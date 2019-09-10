«Таттелеком» откроет глубинке Татарстана интернет за 1,1 миллиарда
Татарстанский оператор выиграл тендер по федеральной программе, уронив стартовую цену на 800 млн рублей
«Таттелеком» выбран одним из 11 российских операторов связи, которые станут исполнителями национальной программы «Цифровая экономика» по подключению к интернету социально значимых объектов в 40 регионах страны. На госконтракт по развитию сети ШПД-интернета в Татарстане претендовали четыре участника федерального конкурса, в итоге ценовое предложение «Таттелекома» было снижено на 42% от стартовой цены и составило 1,1 млрд рублей. За эти деньги проводному оператору связи в течение 3 лет предстоит подвести проводную сеть интернета к 1 913 объектам, что приведет к повышению уровня проникновения цифровых сервисов в учреждениях республики. Компания утвердила программу и план реализации проекта. Подробности публикует «Реальное время».
Минкомсвязи определило подрядчика в Татарстане
«Таттелеком» признан победителем конкурса Минкомсвязи РФ на подключение ШПД-интернета к социально значимым объектам в рамках национальной программы «Цифровая экономика», следует из результатов электронных торгов, опубликованных на сайте zakupki.gov.ru.
При начальной стартовой цене в 1,9 млрд рублей татарстанский оператор проводной связи заключил государственный контракт на 1,1 млрд рублей. По его условиям, «Таттелеком» в течение 3 лет обязан обеспечить доступ к сети интернет для 1 913 социально значимых объектов, которые расположены по всему Татарстану.
Ожидается, что по итогам реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2024 году высокоскоростная сеть интернет должна появиться на 100% объектов республики. «Таттелеком» собирается выполнить весь объем работ самостоятельно, органически расширяя собственную телекоммуникационную инфраструктуру.
Устранить цифровое неравенство за пределами больших городов
Национальная программа «Цифровая экономика», принятая федеральными властями в начале 2018 года, призвана устранить цифровое неравенство между регионами по уровню проникновения широкополосного доступа к интернету. Точнее, она реализуется в рамках подпрограммы «Информационная инфраструктура», которая направлена на развитие сетей связи, системы российских центров обработки данных, внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти.
Как говорится в пояснительной записке к программе, из-за особенностей бюджетной обеспеченности субъекты РФ имеют разные уровни готовности к цифровой трансформации и не все способны прямо сейчас воспринимать федеральные инициативы. Но насколько велика пропасть цифровизации между регионами, трудно сказать. В паспорте программы, находящейся в открытом доступе, нет детальной картины по уровню проникновения Сети в каждом регионе.
Нацпрограмма «Цифровая экономика» стартовала, опираясь на обобщенный базовый показатель доступа к интернету по стране: это 79% всех домохозяйств и 30% социально значимых объектов (СЗО). По расчетам, примерно 30 млн человек сегодня не пользуются интернетом из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Федеральным операторам оказывалось просто невыгодно прокладывать кабельные сети в отдаленные места проживания.
Нацпрограмма ставит задачу довести к 2024 году охват покрытия до 100% по СЗО и 97% по домохозяйствам. Для этого около 100 тысяч социально значимых объектов, которые оказались за пределами больших городов, должны иметь точки доступа. Участники телекоммуникационного рынка справедливо отмечают, что эту программу надо рассматривать не только как сугубо социальную, «но и как возможность часть инвестиций оператора в инфраструктуру компенсировать за счет подключения социальных объектов». Отсюда операторы смогут пройти дальше, осваивая периферийные рынки. Всего Минкомсвязи выделило на программу по подключению социально значимых объектов в 40 регионах РФ внушительную сумму в 140 млрд рублей.
Минкомсвязи пустило локальных игроков
Отбор телеком-операторов проходил до конца лета. В каждом субъекте РФ объявлялся отдельный самостоятельный конкурс по выбору исполнителя программы (всего прошло 40 конкурсов). Татарстан «разыгрывался» в самую последнюю волну: заключительный электронный аукцион со стартовой ценой в 1,9 млрд рублей проходил 29 июля. Как видно из протокола, заявки подали пять участников (зашифрованы под кодовыми номерами), но один из них отозвал свое предложение до начала торгов. В итоге в финальный отбор из четырех компаний прошли «Таттелеком» с предложением 1,101 млрд рублей и ООО «Новые технологии XXI века» с ценой 1,111 млрд рублей. 13 августа «Таттелеком» подписал госконтракт с Минкомсвязи на заявленную сумму.
«Если в прежние годы подключением социально значимых объектов (СЗО) к интернету занимался единственный поставщик, то по итогам первых 40 аукционов число участников программы расширилось до семи, — сообщала пресс-служба Минкомсвязи промежуточные результаты до начала «татарстанского» конкурса. — В 26 регионах на электронных торгах победил «Ростелеком», в четырех — МТС, еще в четырех других — «5 Джи Вайфай» («дочка» АО «ЭР-Телеком»).
В «Таттелекоме» не считают критичным понижение цены на 42% и заверили, что это не скажется на сроках и качестве исполнения госконтракта.
— Начальная (максимальная) цена контракта, которая была объявлена в Республике Татарстан, составила чуть более 1,9 млрд рублей на 3 года (2019—2021). В ходе электронных торгов цена снизилась до 1,1 млрд рублей, — подтвердили «Реальному времени» в компании, добавив, что «Таттелеком» совместно с Министерством информатизации и связи РТ планирует подать заявку на подключение дополнительных объектов СЗО в пределах суммы снижения по контракту.
Кто меньше: как обваливались стартовые цены
Тут необходимо отметить, что в других регионах России в процессе электронных торгов стартовые цены рушились почти до нуля — операторы до последнего боролись за госконтракты! По некоторым субъектам снижение достигало 95%! Например, в Севастополе — цена контракта снизилась на 95%, в Санкт-Петербурге зафиксировано снижение цены на 94%, в Москве — на 88,5%, в Липецкой области — на 81,5% (с 371 млн рублей до 69 млн), в Воронежской области — на 80,5% (848 млн рублей до 165 млн). Поэтому относительное снижение стоимости в Татарстане не столь большое на фоне других субъектов. В итоге Минкомсвязи сэкономило на торгах 90 млрд из 140 млрд рублей, выделенных на эти цели из бюджета, говорил глава федерального ведомства Константин Носков.
Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов считает, что понижение цены не повлияет на сроки исполнения контрактных обязательств, поскольку «Таттелеком» является крупным универсальным игроком.
Подключение стартует в октябре
Сразу после подписания госконтракта «Таттелеком» развернул необходимые подготовительные работы. Как сообщили в компании, всего к Сети должны быть подключены 1 913 объектов в 741 населенном пункте во всех районах Республики Татарстан. В том числе 721 образовательное учреждение, 605 фельдшерско-акушерских пунктов, 415 органов госвласти и местного самоуправления, 87 объектов Росгвардии, 82 объекта МЧС, три территориальные избирательные комиссии.
— К социально значимым объектам относятся школы, учреждения среднего профессионального образования (их планировалось подключить на скорости 100 Мбит/с в городах и 50 Мбит/с в селах), фельдшерско-акушерские пункты (до 10 Мбит/с), органы госвласти и местного самоуправления (10 Мбит/с), подразделения Росгвардии (10—20 Мбит/с), избирательные комиссии (15 Мбит/с), пункты полиции и пожарные части (до 10 Мбит/с), — уточнили нашему изданию в «Таттелекоме».
Подключение к интернету социально значимых объектов стартует в октябре этого года, добавили в Минсвязи РТ. «До конца года к интернету подключат 566 объектов Татарстана: это школы, органы местного самоуправления, фельдшерско-акушерские пункты. Все подключения должны быть завершены до конца 2021 года».
|№
|Муниципальное образование
|Тип населенного пункта
|Наименование населенного пункта
|Наименование учреждения
|Тип подключения (сущ.)
|Скорость подключения (сущ.), Мбит/с
|Провайдер (сущ.)
|1
|Агрызский район
|Город
|Агрыз
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 города Агрыз Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|2
|Агрызский район
|Город
|Агрыз
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение cредняя общеобразовательная школа №4 г. Агрыз Агрызского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|3
|Агрызский район
|Город
|Агрыз
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 имени Тази Гиззата г. Агрыз Агрызского муниципального района РеспубликиТатарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|4
|Агрызский район
|Город
|Агрыз
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №1 города Агрыз Агрызского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|5
|Агрызский район
|Город
|Агрыз
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Агрызская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|6
|Агрызский район
|Город
|Агрыз
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №7
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|7
|Агрызский район
|Город
|Агрыз
|Отдел вневедомственной охраны по Агрызскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|8
|Агрызский район
|Село
|Азево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Азевская основная школа Агрызского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|9
|Агрызский район
|Село
|Азево
|Исполнительный комитет Азевского сельского поселения Агрызского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|10
|Агрызский район
|Село
|Азево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Агрызская центральная районная больница" Азевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|11
|Агрызский район
|Деревня
|Байтуганово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Агрызская центральная районная больница" Байтугановский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|12
|Агрызский район
|Село
|Бима
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бимская средняя общеобразовательная школа Агрызского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|13
|Агрызский район
|Село
|Бима
|Исполнительный комитет Бимского сельского поселения Агрызского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|14
|Агрызский район
|Село
|Бима
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Агрызская центральная районная больница" Бимский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|15
|Агрызский район
|Село
|Исенбаево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Исенбаевская средняя общеобразовательная школа Агрызского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|16
|Агрызский район
|Село
|Исенбаево
|Отдельный пост села Набережночелнинского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|17
|Агрызский район
|Село
|Исенбаево
|Исполнительный комитет Исенбаевского сельского поселения Агрызского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|18
|Агрызский район
|Село
|Кадыбаш
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадыбашская средняя общеобразовательная школа Агрызского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|19
|Агрызский район
|Село
|Кадыбаш
|Исполнительный комитет Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|20
|Агрызский район
|Деревня
|Каменный Ключ
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Агрызская центральная районная больница" Каменно-Ключинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|21
|Агрызский район
|Село
|Кичкетан
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кичкетанская средняя общеобразовательная школа Агрызского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|22
|Агрызский район
|Село
|Кичкетан
|Исполнительный комитет Кичкетанского сельского поселения Агрызского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|23
|Агрызский район
|Село
|Красный Бор
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноборская средняя общеобразовательная школа Агрызского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|24
|Агрызский район
|Село
|Красный Бор
|Отдельный пост села Исенбаево Набережночелнинского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|25
|Агрызский район
|Село
|Красный Бор
|Исполнительный комитет Красноборского сельского поселения Агрызского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|26
|Агрызский район
|Село
|Кулегаш
|Исполнительный комитет Кулегашского сельского поселения Агрызского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|27
|Агрызский район
|Село
|Кулегаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Агрызская центральная районная больница" Кулегашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|28
|Агрызский район
|Село
|Нижнее Кучуково
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кучуковская средняя общеобразовательная школа Агрызского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|29
|Агрызский район
|Село
|Нижнее Кучуково
|Исполнительный комитет Кучуковского сельского поселения Агрызского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|30
|Агрызский район
|Село
|Нижнее Кучуково
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Агрызская центральная районная больница" Кучуковский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|31
|Агрызский район
|Село
|Пелемеш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Агрызская центральная районная больница" Пелемешский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|32
|Агрызский район
|Село
|Сарсак-Омга
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сарсак-Омгинский лицей Агрызского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|33
|Агрызский район
|Село
|Сарсак-Омга
|Исполнительный комитет Сарсак-Омгинского сельского поселения Агрызского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|34
|Агрызский район
|Село
|Сарсак-Омга
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Агрызская центральная районная больница" Сарсак-Омгинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|35
|Азнакаевский район
|Город
|Азнакаево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 города Азнакаево" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|36
|Азнакаевский район
|Город
|Азнакаево
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Азнакаевская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|37
|Азнакаевский район
|Город
|Азнакаево
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Азнакаевский политехнический техникум»
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|38
|Азнакаевский район
|Город
|Азнакаево
|Отдел вневедомственной охраны по Азнакаевскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|39
|Азнакаевский район
|Город
|Азнакаево
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №4
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|40
|Азнакаевский район
|Поселок городского типа
|Актюбинский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Актюбинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|41
|Азнакаевский район
|Поселок городского типа
|Актюбинский
|Исполнительный комитет МО "поселок городского типа Актюбинский" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|42
|Азнакаевский район
|Поселок городского типа
|Актюбинский
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Азнакаевская центральная районная больница" Актюбинский фельдшерско-акушерский пункт
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|43
|Азнакаевский район
|Деревня
|Бирючевка
|Исполнительный комитет Бирючевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|5,000
|ТАТАИСНЕФТЬ
|44
|Азнакаевский район
|Деревня
|Бирючевка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Азнакаевская центральная районная больница" Бирючеевский фельдшерско-акушерский пункт
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|45
|Азнакаевский район
|Село
|Микулино
|Исполнительный комитет Микулинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|46
|Азнакаевский район
|Село
|Микулино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Азнакаевская центральная районная больница" Микулинский фельдшерско-акушерский пункт
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|47
|Азнакаевский район
|Деревня
|Муслюмово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Азнакаевская центральная районная больница" Муслюмовский фельдшерско-акушерский пункт
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|48
|Азнакаевский район
|Село
|Татарский Шуган
|Исполнительный комитет Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|49
|Азнакаевский район
|Село
|Татарский Шуган
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Азнакаевская центральная районная больница" Татшуганский фельдшерско-акушерский пункт
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|50
|Азнакаевский район
|Село
|Чалпы
|Отдельный пост села Чалпы Альметьевского отряда ППС Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|51
|Азнакаевский район
|Село
|Чалпы
|Исполнительный комитет Чалпинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|52
|Азнакаевский район
|Село
|Чемодурово
|Исполнительный комитет Чемодуровского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|53
|Аксубаевский район
|Поселок городского типа
|Аксубаево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №1 имени В.Г. Тимирясова" Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|54
|Аксубаевский район
|Поселок городского типа
|Аксубаево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №2» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|55
|Аксубаевский район
|Поселок городского типа
|Аксубаево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №3» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|56
|Аксубаевский район
|Поселок городского типа
|Аксубаево
|Исполнительный комитет Аксубаевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|57
|Аксубаевский район
|Село
|Аксубаево
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №6
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|58
|Аксубаевский район
|Село
|Емелькино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Емелькинская средняя общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|59
|Аксубаевский район
|Село
|Емелькино
|Исполнительный комитет Емелькинское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|60
|Аксубаевский район
|Село
|Емелькино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Емелькинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|61
|Аксубаевский район
|Деревня
|Караса
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карасинская основная общеобразовательная школа имени З.Т. Шарафутдинова» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|62
|Аксубаевский район
|Деревня
|Караса
|Исполнительный комитет Карасинское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|63
|Аксубаевский район
|Деревня
|Караса
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Карасинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|64
|Аксубаевский район
|Село
|Кривоозерки
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кривоозерская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.Г. Романова" Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|65
|Аксубаевский район
|Село
|Кривоозерки
|Исполнительный комитет Кривоозерское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|66
|Аксубаевский район
|Село
|Кривоозерки
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Кривоозерский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|67
|Аксубаевский район
|Деревня
|Малое Сунчелеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Малосунчелеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|68
|Аксубаевский район
|Поселок
|Мюд
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старомокшинская средняя общеобразовательная школа имени В.Ф.Тарасова" Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|69
|Аксубаевский район
|Поселок
|Мюд
|Отдельный пост с Чистопольского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|70
|Аксубаевский район
|Поселок
|Мюд
|Исполнительный комитет Мюдовское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|71
|Аксубаевский район
|Поселок
|Мюд
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Мюдовский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|72
|Аксубаевский район
|Деревня
|Нижняя Баланда
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнебаландинская начальная общеобразовательная школа-детский сад" Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|73
|Аксубаевский район
|Деревня
|Нижняя Баланда
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Нижнебаландинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|74
|Аксубаевский район
|Село
|Нижняя Татарская Майна
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнетатмайнская средняя общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|75
|Аксубаевский район
|Деревня
|Нижняя Татарская Майна
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Нижнетатмайнский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|76
|Аксубаевский район
|Село
|Новая Киреметь
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новокиреметская начальная школа» Аксубаевского района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|77
|Аксубаевский район
|Село
|Новая Киреметь
|Исполнительный комитет НовоКиреметское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|78
|Аксубаевский район
|Село
|Новая Киреметь
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Новокиреметский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|79
|Аксубаевский район
|Село
|Новое Аксубаево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаксубаевская начальная общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|80
|Аксубаевский район
|Село
|Новое Аксубаево
|Исполнительный комитет НовоАксубаевское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|81
|Аксубаевский район
|Село
|Новое Аксубаево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Новоаксубаевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|82
|Аксубаевский район
|Село
|Новое Демкино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новодёмкинская основная общеобразовательная школа имени Назипа Думави» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|83
|Аксубаевский район
|Село
|Новое Демкино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Новодемкинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|84
|Аксубаевский район
|Село
|Новое Ибрайкино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоибрайкинская средняя общеобразовательная школа имени М.И.Абдрахманова" Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|85
|Аксубаевский район
|Село
|Новое Ибрайкино
|Отдельный пост села Салманы Чистопольского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|86
|Аксубаевский район
|Село
|Новое Ибрайкино
|Исполнительный комитет НовоИбрайкинское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|87
|Аксубаевский район
|Село
|Новое Ибрайкино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Новоибрайкинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|88
|Аксубаевский район
|Деревня
|Новое Тимошкино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новотимошкинская основная общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района РеспубликиТатарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|89
|Аксубаевский район
|Деревня
|Новое Тимошкино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Новотимошкинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|90
|Аксубаевский район
|Село
|Новое Узеево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоузеевская основная общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|91
|Аксубаевский район
|Село
|Новое Узеево
|Исполнительный комитет Беловское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|92
|Аксубаевский район
|Село
|Новое Узеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Новоузеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|93
|Аксубаевский район
|Село
|Русская Киреметь
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскокиреметская начальная общеобразовательная школа-детский сад» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|94
|Аксубаевский район
|Село
|Русская Киреметь
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Русскокиреметский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|95
|Аксубаевский район
|Село
|Савгачево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Савгачевская средняя общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|96
|Аксубаевский район
|Село
|Савгачево
|Исполнительный комитет Урмандеевское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|97
|Аксубаевский район
|Село
|Савгачево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Савгачевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|98
|Аксубаевский район
|Село
|Старая Киреметь
|Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация «Старокиреметская начальная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|99
|Аксубаевский район
|Село
|Старая Киреметь
|Исполнительный комитет СтароКиреметское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|100
|Аксубаевский район
|Село
|Старая Киреметь
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Старокиреметский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|101
|Аксубаевский район
|Село
|Старое Ибрайкино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Староибрайкинская средняя общеобразовательная школа Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|102
|Аксубаевский район
|Село
|Старое Ибрайкино
|Исполнительный комитет СтароИбрайкинское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|103
|Аксубаевский район
|Село
|Старое Ильдеряково
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Староильдеряковская средняя общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|104
|Аксубаевский район
|Село
|Старое Ильдеряково
|Исполнительный комитет СтароИльдеряковское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|105
|Аксубаевский район
|Село
|Старое Ильдеряково
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Староильдеряковский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|106
|Аксубаевский район
|Село
|Старое Тимошкино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старотимошкинская средняя общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|107
|Аксубаевский район
|Село
|Старое Тимошкино
|Исполнительный комитет СтароТимошкинское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|108
|Аксубаевский район
|Село
|Старое Тимошкино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Старотимошкинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|109
|Аксубаевский район
|Село
|Старое Узеево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Староузеевская средняя общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|110
|Аксубаевский район
|Село
|Старое Узеево
|Исполнительный комитет СтароУзеевское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|111
|Аксубаевский район
|Село
|Старое Узеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Староузеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|112
|Аксубаевский район
|Село
|Старые Киязлы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Старокиязлинская основная общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|113
|Аксубаевский район
|Село
|Старые Киязлы
|Исполнительный комитет СтароКиязлинское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|114
|Аксубаевский район
|Село
|Старые Киязлы
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Старокиязлинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|115
|Аксубаевский район
|Село
|Старые Савруши
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старосаврушская основная общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|116
|Аксубаевский район
|Село
|Старые Савруши
|Исполнительный комитет Саврушское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|117
|Аксубаевский район
|Село
|Старые Савруши
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Старосаврушский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|118
|Аксубаевский район
|Село
|Сунчелеево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сунчелеевская средняя общеобразовательная школа имени академика Н.Т.Саврукова» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|119
|Аксубаевский район
|Село
|Сунчелеево
|Исполнительный комитет Сунчелеевское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|120
|Аксубаевский район
|Село
|Сунчелеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Сунчелеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|121
|Аксубаевский район
|Село
|Татарское Сунчелеево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татсунчелеевская начальная общеобразовательная школа-детский сад Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|122
|Аксубаевский район
|Село
|Татарское Сунчелеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Татарскосунчелеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|123
|Аксубаевский район
|Деревня
|Тахтала
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тахталинская начальная общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|124
|Аксубаевский район
|Деревня
|Тахтала
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Тахталинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|125
|Аксубаевский район
|Село
|Трудолюбово
|Исполнительный комитет Трудолюбовское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|126
|Аксубаевский район
|Село
|Трудолюбово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Трудолюбовский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|127
|Аксубаевский район
|Село
|Урмандеево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Урмандеевская начальная общеобразовательная школа-детский сад» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|128
|Аксубаевский район
|Село
|Урмандеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Урмандеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|129
|Аксубаевский район
|Село
|Чувашское Енорускино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чувенорускинская основная общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|130
|Аксубаевский район
|Село
|Чувашское Енорускино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Чувенорускинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|131
|Аксубаевский район
|Село
|Щербень
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Щербенская основная общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|132
|Аксубаевский район
|Село
|Щербень
|Исполнительный комитет Щербенское сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|133
|Аксубаевский район
|Село
|Щербень
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Аксубаевская центральная районная больница" Щербенский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|134
|Актанышский район
|Село
|Аишево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное и дошкольное образовательное учреждение "Аишевская начальная школа-детский сад" Актанышского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|135
|Актанышский район
|Село
|Аишево
|Аишевский сельский исполнительный комитет
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|136
|Актанышский район
|Село
|Аишево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Аешовский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|137
|Актанышский район
|Село
|Аккузово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аккузовская основная общеобразовательная школа» Актанышского района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|138
|Актанышский район
|Село
|Аккузово
|Исполнительный комитет Аккузовского сельского поселения
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|139
|Актанышский район
|Село
|Аккузово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Аккузовский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|140
|Актанышский район
|Село
|Актаныш
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Актанышская средняя общеобразовательная школа №1» Актанышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|141
|Актанышский район
|Село
|Актаныш
|Государственное автономное общеобразовательное учреждение «Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|142
|Актанышский район
|Село
|Актаныш
|Исполнительный комитет Актанышского муниципального района
|БШПД
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|143
|Актанышский район
|Село
|Актаныш
|Актанышбашский сельский исполнительный комитет
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|144
|Актанышский район
|Село
|Актаныш
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №6
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|145
|Актанышский район
|Село
|Актаныш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Актанышский СХТ ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|146
|Актанышский район
|Село
|Атясево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Атясевская основная общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|147
|Актанышский район
|Село
|Атясево
|Атясевский сельский исполнительный комитет
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|148
|Актанышский район
|Село
|Атясево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Атясовский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|149
|Актанышский район
|Деревня
|Верхнее Яхшеево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнеяхшеевская основная общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|150
|Актанышский район
|Село
|Верхнее Яхшеево
|Исполнительный комитет Верхнеяхшеевский сельского поселения
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|151
|Актанышский район
|Село
|Верхнее Яхшеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Верхне Яхшеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|152
|Актанышский район
|Село
|Зубаирово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зубаировская основная общеобразовательная школа» Актанышского района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|153
|Актанышский район
|Село
|Зубаирово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Зубаировский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|154
|Актанышский район
|Село
|Казкеево
|Государственное автономное общеобразовательное учреждение «Актанышская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Хасана Заманова»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|155
|Актанышский район
|Село
|Казкеево
|Казкеевский сельский исполнительный комитет Актанышского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|156
|Актанышский район
|Село
|Казкеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Казкеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|157
|Актанышский район
|Деревня
|Качкиново
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Качкиновская основная общеобразовательная школа » Актанышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|158
|Актанышский район
|Деревня
|Качкиново
|Исполнительный комитет Усинского сельского поселения
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|159
|Актанышский район
|Деревня
|Качкиново
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Качкинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|160
|Актанышский район
|Село
|Кузякино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кузякинская основная общеобразовательная школа» Актанышского района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|161
|Актанышский район
|Село
|Кузякино
|Кузякинский сельский исполнительный комитет
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|162
|Актанышский район
|Село
|Кузякино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Кузякинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|163
|Актанышский район
|Деревня
|Миннярово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минняровская основная общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|164
|Актанышский район
|Деревня
|Миннярово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Менняровский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|165
|Актанышский район
|Село
|Новое Алимово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоалимовская основная общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|166
|Актанышский район
|Село
|Новое Алимово
|Новоалимовский сельский исполнительный комитет
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|167
|Актанышский район
|Село
|Новое Алимово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Ново-Алимовский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|168
|Актанышский район
|Село
|Новое Курмашево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новокурмашевская основная общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|169
|Актанышский район
|Село
|Новое Курмашево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Ново-Курмашевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|170
|Актанышский район
|Село
|Поисево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Поисевская средняя общеобразовательная школа» Актанышского района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|171
|Актанышский район
|Село
|Поисево
|Поисевский сельский исполнительный комитет
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|172
|Актанышский район
|Поселок
|Совхоза имени Кирова
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кировская средняя общеобразовательная школа» Актанышского района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|173
|Актанышский район
|Поселок
|Совхоза имени Кирова
|Исполнительный комитет Кировского сельского поселения Актанышского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|174
|Актанышский район
|Поселок
|Совхоза имени Кирова
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Кировский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|175
|Актанышский район
|Село
|Старое Байсарово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Байсаровская основная общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|176
|Актанышский район
|Село
|Старое Байсарово
|Отдельный пост села Татарские Суксы Набережночелнинского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|177
|Актанышский район
|Село
|Старое Байсарово
|Исполнительный комитет Старобайсаровского сельского поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|178
|Актанышский район
|Село
|Старое Курмашево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старокурмашевская основная общеобразовательная школа» Актанышского района
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|179
|Актанышский район
|Село
|Старое Курмашево
|Старокурмашевский сельский исполнительный комитет
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|180
|Актанышский район
|Село
|Старое Курмашево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Старо-Курмашевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|181
|Актанышский район
|Село
|Старое Сафарово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сафаровская средняя общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|182
|Актанышский район
|Село
|Старое Сафарово
|Исполнительный комитет Старосафаровского сельского поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|183
|Актанышский район
|Село
|Старое Сафарово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Старо-Сафаровский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|184
|Актанышский район
|Село
|Старое Тлякеево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тлякеевская основная общеобразовательная школа»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|185
|Актанышский район
|Село
|Старое Тлякеево
|Тлякеевский сельский исполнительный комитет
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|186
|Актанышский район
|Село
|Старое Тлякеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Тлякеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|187
|Актанышский район
|Село
|Старые Бугады
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бугадинская основная общеобразовательная школа» Актанышского района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|188
|Актанышский район
|Село
|Старые Бугады
|Старобугадинский сельский исполнительный комитет
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|189
|Актанышский район
|Село
|Старые Бугады
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Старо-Бугадинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|190
|Актанышский район
|Село
|Такталачук
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Такталачукская основная общеобразовательная школа» Актанышского района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|191
|Актанышский район
|Село
|Такталачук
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Такталачукская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|192
|Актанышский район
|Село
|Такталачук
|Такталачукский сельский исполнительный комитет
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|193
|Актанышский район
|Село
|Татарские Суксы
|Татарско-Суксинский сельский исполнительный комитет
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|194
|Актанышский район
|Село
|Татарские Ямалы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарско-Ямалинская основная общеобразовательная школа» Актанышского района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|195
|Актанышский район
|Село
|Татарские Ямалы
|Татарско-Ямалинский сельский исполнительный комитет
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|196
|Актанышский район
|Село
|Татарские Ямалы
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Татарско-Ямалинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|197
|Актанышский район
|Село
|Татарские-Суксы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарско-Суксинская средняя общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|198
|Актанышский район
|Село
|Чалманарат
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чалманаратская основная общеобразовательная школа" Актанышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|199
|Актанышский район
|Село
|Чалманарат
|Исполнительный комитет Чалманаратского сельского поселения
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|200
|Актанышский район
|Село
|Чалманарат
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Чалманаратовский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|201
|Актанышский район
|Село
|Чуракаево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чуракаевская основная общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|202
|Актанышский район
|Село
|Чуракаево
|Чуракаевский сельский исполнительный комитет
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|203
|Актанышский район
|Село
|Чуракаево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Актанышская центральная районная больница" Чуракаевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|204
|Алексеевский район
|Поселок городского типа
|Алексеевское
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алексеевская средняя общеобразовательная школа №1 Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|205
|Алексеевский район
|Поселок городского типа
|Алексеевское
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алексеевская начальная общеобразовательная школа №4» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|206
|Алексеевский район
|Поселок городского типа
|Алексеевское
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алексеевская средняя общеобразовательная школа №3 им. Г.С. Боровикова Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|207
|Алексеевский район
|Поселок городского типа
|Алексеевское
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алексеевская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза И.Е. Кочнева Алексеевского муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|208
|Алексеевский район
|Поселок городского типа
|Алексеевское
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Алексеевский аграрный колледж"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|209
|Алексеевский район
|Поселок городского типа
|Алексеевское
|Отдел ЗАГС Исполнителнього комитета Алексеевского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|210
|Алексеевский район
|Поселок городского типа
|Алексеевское
|Исполнительный комитет Алексеевского городского поселения Алексеевского муниципального района
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|211
|Алексеевский район
|Поселок городского типа
|Алексеевское
|Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования Алексеевского муниципального района "
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|212
|Алексеевский район
|Поселок городского типа
|Алексеевское
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №4
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|213
|Алексеевский район
|Поселок городского типа
|Алексеевское
|Отдел вневедомственной охраны по Алексеевскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|214
|Алексеевский район
|Поселок городского типа
|Алексеевское
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Алексеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|215
|Алексеевский район
|Село
|Билярск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Билярская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|216
|Алексеевский район
|Село
|Билярск
|Чистопольский отряд Государственного казенного учреждения Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|217
|Алексеевский район
|Село
|Билярск
|Исполнительный комитет Билярского сельского поселения Алексеевского муниципального района
|БШПД
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|218
|Алексеевский район
|Село
|Большие Полянки
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеполянская основная общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|219
|Алексеевский район
|Село
|Большие Полянки
|Отдельный пост села Билярск Чистопольского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|220
|Алексеевский район
|Село
|Большие Полянки
|Исполнительный комитет Большеполянского сельского поселения Алексеевского муниципального района
|БШПД
|0,200
|ПАО "Таттелеком"
|221
|Алексеевский район
|Село
|Большие Полянки
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Больше-Полянский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|222
|Алексеевский район
|Село
|Большие Тиганы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большетиганская основная общеобразовательная школа" Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|223
|Алексеевский район
|Село
|Большие Тиганы
|Исполнительный комитет Большетиганского сельского поселения Алексеевского муниципального района
|Медь
|0,200
|ПАО "Таттелеком"
|224
|Алексеевский район
|Село
|Большие Тиганы
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Больше-Тиганский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|225
|Алексеевский район
|Село
|Ерыкла
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ерыклинская основная общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|226
|Алексеевский район
|Село
|Ерыкла
|Исполнительный комитет Ерыклинского сельского поселения Алексеевского муниципального района
|БШПД
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|227
|Алексеевский район
|Село
|Ерыкла
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Ерыклинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|228
|Алексеевский район
|Село
|Куркуль
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Куркульская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|229
|Алексеевский район
|Село
|Куркуль
|Исполнительный комитет Куркульского сельского поселения Алексеевского муниципального района
|Медь
|0,200
|ПАО "Таттелеком"
|230
|Алексеевский район
|Село
|Куркуль
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Куркульский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|231
|Алексеевский район
|Село
|Лебедино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лебединская основная общеобразовательная школа" Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|232
|Алексеевский район
|Село
|Лебедино
|Исполнительный комитет Лебединского сельского поселения Алексеевского муниципального района
|Медь
|0,200
|ПАО "Таттелеком"
|233
|Алексеевский район
|Село
|Лебедино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Лебединский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|234
|Алексеевский район
|Село
|Левашево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Левашевская основная общеобразовательная школа" Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|235
|Алексеевский район
|Село
|Левашево
|Исполнительный комитет Левашевского сельского поселения Алексеевского муниципального района
|БШПД
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|236
|Алексеевский район
|Село
|Левашево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Левашевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|237
|Алексеевский район
|Село
|Масловка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Масловский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|238
|Алексеевский район
|Село
|Мокрые Курнали
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мокрокурналинская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|239
|Алексеевский район
|Село
|Мокрые Курнали
|Исполнительный комитет Бутлеровского сельского поселения Алексеевского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|240
|Алексеевский район
|Село
|Мокрые Курнали
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Мокро-Курналинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|241
|Алексеевский район
|Село
|Подлесная Шентала
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Подлесношенталинская основная общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|242
|Алексеевский район
|Село
|Подлесная Шентала
|Исполнительный комитет Подлесношенталинского сельского поселения Алексеевского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|243
|Алексеевский район
|Село
|Подлесная Шентала
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" ПодлесноШенталинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|244
|Алексеевский район
|Село
|Родники
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Родниковская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|245
|Алексеевский район
|Село
|Родники
|Исполнительный комитет Родниковского сельского поселения Алексеевского муниципального района
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|246
|Алексеевский район
|Село
|Родники
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Родниковский фАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|247
|Алексеевский район
|Село
|Ромодан
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ромодановская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|248
|Алексеевский район
|Село
|Ромодан
|Исполнительный комитет Ромодановского сельского поселения Алексеевского муниципального района
|Медь
|0,200
|ПАО "Таттелеком"
|249
|Алексеевский район
|Село
|Ромодан
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Ромодановский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|250
|Алексеевский район
|Село
|Сахаровка
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сахаровская основная общеобразовательная школа" Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|251
|Алексеевский район
|Село
|Сахаровка
|Исполнительный комитет Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|252
|Алексеевский район
|Село
|Сахаровка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Сахаровский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|253
|Алексеевский район
|Село
|Средние Тиганы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Среднетиганская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|254
|Алексеевский район
|Село
|Средние Тиганы
|Исполнительный комитет Среднетиганского СП Алексеевского муниципального района
|Медь
|0,200
|ПАО "Таттелеком"
|255
|Алексеевский район
|Село
|Средние Тиганы
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" СреднеТиганский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|256
|Алексеевский район
|Село
|Степная Шентала
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Степношенталинская основная общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района РеспубликиТатарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|257
|Алексеевский район
|Село
|Степная Шентала
|Исполнительный комитет Степношенталинского сельского поселения Алексеевского муниципального района
|Медь
|0,200
|ПАО "Таттелеком"
|258
|Алексеевский район
|Село
|Степная Шентала
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Степно-Шенталинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|259
|Алексеевский район
|Село
|Чувашская Майна
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" ЧувМайнский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|260
|Алексеевский район
|Село
|Шама
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шаминская основная общеобразовательная школа" Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|261
|Алексеевский район
|Село
|Шама
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Шаминский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|262
|Алексеевский район
|Село
|Ялкын
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялкынская основная общеобразовательная школа»Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|263
|Алексеевский район
|Деревня
|Ялкын
|Отдельный пост села Большие Полянки Чистопольского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|264
|Алексеевский район
|Деревня
|Ялкын
|Исполнительный комитет Ялкынского сельского поселения Алексеевского муниципального района
|БШПД
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|265
|Алексеевский район
|Деревня
|Ялкын
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Алексеевская центральная районная больница" Ялкинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|266
|Алькеевский район
|Село
|Аппаково
|Исполнительный комитет Аппаковского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|267
|Алькеевский район
|Село
|Аппаково
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Аппаковский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|268
|Алькеевский район
|Село
|Базарные Матаки
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Базарно-Матакская гимназия имени Наби Даули Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|269
|Алькеевский район
|Село
|Базарные Матаки
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Базарно-Матакская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|270
|Алькеевский район
|Село
|Базарные Матаки
|Исполнительный комитет Базарно-Матакского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|271
|Алькеевский район
|Село
|Базарные Матаки
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №5
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|272
|Алькеевский район
|Село
|Борискино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Борискинская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|273
|Алькеевский район
|Село
|Борискино
|Исполнительный комитет Борискинского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|274
|Алькеевский район
|Село
|Борискино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Борискинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|275
|Алькеевский район
|Село
|Верхнее Альмурзино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхне-Альмурзинская основная общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|276
|Алькеевский район
|Село
|Верхнее Альмурзино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Верхне-Альмурзинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|277
|Алькеевский район
|Деревня
|Верхнее Качеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Верхне-Качеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|278
|Алькеевский район
|Деревня
|им. Мулланура Вахитова
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Мулланур-Вахитовский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|279
|Алькеевский район
|Село
|Каракули
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Каракульский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|280
|Алькеевский район
|Село
|Каргополь
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каргопольская основная общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|281
|Алькеевский район
|Село
|Каргополь
|Исполнительный комитет Каргопольского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|282
|Алькеевский район
|Село
|Каргополь
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Каргопольский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|283
|Алькеевский район
|Село
|Кошки
|Исполнительный комитет Кряш-Сердинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|284
|Алькеевский район
|Село
|Нижнее Алькеево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнеалькеевская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|285
|Алькеевский район
|Село
|Нижнее Алькеево
|Исполнительный комитет Нижнеалькеевского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|286
|Алькеевский район
|Село
|Нижнее Алькеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Нижне-Алькеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|287
|Алькеевский район
|Село
|Нижнее Качеево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижне-Качеевская основная общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|288
|Алькеевский район
|Село
|Нижнее Качеево
|Исполнительный комитет Нижнекачеевского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|289
|Алькеевский район
|Село
|Нижнее Качеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Нижне-Качеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|290
|Алькеевский район
|Село
|Русские Шибаши
|Исполнительный комитет Шибашинского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|291
|Алькеевский район
|Село
|Салманы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новосалмановская средняя общеобразовательная школа" Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|292
|Алькеевский район
|Село
|Салманы
|Отдельный пост села Юхмачи Чистопольского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|293
|Алькеевский район
|Село
|Салманы
|Исполнительный комитет Салманского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|294
|Алькеевский район
|Село
|Сиктерме-Хузангаево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хузангаевская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|295
|Алькеевский район
|Село
|Сиктерме-Хузангаево
|Исполнительный комитет Кобяковского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|296
|Алькеевский район
|Село
|Старая Тахтала
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старо-Тахталинская основная общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|297
|Алькеевский район
|Село
|Старая Тахтала
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Старо-Тахталинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|298
|Алькеевский район
|Село
|Старая Тумба
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Старо-Тумбинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|299
|Алькеевский район
|Село
|Старое Алпарово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алпаровская средняя общеобразовательная школа Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|300
|Алькеевский район
|Село
|Старое Алпарово
|Исполнительный комитет Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|301
|Алькеевский район
|Село
|Старое Ямкино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старо-Ямкинская основная общеобразовательная школа Алькеевского муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|302
|Алькеевский район
|Село
|Старое Ямкино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Старо-Ямкинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|303
|Алькеевский район
|Село
|Старые Матаки
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старо-Матакская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|304
|Алькеевский район
|Село
|Старые Матаки
|Исполнительный комитет Староматакского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|305
|Алькеевский район
|Село
|Старые Матаки
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Старо-Матакский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|306
|Алькеевский район
|Село
|Старые Салманы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старо-Салманская основная общеобразовательная школа"Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|307
|Алькеевский район
|Село
|Старые Салманы
|Исполнительный комитет Старосалманского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|308
|Алькеевский район
|Село
|Старые Салманы
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Старо-Салмановский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|309
|Алькеевский район
|Село
|Старые Челны
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старочелнинская основная общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|310
|Алькеевский район
|Село
|Старые Челны
|Исполнительный комитет Старочелнинского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|311
|Алькеевский район
|Село
|Старые Челны
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Старо-Челнинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|312
|Алькеевский район
|Деревня
|Татарские Шибаши
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Шибашинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|313
|Алькеевский район
|Село
|Татарское Ахметьево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ахметьевская основная общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|314
|Алькеевский район
|Село
|Татарское Ахметьево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Ахметьевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|315
|Алькеевский район
|Село
|Татарское Бурнаево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарско-Бурнаевская основная общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|316
|Алькеевский район
|Село
|Татарское Бурнаево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Татарско-Бурнаевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|317
|Алькеевский район
|Село
|Чувашский Брод
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чувашcко- Бродская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|318
|Алькеевский район
|Село
|Чувашский Брод
|Исполнительный комитет Ковалинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|319
|Алькеевский район
|Село
|Чувашское Бурнаево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чувашско-Бурнаевская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|320
|Алькеевский район
|Село
|Чувашское Бурнаево
|Исполнительный комитет Конского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|321
|Алькеевский район
|Село
|Чувашское Бурнаево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Чувашско-Бурнаевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|322
|Алькеевский район
|Село
|Чувашское Шапкино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Чувашско-Шапкинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|323
|Алькеевский район
|Поселок
|Юлдуз
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Базарно- Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" Юлдузский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|324
|Алькеевский район
|Село
|Юхмачи
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юхмачинская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|325
|Алькеевский район
|Село
|Юхмачи
|Отдельный пост села Иске-Рязап Чистопольского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|326
|Алькеевский район
|Село
|Юхмачи
|Исполнительный комитет Юхмачинского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|327
|Альметьевский район
|Город
|Альметьевск
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Альметьевская школа №19 для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|328
|Альметьевский район
|Город
|Альметьевск
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|329
|Альметьевский район
|Город
|Альметьевск
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Альметьевский торгово-экономический техникум"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|330
|Альметьевский район
|Город
|Альметьевск
|Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Альметьевский профессиональный колледж»
|Медь
|50,000
|ПАО "Таттелеком"
|331
|Альметьевский район
|Город
|Альметьевск
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Альметьевский политехнический техникум"
|Медь
|50,000
|ПАО "Таттелеком"
|332
|Альметьевский район
|Город
|Альметьевск
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №2
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|333
|Альметьевский район
|Город
|Альметьевск
|Отдел вневедомственной охраны по Альметьевскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|334
|Альметьевский район
|Село
|Аппаково
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Аппаковский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|335
|Альметьевский район
|Деревня
|Багряж
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Багряжский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|336
|Альметьевский район
|Деревня
|Багряж-Никольское
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Багряж-Никольский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|337
|Альметьевский район
|Село
|Бишмунча
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Бишмунчинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|338
|Альметьевский район
|Деревня
|Болгар-2
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Каськинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|339
|Альметьевский район
|Село
|Бута
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Бутинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|340
|Альметьевский район
|Село
|Верхняя Мактама
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Верхнемактаминский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|341
|Альметьевский район
|Деревня
|Дальняя Ивановка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Дальне-Ивановский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|342
|Альметьевский район
|Село
|Дербедень
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Дербеденьский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|343
|Альметьевский район
|Деревня
|Кама-Елга
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Кама-Елгинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|344
|Альметьевский район
|Деревня
|Нагорное
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Нагорновский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|345
|Альметьевский район
|Село
|Новая Михайловка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Новомихайловский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|346
|Альметьевский район
|Село
|Новое Каширово
|Государственное бюджетное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Новокашировская санаторная школа - интернат"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|347
|Альметьевский район
|Село
|Новое Каширово
|Отдельный пост села Новое Каширово Альметьевского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|348
|Альметьевский район
|Село
|Новое Каширово
|Новокашировский сельский исполнительный комитет
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|349
|Альметьевский район
|Село
|Новоникольск
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Новоникольский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|350
|Альметьевский район
|Село
|Новотроицкое
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новотроицкая средняя общеобразовательная школа» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|351
|Альметьевский район
|Село
|Новотроицкое
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Новотроицкий ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|352
|Альметьевский район
|Село
|Русский Акташ
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русско - Акташская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|353
|Альметьевский район
|Село
|Русский Акташ
|Пожарно-спасательная часть №165 Федеральное государственное казенное учреждение "11 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|354
|Альметьевский район
|Село
|Сулеево
|Сулеевский сельский исполнительный комитет Альметьевского муницпального района
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|355
|Альметьевский район
|Село
|Сулеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Сулеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|356
|Альметьевский район
|Деревня
|Шарлама
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Шарламинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|357
|Альметьевский район
|Село
|Ямаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница" Ямашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|358
|Альметьевский район
|Село
|Ямаши
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ямашинская средняя общеобразовательная школа» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|359
|Апастовский район
|Поселок городского типа
|Апастово
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Апастовский аграрный колледж»
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|360
|Апастовский район
|Поселок городского типа
|Апастово
|Исполнительный комитет поселка городского типа Апастово Апастовского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|361
|Апастовский район
|Поселок городского типа
|Апастово
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №2
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|362
|Апастовский район
|Село
|Давликеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Апастовская центральная районная больница" Давлекеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|363
|Апастовский район
|Село
|Нижний Биябаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Апастовская центральная районная больница" Нижний Биябашевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|364
|Апастовский район
|Село
|Средний Биябаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Апастовская центральная районная больница" Средний Биябашевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|365
|Арский район
|Село
|Апазово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Апазовская средняя общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|366
|Арский район
|Село
|Апазово
|Исполнительный комитет Апазовского сельского поселения Арского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|367
|Арский район
|Село
|Апазово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Апазовский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|368
|Арский район
|Город
|Арск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Арская средняя общеобразовательная школа №6 Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|369
|Арский район
|Город
|Арск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Арская средняя общеобразовательная школа №2" Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|370
|Арский район
|Город
|Арск
|МБОУ «Арская средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Ф.Ежкова с углубленным изучением отдельных предметов» "Школа-центр компетенции в электронном образовании"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|371
|Арский район
|Город
|Арск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Арская начальная общеобразовательная школа №3 - детский сад» Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|372
|Арский район
|Город
|Арск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Арская гимназия №5 Арского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|373
|Арский район
|Город
|Арск
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая"
|Медь
|50,000
|ПАО "Таттелеком"
|374
|Арский район
|Город
|Арск
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №5
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|375
|Арский район
|Город
|Арск
|Отдел вневедомственной охраны по Арскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|376
|Арский район
|Город
|Арск
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Бужинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|377
|Арский район
|Село
|Ашабаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Ашабашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|378
|Арский район
|Село
|Ашитбаш
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ашитбашская средняя общеобразовательная школа имени Г.Тукая» Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|379
|Арский район
|Село
|Ашитбаш
|Исполнительный комитет Ташкичинского сельского поселения Арского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|380
|Арский район
|Село
|Ашитбаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Ашытбашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|381
|Арский район
|Село
|Венета
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Венетинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|382
|Арский район
|Село
|Казанбаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Казанбашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|383
|Арский район
|Село
|Качелино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Качелинская основная общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|384
|Арский район
|Село
|Качелино
|Исполнительный комитет Качелинского сельского поселения Арского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|385
|Арский район
|Село
|Качелино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Качелинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|386
|Арский район
|Поселок при железнодорожной станции
|Корса
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Разъезд-Корсинская основная общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|387
|Арский район
|Поселок при железнодорожной станции
|Корса
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Разъезд Корсинский
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|388
|Арский район
|Деревня
|Кошлауч
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кошлаучская основная общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|389
|Арский район
|Деревня
|Кошлауч
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Кушлаучский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|390
|Арский район
|Село
|Купербаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Купербашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|391
|Арский район
|Деревня
|Мендюш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Мендюшеский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|392
|Арский район
|Село
|Наласа
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Наласинская средняя общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|393
|Арский район
|Село
|Наласа
|Исполнительный комитет Наласинского сельского поселения Арского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|394
|Арский район
|Село
|Наласа
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Наласинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|395
|Арский район
|Деревня
|Нижние Аты
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнеатынская основная общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|396
|Арский район
|Деревня
|Нижние Аты
|Исполнительный комитет Среднеатынского сельского поселения Арского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|397
|Арский район
|Деревня
|Нижние Аты
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Средне Атынский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|398
|Арский район
|Село
|Нижние Метески
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнеметескинская средняя общеобразовательная школа имени Д.Г.Хакимова» Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|399
|Арский район
|Село
|Нижние Метески
|Исполнительный комитет Старокырлайского сельского поселения Арского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|400
|Арский район
|Село
|Новый Кинер
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новокинерская средняя общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|401
|Арский район
|Село
|Новый Кинер
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|402
|Арский район
|Село
|Новый Кинер
|Отдельный пост села Новый Кинер Казанского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|403
|Арский район
|Село
|Новый Кинер
|Исполнительный комитет Новокинерского сельского поселения Арского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|404
|Арский район
|Село
|Новый Кырлай
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново-Кырлайская средняя общеобразовательная школа имени Г.Тукая» Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|405
|Арский район
|Село
|Новый Кырлай
|Исполнительный комитет Новокырлайского сельского поселения Арского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|406
|Арский район
|Село
|Новый Кырлай
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Ново Кырлайский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|407
|Арский район
|Село
|Нуса
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нусинская основная общеобразовательная школа" Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|408
|Арский район
|Село
|Нуса
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Нусинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|409
|Арский район
|Село
|Сиза
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сизинская основная общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|410
|Арский район
|Село
|Сиза
|Отдельный пост села Сиза Казанского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан".
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|411
|Арский район
|Село
|Сиза
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Сизинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|412
|Арский район
|Село
|Сикертан
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сикертанская основная общеобразовательная школа имени Галиаскара Камала» Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|413
|Арский район
|Село
|Сикертан
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Сикертанский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|414
|Арский район
|Село
|Смак-Корса
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Смак-Корсинская средняя общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|415
|Арский район
|Село
|Смак-Корса
|Исполнительный комитет Сизинского сельского поселения Арского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|416
|Арский район
|Село
|Смак-Корса
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Смак Корсинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|417
|Арский район
|Село
|Средний Пшалым
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Среднепшалымская основная общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|418
|Арский район
|Село
|Средний Пшалым
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Средне Пшалымский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|419
|Арский район
|Село
|Старое Чурилино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старочурилинская средняя общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|420
|Арский район
|Село
|Старое Чурилино
|Исполнительный комитет Старочурилинского сельского поселения Арского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|421
|Арский район
|Село
|Старое Чурилино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Старо Чурилинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|422
|Арский район
|Село
|Старый Айван
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Арская средняя общеобразовательная школа №7" Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|423
|Арский район
|Село
|Старый Айван
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Тюбяк Чекурчинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|424
|Арский район
|Село
|Старый Кырлай
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старокырлайская основная общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|425
|Арский район
|Село
|Старый Кырлай
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Старо Кырлайский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|426
|Арский район
|Поселок
|Урняк
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Арский агропромышленный профессиональный колледж"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|427
|Арский район
|Поселок
|Урняк
|Исполнительный комитет Урнякского сельского поселения Арского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|428
|Арский район
|Поселок
|Урняк
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Урнякский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|429
|Арский район
|Село
|Утар-Аты
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Утар-Атынская основная общеобразовательная школа" Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|430
|Арский район
|Село
|Утар-Аты
|Исполнительный комитет Утар-Атынского сельского поселения Арского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|431
|Арский район
|Село
|Утар-Аты
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Утар Атынский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|432
|Арский район
|Село
|Учили
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Училинская основная общеобразовательная школа" Арского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|433
|Арский район
|Село
|Учили
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Училинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|434
|Арский район
|Село
|Чулпаново
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Чулпановский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|435
|Арский район
|Село
|Янга-Сала
|Исполнительный комитет Янга-Салского сельского поселения Арского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|436
|Арский район
|Село
|Янга-Сала
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Арская ЦРБ" Янасальский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|437
|Атнинский район
|Село
|Большая Атня
|Исполнительный комитет Большеатнинского сельского поселения Атнинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|438
|Атнинский район
|Село
|Большая Атня
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №7
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|439
|Бавлинский район
|Село
|Александровка
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Александровская средняя общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|440
|Бавлинский район
|Село
|Александровка
|Отдельный пост села Александровка Альметьевского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|441
|Бавлинский район
|Село
|Александровка
|Исполнительный комитет Александровского сельского поселения
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|442
|Бавлинский район
|Село
|Александровка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бавлинская центральная районная больница" Александровский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|443
|Бавлинский район
|Село
|Алексеевка
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алексеевская основная общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|444
|Бавлинский район
|Село
|Алексеевка
|Исполнительный комитет Удмуртско-Ташлинского сельского поселения
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|445
|Бавлинский район
|Село
|Алексеевка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бавлинская центральная районная больница" Алексеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|446
|Бавлинский район
|Город
|Бавлы
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|447
|Бавлинский район
|Город
|Бавлы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ю.А.Гагарина» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|448
|Бавлинский район
|Город
|Бавлы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|449
|Бавлинский район
|Город
|Бавлы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 4" Бавлинского муниципального района Республика Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|450
|Бавлинский район
|Город
|Бавлы
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Бавлинский аграрный колледж"
|Медь
|50,000
|ПАО "Таттелеком"
|451
|Бавлинский район
|Город
|Бавлы
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №5
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|452
|Бавлинский район
|Город
|Бавлы
|Отдел вневедомственной охраны по Бавлинскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|453
|Бавлинский район
|Село
|Верхняя Фоминовка
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фоминовская основная общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|454
|Бавлинский район
|Село
|Верхняя Фоминовка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бавлинская центральная районная больница" Фоминовский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|455
|Бавлинский район
|Село
|Исергапово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Исергаповская средняя общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района Республика Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|456
|Бавлинский район
|Село
|Исергапово
|Исполнительный комитет Исергаповского сельского поселения
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|457
|Бавлинский район
|Село
|Исергапово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бавлинская центральная районная больница" Исергаповский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|458
|Бавлинский район
|Село
|Крым-Сарай
|Отдельный пост села Крым-Сарай Альметьевского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|459
|Бавлинский район
|Село
|Крым-Сарай
|Исполнительный комитет Крым-Сарайского сельского поселения
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|460
|Бавлинский район
|Село
|Крым-Сарай
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бавлинская центральная районная больница" Крым-Сарайский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|461
|Бавлинский район
|Поселок
|Новозареченск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новозареченская основная общеобразовательная школа" Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|462
|Бавлинский район
|Поселок
|Новозареченск
|Отдельный пост поселокНовозареченск Альметьевского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|463
|Бавлинский район
|Поселок
|Новозареченск
|Исполнительный комитет Новозареченского сельского поселения
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|464
|Бавлинский район
|Село
|Потапово-Тумбарла
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Потапово-Тумбарлинская основная общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|465
|Бавлинский район
|Село
|Потапово-Тумбарла
|Исполнительный комитет Потапово-Тумбарлинское сельского поселения
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|466
|Бавлинский район
|Село
|Потапово-Тумбарла
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бавлинская центральная районная больница" Потапово-Тумбарлинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|467
|Бавлинский район
|Село
|Татарская Тумбарла
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарско-Тумбарлинская основная общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|468
|Бавлинский район
|Село
|Татарская Тумбарла
|Исполнительный комитет Тумбарлинского сельского поселения
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|469
|Бавлинский район
|Село
|Татарская Тумбарла
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бавлинская центральная районная больница" Тат.Тумбарлинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|470
|Бавлинский район
|Село
|Татарский Кандыз
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарско-Кандызская средняя общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|471
|Бавлинский район
|Село
|Татарский Кандыз
|Исполнительный комитет Татарско-Кандызского сельского поселения
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|472
|Бавлинский район
|Село
|Татарский Кандыз
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бавлинская центральная районная больница" Тат Кандызский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|473
|Бавлинский район
|Село
|Удмуртские Ташлы
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бавлинская центральная районная больница" Уд Ташлинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|474
|Бавлинский район
|Село
|Шалты
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шалтинская основная общеобразовательная школа" Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|475
|Бавлинский район
|Село
|Шалты
|Исполнительный комитет Шалтинского сельского поселения
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|476
|Бавлинский район
|Село
|Шалты
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бавлинская центральная районная больница" Шалтинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|477
|Балтасинский район
|Поселок городского типа
|Балтаси
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №4
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|478
|Балтасинский район
|Поселок городского типа
|Балтаси
|Отдел вневедомственной охраны по Балтасинскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|479
|Балтасинский район
|Село
|Бурбаш
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бурбашская средняя общеобразовательная школа» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|480
|Балтасинский район
|Село
|Бурбаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Бурбашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|481
|Балтасинский район
|Село
|Верхний Субаш
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Субашская основная общеобразовательная школа» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|482
|Балтасинский район
|Село
|Верхний Субаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Субашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|483
|Балтасинский район
|Деревня
|Верхний Шубан
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шубанская основная общеобразовательная школа» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|484
|Балтасинский район
|Деревня
|Верхний Шубан
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Шубанский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|485
|Балтасинский район
|Деревня
|Верхняя Ушма
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Верхнеушминская начальная школа-детский сад» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|486
|Балтасинский район
|Деревня
|Верхняя Ушма
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Верхне-Ушминский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|487
|Балтасинский район
|Деревня
|Карадуван
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Карадуванский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|488
|Балтасинский район
|Село
|Килеево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Килиевская начальная школа-детский сад" Балтасинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|489
|Балтасинский район
|Село
|Килеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Килеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|490
|Балтасинский район
|Село
|Княбаш
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Княбашская начальная школа-детский сад» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|491
|Балтасинский район
|Село
|Княбаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Княбашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|492
|Балтасинский район
|Село
|Кушкетбаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Кушкетбашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|493
|Балтасинский район
|Село
|Малые Лызи
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мало-Лызинская средняя общеобразовательная школа» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|494
|Балтасинский район
|Село
|Малые Лызи
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Малолызинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|495
|Балтасинский район
|Деревня
|Нижняя Ушма
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Нижне-Ушминский
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|496
|Балтасинский район
|Деревня
|Сала-Кушкет
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Сала-Кушкетский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|497
|Балтасинский район
|Село
|Средний Кушкет
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Средне-Кушкетский
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|498
|Балтасинский район
|Село
|Старая Салаусь
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Салаусский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|499
|Балтасинский район
|Село
|Старый Кушкет
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Старо-Кушкетский
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|500
|Балтасинский район
|Деревня
|Сырья
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Сырьинская начальная школа - детский сад» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|501
|Балтасинский район
|Деревня
|Сырья
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Сырьинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|502
|Балтасинский район
|Деревня
|Тау Зары
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Таузарский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|503
|Балтасинский район
|Село
|Тюнтерь
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тюнтерская средняя общеобразовательная школа» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|504
|Балтасинский район
|Село
|Ура
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Уринская начальная школа - детский сад» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|505
|Балтасинский район
|Село
|Ура
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Балтасинская центральная районная больница" Уринский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|506
|Балтасинский район
|Село
|Янгулово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Янгуловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.Г. Гарифуллина» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|507
|Балтасинский район
|Село
|Янгулово
|Отдельный пост села Шадчи Сабинского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан "
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|508
|Балтасинский район
|Село
|Янгулово
|Исполнительный комитет Янгуловское сельского поселения
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|509
|Бугульминский район
|Поселок при железнодорожной станции
|Акбаш
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Акбашская основная общеобразовательная школа Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|510
|Бугульминский район
|Поселок при железнодорожной станции
|Акбаш
|Исполнительный комитет Акбашского сельского поселения Бугульминского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|511
|Бугульминский район
|Село
|Акбаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Акбашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|512
|Бугульминский район
|Город
|Бугульма
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №7 Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|513
|Бугульминский район
|Город
|Бугульма
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|514
|Бугульминский район
|Город
|Бугульма
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение cредняя общеобразовательная школа №4 Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|515
|Бугульминский район
|Город
|Бугульма
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|516
|Бугульминский район
|Город
|Бугульма
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|517
|Бугульминский район
|Город
|Бугульма
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №8 Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|518
|Бугульминский район
|Город
|Бугульма
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №2" Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|519
|Бугульминский район
|Город
|Бугульма
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бугульминская школа - интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|520
|Бугульминский район
|Город
|Бугульма
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бугульминская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Газинура Гафиатуллина»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|521
|Бугульминский район
|Город
|Бугульма
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бугульминская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|522
|Бугульминский район
|Город
|Бугульма
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Бугульминский машиностроительный техникум"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|523
|Бугульминский район
|Город
|Бугульма
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Бугульминский строительно-технический колледж"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|524
|Бугульминский район
|Город
|Бугульма
|Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бугульминский профессионально-педагогический колледж»
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|525
|Бугульминский район
|Город
|Бугульма
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Бугульминский аграрный колледж»
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|526
|Бугульминский район
|Город
|Бугульма
|Исполнительный комитет Бугульминского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|527
|Бугульминский район
|Город
|Бугульма
|Отдел вневедомственной охраны по Бугульминскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|528
|Бугульминский район
|Город
|Бугульма
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №3
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|529
|Бугульминский район
|Город
|Бугульма
|Территориальная избирательная комиссия города Бугульмы
|Медь
|9,500
|ПАО "Таттелеком"
|530
|Бугульминский район
|Город
|Бугульма
|Территориальная избирательная комиссия Бугульминского района
|Медь
|9,500
|ПАО "Таттелеком"
|531
|Бугульминский район
|Поселок
|Восточный
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Восточная основная общеобразовательная школа Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|532
|Бугульминский район
|Поселок
|Восточный
|Исполнительный комитет Восточного сельского поселения Бугульминского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|533
|Бугульминский район
|Поселок
|Восточный
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Восточный ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|534
|Бугульминский район
|Поселок
|Вязовка
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вязовская начальная школа - детский сад Бугульминского муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|535
|Бугульминский район
|Поселок
|Вязовка
|Исполнительный комитет Вязовского сельского поселения Бугульминского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|536
|Бугульминский район
|Поселок
|Вязовка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Вязовский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|537
|Бугульминский район
|Деревня
|Зеленая Роща
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зелено-Рощинская основная общеобразовательная школа» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|538
|Бугульминский район
|Деревня
|Зеленая Роща
|Исполнительный комитет Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|539
|Бугульминский район
|Деревня
|Зеленая Роща
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Зеленорощинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|540
|Бугульминский район
|Поселок городского типа
|Карабаш
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карабашская средняя общеобразовательная школа №2» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|541
|Бугульминский район
|Поселок городского типа
|Карабаш
|Исполнительный комитет муниципального образования "Посёлок городского типа Карабаш" Бугульминского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|542
|Бугульминский район
|Поселок городского типа
|Карабаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Кутулдукский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|543
|Бугульминский район
|Село
|Кудашево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кудашевская основная общеобразовательная школа Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|544
|Бугульминский район
|Село
|Кудашево
|Совет Кудашевского сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|545
|Бугульминский район
|Село
|Кудашево
|Исполнительный комитет Кудашевского сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|546
|Бугульминский район
|Село
|Кудашево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Кудашевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|547
|Бугульминский район
|Село
|Малая Бугульма
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Малобугульминская средняя общеобразовательная школа Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|548
|Бугульминский район
|Село
|Малая Бугульма
|Исполнительный комитет Малобугульминского сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|549
|Бугульминский район
|Село
|Малая Бугульма
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Малобугульминский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|550
|Бугульминский район
|Село
|Новая Александровка
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоалександровская начальная школа - детский сад имени Героя Советского Союза Вячеслава Александровича Медноногова Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|551
|Бугульминский район
|Село
|Новая Александровка
|Исполнительный комитет Новоалександровского сельского поселения Бугульминского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|552
|Бугульминский район
|Село
|Новая Александровка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Новоалександровский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|553
|Бугульминский район
|Село
|Петровка
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петровская начальная школа-детский сад Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|554
|Бугульминский район
|Село
|Петровка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Петровский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|555
|Бугульминский район
|Поселок
|Подгорный
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подгорненская основная общеобразовательная школа» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|556
|Бугульминский район
|Поселок
|Подгорный
|Исполнительный комитет Подгорненского сельского поселения Бугульминского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|557
|Бугульминский район
|Поселок
|Подгорный
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Подгорненский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|558
|Бугульминский район
|Поселок
|Подстанция-500
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей-интернат имени Мустафы Онджеля Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|559
|Бугульминский район
|Село
|Соколка
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольская основная общеобразовательная школа Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|560
|Бугульминский район
|Село
|Соколка
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сокольская школа-интернат"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|561
|Бугульминский район
|Село
|Соколка
|Отдельный пост села Соколка Альметьевского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|562
|Бугульминский район
|Село
|Соколка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Сокольский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|563
|Бугульминский район
|Село
|Спасское
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Спасская начальная школа - детский сад Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|564
|Бугульминский район
|Село
|Спасское
|Исполнительный комитет Спасского сельского поселения Бугульминского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|565
|Бугульминский район
|Село
|Спасское
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Спасский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|566
|Бугульминский район
|Село
|Старое Исаково
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Староисаковская начальная школа-детский сад Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|567
|Бугульминский район
|Село
|Старое Исаково
|Исполнительный комитет Староисаковского сельского поселения Бугульминского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|568
|Бугульминский район
|Село
|Старое Исаково
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Староисаковский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|569
|Бугульминский район
|Село
|Татарская Дымская
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Татарская Дымская основная общеобразовательная школа Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|570
|Бугульминский район
|Село
|Татарская Дымская
|Исполнительный комитет Татарско-Дымского сельского поселения Бугульминского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|571
|Бугульминский район
|Село
|Татарская Дымская
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" Тат.Дымской ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|572
|Буинский район
|Село
|Адав-Тулумбаево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Адав-Тулумбаевская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|573
|Буинский район
|Село
|Адав-Тулумбаево
|Исполнительный комитет Исполнительный комитет Адав-Тулумбаевское сельское поселение Буинского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|574
|Буинский район
|Село
|Адав-Тулумбаево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Адав-Тулумбаевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|575
|Буинский район
|Село
|Аксу
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксунская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|576
|Буинский район
|Деревня
|Аксу
|Исполнительный комитет Аксунское сельское поселение Буинского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|577
|Буинский район
|Деревня
|Аксу
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Аксунский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|578
|Буинский район
|Село
|Алькеево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алькеевская основная общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|579
|Буинский район
|Село
|Алькеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Алькеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|580
|Буинский район
|Село
|Альшеево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Альшеевская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|581
|Буинский район
|Село
|Альшеево
|Исполнительный комитет Альшеевское сельское поселение Буинского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|582
|Буинский район
|Село
|Альшеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Альшеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|583
|Буинский район
|Село
|Альшихово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Альшиховская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|584
|Буинский район
|Село
|Альшихово
|Исполнительный комитет Альшиховское сельское поселение Буинского муниципального района Рспублики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|585
|Буинский район
|Село
|Альшихово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Альшиховский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|586
|Буинский район
|Село
|Бикмуразово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Степановский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|587
|Буинский район
|Деревня
|Бик-Утеево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бик-Утеевская основная общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|588
|Буинский район
|Деревня
|Бик-Утеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Бик-Утеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|589
|Буинский район
|Село
|Большое Фролово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Больше-Фроловская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза П.Г. Шафранова Буинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|590
|Буинский район
|Село
|Большое Фролово
|Исполнительный комитет Большефроловский сельского поселения Буинского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|591
|Буинский район
|Село
|Большое Фролово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Большефроловский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|592
|Буинский район
|Город
|Буинск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 c углубленным изучением отдельных предметов" г. Буинска Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|593
|Буинский район
|Город
|Буинск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени академика Р.З. Сагдеева" Буинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|594
|Буинский район
|Город
|Буинск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5 г. Буинска Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|595
|Буинский район
|Город
|Буинск
|Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация «Лицей №2 города Буинска Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|596
|Буинский район
|Город
|Буинск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат (школа для одаренных детей) г. Буинска Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|597
|Буинский район
|Город
|Буинск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени М.М.Вахитова города Буинска Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|598
|Буинский район
|Город
|Буинск
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Буинский ветеринарный техникум"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|599
|Буинский район
|Город
|Буинск
|Исполнительный комитет города Буинска
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|600
|Буинский район
|Город
|Буинск
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №3
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|601
|Буинский район
|Город
|Буинск
|Отдел вневедомственной охраны по Буинскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|602
|Буинский район
|Село
|Бюрганы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бюргановская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|603
|Буинский район
|Село
|Бюрганы
|Исполнительный комитет Бюрганское сельское поселение Буинского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|604
|Буинский район
|Село
|Бюрганы
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Бюрганский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|605
|Буинский район
|Село
|Верхние Лащи
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнелащинская основная общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|606
|Буинский район
|Село
|Верхние Лащи
|Исполнительный комитет Верхнелащинское сельское поселение Буинского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|607
|Буинский район
|Село
|Верхние Лащи
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Верхнелащинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|608
|Буинский район
|Село
|Кайбицы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кайбицкая основная общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|609
|Буинский район
|Село
|Кайбицы
|Исполнительный комитет Кайбицкое сельское поселение Буинского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|610
|Буинский район
|Село
|Кайбицы
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Кайбицкий ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|611
|Буинский район
|Село
|Каменный Брод
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Камбродская основная общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|612
|Буинский район
|Село
|Каменный Брод
|Исполнительный комитет Тимбаевское сельское поселение Буинского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|613
|Буинский район
|Село
|Каменный Брод
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Камбродский ФАП (Бик-Утеевский)
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|614
|Буинский район
|Село
|Каменный Брод
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Камбродский ФАП (Тимб)
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|615
|Буинский район
|Село
|Кият
|МБОУ "Киятская СОШ Буинского муниципального района Республики Татарстан"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Киятская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|616
|Буинский район
|Село
|Кият
|Исполнительный комитет Киятское сельское поселение Буинского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|617
|Буинский район
|Село
|Кият
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Киятский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|618
|Буинский район
|Деревня
|Кошки-Теняково
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Киятская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|619
|Буинский район
|Деревня
|Кошки-Теняково
|Отдельный пост деревни Кошки-Теняково Апастовского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|620
|Буинский район
|Деревня
|Кошки-Теняково
|Исполнительный комитет Кошки-Теняковское сельское поселение Буинского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|621
|Буинский район
|Деревня
|Кошки-Теняково
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Кошки-Теняковский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|622
|Буинский район
|Деревня
|Малая Буинка
|Исполнительный комитет Малобуинковское сельское поселение Буинского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|623
|Буинский район
|Деревня
|Малая Буинка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Малобунковский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|624
|Буинский район
|Деревня
|Мещеряково
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мещеряковская основная общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|625
|Буинский район
|Деревня
|Мещеряково
|Исполнительный комитет Пимерского сельского поселенияПестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|626
|Буинский район
|Деревня
|Мещеряково
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Мещеряковский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|627
|Буинский район
|Село
|Нижний Наратбаш
|муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижне-Наратбашская основная общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|628
|Буинский район
|Село
|Нижний Наратбаш
|Исполнительный комитет Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|629
|Буинский район
|Село
|Нижний Наратбаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Бикмуразовский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|630
|Буинский район
|Село
|Новые Тинчали
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новотинчалинская средняя общеобразовательная школа имени Н.Г.Фаизова Буинского муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|631
|Буинский район
|Село
|Новые Тинчали
|Исполнительный комитет Новотинчалинское сельское поселение Буинского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|632
|Буинский район
|Село
|Новые Тинчали
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Новотинчалинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|633
|Буинский район
|Село
|Новые Чечкабы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ново-Чечкабская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|634
|Буинский район
|Село
|Новые Чечкабы
|Исполнительный комитет Новочечкабске сельское поселение Буинского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|635
|Буинский район
|Село
|Новые Чечкабы
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Новочечкабский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|636
|Буинский район
|Село
|Новый Студенец
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старостуденецкая средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|637
|Буинский район
|Деревня
|Протопопово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Протопоповская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|638
|Буинский район
|Село
|Рунга
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рунгинская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|639
|Буинский район
|Село
|Рунга
|Исполнительный комитет Пгт.Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|640
|Буинский район
|Село
|Рунга
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Рунгинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|641
|Буинский район
|Село
|Сорок-Сайдак
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сорок-Сайдакская основная общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|642
|Буинский район
|Село
|Сорок-Сайдак
|Исполнительный комитет Сорок-Сайдакское сельское поселение Буинского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|643
|Буинский район
|Село
|Сорок-Сайдак
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Сорок-Сайдаковский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|644
|Буинский район
|Село
|Старые Лащи
|МБОУ "Кильдуразская СОШ Буинского района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|645
|Буинский район
|Село
|Старые Лащи
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Черки-Кильдуразский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|646
|Буинский район
|Село
|Старые Тинчали
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старо-Тинчалинская основная общеобразовательная школа имени Гумера Гали Буинского муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|647
|Буинский район
|Село
|Старые Тинчали
|Исполнительный комитет Старотинчалинского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|648
|Буинский район
|Село
|Старые Тинчали
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Старотинчалинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|649
|Буинский район
|Село
|Старый Студенец
|Исполнительный комитет Старостуденецкое сельское поселение Буинского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|650
|Буинский район
|Село
|Старый Студенец
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Старостуденецкий ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|651
|Буинский район
|Село
|Черки-Гришино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черки-Гришинская основная общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|652
|Буинский район
|Село
|Черки-Гришино
|Исполнительный комитет Черки-Гришинское сельское поселение Буинского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|653
|Буинский район
|Село
|Черки-Гришино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Черки-Гришинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|654
|Буинский район
|Село
|Чувашские Кищаки
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чувашско-Кищаковская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|655
|Буинский район
|Село
|Чувашские Кищаки
|Исполнительный комитет Чувашско-Кищаковское сельское поселение Буинского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|656
|Буинский район
|Село
|Чувашские Кищаки
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Чувашско-Кищаковский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|657
|Буинский район
|Село
|Энтуганы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Энтуганская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|658
|Буинский район
|Село
|Энтуганы
|Отдельный пост села Энтуганы Апастовского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|659
|Буинский район
|Село
|Энтуганы
|Исполнительный комитет Энтуганское сельское поселение Буинского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|660
|Буинский район
|Село
|Энтуганы
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Буинская центральная районная больница" Энтуганский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|661
|Верхнеуслонский район
|Поселок
|Бакча-Сарай
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Матюшинская средняя общеобразовательная школа» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|662
|Верхнеуслонский район
|Село
|Большие Меми
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большемеминская средняя общеобразовательная школа" Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|663
|Верхнеуслонский район
|Село
|Большие Меми
|Исполнительный комитет Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района РТ
|Медь
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|664
|Верхнеуслонский район
|Село
|Большие Меми
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Большемеминский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|665
|Верхнеуслонский район
|Село
|Введенская Слобода
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Введенско-Слободская основная общеобразовательная школа» Верхнеуслонского муниципального района Республики Тататрстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|666
|Верхнеуслонский район
|Село
|Введенская Слобода
|Исполнитетьный комитет Введенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|667
|Верхнеуслонский район
|Село
|Введенская Слобода
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Введенско-Слободской ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|668
|Верхнеуслонский район
|Село
|Верхний Услон
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнеуслонская гимназия» Верхнеуслонского муниципального района Республики Тататрстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|669
|Верхнеуслонский район
|Село
|Верхний Услон
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнеуслонская средняя общеобразовательная школа» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|670
|Верхнеуслонский район
|Село
|Верхний Услон
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №5
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|671
|Верхнеуслонский район
|Город
|Иннополис
|Государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа Иннополис»
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|672
|Верхнеуслонский район
|Город
|Иннополис
|Государственное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей Иннополис»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|673
|Верхнеуслонский район
|Город
|Иннополис
|Пожарно-спасательная часть №8 Федеральное государственное казенное учреждение "8 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|674
|Верхнеуслонский район
|Поселок
|Кзыл-Байрак
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Кзыл-Байракский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|675
|Верхнеуслонский район
|Село
|Коргуза
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Коргузинская средняя общеобразовательная школа " Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|676
|Верхнеуслонский район
|Село
|Коргуза
|Исполнительный комитет Коргузинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|677
|Верхнеуслонский район
|Село
|Коргуза
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Коргузинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|678
|Верхнеуслонский район
|Деревня
|Крестниково
|Исполнительный комитет Ямбулатовского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|679
|Верхнеуслонский район
|Деревня
|Крестниково
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Ямбулатовский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|680
|Верхнеуслонский район
|Село
|Куралово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кураловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|681
|Верхнеуслонский район
|Село
|Куралово
|Исполнительный комитет Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|682
|Верхнеуслонский район
|Село
|Куралово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Кураловский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|683
|Верхнеуслонский район
|Село
|Набережные Моркваши
|Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Набережно-Морквашская средняя общеобразовательная школа» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|684
|Верхнеуслонский район
|Село
|Набережные Моркваши
|Исполнительный комитет Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|685
|Верхнеуслонский район
|Село
|Набережные Моркваши
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Набережно-Морквашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|686
|Верхнеуслонский район
|Деревня
|Нариман
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Гребеневский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|687
|Верхнеуслонский район
|Село
|Нижний Услон
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнеуслонская основная общеобразовательная школа Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|688
|Верхнеуслонский район
|Село
|Нижний Услон
|Исполнительный комитет Нижнеуслонского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|689
|Верхнеуслонский район
|Село
|Нижний Услон
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Нижнеуслонский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|690
|Верхнеуслонский район
|Поселок
|Никольский
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Никольский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|691
|Верхнеуслонский район
|Поселок
|Октябрьский
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|692
|Верхнеуслонский район
|Поселок
|Октябрьский
|Исполнительный комитет Октябрьское сельское поселение Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|693
|Верхнеуслонский район
|Поселок
|Октябрьский
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Октябрьский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|694
|Верхнеуслонский район
|Село
|Печищи
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Печищинская основная общеобразовательная школа» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|695
|Верхнеуслонский район
|Село
|Печищи
|Исполнительный комитет Печищинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|696
|Верхнеуслонский район
|Село
|Печищи
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Печищинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|697
|Верхнеуслонский район
|Село
|Русское Макулово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Макуловская средняя общеобразовательная школа» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|698
|Верхнеуслонский район
|Село
|Русское Макулово
|Отдельный пост села Русское Макулово Апастовского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|699
|Верхнеуслонский район
|Село
|Русское Макулово
|Исполнительный комитет Макуловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|700
|Верхнеуслонский район
|Село
|Татарское Бурнашево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарско-Бурнашевская средняя общеобразовательная школа» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|701
|Верхнеуслонский район
|Село
|Татарское Бурнашево
|Исполнительный комитет Бурнашевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|702
|Верхнеуслонский район
|Село
|Татарское Бурнашево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Татарско-Бурнашевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|703
|Верхнеуслонский район
|Село
|Ташевка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Верхнеуслонская центральная районная больница" Ташевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|704
|Верхнеуслонский район
|Село
|Шеланга
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шеланговская средняя общеобразовательная школа» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|705
|Верхнеуслонский район
|Село
|Шеланга
|Исполнительный комитет Шеланговского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
|БШПД
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|706
|Высокогорский район
|Село
|Айбаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Айбашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|707
|Высокогорский район
|Село
|Альдермыш
|Исполнительный комитет Альдермышское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|708
|Высокогорский район
|Село
|Альдермыш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Альдермышский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|709
|Высокогорский район
|Село
|Березка
|Исполнительный комитет Березкинское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|710
|Высокогорский район
|Село
|Березка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Березкинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|711
|Высокогорский район
|Поселок
|Бирюлинского Зверосовхоза
|Отдельный пост поселка Бирюлинского зверосовхоза Казанского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|712
|Высокогорский район
|Поселок
|Бирюлинского Зверосовхоза
|Исполнительный комитет Бирюлинское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|713
|Высокогорский район
|Село
|Высокая Гора
|Исполнительный комитет Красносельское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|714
|Высокогорский район
|Село
|Высокая Гора
|Исполнительный комитет Высокогорское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|715
|Высокогорский район
|Село
|Высокая Гора
|Высокогорское отдел вневедомственной охраны – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|716
|Высокогорский район
|Село
|Высокая Гора
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №4
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|717
|Высокогорский район
|Село
|Дубъязы
|Отдельный пост села Дубъязы Казанского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|718
|Высокогорский район
|Село
|Дубъязы
|Исполнительный комитет Дубъязское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|719
|Высокогорский район
|Деревня
|Ибря
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Ибринский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|720
|Высокогорский район
|Село
|Инся
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Инсинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|721
|Высокогорский район
|Деревня
|Малый Рясь
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Мало Рясинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|722
|Высокогорский район
|Село
|Мамонино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Мамонинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|723
|Высокогорский район
|Село
|Мемдель
|Исполнительный комитет Мемдельское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|724
|Высокогорский район
|Село
|Мульма
|Исполнительный комитет Мульминское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|725
|Высокогорский район
|Село
|Мульма
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Мульминский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|726
|Высокогорский район
|Село
|Сая
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Саинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|727
|Высокогорский район
|Деревня
|Соловцово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Соловцовский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|728
|Высокогорский район
|Деревня
|Сосмаги
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Сосмагинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|729
|Высокогорский район
|Село
|Суксу
|Исполнительный комитет Суксинское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|730
|Высокогорский район
|Село
|Суксу
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Суксинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|731
|Высокогорский район
|Село
|Татарская Айша
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Тат Айшинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|732
|Высокогорский район
|Село
|Ташлы-Ковали
|Исполнительный комитет "Ташлы-Ковалинское сельское поселение Высокогорского муниципального района"
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|733
|Высокогорский район
|Село
|Ташлы-Ковали
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Ташлы Ковалинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|734
|Высокогорский район
|Деревня
|Чемерцы
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Чемерцинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|735
|Высокогорский район
|Деревня
|Чернышевка
|Исполнительный комитет Чернышевское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|736
|Высокогорский район
|Село
|Чирша
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Чиршинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|737
|Высокогорский район
|Село
|Чувашли
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Чувашлинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|738
|Высокогорский район
|Поселок
|Юртыш
|Отдельный пост села Мемдель Казанского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|739
|Высокогорский район
|Село
|Янга-Аул
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Высокогорская центральная районная больница Янга-Аульский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|740
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №131" Вахитовского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|741
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» Вахитовского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|742
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарская гимназия №1 им.Г.Тукая» Вахитовского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|743
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» Вахитовского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|744
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №41» Вахитовского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|745
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №13» Вахитовского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|746
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №116 имени Героя Советского Союза А.С.Умеркина» Вахитовского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|747
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №27 с татарским языком обучения» Вахитовского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|748
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением английского языка» Вахитовского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|749
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №28» Вахитовского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|750
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №96" Вахитовского района г.Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|751
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» Вахитовского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|752
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №80 с углубленным изучением отдельных предметов» Вахитовского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|753
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №51» Вахитовского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|754
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарско-русская средняя общеобразовательная школа №68 с углублённым изучением отдельных предметов» Приволжского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|755
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №100 - Центр образования» Приволжского района г.Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|756
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №129» Приволжского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|757
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №40" Приволжского района г.Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|758
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №18 с татарским языком обучения» Приволжского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|759
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №52» Приволжского района города Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|760
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №83 - Центр образования» Приволжского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|761
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №78 "Фарватер" Приволжского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|762
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6» Приволжского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|763
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением английского языка» Ново-Савиновского района г.Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|764
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №85 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|765
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №19» Приволжского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|766
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №21» Приволжского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|767
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №139 - Центр образования» Приволжского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|768
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №17» Приволжского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|769
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №42» Приволжского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|770
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 173" г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|771
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 35 - образовательный центр "Галактика" Приволжского района города Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|772
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №97» Приволжского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|773
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов» Приволжского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|774
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №48 с углубленным изучением отдельных предметов» Приволжского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|775
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|МБОУ «Татарско-русская средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов» Приволжского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|776
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №69» Приволжского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|777
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №150» Приволжского района города Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|778
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №73» Приволжского района г.Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|779
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №49» Ново-Савиновского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|780
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №13 с татарским языком обучения» Ново-Савиновского района г.Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|781
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №146 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|782
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 179" Ново-Савиновского района г.Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|783
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 177" Ново-Савиновского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|784
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №7 имени Героя России А.В.Козина» Ново-Савиновского района г.Казани. Школа-центр компетенции в электронном образовании
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|785
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат №7» Ново-Савиновского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|786
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 67» Кировского района г.Казани"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|787
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №25» Ново-Савиновского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|788
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №23 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г.Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|789
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №31» Ново-Савиновского района г.Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|790
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №43» Ново-Савиновского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|791
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38» Ново-Савиновского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|792
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №170 с углублённым изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|793
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №71 с углубленным изучением отдельных предметов" Ново-Савиновского района города Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|794
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением иностранных языков» Ново-Савиновского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|795
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №89 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г.Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|796
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №143 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|797
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная татарско – русская школа №113 с углубленным изучением отдельных предметов им. Героя России М.Р. Ахметшина» Ново-Савиновского района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|798
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №165 с углубленным изучением английского языка» Ново-Савиновского района г. Казани
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|799
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №30» Ново-Савиновского района г.Казани
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|800
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Казанская кадетская школа-интернат им. Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова"
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|801
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Казанская школа № 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|802
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Казанская школа-интернат № 11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|803
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Казанская школа №76 для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|804
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Казанская школа №142 для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|805
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Казанская школа-интернат № 7 для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|806
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская школа-интернат № 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|807
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №26 им. Мусы Джалиля» Авиастроительного района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|808
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №145" Авиастроительного района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|809
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 119" Авиастроительного района г.Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|810
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №168 с продлённым днём обучения для детей с соматическими заболеваниями"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|811
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5» Авиастроительного района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|812
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №37» Авиастроительного района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|813
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №36" Авиастроительного района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|814
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №14» Авиастроительного района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|815
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное "Средняя общеобразовательная школа №60" Авиастроительного района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|816
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 54 с углубленным изучением отдельных предметов" Авиастроительного района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|817
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №10" Авиастроительного района г.Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|818
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №62" Авиастроительного района г.Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|819
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №117» Авиастроительного района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|820
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №77" Авиастроительного района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|821
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 147" Авиастроительного района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|822
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №115» Авиастроительного района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|823
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №112" Авиастроительного района г. Казани
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|824
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж малого бизнеса и предпринимательства"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|825
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Международный колледж сервиса»
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|826
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский нефтехимический колледж имени В.П. Лушникова"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|827
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский торгово-экономический техникум"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|828
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский педагогический колледж"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|829
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский политехнический колледж"
|Медь
|50,000
|ПАО "Таттелеком"
|830
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение"Казанский радиомеханический колледж"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|831
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский энергетический колледж"
|Медь
|50,000
|ПАО "Таттелеком"
|832
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский строительный колледж"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|833
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский колледж технологии и дизайна"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|834
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский авиационно-технический колледж имени П.В. Дементьева"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|835
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова"
|Медь
|50,000
|ПАО "Таттелеком"
|836
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства"
|Медь
|50,000
|ПАО "Таттелеком"
|837
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Казанский отряд Государственного казенного учреждения Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|838
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|БШПД
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|839
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Пожарно-спасательная часть №68 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|840
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Пожарно-спасательная часть №5 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Медь
|2,000
|МТС
|841
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Пожарно-спасательная часть № 6 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|842
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Пожарно-спасательная часть №7 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|843
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Пожарно-спасательная часть №71 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|844
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Специализированная пожарно – спасательная часть по тушению крупных пожаров №48 ФГКУ "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|845
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Федеральное автономное учреждения дополнительного профессионального образования "Учебный центр федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"; Отдельный пост пожарно-спасательной части №7 Федеральное государственное казенного учреждения «7 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан»
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|846
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Пожарно-спасательная часть № 1 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|847
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Отдельный пост пожарно-спасательной части №2 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|848
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Отдельный пост пожарно-спасательной части №3 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|849
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Пожарно-спасательная часть № 4 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|850
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Пожарно-спасательная часть №40 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|851
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Пожарно-спасательная часть № 2 Федеральное государственное казенное учреждение "7 отряд ФПС по Республике Татарстан"
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|852
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Специальный отряд быстрого реагирования
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|853
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Авиационный отряд специального назначения
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|854
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Отряд мобильный особого назначенияг. Казани
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|855
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Управление вневедомственной охраны по городу Казани – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|856
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №2
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|857
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|858
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №4
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|859
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Отдел лицензионно-разрешительной работы (по городу Казани) г. Казань Управления Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|860
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №5
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|861
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №3
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|862
|Городской округ город Казань
|Город
|Казань
|Территориальная избирательная комиссия Советского района г.Казани
|Медь
|13,000
|ПАО "Таттелеком"
|863
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат №79» города Набережные Челны
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|864
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №67 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|865
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская начальная школа – детский сад № 89 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|866
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №88 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|867
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа-интернат «Омет» №86 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|868
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №87 для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|869
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №68 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|870
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Набережночелнинский педагогический колледж"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|871
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Набережночелнинский политехнический колледж»
|Медь
|50,000
|ПАО "Таттелеком"
|872
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука»
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|873
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Камский государственный автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева"
|Медь
|50,000
|ПАО "Таттелеком"
|874
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Технический колледж имени В.Д. Поташова»
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|875
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Набережночелнинский отряд Государственного казенного учреждения Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|876
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Пожарно-спасательная часть №54 Федеральное государственное казенное учреждение "15 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|877
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Пожарно-спасательная часть №55 Федеральное государственное казенное учреждение "15 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|878
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Пожарно-спасательная часть №89 Федеральное государственное казенное учреждение "15 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|879
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Пожарно-спасательная часть №72 Федеральное государственное казенное учреждение "15 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|880
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Отдел вневедомственной охраны по городу Набережные Челны – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|881
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Отряд мобильный особого назначения. Набережные Челны
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|882
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №4
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|883
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №3
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|884
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №5
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|885
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №9
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|886
|Городской округ город Набережные Челны
|Город
|Набережные Челны
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №2
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|887
|Дрожжановский район
|Село
|Большая Акса
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеаксинская средняя общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|888
|Дрожжановский район
|Село
|Большая Акса
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Большеаксинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|889
|Дрожжановский район
|Село
|Большая Цильна
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большецильнинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.К. Хакимова» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|890
|Дрожжановский район
|Село
|Большая Цильна
|Исполнительный комитет Большецильнинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|8,000
|ПАО "Таттелеком"
|891
|Дрожжановский район
|Село
|Большая Цильна
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Большецильнинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|892
|Дрожжановский район
|Поселок при железнодорожной станции
|Бурундуки
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Новобурундуковская начальная школа-детский сад" Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|893
|Дрожжановский район
|Поселок при железнодорожной станции
|Бурундуки
|Исполнительный комитет Новобурундуковского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|8,000
|ПАО "Таттелеком"
|894
|Дрожжановский район
|Поселок при железнодорожной станции
|Бурундуки
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Новобурундуковский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|895
|Дрожжановский район
|Село
|Городище
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Городищенская средняя общеобразовательная школа имени кавалера орденов Славы трёх степеней Г.Т. Семенова» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|896
|Дрожжановский район
|Село
|Городище
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Городищенский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|897
|Дрожжановский район
|Село
|Малая Акса
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Малоаксинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|898
|Дрожжановский район
|Село
|Малая Цильна
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малоцильнинская средняя общеобразовательная школа имени кавалера ордена Славы трех степеней З.М. Арсланова» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|899
|Дрожжановский район
|Село
|Малая Цильна
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Малоцильнинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|900
|Дрожжановский район
|Село
|Матаки
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Матакская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.А. Уганина» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|901
|Дрожжановский район
|Село
|Матаки
|Исполнительный комитет Матакского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|8,000
|ПАО "Таттелеком"
|902
|Дрожжановский район
|Село
|Матаки
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Матакский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|903
|Дрожжановский район
|Село
|Мочалей
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Мочалеевская начальная школа-детский сад имени Героя Советского Союза Н.Г. Фазлаева» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|904
|Дрожжановский район
|Село
|Мочалей
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Мочалеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|905
|Дрожжановский район
|Село
|Нижнее Чекурское
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнечекурская средняя общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|906
|Дрожжановский район
|Село
|Нижнее Чекурское
|Исполнительный комитет Нижнечекурского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|8,000
|ПАО "Таттелеком"
|907
|Дрожжановский район
|Село
|Нижнее Чекурское
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Нижнечекурский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|908
|Дрожжановский район
|Село
|Нижний Каракитан
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марсовская средняя общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|909
|Дрожжановский район
|Село
|Нижний Каракитан
|Исполнительный комитет Марсовского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|8,000
|ПАО "Таттелеком"
|910
|Дрожжановский район
|Село
|Нижний Каракитан
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Каракитанский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|911
|Дрожжановский район
|Село
|Новое Дрожжаное
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Стародрожжановская начальная школа-детский сад» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|912
|Дрожжановский район
|Село
|Новое Ильмово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоильмовская средняя общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|913
|Дрожжановский район
|Село
|Новое Ильмово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Новоильмовский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|914
|Дрожжановский район
|Село
|Новые Какерли
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новокакерлинская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Алимова Зарифа Закировича» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|915
|Дрожжановский район
|Село
|Новые Какерли
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Новокакерлинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|916
|Дрожжановский район
|Село
|Новый Убей
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоубеевская основная общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|917
|Дрожжановский район
|Село
|Новый Убей
|Исполнительный комитет Село-Убейского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|8,000
|ПАО "Таттелеком"
|918
|Дрожжановский район
|Село
|Новый Убей
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Новоубейский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|919
|Дрожжановский район
|Село
|Старое Дрожжаное
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Стародрожжановский многопрофильный лицей" Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|920
|Дрожжановский район
|Село
|Старое Дрожжаное
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Стародрожжановская средняя общеобразовательная школа №1" Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|921
|Дрожжановский район
|Село
|Старое Дрожжаное
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Дрожжановский техникум отраслевых технологий"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|922
|Дрожжановский район
|Село
|Старое Дрожжаное
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №8
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|923
|Дрожжановский район
|Деревня
|Старое Дуваново
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Стародувановская начальная школа- детский сад» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|924
|Дрожжановский район
|Деревня
|Старое Дуваново
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Стародувановский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|925
|Дрожжановский район
|Деревня
|Старое Ильмово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Староильмовская начальная школа- детский сад» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|926
|Дрожжановский район
|Село
|Старое Ильмово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Староильмовский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|927
|Дрожжановский район
|Село
|Старое Шаймурзино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старошаймурзинская средняя общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|928
|Дрожжановский район
|Деревня
|Старые Ишли
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Староишлинская средняя общеобразовательная школа" Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|929
|Дрожжановский район
|Село
|Старые Ишли
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Староишлинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|930
|Дрожжановский район
|Село
|Старые Какерли
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старокакерлинская средняя общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|931
|Дрожжановский район
|Село
|Старые Какерли
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Старокакерлинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|932
|Дрожжановский район
|Село
|Старые Чукалы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старочукалинская основная общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|933
|Дрожжановский район
|Село
|Старые Чукалы
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Старочукалинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|934
|Дрожжановский район
|Село
|Татарская Бездна
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста«Татарско-Безднинская начальная школа- детский сад» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|935
|Дрожжановский район
|Село
|Татарская Бездна
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Татарско-Безднинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|936
|Дрожжановский район
|Деревня
|Татарские Шатрашаны
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Татарско-Шатрашанская начальная школа-детский сад» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|937
|Дрожжановский район
|Село
|Татарские Шатрашаны
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Татарско-Шатрашанский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|938
|Дрожжановский район
|Село
|Татарский Саплык
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алешкин-Саплыкская средняя общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|939
|Дрожжановский район
|Деревня
|Татарский Саплык
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Татарско-Саплыкский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|940
|Дрожжановский район
|Село
|Убей
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Убеевская средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Социалистического Труда П.В. Дементьева» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|941
|Дрожжановский район
|Село
|Убей
|Отдельный пост село Убей Апастовского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республика Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|БШПД
|0,512
|МТС
|942
|Дрожжановский район
|Село
|Убей
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Убейский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|943
|Дрожжановский район
|Село
|Хорновар-Шигали
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хорновар-Шигалинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза П.С. Юхвитова» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|944
|Дрожжановский район
|Село
|Хорновар-Шигали
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Хорновар-Шигалинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|945
|Дрожжановский район
|Деревня
|Чувашская Бездна
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Чувашско-Безднинская начальная школа- детский сад» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|946
|Дрожжановский район
|Село
|Чувашская Бездна
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Чувашско-Безднинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|947
|Дрожжановский район
|Село
|Чувашское Дрожжаное
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чувашско-Дрожжановская средняя общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|948
|Дрожжановский район
|Село
|Чувашское Дрожжаное
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Чувашско-Дрожжановский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|949
|Дрожжановский район
|Село
|Шланга
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шланговская средняя общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|950
|Дрожжановский район
|Село
|Шланга
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Дрожжановская центральная районная больница" Шланговский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|951
|Елабужский район
|Село
|Альметьево
|Исполнительный комитет Альметьевского сельского поселения
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|952
|Елабужский район
|Село
|Бехтерево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бехтеревская средняя общеобразовательная школа» Елабужского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|953
|Елабужский район
|Село
|Бехтерево
|Исполнительный комитет Бехтеревского сельского поселения
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|954
|Елабужский район
|Село
|Бехтерево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Елабужская центральная районная больница" Бехтеревский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|955
|Елабужский район
|Село
|Большие Армалы
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Елабужская центральная районная больница" Армалинский модульный ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|956
|Елабужский район
|Город
|Елабуга
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» Елабужского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|957
|Елабужский район
|Город
|Елабуга
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» Елабужского муниципального района РТ
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|958
|Елабужский район
|Город
|Елабуга
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|959
|Елабужский район
|Город
|Елабуга
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елабужская школа №7 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|960
|Елабужский район
|Город
|Елабуга
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Елабужский политехнический колледж"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|961
|Елабужский район
|Город
|Елабуга
|Отдельный пост пожарно-спасательной части №75 Федеральное государственное казенное учреждение "15 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|962
|Елабужский район
|Город
|Елабуга
|Совет Елабужского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|963
|Елабужский район
|Город
|Елабуга
|Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Елабужского муниципального район Республики Татарстан
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|964
|Елабужский район
|Город
|Елабуга
|Отделение лицензионно-разрешительной работы (по Нижнекамскому, Елабужскому, Заинскому, Менделеевскому, Агрызскому, Мамадышскому и Сармановскому районам) г. Нижнекамск Управления Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|965
|Елабужский район
|Город
|Елабуга
|Отдел вневедомственной охраны по Елабужскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|966
|Елабужский район
|Село
|Морты
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мортовская основная общеобразовательная школа» Елабужского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|967
|Елабужский район
|Село
|Морты
|Отдельный пост села Старое Байсарово Набережночелнинского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|968
|Елабужский район
|Село
|Морты
|Исполнительный комитет МоРеспублика Татарстановского сельского поселения
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|969
|Елабужский район
|Деревня
|Старая Мурзиха
|Исполнительный комитет Мурзихинского сельского поселения
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|970
|Елабужский район
|Деревня
|Старая Мурзиха
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Елабужская центральная районная больница" Мурзихинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|971
|Елабужский район
|Село
|Старый Юраш
|Исполнительный комитет Уразлинское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|972
|Елабужский район
|Село
|Старый Юраш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Елабужская центральная районная больница" Старо-Юрашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|973
|Елабужский район
|Село
|Танайка
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Танаевская средняя общеобразовательная школа» Елабужского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|974
|Елабужский район
|Село
|Танайка
|Исполнительный комитет Танайского сельского поселения
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|975
|Елабужский район
|Село
|Танайка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Елабужская центральная районная больница" Танаевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|976
|Елабужский район
|Село
|Тарловка
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 11» Елабужского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|977
|Елабужский район
|Село
|Тарловка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Елабужская центральная районная больница" Тарловский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|978
|Заинский район
|Село
|Аксарино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Аксаринская основная общеобразовательная школа" Заинского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|979
|Заинский район
|Село
|Аксарино
|Исполнительный комитет Аксаринского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|6,000
|ПАО "Таттелеком"
|980
|Заинский район
|Село
|Аксарино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Аксаринский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|981
|Заинский район
|Село
|Александровская Слобода
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Александро-Слободская основная общеобразовательная школа" Заинского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|982
|Заинский район
|Село
|Александровская Слобода
|Исполнительный комитет Александро-Слободское сельского поселения Заинского муниципального района
|Медь
|1,500
|ПАО "Таттелеком"
|983
|Заинский район
|Село
|Александровская Слобода
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Александро-Слободской ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|984
|Заинский район
|Деревня
|Ахметьево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Ахметьевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|985
|Заинский район
|Село
|Бегишево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бегишевская средняя общеобразовательная школа имени Мансура Хасановича Хасанова» Заинского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|986
|Заинский район
|Село
|Бегишево
|Исполнительный комитет Бегишевского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|1,500
|ПАО "Таттелеком"
|987
|Заинский район
|Село
|Бура-Кирта
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Бура-Киртинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|988
|Заинский район
|Село
|Верхние Пинячи
|Исполнительный комитет Верхнепинячинского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|1,500
|ПАО "Таттелеком"
|989
|Заинский район
|Село
|Верхние Пинячи
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Верхнепинячинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|990
|Заинский район
|Село
|Верхний Налим
|Исполнительный комитет Верхненалимское сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|991
|Заинский район
|Село
|Верхний Налим
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Верхненалимский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|992
|Заинский район
|Село
|Дурт-Мунча
|Исполнительный комитет Дуртмунчинское сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|1,500
|ПАО "Таттелеком"
|993
|Заинский район
|Село
|Дурт-Мунча
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Дурт-Мунчинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|994
|Заинский район
|Город
|Заинск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Татарская гимназия имени Р.Ш. Фардиева" Заинского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|995
|Заинский район
|Город
|Заинск
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Заинская школа №9 для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|996
|Заинский район
|Город
|Заинск
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Заинский политехнический колледж»
|Медь
|50,000
|ПАО "Таттелеком"
|997
|Заинский район
|Город
|Заинск
|Отдельный пост села Баюково Нижнекамского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|998
|Заинский район
|Город
|Заинск
|Исполнительный комитет города Заинска Заинского муниципального района
|Медь
|6,000
|ПАО "Таттелеком"
|999
|Заинский район
|Город
|Заинск
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №3
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|1000
|Заинский район
|Город
|Заинск
|Отдел вневедомственной охраны по Заинскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1001
|Заинский район
|Село
|Зычебаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Зычебашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1002
|Заинский район
|Деревня
|Кабан-Бастрык
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Кабан-Бастрыкский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1003
|Заинский район
|Село
|Кадырово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кадыровская средняя общеобразовательная школа" Заинского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1004
|Заинский район
|Село
|Кадырово
|Исполнительный комитет Кадыровское сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|1,500
|ПАО "Таттелеком"
|1005
|Заинский район
|Село
|Кадырово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Кадыровский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1006
|Заинский район
|Деревня
|Канаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Канашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1007
|Заинский район
|Село
|Керекес
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Керекеский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1008
|Заинский район
|Село
|Куш-Елга
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Куш-Елгинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1009
|Заинский район
|Село
|Налим
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Налимский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1010
|Заинский район
|Село
|Нижнее Бишево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнебишевская средняя общеобразовательная школа" Заинского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1011
|Заинский район
|Село
|Нижнее Бишево
|Отдельный пост села Нижнее Бишево Нижнекамского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1012
|Заинский район
|Село
|Нижнее Бишево
|Исполнительный комитет Нижнебишевское сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|1,500
|ПАО "Таттелеком"
|1013
|Заинский район
|Село
|Нижнее Бишево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Нижне-Бишевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1014
|Заинский район
|Село
|Новоспасск
|Исполнительный комитет Новоспасского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|1015
|Заинский район
|Село
|Новоспасск
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Новоспасский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1016
|Заинский район
|Село
|Поповка
|Исполнительный комитет Поповское сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1017
|Заинский район
|Село
|Поповка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Поповский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1018
|Заинский район
|Село
|Поручиково
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Поручиковская основная общеобразовательная школа" Заинского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1019
|Заинский район
|Село
|Поручиково
|Исполнительный комитет Поручиковское сельского поселения Заинского муниципального района
|Медь
|4,000
|ПАО "Таттелеком"
|1020
|Заинский район
|Село
|Поручиково
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Поручиковский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1021
|Заинский район
|Село
|Пуст-Ашит
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Пусташитский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1022
|Заинский район
|Село
|Сарапала
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Сарапалинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1023
|Заинский район
|Село
|Сарсаз-Багряж
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сарсаз-Багряжская основная общеобразовательная школа" Заинского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1024
|Заинский район
|Село
|Сарсаз-Багряж
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Сарсаз-Багряжский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1025
|Заинский район
|Село
|Светлое Озеро
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Светлоозерская основная общеобразовательная школа» Заинского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1026
|Заинский район
|Село
|Светлое Озеро
|Исполнительный комитет Светлоозерского сельского поселения Заинского муниципального района
|Медь
|4,000
|ПАО "Таттелеком"
|1027
|Заинский район
|Село
|Светлое Озеро
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Светло-Озерский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1028
|Заинский район
|Село
|Средний Багряж
|Исполнительный комитет Багряжского сельского поселения Заинского муниципального района
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|1029
|Заинский район
|Село
|Средний Багряж
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Среднебагряжский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1030
|Заинский район
|Деревня
|Суык-Чишма
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Суык-Чишминский
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1031
|Заинский район
|Село
|Чубуклы
|Исполнительный комитет Чубуклинского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарста
|Медь
|4,000
|ПАО "Таттелеком"
|1032
|Заинский район
|Село
|Чубуклы
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Чубуклинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1033
|Заинский район
|Село
|Шикмамаево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Заинская центральная районная больница" Шикмамаевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1034
|Зеленодольский район
|Село
|Бакрче
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Зеленодольская центральная районная больница" Бакрчинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1035
|Зеленодольский район
|Село
|Большие Кургузи
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Зеленодольская центральная районная больница" Больше-Кургузинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1036
|Зеленодольский район
|Село
|Большие Яки
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Зеленодольская центральная районная больница" Больше-Якинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1037
|Зеленодольский район
|Село
|Большое Ходяшево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Зеленодольская центральная районная больница" Больше-Ходяшевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1038
|Зеленодольский район
|Село
|Большой Кульбаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Зеленодольская центральная районная больница" Больше-Кульбашинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1039
|Зеленодольский район
|Поселок городского типа
|Васильево
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Васильевская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Николая Волостнова»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1040
|Зеленодольский район
|Поселок городского типа
|Васильево
|Пожарно-спасательная часть №153 Федеральное государственное казенное учреждение "8 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1041
|Зеленодольский район
|Город
|Зеленодольск
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Зеленодольский механический колледж"
|Медь
|50,000
|ПАО "Таттелеком"
|1042
|Зеленодольский район
|Город
|Зеленодольск
|Пожарно-спасательная часть №52 Федеральное государственное казенное учреждение "8 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан";
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1043
|Зеленодольский район
|Город
|Зеленодольск
|Отдельный пост пожарно-спасательной часть №34 Федеральное государственное казенное учреждение"8 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1044
|Зеленодольский район
|Город
|Зеленодольск
|Пожарно-спасательная часть №34 Федеральное государственное казенное учреждение "8 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1045
|Зеленодольский район
|Город
|Зеленодольск
|Отдел вневедомственной охраны по Зеленодольскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1046
|Зеленодольский район
|Город
|Зеленодольск
|Отделение лицензионно-разрешительной работы (по Зеленодольскому, Буинскому, Тетюшскому, Верхнеуслонскому, Кайбицкому, Дрожжановскому, Апастовскому, Камско-Устьинскому и Высокогорскому районам) г. Зеленодольск
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|1047
|Зеленодольский район
|Поселок
|Красно-Октябрьское лесничество
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Зеленодольская центральная районная больница" Краснооктябрьский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1048
|Зеленодольский район
|Поселок
|Местечко Раифа
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Зеленодольская центральная районная больница" Раифский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1049
|Зеленодольский район
|Село
|Мизиново
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Зеленодольская центральная районная больница" Мизиновский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1050
|Зеленодольский район
|Поселок городского типа
|Нижние Вязовые
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижневязовская начальная общеобразовательная школа Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1051
|Зеленодольский район
|Поселок
|Садовый
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Зеленодольская центральная районная больница" Садовый ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1052
|Кайбицкий район
|Село
|Большие Кайбицы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большекайбицкая средняя общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1053
|Кайбицкий район
|Село
|Большие Кайбицы
|Исполнительный комитет Большекайбицкого сельского поселения Кайбицкого муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1054
|Кайбицкий район
|Село
|Большие Кайбицы
|Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1055
|Кайбицкий район
|Село
|Большие Кайбицы
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №9
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|1056
|Кайбицкий район
|Деревня
|Мурза Берлибаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Кайбицкая центральная районная больница" Мурза Берлибашский фельдшерско-акушерский пункт
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1057
|Камско-Устьинский район
|Деревня
|Азимово-Курлебаш
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Азимово-Курлебашская начальная школа-детский сад" Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1058
|Камско-Устьинский район
|Деревня
|Азимово-Курлебаш
|Исполнительный комитет Варваринского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1059
|Камско-Устьинский район
|Деревня
|Азимово-Курлебаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Азимово Курлебаш
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1060
|Камско-Устьинский район
|Село
|Балтачево
|Исполнительный комитет Балтачевского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1061
|Камско-Устьинский район
|Село
|Балтачево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Балтачево
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1062
|Камско-Устьинский район
|Село
|Большая Янгасала
|Исполнительный комитет Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1063
|Камско-Устьинский район
|Село
|Большая Янгасала
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Большая Янгасала
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1064
|Камско-Устьинский район
|Село
|Большие Кляри
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большекляринская средняя общеобразовательная школа» Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1065
|Камско-Устьинский район
|Село
|Большие Кляри
|Исполнительный комитет Большекляринского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1066
|Камско-Устьинский район
|Село
|Большие Салтыки
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большесалтыковская начальная общеобразовательная школа» Большесалтыковского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1067
|Камско-Устьинский район
|Село
|Большие Салтыки
|Исполнительный комитет Большесалтыковского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1068
|Камско-Устьинский район
|Село
|Большие Салтыки
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Большие Салтыки
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1069
|Камско-Устьинский район
|Деревня
|Ишимово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Ишимово
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1070
|Камско-Устьинский район
|Поселок городского типа
|Камское Устье
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Камско-Устьинская татарская средняя общеобразовательная школа" Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1071
|Камско-Устьинский район
|Поселок городского типа
|Камское Устье
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Камскоустьинская средняя общеобразовательная школа» Камско-Устьинского муниципального района РТ
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1072
|Камско-Устьинский район
|Поселок городского типа
|Камское Устье
|Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1073
|Камско-Устьинский район
|Поселок городского типа
|Камское Устье
|Исполнительный комитет Пгт.Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1074
|Камско-Устьинский район
|Поселок городского типа
|Камское Устье
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №6
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|1075
|Камско-Устьинский район
|Село
|Кирельское
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кирельская основная общеобразовательная школа» Кирельского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района РТ
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1076
|Камско-Устьинский район
|Село
|Кирельское
|Исполнительный комитет Кирельского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1077
|Камско-Устьинский район
|Село
|Кирельское
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Кирельское
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1078
|Камско-Устьинский район
|Село
|Клянчеево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Клянчеевская основная общеобразовательная школа» Клянчеевского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района РТ
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1079
|Камско-Устьинский район
|Село
|Клянчеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Клянчеево
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1080
|Камско-Устьинский район
|Село
|Красновидово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красновидовская основная общеобразовательная школа" Красновидовского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1081
|Камско-Устьинский район
|Село
|Красновидово
|Исполнительный комитет Красновидовского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1082
|Камско-Устьинский район
|Село
|Красновидово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Красновидово
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1083
|Камско-Устьинский район
|Поселок городского типа
|Куйбышевский Затон
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Затонская средняя общеобразовательная школа имени В.П. Муравьева» Камско-Устьинского муниципального района РТ
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1084
|Камско-Устьинский район
|Поселок городского типа
|Куйбышевский затон
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Камско-Устьинская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Чиркова Михаила Алексеевича"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1085
|Камско-Устьинский район
|Поселок городского типа
|Куйбышевский Затон
|Исполнительный комитет пгт. Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1086
|Камско-Устьинский район
|Поселок городского типа
|Куйбышевский Затон
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница Куйбышевско-Затонский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1087
|Камско-Устьинский район
|Деревня
|Лабышка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Лабышка
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1088
|Камско-Устьинский район
|Деревня
|Малые Кляри
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Малые Кляри
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1089
|Камско-Устьинский район
|Село
|Малые Салтыки
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Малые Салтыки
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1090
|Камско-Устьинский район
|Поселок
|Осинники
|Исполнительный комитет Осинниковского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1091
|Камско-Устьинский район
|Поселок
|Осинники
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Осинники
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1092
|Камско-Устьинский район
|Село
|Старое Барышево
|Исполнительный комитет Старобарышевского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1093
|Камско-Устьинский район
|Село
|Старое Барышево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Старое Барышево
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1094
|Камско-Устьинский район
|Село
|Старое Казеево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старо-Казеевская средняя общеобразовательная школа» Камско-Устьинского муниципального района РТ
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1095
|Камско-Устьинский район
|Село
|Старое Казеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Старое Казеево
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1096
|Камско-Устьинский район
|Село
|Сюкеево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сюкеевская средняя общеобразовательная школа»Сюкеевского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1097
|Камско-Устьинский район
|Село
|Сюкеево
|Отдельный пост село Сюкеево Апастовского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республика Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|БШПД
|0,512
|МТС
|1098
|Камско-Устьинский район
|Село
|Сюкеево
|Исполнительный комитет Сюкеевского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1099
|Камско-Устьинский район
|Поселок городского типа
|Тенишево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рудницкая средняя общеобразовательная школа» п.г.т. Тенишево Камско-Устьинского муниципального района РТ
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1100
|Камско-Устьинский район
|Поселок городского типа
|Тенишево
|Исполнительный комитет п.г.т. Тенишево Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1101
|Камско-Устьинский район
|Поселок городского типа
|Тенишево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Тенишево
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1102
|Камско-Устьинский район
|Село
|Теньки
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Теньковская средняя общеобразовательная школа» Теньковского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района РТ
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1103
|Камско-Устьинский район
|Село
|Теньки
|Отдельный пост селоТеньки Апастовского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1104
|Камско-Устьинский район
|Село
|Теньки
|Исполнительный комитет Теньковского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1105
|Камско-Устьинский район
|Деревня
|Шапкино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Устьинская центральная районная" больница ФАП Шапкино
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1106
|Кукморский район
|Деревня
|Аш-Бузи
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Аш-Бузинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1107
|Кукморский район
|Деревня
|Верхний Арбаш
|Уркушский сельский исполнительный комитет
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1108
|Кукморский район
|Деревня
|Верхний Арбаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Уркушский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1109
|Кукморский район
|Село
|Верхняя Шунь
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Верхне-Шуньский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1110
|Кукморский район
|Село
|Каркаусь
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Каркаусский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1111
|Кукморский район
|Город
|Кукмор
|Совет города Кукмор Кукморского муниципального района
|БШПД
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1112
|Кукморский район
|Город
|Кукмор
|Исполнительный комитет города Кукмор Кукморского муниципального района
|БШПД
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1113
|Кукморский район
|Поселок городского типа
|Кукмор
|Отдел вневедомственной охраны по Кукморскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1114
|Кукморский район
|Поселок городского типа
|Кукмор
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №6
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|1115
|Кукморский район
|Поселок городского типа
|Кукмор
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" ФАП "ФАТЫМА"
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1116
|Кукморский район
|Поселок городского типа
|Кукмор
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Кукморский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1117
|Кукморский район
|Село
|Маскара
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1118
|Кукморский район
|Село
|Маскара
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Маскаринский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1119
|Кукморский район
|Село
|Ошторма Юмья
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Ошторма-Юмьинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1120
|Кукморский район
|Село
|Починок Кучук
|Починок-Кучуковский сельский исполнительный комитет
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1121
|Кукморский район
|Село
|Починок Кучук
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Починок-Кучуковский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1122
|Кукморский район
|Деревня
|Старая Юмья
|Ошторма-Юмьинский сельский исполнительный комитет
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1123
|Кукморский район
|Село
|Ташлы-Елга
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Ташлы-Елгинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1124
|Кукморский район
|Село
|Туембаш
|Исполнительный комитет Туембашского сельского поселения
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1125
|Кукморский район
|Село
|Туембаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Туембашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1126
|Кукморский район
|Село
|Чишма-Баш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Чишмабашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1127
|Кукморский район
|Село
|Яныль
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Кукморский аграрный колледж"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|1128
|Кукморский район
|Село
|Яныль
|Государственное автономное учреждение здравоохранения Кукморская центральная районная больница" Яныльский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1129
|Лаишевский район
|Село
|Емельяново
|Государственое автономное учреждение здравоохранения "Лаишевская центральная районная больница" Емельяновский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1130
|Лаишевский район
|Город
|Лаишево
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1131
|Лаишевский район
|Город
|Лаишево
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Лаишевский технико-экономический техникум"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|1132
|Лаишевский район
|Город
|Лаишево
|Исполком города Лаишево Лаишевского муниципального района РТ
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|1133
|Лаишевский район
|Город
|Лаишево
|Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|1134
|Лаишевский район
|Город
|Лаишево
|Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|1135
|Лаишевский район
|Город
|Лаишево
|Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района
|Медь
|1,000
|ПАО "Таттелеком"
|1136
|Лаишевский район
|Город
|Лаишево
|Отдел вневедомственной охраны по Лаишевскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1137
|Лаишевский район
|Город
|Лаишево
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №2
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|1138
|Лениногорский район
|Село
|Верхние Чершилы
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Верхне-Чершилинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1139
|Лениногорский район
|Село
|Зай-Каратай
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Зай-Каратаевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1140
|Лениногорский район
|Село
|Ивановка
|Исполнительный комитет Муниципального образования "Ивановское сельское поселение" Лениногорского муниципального района
|Медь
|3,000
|ПАО "Таттелеком"
|1141
|Лениногорский район
|Село
|Ивановка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Ивановский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1142
|Лениногорский район
|Деревня
|Карагай
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Карагайский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1143
|Лениногорский район
|Село
|Куакбаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Куакбашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1144
|Лениногорский район
|Город
|Лениногорск
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лениногорская школа № 14 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1145
|Лениногорский район
|Город
|Лениногорск
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Лениногорский политехнический колледж»
|Медь
|50,000
|ПАО "Таттелеком"
|1146
|Лениногорский район
|Город
|Лениногорск
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»
|Медь
|50,000
|ПАО "Таттелеком"
|1147
|Лениногорский район
|Город
|Лениногорск
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Лениногорский нефтяной техникум"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|1148
|Лениногорский район
|Город
|Лениногорск
|Исполнительный комитет г. Лениногорска
|Медь
|3,000
|ПАО "Таттелеком"
|1149
|Лениногорский район
|Город
|Лениногорск
|Отделение лицензионно-разрешительной работы (по Альметьевскому, Бугульминскому, Лениногорскому, Азнакаевскому, Бавлинскому, Черемшанскому и Ютазинскому районам) г. Альметьевск Управления Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|1150
|Лениногорский район
|Город
|Лениногорск
|Отдел вневедомственной охраны по Лениногорскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1151
|Лениногорский район
|Село
|Мукмин-Каратай
|Исполнительный комитет Муниципального образования "Мукмин-Каратайскго сельского поселения" Лениногорского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|3,000
|ПАО "Таттелеком"
|1152
|Лениногорский район
|Село
|Мукмин-Каратай
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Мало-Каратаевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1153
|Лениногорский район
|Село
|Новый Иштеряк
|Исполнительный комитет Большебуртасского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|3,000
|ПАО "Таттелеком"
|1154
|Лениногорский район
|Село
|Новый Иштеряк
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Ново-Иштерякский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1155
|Лениногорский район
|Село
|Сугушла
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Сугушлинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1156
|Лениногорский район
|Село
|Туктарово-Урдала
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Урдалинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1157
|Лениногорский район
|Село
|Федотовка
|Отдельный пост села Федотовка Альметьевского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1158
|Лениногорский район
|Село
|Федотовка
|Исполнительный комитет Муниципального образования "Федотовского сельского поселения" Лениногорского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|3,000
|ПАО "Таттелеком"
|1159
|Лениногорский район
|Село
|Федотовка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Федотовский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1160
|Лениногорский район
|Деревня
|Ялтау
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная районная больница" Ялтауский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1161
|Мамадышский район
|Село
|Албай
|Исполнительный комитет Албайское сельское поселение
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1162
|Мамадышский район
|Село
|Албай
|Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Албайский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1163
|Мамадышский район
|Деревня
|Большая Шия
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большешиинская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1164
|Мамадышский район
|Село
|Большая Шия
|Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Большешиинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1165
|Мамадышский район
|Село
|Верхний Берсут
|Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Верхнеберсутский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1166
|Мамадышский район
|Село
|Верхняя Ошма
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнеошминская основная общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1167
|Мамадышский район
|Село
|Верхняя Ошма
|Исполнительный комитет Верхнеошминское сельское поселение
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1168
|Мамадышский район
|Село
|Верхняя Ошма
|Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Верхнеошминский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1169
|Мамадышский район
|Село
|Верхняя Сунь
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнесуньская основная общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1170
|Мамадышский район
|Село
|Верхняя Сунь
|Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Верхнесуньский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1171
|Мамадышский район
|Село
|Владимирово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Владимировский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1172
|Мамадышский район
|Село
|Дигитли
|Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Дигитлинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1173
|Мамадышский район
|Поселок
|Зверосовхоз
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зверосовхозская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1174
|Мамадышский район
|Поселок
|Зверосовхоза
|Исполнительный комитет Урманчеевское сельское поселение
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1175
|Мамадышский район
|Село
|Катмыш
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Катмышская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1176
|Мамадышский район
|Село
|Катмыш
|Исполнительный комитет Катмышское сельское поселение
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1177
|Мамадышский район
|Село
|Катмыш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Катмышский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1178
|Мамадышский район
|Село
|Малая Сунь
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малосуньская основная общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1179
|Мамадышский район
|Село
|Малая Сунь
|Исполнительный комитет Суньское сельское поселение
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1180
|Мамадышский район
|Село
|Малые Кирмени
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малокирменская оcновная общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1181
|Мамадышский район
|Село
|Малые Кирмени
|Исполнительный комитет Малокирменское сельское поселение
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1182
|Мамадышский район
|Село
|Малые Кирмени
|Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Малокирменский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1183
|Мамадышский район
|Город
|Мамадыш
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Cредняя общеобразовательная школа №1 г.Мамадыш» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1184
|Мамадышский район
|Город
|Мамадыш
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 г. Мамадыш" Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1185
|Мамадышский район
|Город
|Мамадыш
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мамадышская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1186
|Мамадышский район
|Город
|Мамадыш
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №4
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|1187
|Мамадышский район
|Город
|Мамадыш
|Отдел вневедомственной охраны по Мамадышскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1188
|Мамадышский район
|Деревня
|Нижние Яки
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнеякинская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1189
|Мамадышский район
|Село
|Нижние Яки
|Исполнительный комитет Якинское сельское поселение
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1190
|Мамадышский район
|Село
|Нижние Яки
|Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Нижнеякинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1191
|Мамадышский район
|Поселок
|Совхоза "Мамадышский"
|Исполнительный комитет Красногорское сельское поселение
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1192
|Мамадышский район
|Деревня
|Средняя Сунь
|Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Среднесуньский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1193
|Мамадышский район
|Деревня
|Старая Чабья
|Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Старочабьинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1194
|Мамадышский район
|Село
|Тавели
|Исполнительный комитет Тавельское сельское поселение
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1195
|Мамадышский район
|Село
|Тавели
|Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Тавельский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1196
|Мамадышский район
|Село
|Уразбахтино
|Исполнительный комитет Уразбахтинское сельское поселение
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1197
|Мамадышский район
|Село
|Уразбахтино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения " Мамадышская центральная районная больница" Уразбахтинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1198
|Мамадышский район
|Село
|Шадчи
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шадчинская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1199
|Мамадышский район
|Село
|Шадчи
|Отдельный пост села Новые Шаши Сабинского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1200
|Мамадышский район
|Село
|Шадчи
|Исполнительный комитет Шадчинское сельское поселение
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1201
|Менделеевский район
|Деревня
|Абалач
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Абалачевская средняя общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1202
|Менделеевский район
|Деревня
|Абалачи
|Исполнительный комитет Абалачевского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1203
|Менделеевский район
|Деревня
|Абалачи
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Абалачинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1204
|Менделеевский район
|Деревня
|Абалачи
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Тогаевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1205
|Менделеевский район
|Деревня
|Актазики
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Актазинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1206
|Менделеевский район
|Село
|Бизяки
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бизякинская средняя общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1207
|Менделеевский район
|Село
|Бизяки
|Исполнительный комитет Бизякинского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республика Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1208
|Менделеевский район
|Село
|Бизяки
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Бизякинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1209
|Менделеевский район
|Деревня
|Брюшли
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Брюшлинская основная общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1210
|Менделеевский район
|Деревня
|Брюшли
|Исполнительный комитет Брюшлинского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1211
|Менделеевский район
|Деревня
|Брюшли
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Брюшлинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1212
|Менделеевский район
|Деревня
|Енабердино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Енабердинская средняя общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1213
|Менделеевский район
|Деревня
|Енабердино
|Исполнительный комитет Енабердинского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1214
|Менделеевский район
|Деревня
|Енабердино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Кураковский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1215
|Менделеевский район
|Деревня
|Енабердино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Енабердинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1216
|Менделеевский район
|Село
|Ижевка
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ижевская средняя общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1217
|Менделеевский район
|Село
|Ижевка
|Отдельный пост селоКостенеево Набережночелнинского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республика Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|БШПД
|0,512
|МТС
|1218
|Менделеевский район
|Село
|Ижевка
|Исполнительный комитет Ижевского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1219
|Менделеевский район
|Село
|Ижевка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Ижевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1220
|Менделеевский район
|Село
|Ильнеть
|муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ильнетская средняя общеобразовательная школа имени Микая (Герасимова М.С.)" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1221
|Менделеевский район
|Село
|Ильнеть
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Ильнетский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1222
|Менделеевский район
|Село
|Камаево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Камаевская основная общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1223
|Менделеевский район
|Село
|Камаево
|Исполнительный комитет Камаевского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1224
|Менделеевский район
|Село
|Камаево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Камаевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1225
|Менделеевский район
|Город
|Менделевск
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Менделеевская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1226
|Менделеевский район
|Город
|Менделеевск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1227
|Менделеевский район
|Город
|Менделеевск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1228
|Менделеевский район
|Город
|Менделеевск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1229
|Менделеевский район
|Город
|Менделеевск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1230
|Менделеевский район
|Город
|Менделеевск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1231
|Менделеевский район
|Город
|Менделеевск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1232
|Менделеевский район
|Город
|Менделеевск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района при Федеральном казенном учреждении-10 Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1233
|Менделеевский район
|Город
|Менделеевск
|Отдел вневедомственной охраны по Менделеевскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1234
|Менделеевский район
|Город
|Менделеевск
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №2
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|1235
|Менделеевский район
|Село
|Монашево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Монашевская средняя общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1236
|Менделеевский район
|Село
|Монашево
|Исполнительный комитет Монашевского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1237
|Менделеевский район
|Село
|Монашево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Монашевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1238
|Менделеевский район
|Деревня
|Мунайка
|Исполнительный комитет Мунайкинского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1239
|Менделеевский район
|Деревня
|Мунайка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Мунайкинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1240
|Менделеевский район
|Село
|Новый Кокшан
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Кокшанский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1241
|Менделеевский район
|Село
|Псеево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Псеевская средняя общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1242
|Менделеевский район
|Деревня
|Псеево
|Исполнительный комитет Псеевского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1243
|Менделеевский район
|Деревня
|Псеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Псеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1244
|Менделеевский район
|Село
|Старое Гришкино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старо-Гришкинская основная общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1245
|Менделеевский район
|Село
|Старое Гришкино
|Исполнительный комитет Старогришкинского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1246
|Менделеевский район
|Село
|Старое Гришкино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Старо-Гришкинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1247
|Менделеевский район
|Село
|Татарские Челны
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тат.Челнинская основная общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1248
|Менделеевский район
|Село
|Татарские Челны
|Исполнительный комитет Татарско-Челнинского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1249
|Менделеевский район
|Село
|Татарские Челны
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Татарско-Челнинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1250
|Менделеевский район
|Село
|Тихоново
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тихоновская средняя общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1251
|Менделеевский район
|Село
|Тихоново
|Исполнительный комитет Тихоновского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1252
|Менделеевский район
|Село
|Тихоново
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Тихоновский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1253
|Менделеевский район
|Село
|Тураево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тураевская средняя общеобразовательная школа" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1254
|Менделеевский район
|Село
|Тураево
|Исполнительный комитет Тураевского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республика Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1255
|Менделеевский район
|Село
|Тураево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Менделеевская центральная районная больница" Тураевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1256
|Мензелинский район
|Город
|Мензелинск
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мензелинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1257
|Мензелинский район
|Город
|Мензелинск
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джалиля"
|Медь
|50,000
|ПАО "Таттелеком"
|1258
|Мензелинский район
|Город
|Мензелинск
|Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Мензелинский сельскохозяйственный техникум"
|Медь
|50,000
|ПАО "Таттелеком"
|1259
|Мензелинский район
|Город
|Мензелинск
|Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1260
|Мензелинский район
|Город
|Мензелинск
|Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1261
|Мензелинский район
|Город
|Мензелинск
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №7
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|1262
|Мензелинский район
|Город
|Мензелинск
|Отдел вневедомственной охраны по Мензелинскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1263
|Мензелинский район
|Село
|Старое Мазино
|Исполнительный комитет Старомазинского сельского поселения Мензелинского муниципального района
|Медь
|8,000
|ПАО "Таттелеком"
|1264
|Мензелинский район
|Село
|Старое Мазино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Мензелинская центральная районная больница" Старомазинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1265
|Мензелинский район
|Село
|Татарская Мушуга
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Мензелинская центральная районная больница" Татарскомушугинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1266
|Мензелинский район
|Деревня
|Ямаково
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Мензелинская центральная районная больница" Ямаковский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1267
|Муслюмовский район
|Деревня
|Амикеево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Амикеевская основная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района РТ
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1268
|Муслюмовский район
|Село
|Амикеево
|Исполнительный комитет Амикеевского сельского поселения
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1269
|Муслюмовский район
|Село
|Амикеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Амикеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1270
|Муслюмовский район
|Деревня
|Баланны
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Баланнинская основная общеобразовательная школа Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1271
|Муслюмовский район
|Село
|Баланны
|Исполнительный комитетт Баланнинское сельского поселения
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1272
|Муслюмовский район
|Село
|Баланны
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Балланнинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1273
|Муслюмовский район
|Деревня
|Баюково
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Баюковская основная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1274
|Муслюмовский район
|Село
|Баюково
|Отдельный пост села Старые Карамалы Нижнекамского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1275
|Муслюмовский район
|Село
|Баюково
|Исполнительный комитет Баюковского сельского поселения
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1276
|Муслюмовский район
|Село
|Баюково
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Баюковский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1277
|Муслюмовский район
|Деревня
|Большой Чекмак
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большечекмакская основная общеобразовательная школа" Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1278
|Муслюмовский район
|Село
|Большой Чекмак
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Больше-Чекмаковский
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1279
|Муслюмовский район
|Деревня
|Варяшбаш
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Варяшбашевская начальная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1280
|Муслюмовский район
|Село
|Варяш-Баш
|Исполнительный комитет Варяш Башского сельского поселения
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1281
|Муслюмовский район
|Село
|Варяш-Баш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Варяш-Башский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1282
|Муслюмовский район
|Деревня
|Дусай
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Дусаевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1283
|Муслюмовский район
|Поселок
|Игенче
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Игенчинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1284
|Муслюмовский район
|Деревня
|Кубяково
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кубяковская средняя общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1285
|Муслюмовский район
|Деревня
|Мари Буляр
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мари Булярская основная общеобразовательная школа" Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1286
|Муслюмовский район
|Село
|Мари-Буляр
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Мари-Булярский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1287
|Муслюмовский район
|Деревня
|Меллятамак
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Меллятамакская начальная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1288
|Муслюмовский район
|Село
|Мелля-Тамак
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Мелля-Тамакский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1289
|Муслюмовский район
|Деревня
|Митряево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Митряевская начальная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1290
|Муслюмовский район
|Село
|Митряево
|Исполнительный комитет Кирельского сельского поселения Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1291
|Муслюмовский район
|Село
|Митряево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Митреевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1292
|Муслюмовский район
|Село
|Михайловка
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Михайловская средняя общеобразовательная школа Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1293
|Муслюмовский район
|Село
|Михайловка
|Исполнительный комитет Михайловского сельского поселения
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1294
|Муслюмовский район
|Село
|Михайловка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Михайловский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1295
|Муслюмовский район
|Село
|Муслюмово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Муслюмовский лицей Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1296
|Муслюмовский район
|Село
|Муслюмово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Муслюмовская гимназия» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан (Школа-центр компетенции в электронном образовании)
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1297
|Муслюмовский район
|Село
|Муслюмово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Муслюмовская средняя общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1298
|Муслюмовский район
|Село
|Муслюмово
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №8
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|1299
|Муслюмовский район
|Деревня
|Нарат-Асты
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Нарат-Астинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1300
|Муслюмовский район
|Деревня
|Нижний Табын
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнетабынская основная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1301
|Муслюмовский район
|Село
|Нижний Табын
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнетабынская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1302
|Муслюмовский район
|Село
|Нижний Табын
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Нижне-Табынский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1303
|Муслюмовский район
|Деревня
|Новые Усы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоусинская основная общеобразовательная школа Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1304
|Муслюмовский район
|Село
|Новые Усы
|Исполнительный комитет Новоусинского сельского поселения
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1305
|Муслюмовский район
|Село
|Новые Усы
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Ново-Усинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1306
|Муслюмовский район
|Деревня
|Русский Шуган
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Русскошуганская основная общеобразовательная школа имени П.Днепрова Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1307
|Муслюмовский район
|Село
|Русский Шуган
|Исполнительный комитет Шугансокго сельского поселения
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1308
|Муслюмовский район
|Село
|Русский Шуган
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Рус-Шуганский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1309
|Муслюмовский район
|Деревня
|Салауз-Мухан
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Салауз-Муханская основная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района РТ
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1310
|Муслюмовский район
|Село
|Салауз-Мухан
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Салауз-Муханский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1311
|Муслюмовский район
|Деревня
|Тат.Буляр
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тат.Булярская средняя общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1312
|Муслюмовский район
|Деревня
|Тат.Шуран
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тат.Шуранская основная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татартстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1313
|Муслюмовский район
|Деревня
|Татарское Булярово
|Исполнительный комитет Исансуповское сельского поселения
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1314
|Муслюмовский район
|Деревня
|Татарское Булярово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Татарский Булярский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1315
|Муслюмовский район
|Деревня
|Таш-Елга
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Ташъелгинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1316
|Муслюмовский район
|Деревня
|Тогашево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Тогашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1317
|Муслюмовский район
|Деревня
|Тойгильдино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тойгильдинская основная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1318
|Муслюмовский район
|Село
|Тойгильдино
|Исполнительный комитет Тойгильдинского сельского поселения Муслюмовского муниципального района
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1319
|Муслюмовский район
|Село
|Тойгильдино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Муслюмовская центральная районная больница" Тойгельдинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1320
|Нижнекамский район
|Деревня
|Благодатная
|Исполнительный комитет Сосновского сельского поселения Нижнекамского муниципального района
|Медь
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|1321
|Нижнекамский район
|Деревня
|Благодатная
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Полянская районная больница" Благодатновский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1322
|Нижнекамский район
|Село
|Благодатное
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Благодатновская средняя общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1323
|Нижнекамский район
|Село
|Верхняя Уратьма
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнеуратьминская основная общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1324
|Нижнекамский район
|Село
|Верхняя Уратьма
|Исполнительный комитет Макаровское сельское поселение Нижнекамского муниицпального района
|Медь
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|1325
|Нижнекамский район
|Село
|Верхняя Уратьма
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Полянская районная больница" Верхне-Уратьминский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1326
|Нижнекамский район
|Село
|Елантово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елантовская основная общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района РТ
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1327
|Нижнекамский район
|Село
|Елантово
|Отдельный пост села Сухарево Нижнекамского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1328
|Нижнекамский район
|Село
|Елантово
|Исполнительный комитет Елантовского сельского поселения Нижнекамского муниципального района
|Медь
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|1329
|Нижнекамский район
|Село
|Елантово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Полянская районная больница" Елантовский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1330
|Нижнекамский район
|Село
|Каенлы
|Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение «Каенлинская средняя общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района РеспубликиТатарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1331
|Нижнекамский район
|Село
|Каенлы
|Исполнительный комитет Каенлинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района
|Медь
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|1332
|Нижнекамский район
|Село
|Каенлы
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Полянская районная больница" Каенлинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1333
|Нижнекамский район
|Поселок городского типа
|Камские Поляны
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1334
|Нижнекамский район
|Поселок городского типа
|Камские Поляны
|Исполнительный комитет муниципального образования "поселок городского типа Камские Поляны" Нижнекамского муниципального района
|Медь
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|1335
|Нижнекамский район
|Село
|Кармалы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кармалинская средняя общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1336
|Нижнекамский район
|Село
|Кармалы
|Исполнительный комитет Кармалинского сельского поселения
|Медь
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|1337
|Нижнекамский район
|Поселок
|Красный ключ
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноключинская средняя общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1338
|Нижнекамский район
|Село
|Кулмакса
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кулмаксинская основная общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1339
|Нижнекамский район
|Село
|Кулмакса
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Полянская районная больница" Кулмаксинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1340
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1341
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №35» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1342
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1343
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1344
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1345
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №14" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1346
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат №24» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1347
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №20» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1348
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1349
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов»Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1350
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1351
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов" имени Н.М. Максимова Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1352
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №22" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1353
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия-интернат №13» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1354
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №25» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1355
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 32" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1356
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия-интернат № 34» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1357
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнекамская школа №18 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1358
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Государственное бюджетное образовательное учреждение «Нижнекамская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1359
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнекамская школа №23 для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1360
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева"
|Медь
|50,000
|ПАО "Таттелеком"
|1361
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Нижнекамский педагогический колледж"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|1362
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Нижнекамский индустриальный техникум»
|Медь
|50,000
|ПАО "Таттелеком"
|1363
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Нижнекамский многопрофильный колледж"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|1364
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королёва"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|1365
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Нижнекамский агропромышленный колледж»
|Медь
|50,000
|ПАО "Таттелеком"
|1366
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|79 Пожарная часть по охране АО "Аммоний " Набережночелнинского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республика Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|БШПД
|0,512
|МТС
|1367
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Пожарно-спасательная часть №63 Федеральное государственное казенное учреждение "15 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан"
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1368
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Отдел вневедомственной охраны по Нижнекамскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1369
|Нижнекамский район
|Город
|Нижнекамск
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №6
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|1370
|Нижнекамский район
|Село
|Нижняя Уратьма
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Полянская районная больница" Нижне-Уратьминский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1371
|Нижнекамский район
|Поселок
|Поповка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Полянская районная больница" Поповский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1372
|Нижнекамский район
|Село
|Тетвель
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камско-Полянская районная больница" Тетвельский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1373
|Новошешминский район
|Село
|Акбуре
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Акбуринская основная общеобразовательная школа Новошешминского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1374
|Новошешминский район
|Село
|Акбуре
|Исполнительный комитет Акбуринского сельского поселения Новошешминского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1375
|Новошешминский район
|Село
|Акбуре
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Акбуринский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1376
|Новошешминский район
|Деревня
|Екатериновка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Екатерининский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1377
|Новошешминский район
|Село
|Ерыклы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зиреклинский лицей Новошешминского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1378
|Новошешминский район
|Село
|Ерыклы
|Отдельный пост села Кутлу-Букаш Чистопольского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1379
|Новошешминский район
|Село
|Ерыклы
|Исполнительный комитет Зиреклинского сельского поселения Новошешминского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1380
|Новошешминский район
|Поселок
|Красный Октябрь
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа» Новошешминского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1381
|Новошешминский район
|Село
|Новошешминск
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новошешминская средняя общеобразовательная школа Новошешминского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1382
|Новошешминский район
|Село
|Новошешминск
|Казенное учреждение "Контрольно-счетная палата Новошешминского муниципального района Республики Татарстан "
|БШПД
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|1383
|Новошешминский район
|Село
|Новошешминск
|Исполнительный комитет Новошешминского сельского поселения Новошешминского муниципального района
|БШПД
|5,000
|ПАО "Таттелеком"
|1384
|Новошешминский район
|Село
|Новошешминск
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №7
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|1385
|Новошешминский район
|Деревня
|Простые Челны
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Просто - Челнинская основная общеобразовательная школа Новошешминского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1386
|Новошешминский район
|Село
|Простые Челны
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Просто-челнинскийФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1387
|Новошешминский район
|Село
|Слобода Волчья
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Слобода Волчинская основная общеобразовательная школа Новошешминского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1388
|Новошешминский район
|Село
|Слобода Волчья
|Исполнительный комитет Буревестниковского сельского поселения Новошешминского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1389
|Новошешминский район
|Село
|Слобода Волчья
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Слобода ВольчинскийФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1390
|Новошешминский район
|Село
|Слобода Екатерининская
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Екатерининская основная общеобразовательная школа Новошешминского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1391
|Новошешминский район
|Село
|Слобода Екатерининская
|Исполнительный комитет Екатерининского сельского поселения Новошешминского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1392
|Новошешминский район
|Село
|Слобода Екатерининская
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Слобода Екатерининский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1393
|Новошешминский район
|Село
|Слобода Черемуховая
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черемуховская средняя общеобразовательная школа Новошешминского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1394
|Новошешминский район
|Село
|Слобода Черемуховая
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Слобода ЧеремуховскийФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1395
|Новошешминский район
|Село
|Слобода Черёмуховая
|Исполнительный комитет Черемуховского сельского поселения Новошешминского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1396
|Новошешминский район
|Поселок
|Совхоза "Красный Октябрь"
|Исполнительный комитет Краснооктябрьского сельского поселения Новошешминского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1397
|Новошешминский район
|Поселок
|совхоза Красный Октябрь
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Краснооктябрьский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1398
|Новошешминский район
|Деревня
|Сульче-Баш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Сульче-Башский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1399
|Новошешминский район
|Село
|Татарское Утяшкино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Утяшкинская основная общеобразовательная школа Новошешминского муниципального района Республикик Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1400
|Новошешминский район
|Село
|Татарское Утяшкино
|Исполнительный комитет Утяшкинского сельского поселения Новошешминского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1401
|Новошешминский район
|Село
|Татарское Утяшкино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Утяшкинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1402
|Новошешминский район
|Село
|Тубылгы Тау
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тубылгытауская основная общеобразовательная школа Новошешминского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1403
|Новошешминский район
|Село
|Тубылгы Тау
|Исполнительный комитет Тубылгытауского сельского поселения Новошешминского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1404
|Новошешминский район
|Село
|Тубылгы Тау
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Тубылгытауский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1405
|Новошешминский район
|Село
|Урганча
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Урганчинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1406
|Новошешминский район
|Село
|Шахмайкино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шахмайкинская средняя общеобразовательная школа Новошешминского района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1407
|Новошешминский район
|Село
|Шахмайкино
|Исполнительный комитет Шахмайкинского сельского поселения Новошешминского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1408
|Новошешминский район
|Село
|Шахмайкино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новошешминская центральная районная больница" Шахмайкинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1409
|Нурлатский район
|Село
|Андреевка
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Андреевская основная общеобразовательная школа " Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1410
|Нурлатский район
|Село
|Андреевка
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Андреевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1411
|Нурлатский район
|Село
|Биляр-Озеро
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Биляр-Озерская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1412
|Нурлатский район
|Село
|Биляр-Озеро
|Исполнительный комитет Биляр-Озерского сельского поселения
|Медь
|8,210
|ПАО "Таттелеком"
|1413
|Нурлатский район
|Село
|Биляр-Озеро
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Биляр-Озерский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1414
|Нурлатский район
|Село
|Бурметьево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бурметьевская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республика Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1415
|Нурлатский район
|Село
|Бурметьево
|Исполнительный комитет Бурметьевского сельского поселения
|Медь
|9,000
|ПАО "Таттелеком"
|1416
|Нурлатский район
|Село
|Бурметьево
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Бурметьевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1417
|Нурлатский район
|Поселок
|Бутаиха
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Бутаихинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1418
|Нурлатский район
|Село
|Егоркино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Егоркинская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1419
|Нурлатский район
|Село
|Егоркино
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Егоркинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1420
|Нурлатский район
|Село
|Елаур
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елаурская основная общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1421
|Нурлатский район
|Село
|Елаур
|Исполнительный комитет Елаурского сельского поселения
|Медь
|3,000
|ПАО "Таттелеком"
|1422
|Нурлатский район
|Село
|Елаур
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Елаурский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1423
|Нурлатский район
|Деревня
|Зузеево
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Зузеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1424
|Нурлатский район
|Деревня
|Караульная Гора
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Караульно- Горская основная общеобразовательная школа» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1425
|Нурлатский район
|Деревня
|Караульная Гора
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Кар-Горский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1426
|Нурлатский район
|Село
|Кичкальня
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кичкальнинская основная общеобразовательная школа» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1427
|Нурлатский район
|Село
|Кичкальня
|Отдельный пост села Чулпаново Нижнекамского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1428
|Нурлатский район
|Село
|Кичкальня
|Исполнительный комитет
Кичкальнинского сельского поселения
|Медь
|4,050
|ПАО "Таттелеком"
|1429
|Нурлатский район
|Село
|Кичкальня
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Кичкальнинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1430
|Нурлатский район
|Поселок
|Красномайский
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Красномайский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1431
|Нурлатский район
|Село
|Кульбаево Мараса
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кульбаево-Марасинская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1432
|Нурлатский район
|Село
|Кульбаево-Мараса
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Кульбаево-Марасинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1433
|Нурлатский район
|Село
|Курманаево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Курманаевская основная общеобразовательная школа» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1434
|Нурлатский район
|Село
|Курманаево
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Курманаевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1435
|Нурлатский район
|Село
|Мамыково
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мамыковская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1436
|Нурлатский район
|Село
|Мамыково
|Отдельный пост село Лашманка Нижнекамского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республика Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|БШПД
|0,512
|МТС
|1437
|Нурлатский район
|Село
|Мамыково
|Исполнительный комитет Мамыковского сельского поселения
|Медь
|7,000
|ПАО "Таттелеком"
|1438
|Нурлатский район
|Село
|Нижние Челны
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижне-Челнинская начальная общеобразовательная школа» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1439
|Нурлатский район
|Село
|Нижние Челны
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Нижнечелнинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1440
|Нурлатский район
|Село
|Новая Амзя
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Ново-Амзинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1441
|Нурлатский район
|Село
|Новая Тумба
|Исполнительный комитет Новотумбинского сельского поселения
|Медь
|8,000
|ПАО "Таттелеком"
|1442
|Нурлатский район
|Село
|Новая Тумба
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Ново-Тумбинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1443
|Нурлатский район
|Деревня
|Новое Альметьево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново-Альметьевская основная общеобразовательная школа» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1444
|Нурлатский район
|Село
|Новое Иглайкино
|МБОУ «Ново-Иглайкинская средняя общеобразовательная школа» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1445
|Нурлатский район
|Село
|Новое Иглайкино
|Исполнительный комитет Новоиглайкинского сельского поселения Нурлатского муниципального района
|Медь
|3,000
|ПАО "Таттелеком"
|1446
|Нурлатский район
|Село
|Новое Иглайкино
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Ново-Иглайкинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1447
|Нурлатский район
|Город
|Нурлат
|муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Cредняя общеобразовательная школа №3» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1448
|Нурлатский район
|Город
|Нурлат
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1449
|Нурлатский район
|Город
|Нурлат
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1450
|Нурлатский район
|Город
|Нурлат
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1451
|Нурлатский район
|Город
|Нурлат
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9" Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1452
|Нурлатский район
|Город
|Нурлат
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нурлатская гимназия им М.Е. Сергеева" Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1453
|Нурлатский район
|Город
|Нурлат
|Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №8 Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1454
|Нурлатский район
|Город
|Нурлат
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа №5» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1455
|Нурлатский район
|Город
|Нурлат
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа №6 Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1456
|Нурлатский район
|Город
|Нурлат
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нурлатская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1457
|Нурлатский район
|Город
|Нурлат
|Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Нурлатский аграрный техникум»
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|1458
|Нурлатский район
|Город
|Нурлат
|Отделение лицензионно-разрешительной работы (по Чистопольскому, Нурлатскому, Спасскому, Алексеевскому, Алькеевскому, Аксубаевскому и Новошешминскому районам) г.Чистополь Управления Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|1459
|Нурлатский район
|Город
|Нурлат
|Отдел вневедомственной охраны по Нурлатскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1460
|Нурлатский район
|Город
|Нурлат
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Верхненурлатский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1461
|Нурлатский район
|Город
|Нурлат
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Нижненурлатский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1462
|Нурлатский район
|Село
|Русское Богдашкино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Богдашкинская начальная общеобразовательная школа» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1463
|Нурлатский район
|Село
|Русское Богдашкино
|Исполнительный комитет Богдашкинсского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|8,000
|ПАО "Таттелеком"
|1464
|Нурлатский район
|Село
|Русское Богдашкино
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Богдашкинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1465
|Нурлатский район
|Деревня
|Салдакаево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Салдакаевская начальная общеобразовательная школа" Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1466
|Нурлатский район
|Деревня
|Салдакаево
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Салдакаевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1467
|Нурлатский район
|Село
|Селенгуши
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Селенгушская основная общеобразовательная школа " Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1468
|Нурлатский район
|Село
|Селенгуши
|Исполнительный комитет Селенгушского сельского поселения
|Медь
|4,000
|ПАО "Таттелеком"
|1469
|Нурлатский район
|Село
|Селенгуши
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Селенгушский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1470
|Нурлатский район
|Деревня
|Сосновка
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Сосновский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1471
|Нурлатский район
|Село
|Средняя Камышла
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Среднекамышлинская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1472
|Нурлатский район
|Село
|Средняя Камышла
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Среднекамышлинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1473
|Нурлатский район
|Деревня
|Старая Татарская Амзя
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Старо-Амзинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1474
|Нурлатский район
|Село
|Старые Челны
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старо-Челнинская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1475
|Нурлатский район
|Село
|Старые Челны
|Исполнительный комитет Старочелнинского сельского поселения
|Медь
|8,000
|ПАО "Таттелеком"
|1476
|Нурлатский район
|Село
|Степное Озеро
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Степноозерская основная общеобразовательная школа» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1477
|Нурлатский район
|Село
|Степное Озеро
|Исполнительный комитет Степноозерского сельского поселения
|Медь
|8,000
|ПАО "Таттелеком"
|1478
|Нурлатский район
|Село
|Степное Озеро
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Степно-Озерский
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1479
|Нурлатский район
|Село
|Тюрнясево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тюрнясевская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1480
|Нурлатский район
|Село
|Тюрнясево
|Исполнительный комитет Тюрнясевского сельского поселения
|Медь
|8,000
|ПАО "Таттелеком"
|1481
|Нурлатский район
|Село
|Тюрнясево
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Тюрнясевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1482
|Нурлатский район
|Село
|Тюрнясево
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Тюрсовхозский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1483
|Нурлатский район
|Село
|Фомкино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фомкинская средняя общеобразовательная школа» Нурлатского муниципального района Республика Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1484
|Нурлатский район
|Село
|Фомкино
|Исполнительный комитет Фомкинского сельского поселения
|Медь
|7,000
|ПАО "Таттелеком"
|1485
|Нурлатский район
|Село
|Фомкино
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Фомкинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1486
|Нурлатский район
|Село
|Чувашский Тимерлек
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тимерликовская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.А. Козлова Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1487
|Нурлатский район
|Село
|Чувашский Тимерлек
|Исполнительный комитет Тимерлекского сельского поселения Нурлатского муниципального района
|Медь
|8,000
|ПАО "Таттелеком"
|1488
|Нурлатский район
|Село
|Чувашский Тимерлек
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Тимерлековский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1489
|Нурлатский район
|Село
|Чулпаново
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чулпановская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1490
|Нурлатский район
|Село
|Чулпаново
|Отдельный пост село Чулпаново Нижнекамского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1491
|Нурлатский район
|Село
|Чулпаново
|Исполнительный комитет Чулпаноского сельского поселения
|Медь
|7,000
|ПАО "Таттелеком"
|1492
|Нурлатский район
|Село
|Якушкино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Якушкинская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1493
|Нурлатский район
|Село
|Якушкино
|Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница" Якушкинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1494
|Пестречинский район
|Село
|Богородское
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Богородская средняя общеобразовательная школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1495
|Пестречинский район
|Село
|Богородское
|Исполнительный комитет Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1496
|Пестречинский район
|Село
|Богородское
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Пестречинская центральная районная больница" Богородский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1497
|Пестречинский район
|Село
|Кибячи
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кибячинская основная общеобразовательная школа" Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1498
|Пестречинский район
|Село
|Кибячи
|Исполнительный комитет Кибячинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1499
|Пестречинский район
|Село
|Кибячи
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Пестречинская центральная районная больница" Кибячинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1500
|Пестречинский район
|Село
|Кобяково
|Исполнительный комитет Кобяковского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1501
|Пестречинский район
|Село
|Кобяково
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Пестречинская центральная районная больница" Кобяковский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1502
|Пестречинский район
|Село
|Конь
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «Конская основная общеобразовательная школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1503
|Пестречинский район
|Село
|Конь
|Исполнительный комитет Конского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1504
|Пестречинский район
|Село
|Конь
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Пестречинская центральная районная больница" Конский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1505
|Пестречинский район
|Село
|Кощаково
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кощаковская средняя общеобразовательная школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1506
|Пестречинский район
|Село
|Кощаково
|Исполнительный комитет Кощаковского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1507
|Пестречинский район
|Село
|Кряш - Серда
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кряш-Сердинская основная общеобразовательная школа" Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1508
|Пестречинский район
|Село
|Кряш-Серда
|Исполнительный комитет Кряш-Сердинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1509
|Пестречинский район
|Село
|Кряш-Серда
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Пестречинская центральная районная больница" Крящ Сердинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1510
|Пестречинский район
|Деревня
|Надеждино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Надеждинская основная общеобразовательная школа" Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1511
|Пестречинский район
|Деревня
|Надеждино
|Исполнительный комитет Надеждинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1512
|Пестречинский район
|Деревня
|Надеждино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Пестречинская центральная районная больница" Надеждинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1513
|Пестречинский район
|Село
|Отар-Дубровка
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Отар-Дубровская средняя общеобразовательная школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1514
|Пестречинский район
|Село
|Отар-Дубровка
|Исполнительный комитет Отар-Дубровского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1515
|Пестречинский район
|Село
|Отар-Дубровка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Пестречинская центральная районная больница" Отар Дубровский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1516
|Пестречинский район
|Село
|Пановка
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пановская основная общеобразовательная школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1517
|Пестречинский район
|Село
|Пановка
|Исполнительный комитет Пановского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1518
|Пестречинский район
|Село
|Пестрецы
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пестречинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1519
|Пестречинский район
|Село
|Пестрецы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пестречинская средняя общеобразовательная школа №2» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1520
|Пестречинский район
|Село
|Пестрецы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пестречинская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов" (Школа - центр компетенции в электронном образовании)
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1521
|Пестречинский район
|Село
|Пестрецы
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №8
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|1522
|Пестречинский район
|Село
|Пестрецы
|Отдел вневедомственной охраны по Пестречинскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1523
|Пестречинский район
|Село
|Старое Шигалеево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старо-Шигалеевская средняя общеобразовательная школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1524
|Пестречинский район
|Село
|Старое Шигалеево
|Исполнительный комитет Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1525
|Пестречинский район
|Село
|Старое Шигалеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Пестречинская центральная районная больница" Старо Шигалеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1526
|Пестречинский район
|Село
|Татарское Ходяшево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тат-Ходяшевская средняя общеобразовательная школа" Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1527
|Пестречинский район
|Село
|Татарское Ходяшево
|Исполнительный комитет Татарско-Ходяшевского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1528
|Пестречинский район
|Село
|Татарское Ходяшево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Пестречинская центральная районная больница" Тат Ходяшевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1529
|Пестречинский район
|Село
|Шали
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Шалинская средняя общеобразовательная школа имени Ф.А. Сафина» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1530
|Пестречинский район
|Село
|Шали
|Отдельный пост села Шали Казанского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1531
|Пестречинский район
|Село
|Шали
|Исполнительный комитет Шалинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1532
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Балыклы Чукаево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Балыклы-Чукаевская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1533
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Балыклы-Чукаево
|Исполнительный комитет Балыклычукаевского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1534
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Балыклы-Чукаево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Балыклы Чукаевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1535
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Биектау
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Биектауская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1536
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Биектау
|Исполнительный комитет Биектауского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1537
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Биектау
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Биектауский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1538
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Большая Елга
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Больше-Елгинская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1539
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Большая Елга
|Исполнительный комитет Большеелгинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1540
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Большая Елга
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Большеелгинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1541
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Большой Машляк
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Больше-Машляковская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1542
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Большой Машляк
|Исполнительный комитет Большемашлякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1543
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Большой Машляк
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Большемашлякский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1544
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Верхний Тимерлек
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Верхне-Тимерлековская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1545
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Верхний Тимерлек
|Исполнительный комитет Нижнетимерликского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1546
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Корноухово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Корноуховская основная общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1547
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Корноухово
|Исполнительный комитет Исполнительного комитета Корноуховского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1548
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Корноухово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Корноуховский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1549
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Кугарчино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кугарчинская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1550
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Кугарчино
|Исполнительный комитет Исполнительного комитета Кугарчинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1551
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Кугарчино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Кугарчинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1552
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Кукеево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кукеевская основная общеобразовательная школа " Рыбно -Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1553
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Кукеево
|Исполнительный комитет Кукеевского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1554
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Кукеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Кукеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1555
|Рыбно-Слободский район
|Деревня
|Малый Атмас
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Малоатмасский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1556
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Нижний Тимерлек
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижне-Тимерлековская основная общеобразовательная школа" Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1557
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Нижний Тимерлек
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Нижне-Тимерликский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1558
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Новые Арыши
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново-Арышская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республикик Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1559
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Новый Арыш
|Исполнительный комитет Новоарышского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1560
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Новый Арыш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Новоарышский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1561
|Рыбно-Слободский район
|Поселок городского типа
|Рыбная Слобода
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рыбно-Слободская гимназия №1» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан- Школа-центр компетенции в электронном образовании
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1562
|Рыбно-Слободский район
|Поселок городского типа
|Рыбная Слобода
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рыбно-Слободская средняя общеобразовательная школа №2» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Таатарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1563
|Рыбно-Слободский район
|Поселок городского типа
|Рыбная Слобода
|Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1564
|Рыбно-Слободский район
|Поселок городского типа
|Рыбная Слобода
|Отдел вневедомственной охраны по Рыбно-Слободскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1565
|Рыбно-Слободский район
|Поселок городского типа
|Рыбная Слобода
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №3
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|1566
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Тавларово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Тавларовский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1567
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Урахча
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Урахчинская основная общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1568
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Урахча
|Исполнительный комитет Урахчинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1569
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Урахча
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Урахчинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1570
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Шеморбаш
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шеморбашская основная общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1571
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Шеморбаш
|Исполнительный комитет Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1572
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Шеморбаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Шеморбашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1573
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Шумково
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Шумковский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1574
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Юлсубино
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юлсубинская основная общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1575
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Юлсубино
|Исполнительный комитет Юлсубинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1576
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Юлсубино
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Юлсубинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1577
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Ямашево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Ямашевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1578
|Рыбно-Слободский район
|Село
|Янчиково
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница" Янчиковский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1579
|Сабинский район
|Деревня
|Аккуль-Бигеней
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Бигенеевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1580
|Сабинский район
|Поселок городского типа
|Богатые Сабы
|Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение «Гимназия п.г.т. Богатые Сабы Сабинского муниципального района Республики Татарстан» (Школа - центр компетенции в электронном образовании)
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1581
|Сабинский район
|Поселок городского типа
|Богатые Сабы
|МБОУ "Средняя общеобразовательная школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов для одаренных детей" Сабинского муниципального района РТ
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1582
|Сабинский район
|Поселок городского типа
|Богатые Сабы
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Сабинский аграрный колледж"
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|1583
|Сабинский район
|Поселок городского типа
|Богатые Сабы
|Сабинское отдел вневедомственной охраны – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1584
|Сабинский район
|Поселок городского типа
|Богатые Сабы
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №1
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|1585
|Сабинский район
|Поселок городского типа
|Богатые Сабы
|Отделение лицензионно-разрешительной работы (по Арскому, Лаишевскому, Кукморскому, Сабинскому, Атнинскому, Балтасинскому, Пестречинскому, Рыбно-Слободскому и Тюлячинскому районам) г. Арск Управления Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|1586
|Сабинский район
|Село
|Большие Кибячи
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большекибячинская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1587
|Сабинский район
|Село
|Большие Нырты
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Большеныртинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1588
|Сабинский район
|Село
|Большой Арташ
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Большеарташский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1589
|Сабинский район
|Село
|Большой Шинар
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большешинарская средняя общеобразовательная школа им. А.А.Ахунзянова» Сабинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1590
|Сабинский район
|Село
|Большой Шинар
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Большешинарский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1591
|Сабинский район
|Деревня
|Верхние Шитцы
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Верхнешитцинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1592
|Сабинский район
|Село
|Верхний Симет
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнесиметская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1593
|Сабинский район
|Село
|Верхний Симет
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Верхнесиметский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1594
|Сабинский район
|Деревня
|Два поля Арташ
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Два Поля Арташский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1595
|Сабинский район
|Село
|Евлаштау
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Евлаштауская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1596
|Сабинский район
|Село
|Евлаштау
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Евлаштауский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1597
|Сабинский район
|Деревня
|Елышево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Елышевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1598
|Сабинский район
|Село
|Завод-Нырты
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Завод-Ныртинская средняя общеобразовательная школа им И.С. Башкирова Сабинского муниципального района РТ"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1599
|Сабинский район
|Село
|Измя
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Изминская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1600
|Сабинский район
|Село
|Измя
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Изминский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1601
|Сабинский район
|Поселок
|Иштуган
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иштуганская средняя общеобразовательная школа Сабинского района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1602
|Сабинский район
|Поселок
|Иштуган
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Иштуганский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1603
|Сабинский район
|Село
|Кзыл-Меша
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сабинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1604
|Сабинский район
|Село
|Кзыл-Меша
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Кзыл - Мешинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1605
|Сабинский район
|Село
|Кибячи
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Большекибячинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1606
|Сабинский район
|Село
|Кильдебяк
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кильдебякская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1607
|Сабинский район
|Село
|Кильдебяк
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Кильдебякский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1608
|Сабинский район
|Село
|Корсабаш
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Корсабашская основная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1609
|Сабинский район
|Село
|Корсабаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Корсабашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1610
|Сабинский район
|Поселок
|Лесхоз
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лесхозская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1611
|Сабинский район
|Поселок
|Лесхоз
|Отдельный пост села Большие Нырси Сабинского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан "
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1612
|Сабинский район
|Деревня
|Мамалаево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Мамалаевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1613
|Сабинский район
|Село
|Нижние Шитцы
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнешитцинская основная общеобразовательная школа" Сабинского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1614
|Сабинский район
|Село
|Нижние Шитцы
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Нижнешитцинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1615
|Сабинский район
|Село
|Нижний Симет
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Нижнесиметский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1616
|Сабинский район
|Село
|Новый Мичан
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Новомичанский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1617
|Сабинский район
|Село
|Сабабаш
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сабабашская основная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1618
|Сабинский район
|Село
|Сабабаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Сабабашский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1619
|Сабинский район
|Село
|Сатышево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сатышевская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан им. Ш.З.Зиннурова»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1620
|Сабинский район
|Село
|Сатышево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Сатышевский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1621
|Сабинский район
|Село
|Старая Икшурма
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Икшурминская кадетская школа-интернат имени Байкиева К.С.»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1622
|Сабинский район
|Село
|Старая Икшурма
|Отдельный пост село Старая Икшурма Сабинского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан "
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1623
|Сабинский район
|Село
|Старый Мичан
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мичанская основная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1624
|Сабинский район
|Село
|Старый Мичан
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Старомичанский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1625
|Сабинский район
|Село
|Тимершик
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тимершикская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1626
|Сабинский район
|Село
|Тимершик
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Тимершикский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1627
|Сабинский район
|Деревня
|Туктар
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Туктарский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1628
|Сабинский район
|Деревня
|Уют
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Уютский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1629
|Сабинский район
|Село
|Шемордан
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шеморданский лицей Сабинского муниципального района Республики Татарстан»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1630
|Сабинский район
|Село
|Шемордан
|Сабинский отряд Государственного казенного учреждения Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1631
|Сабинский район
|Село
|Шикши
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шикшинская основная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1632
|Сабинский район
|Село
|Шикши
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Шикшинский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1633
|Сабинский район
|Село
|Юлбат
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Юлбатская основная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1634
|Сабинский район
|Село
|Юлбат
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сабинская центральная районная больница" Юлбатский ФАП
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1635
|Сармановский район
|Село
|Азалаково
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Азалаковская основная общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1636
|Сармановский район
|Село
|Азалаково
|Исполнительный комитет Азалаковского сельского поселения Сармановского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1637
|Сармановский район
|Село
|Азалаково
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Азалаковский
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1638
|Сармановский район
|Село
|Александровка
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Александровская основная общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района Респу4блики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1639
|Сармановский район
|Село
|Александровка
|Исполнительный комитет Александровского сельского поселения Сармановского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1640
|Сармановский район
|Деревня
|Большое Нуркеево
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большенуркеевская средняя общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1641
|Сармановский район
|Село
|Большое Нуркеево
|Отдельный пост села село Большое Нуркеево Нижнекамского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан "Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1642
|Сармановский район
|Село
|Большое Нуркеево
|Исполнительный комитет Большенуркеевского сельского поселения Сармановского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1643
|Сармановский район
|Село
|Большое Нуркеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Мало-Нуркеевский
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1644
|Сармановский район
|Село
|Большое Нуркеево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Большенуркеевский
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1645
|Сармановский район
|Село
|Верхние Чершилы
|Исполнительный комитет Верхне-Чершилинского сельского поселения Сармановского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1646
|Сармановский район
|Село
|Верхние Чершилы
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Верхне-Чершилинский
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1647
|Сармановский район
|Поселок городского типа
|Джалиль
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Джалильская средняя общеобразовательная школа №2» Сармановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1648
|Сармановский район
|Поселок городского типа
|Джалиль
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Джалильская гимназия" Сармановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1649
|Сармановский район
|Деревня
|Дусюмово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лешев-Тамакская основная общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1650
|Сармановский район
|Деревня
|Дусюмово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Дусюмово
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1651
|Сармановский район
|Село
|Иляксаз
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Иляксазская основная общеобразовательная школа"
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1652
|Сармановский район
|Село
|Иляксаз
|Исполнительный комитет Иляксазского сельского поселения Сармановского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1653
|Сармановский район
|Село
|Иляксаз
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Иляксаз
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1654
|Сармановский район
|Село
|Карашай-Саклово
|Исполнительный комитет Карашай-Сакловского сельского поселения Сармановского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1655
|Сармановский район
|Село
|Карашай-Саклово
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Карашай-Сакловский
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1656
|Сармановский район
|Деревня
|Кульметьево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Кульметьевский
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1657
|Сармановский район
|Село
|Кутемели
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кутемелинская основная общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1658
|Сармановский район
|Село
|Кутемели
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Кутемелинский
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1659
|Сармановский район
|Село
|Ляки
|Исполнительный комитет Лякинского сельского поселения Сармановского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1660
|Сармановский район
|Село
|Ляки
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Лякинский
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1661
|Сармановский район
|Село
|Муртыш-Тамак
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Муртыш-Тамакская основная общеобразовательная школа" Сармановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1662
|Сармановский район
|Село
|Муртыш-Тамак
|Исполнительный комитет Муыш-Тамакского сельского поселения Сармановского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1663
|Сармановский район
|Село
|Муртыш-Тамак
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Муртыш-Тамакский
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1664
|Сармановский район
|Деревня
|Пробуждение
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Пробуждение
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1665
|Сармановский район
|Село
|Саклов-Баш
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саклов-Башская средняя общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1666
|Сармановский район
|Село
|Саклов-Баш
|Исполнительный комитет Саклов-Башского сельского поселения Сармановского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1667
|Сармановский район
|Село
|Сарманово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сармановская гимназия» Сармановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1668
|Сармановский район
|Село
|Сарманово
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сармановская средняя общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1669
|Сармановский район
|Село
|Сарманово
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Сармановский аграрный колледж»
|Медь
|30,000
|ПАО "Таттелеком"
|1670
|Сармановский район
|Село
|Сарманово
|Исполнительный комитет Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1671
|Сармановский район
|Село
|Сарманово
|Отдел вневедомственной охраны по Сармановскому району – филиала Федерального государственного казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан
|Медь
|2,000
|ПАО "Таттелеком"
|1672
|Сармановский район
|Село
|Сарманово
|Место приема граждан для лицензионно-разрешительной работы №5
|Медь
|2,000
|РОСТЕЛЕКОМ
|1673
|Сармановский район
|Село
|Старый Мензелябаш
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старомензелябашская основная общеобразовательная школа имени А. Тимергалина» Сармановского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1674
|Сармановский район
|Село
|Старый Мензелябаш
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Старомензелябашовский
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1675
|Сармановский район
|Деревня
|Сулюково
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Сулюковский
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1676
|Сармановский район
|Деревня
|Усаево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Усаевский
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1677
|Сармановский район
|Деревня
|Яхшебаево
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Сармановская центральная районная больница" ФАП Яхшибаевский
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1678
|Спасский район
|Село
|Антоновка
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Антоновская средняя общеобразовательная школа» Спасского муниципального района Республики Татарстан
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1679
|Спасский район
|Село
|Антоновка
|Отдельный пост село Антоновка Чистопольского отряда противопожарной службы Государственное казенное учреждение Республики Татарстан " Пожарная охрана Республики Татарстан"
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1680
|Спасский район
|Село
|Антоновка
|Исполнительный комитет Антоновского сельского поселения Спасского муниципального района
|Медь
|0,500
|ПАО "Таттелеком"
|1681
|Спасский район
|Село
|Антоновка
|Государственное автономное учреждение здравоохранения "Спасская центральная районная больница" Антоновский фельдшерско-акушерский пункт
|Отсутствует
|0,000
|Отсутствует
|1682
|Спасский район
|Город
|Болгар
|Государственное бюджетное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Болгарская санаторная школа-интернат»
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1683
|Спасский район
|Город
|Болгар
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Болгарская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1684
|Спасский район
|Город
|Болгар
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Болгарская средняя общеобразовательная школа №2» Спасского муниципального района Республики Татарстан "Школа-центр компетенции в электронном образовании"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1685
|Спасский район
|Город
|Болгар
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ "Болгарская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов Спасского муниципального района Республики Татарстан"
|Медь
|ПАО "Таттелеком"
|1686
|Спасский район
|Город
|Болгар
|Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждени