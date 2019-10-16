Ирек Зиннуров: «Мы принимаем бой»

Специально для «Реального времени» — о том, почему «Синтез» замахнулся на Лигу чемпионов

Казанский «Синтез» дебютировал в Лиге чемпионов: в первом матче казанцы в упорной борьбе уступили в Венгрии местному «Сольноку» — 10:13. Теперь наши ватерполисты сыграют в Греции с местным «Олимпиакосом» (матч состоится в субботу). Президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров в колонке, написанной для «Реального времени», размышляет о необходимости участия команды в главном клубном ватерпольном турнире Европы.



У кого мы можем поучиться

Как относиться к стартовому матчу? Любое поражение огорчительно, даже от самых сильных команд, а ватерпольный «Сольнок» можно сравнить, наверное, с футбольным «Ливерпулем» — костяк из игроков национальной сборной Венгрии и целое созвездие ватерпольных звезд из бывшей Югославии. Когда наши противостояли венграм, мне казалось, что это вообще сборная двух мощных коллективов, собственно венгерского и знаменитого сербского «Партизана», откуда в Сольнок переехали пять воспитанников, включая Душко Пьетловича, игравшего в 2013 году за «Синтез».

Противостоять им в полной мере мы, я имею в виду национальную сборную и клубные команды, могли только во времена СССР и в первые полтора десятка лет после его развала. Тогда еще не ушла плеяда сильных мастеров, которые были воспитаны в условиях невероятной конкуренции. Как ни крути, а чемпионат СССР был соревнованием сборных Украины и Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, Азербайджана и Грузии, Молдавии и Таджикистана. Сейчас такую же интернациональную конкуренцию можно увидеть только в турнире Региональной ватерпольной лиги (РВП), где выступают сильнейшие команды экс-Югославии — сербы, хорваты, черногорцы, словенцы. Даже пережив все проблемы, связанные с развалом страны, они, как ртуть, смогли вновь воссоединиться, сплотиться, прекрасно понимая, что только вместе могут выдерживать уровень конкуренции, необходимый для того, чтобы оставаться на плаву в прямом и переносном смысле слова.

Максим Платонов

Как далеко мы были друг от друга на ЧМ-2015 в Казани, и вспоминать не хочется...

У Греции тоже можно многому поучиться. Ватерпол в этой стране очень долгое время пребывал в числе середнячков в мировой табели о рангах, и все это время мы смотрели на них сверху вниз. Впервые мы посмотрели друг другу в глаза на их Олимпиаде-2004, когда боролись за третье место. Я был в составе той команды, завоевавшей бронзу. Как и главный тренер нынешнего «Синтеза» Александр Ерышов, а также наставник «Синтеза-УОР» Марат Закиров, и главный тренер астраханского «Динамо» Дмитрий Стратан, и наставник тбилисского «Динамо», которое также заявилось в этом сезоне в Лигу чемпионов, Реваз Чомахидзе. А уже через год они смотрели на нас сверху вниз, став бронзовыми призерами чемпионата мира. А уж как далеко мы были друг от друга на ЧМ-2015 в Казани, и вспоминать не хочется. Грекам-то хочется, они финишировали третьими. Так вот, чтобы, допустим, на следующем казанском ЧМ-2025 ситуация не повторилась, нам надо очень постараться, поскольку греки сейчас действующие чемпионы мира среди молодежных команд, где выступали игроки 1999 года рождения.

Вот это и объединяет успешные сборные нынешнего ватерпола, поскольку все перечисленные сборные наладили производство перспективной молодежи.

Есть Казахстан и Белоруссия, ждем остальных

Российский чемпионат тоже стремится идти по пути экс-Югославии, у нас есть команды из Казахстана и Белоруссии. Но к нам могли бы примкнуть, допустим, наши соседи из Азербайджана или Узбекистана. И это не только дань памяти середнячкам советского чемпионата — бакинской ККФ и ташкентскому «Мехнату», нет. Азербайджан собирал неплохую команду на первые Европейские игры, я знаю это, поскольку на них ездили соревноваться пять ватерполистов нашего «Синтеза». Вот возродили в Узбекистане хоккей, создали команду «Хумо», а в водном поло и возрождать ничего не надо. Узбекистан играет в Азиаде и чемпионате Азии, к которым необходимо так или иначе готовиться, как это успешно делает соседний Казахстан. Почему бы им не присоединиться к участникам нашего чемпионата? Я как главный судья недавно завершившегося в Казани Фестиваля детского спорта стран СНГ воочию могу наблюдать, какую пользу дает интеграция, насколько востребованы соревнования, которые мы проводим совместными усилиями.

А пока, увы, турнир далеко не так конкурентоспособен, как было при СССР и как сейчас происходит в экс-югославской РВП. Поскольку там не потеряли вообще ни одного клуба, а у нас, например, утрачен сильнейший московский ватерпол. И в этом нет никакой прямой связи с распадом страны, здесь повлияли экономические процессы, происходившие в 90-х годах. МГУ и ЦСК ВМФ относились к сильнейшим командам Союза, «Москвич», «Торпедо», отчасти «Маяк» — к среднему звену, повышая необходимый уровень конкуренции. Именно Будапешт и Белград до сих пор остаются движущей силой венгерского и сербского водного поло, поскольку в столицах этих стран есть большое количество сильных команд и прекрасно развит детско-юношеский ватерпол. Только в Венгрии он ориентирован на местный «рынок», а более бедная Сербия с удовольствием и выгодой выращивает ватерполистов для всего мира.

Фото school-sports.ru

Я как главный судья недавно завершившегося в Казани Фестиваля детского спорта стран СНГ воочию могу наблюдать, какую пользу дает интеграция, насколько востребованы соревнования, которые мы проводим совместными усилиями

Ватерполу России нужна сильная Москва, где я с радостью вижу появление новых команд по гандболу, регби, но почему-то в водном поло не происходит подобного прибавления. Отрадно, что в Санкт-Петербурге, столице отечественного водного поло, крепнет местная «Балтика», которую уже следует относить к крепким середнякам нынешнего чемпионата. Нам было очень непросто с этой командой в стартовых играх чемпионата страны. Специалисты водного поло отметили любопытные результаты в ходе текущего первенства России до 15 лет, когда команда Ростова-на-Дону вышла в лидеры, опережая сборную Крыма, идущую второй, и команду Волгограда, которую обыграла еще и команда Севастополя. Про крымские команды, которые успешно играют в любительском чемпионате России, еще можно сказать, что там играют, среди прочих, приглашенные игроки, но здесь же полностью свои воспитанники.

И нам нужны команды Крыма, а также команды городов, которые давно и успешно воспитывают сильных ватерполистов. А это и Нижний Новгород, и Челябинск, и Краснодарский край, и Ленинградская область.

Участие в Лиге чемпионов как помощь сборной России

Итальянская «Брешия», обыгранная нами в раунде плей-офф Лиги чемпионов, в конце октября сыграет первый матч четвертьфинала Лиги Европы. И я не удивлюсь, если именно «Брешия» выиграет этот трофей в конечном итоге. И не покривлю душой, сказав, что на ее месте могли бы оказаться мы, причем сделать это было достаточно просто, уступив итальянцам по итогам плей-офф. Но на пути к трофею у нас оставалось бы только шесть матчей.

В Лиге чемпионов, куда мы стремились и попали, «Синтез» гарантированно проведет 14 игр с лучшими клубами из сильнейших стран Старого Света. Венгрия, теперь вот Греция, а впереди Хорватия — с «Ядраном» нам предстоит встречаться 29 октября, и это будет знакомство Казани с ватерпольной Лигой чемпионов. Далее будут испанская «Барселонетта», другой «Ядран», уже из Черногории, и немецкий «Шпандау», который по подбору игроков представляет собой настоящую сборную мира. И каждый матч — учеба, я бы сказал школа, но нет, это настоящие университеты, поскольку отдельные команды выглядят не слабее, а подчас даже сильнее сборных своих стран. И заметьте, «Синтез» единственный, кто не усилил легионерские позиции. В том числе и потому, что нам предстоит в этом сезоне побороться не только в Лиге чемпионов, но и попытаться решить главную задачу российского ватерпола — участия в Олимпиаде. После бронзового финиша в Афинах-2004 наш ватерпол был представлен на Олимпиадах только женской сборной.

Фото Максима Платонова

«Синтез» единственный, кто не усилил легионерские позиции. В том числе и потому, что нам предстоит в этом сезоне побороться не только в Лиге чемпионов, но и попытаться решить главную задачу российского ватерпола — участия в Олимпиаде

И сейчас будет чудовищно тяжело: Италия, Испания и Сербия уже получили путевки в Японию, так же как и хозяева Олимпиады. Австралия, США поедут туда как лучшие команды своих континентов, в чем можно не сомневаться. Еще одна путевка будет разыграна в Азии. На всю Европу остается только пять мест, а кандидатов куда больше: Венгрия, Германия, Греция, Франция, Хорватия, Черногория, лучшие команды которых и играют в нынешней Лиге чемпионов. Все они подошли бы решающему отбору с отличным тренингом, полученным в Лиге чемпионов. Поэтому, посовещавшись, мы решили, как герои одной из любимых детских сказок «Маугли»: «Мы принимаем бой».