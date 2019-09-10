«Таттелеком» откроет глубинке Татарстана интернет за 1,1 миллиарда

Татарстанский оператор выиграл тендер по федеральной программе, уронив стартовую цену на 800 млн рублей

«Таттелеком» выбран одним из 11 российских операторов связи, которые станут исполнителями национальной программы «Цифровая экономика» по подключению к интернету социально значимых объектов в 40 регионах страны. На госконтракт по развитию сети ШПД-интернета в Татарстане претендовали четыре участника федерального конкурса, в итоге ценовое предложение «Таттелекома» было снижено на 42% от стартовой цены и составило 1,1 млрд рублей. За эти деньги проводному оператору связи в течение 3 лет предстоит подвести проводную сеть интернета к 1 913 объектам, что приведет к повышению уровня проникновения цифровых сервисов в учреждениях республики. Компания утвердила программу и план реализации проекта. Подробности публикует «Реальное время».

Минкомсвязи определило подрядчика в Татарстане

«Таттелеком» признан победителем конкурса Минкомсвязи РФ на подключение ШПД-интернета к социально значимым объектам в рамках национальной программы «Цифровая экономика», следует из результатов электронных торгов, опубликованных на сайте zakupki.gov.ru.

При начальной стартовой цене в 1,9 млрд рублей татарстанский оператор проводной связи заключил государственный контракт на 1,1 млрд рублей. По его условиям, «Таттелеком» в течение 3 лет обязан обеспечить доступ к сети интернет для 1 913 социально значимых объектов, которые расположены по всему Татарстану.

Ожидается, что по итогам реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2024 году высокоскоростная сеть интернет должна появиться на 100% объектов республики. «Таттелеком» собирается выполнить весь объем работ самостоятельно, органически расширяя собственную телекоммуникационную инфраструктуру.

«Таттелеком» в течение 3 лет обязан обеспечить доступ к интернету для 1 913 социально значимых объектов республики, которые расположены во всех 45 муниципальных районах Татарстана. Фото tattelecom.ru

Устранить цифровое неравенство за пределами больших городов

Национальная программа «Цифровая экономика», принятая федеральными властями в начале 2018 года, призвана устранить цифровое неравенство между регионами по уровню проникновения широкополосного доступа к интернету. Точнее, она реализуется в рамках подпрограммы «Информационная инфраструктура», которая направлена на развитие сетей связи, системы российских центров обработки данных, внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти.

Как говорится в пояснительной записке к программе, из-за особенностей бюджетной обеспеченности субъекты РФ имеют разные уровни готовности к цифровой трансформации и не все способны прямо сейчас воспринимать федеральные инициативы. Но насколько велика пропасть цифровизации между регионами, трудно сказать. В паспорте программы, находящейся в открытом доступе, нет детальной картины по уровню проникновения Сети в каждом регионе.

Нацпрограмма «Цифровая экономика» стартовала, опираясь на обобщенный базовый показатель доступа к интернету по стране: это 79% всех домохозяйств и 30% социально значимых объектов (СЗО). По расчетам, примерно 30 млн человек сегодня не пользуются интернетом из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Федеральным операторам оказывалось просто невыгодно прокладывать кабельные сети в отдаленные места проживания.

Нацпрограмма ставит задачу довести к 2024 году охват покрытия до 100% по СЗО и 97% по домохозяйствам. Для этого около 100 тысяч социально значимых объектов, которые оказались за пределами больших городов, должны иметь точки доступа. Участники телекоммуникационного рынка справедливо отмечают, что эту программу надо рассматривать не только как сугубо социальную, «но и как возможность часть инвестиций оператора в инфраструктуру компенсировать за счет подключения социальных объектов». Отсюда операторы смогут пройти дальше, осваивая периферийные рынки. Всего Минкомсвязи выделило на программу по подключению социально значимых объектов в 40 регионах РФ внушительную сумму в 140 млрд рублей.

Нацпрограмма «Цифровая экономика» ставит задачу довести к 2024 году охват покрытия до 100% по СЗО и 97% по домохозяйствам. Фото profbez.pro

Минкомсвязи пустило локальных игроков

Отбор телеком-операторов проходил до конца лета. В каждом субъекте РФ объявлялся отдельный самостоятельный конкурс по выбору исполнителя программы (всего прошло 40 конкурсов). Татарстан «разыгрывался» в самую последнюю волну: заключительный электронный аукцион со стартовой ценой в 1,9 млрд рублей проходил 29 июля. Как видно из протокола, заявки подали пять участников (зашифрованы под кодовыми номерами), но один из них отозвал свое предложение до начала торгов. В итоге в финальный отбор из четырех компаний прошли «Таттелеком» с предложением 1,101 млрд рублей и ООО «Новые технологии XXI века» с ценой 1,111 млрд рублей. 13 августа «Таттелеком» подписал госконтракт с Минкомсвязи на заявленную сумму.

«Если в прежние годы подключением социально значимых объектов (СЗО) к интернету занимался единственный поставщик, то по итогам первых 40 аукционов число участников программы расширилось до семи, — сообщала пресс-служба Минкомсвязи промежуточные результаты до начала «татарстанского» конкурса. — В 26 регионах на электронных торгах победил «Ростелеком», в четырех — МТС, еще в четырех других — «5 Джи Вайфай» («дочка» АО «ЭР-Телеком»).

В «Таттелекоме» не считают критичным понижение цены на 42% и заверили, что это не скажется на сроках и качестве исполнения госконтракта.

— Начальная (максимальная) цена контракта, которая была объявлена в Республике Татарстан, составила чуть более 1,9 млрд рублей на 3 года (2019—2021). В ходе электронных торгов цена снизилась до 1,1 млрд рублей, — подтвердили «Реальному времени» в компании, добавив, что «Таттелеком» совместно с Министерством информатизации и связи РТ планирует подать заявку на подключение дополнительных объектов СЗО в пределах суммы снижения по контракту.

К Сети должны быть подключены 1 913 объектов в 741 населенном пункте РТ, в том числе 721 образовательное учреждение, 605 фельдшерско-акушерских пунктов, 415 органов госвласти и МСУ, 87 объектов Росгвардии, 82 объекта МЧС, три территориальные избирательные комиссии. Фото business-vector.info

Кто меньше: как обваливались стартовые цены

Тут необходимо отметить, что в других регионах России в процессе электронных торгов стартовые цены рушились почти до нуля — операторы до последнего боролись за госконтракты! По некоторым субъектам снижение достигало 95%! Например, в Севастополе — цена контракта снизилась на 95%, в Санкт-Петербурге зафиксировано снижение цены на 94%, в Москве — на 88,5%, в Липецкой области — на 81,5% (с 371 млн рублей до 69 млн), в Воронежской области — на 80,5% (848 млн рублей до 165 млн). Поэтому относительное снижение стоимости в Татарстане не столь большое на фоне других субъектов. В итоге Минкомсвязи сэкономило на торгах 90 млрд из 140 млрд рублей, выделенных на эти цели из бюджета, говорил глава федерального ведомства Константин Носков.

Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов считает, что понижение цены не повлияет на сроки исполнения контрактных обязательств, поскольку «Таттелеком» является крупным универсальным игроком.



Подключение стартует в октябре

Сразу после подписания госконтракта «Таттелеком» развернул необходимые подготовительные работы. Как сообщили в компании, всего к Сети должны быть подключены 1 913 объектов в 741 населенном пункте во всех районах Республики Татарстан. В том числе 721 образовательное учреждение, 605 фельдшерско-акушерских пунктов, 415 органов госвласти и местного самоуправления, 87 объектов Росгвардии, 82 объекта МЧС, три территориальные избирательные комиссии.

— К социально значимым объектам относятся школы, учреждения среднего профессионального образования (их планировалось подключить на скорости 100 Мбит/с в городах и 50 Мбит/с в селах), фельдшерско-акушерские пункты (до 10 Мбит/с), органы госвласти и местного самоуправления (10 Мбит/с), подразделения Росгвардии (10—20 Мбит/с), избирательные комиссии (15 Мбит/с), пункты полиции и пожарные части (до 10 Мбит/с), — уточнили нашему изданию в «Таттелекоме».

Подключение к интернету социально значимых объектов стартует в октябре этого года, добавили в Минсвязи РТ. «До конца года к интернету подключат 566 объектов Татарстана: это школы, органы местного самоуправления, фельдшерско-акушерские пункты. Все подключения должны быть завершены до конца 2021 года».

Перечень социально значимых объектов РТ, которым оказываются услуги по подключению к интернету