский район Село Пановка Исполнительный комитет Пановского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1518 Пестречинский район Село Пестрецы Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пестречинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" Медь ПАО "Таттелеком"
1519 Пестречинский район Село Пестрецы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пестречинская средняя общеобразовательная школа №2» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1520 Пестречинский район Село Пестрецы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пестречинская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов" (Школа - центр компетенции в электронном образовании) Медь ПАО "Таттелеком"
1521 Пестречинский район Село Пестрецы Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №8 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
1522 Пестречинский район Село Пестрецы Отдел вневедомственной охраны по Пестречинскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1523 Пестречинский район Село Старое Шигалеево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старо-Шигалеевская средняя общеобразовательная школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1524 Пестречинский район Село Старое Шигалеево Исполнительный комитет Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1525 Пестречинский район Село Старое Шигалеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Пестречинская центральная районная больница" Старо Шигалеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1526 Пестречинский район Село Татарское Ходяшево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тат-Ходяшевская средняя общеобразовательная школа" Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Отсутствует 0,000 Отсутствует
1527 Пестречинский район Село Татарское Ходяшево Исполнительный комитет Татарско-Ходяшевского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1528 Пестречинский район Село Татарское Ходяшево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Пестречинская центральная районная больница" Тат Ходяшевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1529 Пестречинский район Село Шали Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Шалинская средняя общеобразовательная школа имени Ф.А. Сафина» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1530 Пестречинский район Село Шали Отдельный пост села Шали Казанского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1531 Пестречинский район Село Шали Исполнительный комитет Шалинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1532 Рыбно-Слободский район Село Балыклы Чукаево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Балыклы-Чукаевская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1533 Рыбно-Слободский район Село Балыклы-Чукаево Исполнительный комитет Балыклычукаевского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1534 Рыбно-Слободский район Село Балыклы-Чукаево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Балыклы Чукаевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1535 Рыбно-Слободский район Село Биектау Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Биектауская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1536 Рыбно-Слободский район Село Биектау Исполнительный комитет Биектауского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1537 Рыбно-Слободский район Село Биектау Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Биектауский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1538 Рыбно-Слободский район Село Большая Елга Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Больше-Елгинская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1539 Рыбно-Слободский район Село Большая Елга Исполнительный комитет Большеелгинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1540 Рыбно-Слободский район Село Большая Елга Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Большеелгинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1541 Рыбно-Слободский район Село Большой Машляк Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Больше-Машляковская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1542 Рыбно-Слободский район Село Большой Машляк Исполнительный комитет Большемашлякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1543 Рыбно-Слободский район Село Большой Машляк Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Большемашлякский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1544 Рыбно-Слободский район Село Верхний Тимерлек Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Верхне-Тимерлековская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1545 Рыбно-Слободский район Село Верхний Тимерлек Исполнительный комитет Нижнетимерликского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1546 Рыбно-Слободский район Село Корноухово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Корноуховская основная общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1547 Рыбно-Слободский район Село Корноухово Исполнительный комитет Исполнительного комитета Корноуховского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1548 Рыбно-Слободский район Село Корноухово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Корноуховский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1549 Рыбно-Слободский район Село Кугарчино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кугарчинская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1550 Рыбно-Слободский район Село Кугарчино Исполнительный комитет Исполнительного комитета Кугарчинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1551 Рыбно-Слободский район Село Кугарчино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Кугарчинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1552 Рыбно-Слободский район Село Кукеево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кукеевская основная общеобразовательная школа " Рыбно -Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1553 Рыбно-Слободский район Село Кукеево Исполнительный комитет Кукеевского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1554 Рыбно-Слободский район Село Кукеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Кукеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1555 Рыбно-Слободский район Деревня Малый Атмас Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Малоатмасский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1556 Рыбно-Слободский район Село Нижний Тимерлек Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижне-Тимерлековская основная общеобразовательная школа" Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1557 Рыбно-Слободский район Село Нижний Тимерлек Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Нижне-Тимерликский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1558 Рыбно-Слободский район Село Новые Арыши Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново-Арышская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республикик Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1559 Рыбно-Слободский район Село Новый Арыш Исполнительный комитет Новоарышского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1560 Рыбно-Слободский район Село Новый Арыш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Новоарышский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1561 Рыбно-Слободский район Поселок городского типа Рыбная Слобода Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рыбно-Слободская гимназия №1» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан- Школа-центр компетенции в электронном образовании Медь ПАО "Таттелеком"
1562 Рыбно-Слободский район Поселок городского типа Рыбная Слобода Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рыбно-Слободская средняя общеобразовательная школа №2» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Таатарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1563 Рыбно-Слободский район Поселок городского типа Рыбная Слобода Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1564 Рыбно-Слободский район Поселок городского типа Рыбная Слобода Отдел вневедомственной охраны по Рыбно-Слободскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1565 Рыбно-Слободский район Поселок городского типа Рыбная Слобода Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №3 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
1566 Рыбно-Слободский район Село Тавларово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Тавларовский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1567 Рыбно-Слободский район Село Урахча Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Урахчинская основная общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1568 Рыбно-Слободский район Село Урахча Исполнительный комитет Урахчинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1569 Рыбно-Слободский район Село Урахча Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Урахчинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1570 Рыбно-Слободский район Село Шеморбаш Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шеморбашская основная общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1571 Рыбно-Слободский район Село Шеморбаш Исполнительный комитет Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1572 Рыбно-Слободский район Село Шеморбаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Шеморбашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1573 Рыбно-Слободский район Село Шумково Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Шумковский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1574 Рыбно-Слободский район Село Юлсубино Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юлсубинская основная общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1575 Рыбно-Слободский район Село Юлсубино Исполнительный комитет Юлсубинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1576 Рыбно-Слободский район Село Юлсубино Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Юлсубинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1577 Рыбно-Слободский район Село Ямашево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Ямашевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1578 Рыбно-Слободский район Село Янчиково Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Янчиковский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1579 Сабинский район Деревня Аккуль-Бигеней Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Бигенеевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1580 Сабинский район Поселок городского типа Богатые Сабы Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение «Гимназия п.г.т. Богатые Сабы Сабинского муниципального района Республики Татарстан» (Школа - центр компетенции в электронном образовании) Медь ПАО "Таттелеком"
1581 Сабинский район Поселок городского типа Богатые Сабы МБОУ "Средняя общеобразовательная школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов для одаренных детей" Сабинского муниципального района РТ Медь ПАО "Таттелеком"
1582 Сабинский район Поселок городского типа Богатые Сабы Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Сабинский аграрный колледж" Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
1583 Сабинский район Поселок городского типа Богатые Сабы Сабинское отдел вневедомственной охраны – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1584 Сабинский район Поселок городского типа Богатые Сабы Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №1 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
1585 Сабинский район Поселок городского типа Богатые Сабы Отделение лицензионно-разрешительной работы (по Арскому, Лаишевскому, Кукморскому, Сабинскому, Атнинскому, Балтасинскому, Пестречинскому, Рыбно-Слободскому и Тюлячинскому районам) г. Арск Управления Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
1586 Сабинский район Село Большие Кибячи Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большекибячинская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1587 Сабинский район Село Большие Нырты Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Большеныртинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1588 Сабинский район Село Большой Арташ Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Большеарташский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1589 Сабинский район Село Большой Шинар Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большешинарская средняя общеобразовательная школа им. А.А.Ахунзянова» Сабинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1590 Сабинский район Село Большой Шинар Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Большешинарский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1591 Сабинский район Деревня Верхние Шитцы Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Верхнешитцинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1592 Сабинский район Село Верхний Симет Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнесиметская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1593 Сабинский район Село Верхний Симет Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Верхнесиметский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1594 Сабинский район Деревня Два поля Арташ Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Два Поля Арташский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1595 Сабинский район Село Евлаштау Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Евлаштауская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1596 Сабинский район Село Евлаштау Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Евлаштауский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1597 Сабинский район Деревня Елышево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Елышевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1598 Сабинский район Село Завод-Нырты Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Завод-Ныртинская средняя общеобразовательная школа им И.С. Башкирова Сабинского муниципального района РТ" Медь ПАО "Таттелеком"
1599 Сабинский район Село Измя Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Изминская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1600 Сабинский район Село Измя Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Изминский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1601 Сабинский район Поселок Иштуган Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иштуганская средняя общеобразовательная школа Сабинского района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1602 Сабинский район Поселок Иштуган Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Иштуганский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1603 Сабинский район Село Кзыл-Меша Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сабинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" Медь ПАО "Таттелеком"
1604 Сабинский район Село Кзыл-Меша Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Кзыл - Мешинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1605 Сабинский район Село Кибячи Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Большекибячинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1606 Сабинский район Село Кильдебяк Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кильдебякская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1607 Сабинский район Село Кильдебяк Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Кильдебякский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1608 Сабинский район Село Корсабаш Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Корсабашская основная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1609 Сабинский район Село Корсабаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Корсабашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1610 Сабинский район Поселок Лесхоз Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лесхозская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1611 Сабинский район Поселок Лесхоз Отдельный пост села Большие Нырси Сабинского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан " Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1612 Сабинский район Деревня Мамалаево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Мамалаевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1613 Сабинский район Село Нижние Шитцы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнешитцинская основная общеобразовательная школа" Сабинского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1614 Сабинский район Село Нижние Шитцы Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Нижнешитцинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1615 Сабинский район Село Нижний Симет Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Нижнесиметский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1616 Сабинский район Село Новый Мичан Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Новомичанский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1617 Сабинский район Село Сабабаш Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сабабашская основная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1618 Сабинский район Село Сабабаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Сабабашский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1619 Сабинский район Село Сатышево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сатышевская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан им. Ш.З.Зиннурова» Медь ПАО "Таттелеком"
1620 Сабинский район Село Сатышево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Сатышевский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1621 Сабинский район Село Старая Икшурма Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Икшурминская кадетская школа-интернат имени Байкиева К.С.» Медь ПАО "Таттелеком"
1622 Сабинский район Село Старая Икшурма Отдельный пост село Старая Икшурма Сабинского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан " Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1623 Сабинский район Село Старый Мичан Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мичанская основная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" Медь ПАО "Таттелеком"
1624 Сабинский район Село Старый Мичан Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Старомичанский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1625 Сабинский район Село Тимершик Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тимершикская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1626 Сабинский район Село Тимершик Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Тимершикский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1627 Сабинский район Деревня Туктар Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Туктарский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1628 Сабинский район Деревня Уют Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Уютский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1629 Сабинский район Село Шемордан Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шеморданский лицей Сабинского муниципального района Республики Татарстан» Медь ПАО "Таттелеком"
1630 Сабинский район Село Шемордан Сабинский отряд Государственного казенного учреждения Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1631 Сабинский район Село Шикши Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шикшинская основная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1632 Сабинский район Село Шикши Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Шикшинский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1633 Сабинский район Село Юлбат Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Юлбатская основная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1634 Сабинский район Село Юлбат Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Юлбатский ФАП Отсутствует 0,000 Отсутствует
1635 Сармановский район Село Азалаково Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Азалаковская основная общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1636 Сармановский район Село Азалаково Исполнительный комитет Азалаковского сельского поселения Сармановского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1637 Сармановский район Село Азалаково Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Азалаковский Отсутствует 0,000 Отсутствует
1638 Сармановский район Село Александровка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Александровская основная общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района Респу4блики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1639 Сармановский район Село Александровка Исполнительный комитет Александровского сельского поселения Сармановского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1640 Сармановский район Деревня Большое Нуркеево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большенуркеевская средняя общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1641 Сармановский район Село Большое Нуркеево Отдельный пост села село Большое Нуркеево Нижнекамского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1642 Сармановский район Село Большое Нуркеево Исполнительный комитет Большенуркеевского сельского поселения Сармановского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1643 Сармановский район Село Большое Нуркеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Мало-Нуркеевский Отсутствует 0,000 Отсутствует
1644 Сармановский район Село Большое Нуркеево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Большенуркеевский Отсутствует 0,000 Отсутствует
1645 Сармановский район Село Верхние Чершилы Исполнительный комитет Верхне-Чершилинского сельского поселения Сармановского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1646 Сармановский район Село Верхние Чершилы Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Верхне-Чершилинский Отсутствует 0,000 Отсутствует
1647 Сармановский район Поселок городского типа Джалиль Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Джалильская средняя общеобразовательная школа №2» Сармановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1648 Сармановский район Поселок городского типа Джалиль Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Джалильская гимназия" Сармановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1649 Сармановский район Деревня Дусюмово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лешев-Тамакская основная общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1650 Сармановский район Деревня Дусюмово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Дусюмово Отсутствует 0,000 Отсутствует
1651 Сармановский район Село Иляксаз Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Иляксазская основная общеобразовательная школа" Отсутствует 0,000 Отсутствует
1652 Сармановский район Село Иляксаз Исполнительный комитет Иляксазского сельского поселения Сармановского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1653 Сармановский район Село Иляксаз Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Иляксаз Отсутствует 0,000 Отсутствует
1654 Сармановский район Село Карашай-Саклово Исполнительный комитет Карашай-Сакловского сельского поселения Сармановского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1655 Сармановский район Село Карашай-Саклово Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Карашай-Сакловский Отсутствует 0,000 Отсутствует
1656 Сармановский район Деревня Кульметьево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Кульметьевский Отсутствует 0,000 Отсутствует
1657 Сармановский район Село Кутемели Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кутемелинская основная общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1658 Сармановский район Село Кутемели Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Кутемелинский Отсутствует 0,000 Отсутствует
1659 Сармановский район Село Ляки Исполнительный комитет Лякинского сельского поселения Сармановского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1660 Сармановский район Село Ляки Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Лякинский Отсутствует 0,000 Отсутствует
1661 Сармановский район Село Муртыш-Тамак Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Муртыш-Тамакская основная общеобразовательная школа" Сармановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1662 Сармановский район Село Муртыш-Тамак Исполнительный комитет Муыш-Тамакского сельского поселения Сармановского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1663 Сармановский район Село Муртыш-Тамак Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Муртыш-Тамакский Отсутствует 0,000 Отсутствует
1664 Сармановский район Деревня Пробуждение Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Пробуждение Отсутствует 0,000 Отсутствует
1665 Сармановский район Село Саклов-Баш Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саклов-Башская средняя общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1666 Сармановский район Село Саклов-Баш Исполнительный комитет Саклов-Башского сельского поселения Сармановского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1667 Сармановский район Село Сарманово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сармановская гимназия» Сармановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1668 Сармановский район Село Сарманово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сармановская средняя общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1669 Сармановский район Село Сарманово Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Сармановский аграрный колледж» Медь 30,000 ПАО "Таттелеком"
1670 Сармановский район Село Сарманово Исполнительный комитет Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1671 Сармановский район Село Сарманово Отдел вневедомственной охраны по Сармановскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Медь 2,000 ПАО "Таттелеком"
1672 Сармановский район Село Сарманово Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №5 Медь 2,000 РОСТЕЛЕКОМ
1673 Сармановский район Село Старый Мензелябаш Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старомензелябашская основная общеобразовательная школа имени А. Тимергалина» Сармановского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1674 Сармановский район Село Старый Мензелябаш Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Старомензелябашовский Отсутствует 0,000 Отсутствует
1675 Сармановский район Деревня Сулюково Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Сулюковский Отсутствует 0,000 Отсутствует
1676 Сармановский район Деревня Усаево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Усаевский Отсутствует 0,000 Отсутствует
1677 Сармановский район Деревня Яхшебаево Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Яхшибаевский Отсутствует 0,000 Отсутствует
1678 Спасский район Село Антоновка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Антоновская средняя общеобразовательная школа» Спасского муниципального района Республики Татарстан Медь ПАО "Таттелеком"
1679 Спасский район Село Антоновка Отдельный пост село Антоновка Чистопольского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан" Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1680 Спасский район Село Антоновка Исполнительный комитет Антоновского сельского поселения Спасского муниципального района Медь 0,500 ПАО "Таттелеком"
1681 Спасский район Село Антоновка Государственное автономное учреждение здравоохранения "Спасская центральная районная больница" Антоновский фельдшерско-акушерский пункт Отсутствует 0,000 Отсутствует
1682 Спасский район Город Болгар Государственное бюджетное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Болгарская санаторная школа-интернат» Медь ПАО "Таттелеком"
1683 Спасский район Город Болгар Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Болгарская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" Медь ПАО "Таттелеком"
1684 Спасский район Город Болгар Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Болгарская средняя общеобразовательная школа №2» Спасского муниципального района Республики Татарстан "Школа-центр компетенции в электронном образовании" Медь ПАО "Таттелеком"
1685 Спасский район Город Болгар Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ "Болгарская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов Спасского муниципального района Республики Татарстан" Медь ПАО "Таттелеком"
1686 Спасский район Город Болгар Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждени