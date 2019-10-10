Фотомарафон «100-летие ТАССР»: занятие по архитектуре в КИИКСе, 1935 год

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13 мая 1930 года вышел приказ Наркомпроса о том, чтобы создать на базе строительного факультета Казанского политехнического института отдельный втуз, строительный институт. Через 10 дней, 23 мая, Наркомвнудел присвоил ему наименование «Казанский институт коммунального строительства» (КИКС)
Сначала в строительном институте было три факультета: гражданского строительства, дорожного строительства и санитарно-технический. Материально-техническую базу новому втузу выделили роскошную: его поселили в здании художественного училища на улице Карла Маркса, кроме того отвели несколько кабинетов в главном корпусе КХТИ. Несколько лет крышу здания училища «украшал» профиль Ленина.
Сразу же начала работать приемная комиссия. В 1931 году в институте открыли заочное и вечернее отделения. Обучение длилось 3 года. 25 марта 1932 года институт переименовали в Казанский институт инженеров коммунального строительства (КИИКС).
1 октября 1932 года институту присвоили имя А.М. Горького, в честь сорокалетия литературной деятельности писателя. По этому поводу учредили пять стипендий имени Горького по 250 рублей для лучших студентов КИИКСа. Лучшим студентом в те годы было быть не только почетно, но и выгодно: обычная стипендия в 1931 году составляла 46 рублей 10 копеек.
В институте учились студенты из соседних автономных республик, из средней Азии и Сибири. Многие не знали русского языка, их старались поддерживать, как могли: многие предметы студентам-татарам преподавали на родном языке, сформировали татарскую группу. Научную терминологию на татарском приходилось разрабатывать заново, и к середине 1930-х годов уже были изданы татарские учебники по геодезии, физике, математике, теоретической механике.
К середине 30-х гг. институт уже был крупным учебным заведением, закончилась организационная кутерьма, устоялись правила и состав факультетов, появился устав.
После получения диплома выпускники разъезжались «строить коммунизм» по городам и весям страны: распределение готовили за полгода до окончания института. Счастливые обладатели диплома с отличием имели право «занимать вакантные должности по специальности, а также по НИИ в вузах и научно-исследовательских институтах, на зачисление в аспирантуру и на включение в число кандидатов для посылки в научные командировки как внутри СССР, так и за границу».
За первые 10 лет существования института количество студентов сильно выросло: с 253 человек на дневном отделении в 1931 году до 700 к 1941-му. При институте было общежитие на 450 мест. В учебном здании института была столовая на 150 посадочных мест.
Для занятий физкультурой институт арендовал зал у спортивного общества «Динамо» и использовал стадион Центрального парка культуры и отдыха. Как и сегодня, студентам приходилось бегать зимой на лыжах в промежутках между занятиями в учебных аудиториях.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Музей истории КГАСУ и лично его директора Эльвиру Зиннуровну Гильмутдинову.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
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