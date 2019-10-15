«Пятерочка» и «Лиза Алерт» вместе помогают находить потерявшихся людей

Торговая сеть «Пятерочка» начала масштабирование совместного проекта с Центром поиска пропавших людей (ЦППЛ) и поисковым спасательным отрядом «Лиза Алерт»

В апреле 2018 года в 2 600 магазинах сети «Пятерочка» в Москве и Московской области начали в тестовом режиме работать «островки безопасности»: зоны, в которые может прийти потерявшийся человек и попросить о помощи. Пять месяцев тестирования показали и необходимость, и эффективность совместной акции с ЦППЛ и «Лиза Алерт». Теперь «Пятерочка» распространяет ее по всем регионам присутствия сети.

Как работает «Островок безопасности»

«Островок безопасности» — это специальная зона в каждом магазине «Пятерочка», отмеченная отличительным знаком в виде оранжевого геолокационного пина. Он служит ориентиром для потерявшегося человека.

Зайдя в любую «Пятерочку», он может обратиться к сотруднику магазина или же дождаться, пока ему предложат помощь. Сотрудники магазинов прошли специальное обучение и умеют определять дезориентированных людей, а также знают, каков алгоритм действий, если они заметят такого человека в универсаме.

Директор магазина сообщает о каждом таком случае на горячую линию ЦППЛ. Специалист ЦППЛ, в зависимости от сложившейся ситуации, вызывает скорую помощь, полицию или направляет представителя отряда «Лиза Алерт» в универсам.

Сегодня «Островки безопасности» уже работают более чем в 14 500 универсамах в 65 субъектах РФ. Полный курс обучения прошли уже около 50 тысяч сотрудников сети.

Создание анкеты на поисковом портале: как «подстелить соломку»

Людей, которые могут в определенный момент времени потеряться, не так уж и мало. Оглядитесь вокруг: наверняка у вас есть пожилые соседи, которые отказываются от того, чтобы переехать к детям, и героически сами ходят по магазинам и аптекам. Или маленькие дети, которые, перебегая из одного двора в другой, могут потерять ориентиры. Или люди с деменцией. В группе риска — сотни тысяч людей по всей России. Статистика поискового отряда «Лиза Алерт» неутешительна: ежегодно в России теряются около 100 тысяч людей. Однако многих удается найти.

В рамках проекта «Пятерочка» и «Лиза Алерт» также запустили портал liza.5ka.ru. Здесь каждый желающий может найти адреса магазинов «Пятерочка», в которых оказывают помощь потерявшимся людям, получить полезную информацию о работе проекта, помощи дезориентированным людям, прочитать истории волонтеров и узнать, как можно внести свой вклад в поиски пропавших людей.

Своим детям и пожилым родственникам вы можете рассказать, что если они вдруг поймут, что потерялись и не знают, как вернуться домой, — нужно зайти в «Пятерочку». Там им обязательно помогут.

118 человек, спасенных «Пятерочкой»: потерялся — не значит пропал

Магазины «Пятерочка» есть почти в каждом городе России, в каждом микрорайоне. Они хорошо узнаваемы. Такая шаговая доступность — важное преимущество и значительная помощь для поисково-спасательного отряда. «Пятерочка» первой среди торговых сетей в России реализовала подобный проект с «Лиза Алерт» — весной этого года пилот запустили в Москве и Московской области. За пять месяцев «Островки безопасности» в Москве и Московской области помогли найти 118 человек. 13 из них пришлось срочно госпитализировать в тяжелом состоянии: для них эта помощь была жизненно важной.

Генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Сергей Гончаров так комментирует масштабирование проекта:

— Забота о людях и участие в общественной жизни городов и населенных пунктов, где работает «Пятерочка», — важная часть миссии нашей торговой сети. Я очень рад, что коллективы наших магазинов становятся активными членами гражданского общества и могут внести свой вклад в позитивную динамику по возвращению пропавших людей.

Директор ЦППП и председатель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев говорит, что совместный проект с торговой сетью «Пятерочка» играет особую роль в работе отряда:

— Для нас очень важна любая помощь в поиске пропавших, но особое значение имеет взаимодействие с торговой сетью «Пятерочка». Квалифицированная помощь, которую могут оказать потерявшемуся или дезориентированному человеку в магазине шаговой доступности, позволяет найти и спасти многих людей. Благодаря грамотным действиям даже одного обученного сотрудника магазина мы существенно экономим время и ресурсы на поиски.