Фотомарафон «100-летие ТАССР»: занятие по архитектуре в КИИКСе, 1935 год

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Фото: из фондов Музея истории КГАСУ

13 мая 1930 года вышел приказ Наркомпроса о том, чтобы создать на базе строительного факультета Казанского политехнического института отдельный втуз, строительный институт. Через 10 дней, 23 мая, Наркомвнудел присвоил ему наименование «Казанский институт коммунального строительства» (КИКС)

Сначала в строительном институте было три факультета: гражданского строительства, дорожного строительства и санитарно-технический. Материально-техническую базу новому втузу выделили роскошную: его поселили в здании художественного училища на улице Карла Маркса, кроме того отвели несколько кабинетов в главном корпусе КХТИ. Несколько лет крышу здания училища «украшал» профиль Ленина.



Здание КИИКСа (ранее и ныне — здание художественного училища на улице Карла Маркса), середина 1930-х годов. Фото из фондов Музея истории КГАСУ

Сразу же начала работать приемная комиссия. В 1931 году в институте открыли заочное и вечернее отделения. Обучение длилось 3 года. 25 марта 1932 года институт переименовали в Казанский институт инженеров коммунального строительства (КИИКС).

Актовый зал института, 1931 год. Фото из фондов музея истории КГАСУ

1 октября 1932 года институту присвоили имя А.М. Горького, в честь сорокалетия литературной деятельности писателя. По этому поводу учредили пять стипендий имени Горького по 250 рублей для лучших студентов КИИКСа. Лучшим студентом в те годы было быть не только почетно, но и выгодно: обычная стипендия в 1931 году составляла 46 рублей 10 копеек.

В институте учились студенты из соседних автономных республик, из средней Азии и Сибири. Многие не знали русского языка, их старались поддерживать, как могли: многие предметы студентам-татарам преподавали на родном языке, сформировали татарскую группу. Научную терминологию на татарском приходилось разрабатывать заново, и к середине 1930-х годов уже были изданы татарские учебники по геодезии, физике, математике, теоретической механике.

Студенты института у входа в учебный корпус, май 1935 года. Фото из фондов Музея истории КГАСУ

К середине 30-х гг. институт уже был крупным учебным заведением, закончилась организационная кутерьма, устоялись правила и состав факультетов, появился устав.

После получения диплома выпускники разъезжались «строить коммунизм» по городам и весям страны: распределение готовили за полгода до окончания института. Счастливые обладатели диплома с отличием имели право «занимать вакантные должности по специальности, а также по НИИ в вузах и научно-исследовательских институтах, на зачисление в аспирантуру и на включение в число кандидатов для посылки в научные командировки как внутри СССР, так и за границу».

Лабораторные испытания строительных материалов в здании КХТИ на ул. Карла Маркса. Слева направо: профессор М.Т.Ельчанинов, ассистент А.С. Чадаев, лаборант Г.Д. Зейферт. Около 1934 года. Фото из фондов Музея истории КГАСУ

За первые 10 лет существования института количество студентов сильно выросло: с 253 человек на дневном отделении в 1931 году до 700 к 1941-му. При институте было общежитие на 450 мест. В учебном здании института была столовая на 150 посадочных мест.

Столовая КИИКСа, середина 1935 года. Фото из фондов Музея истории КГАСУ

Для занятий физкультурой институт арендовал зал у спортивного общества «Динамо» и использовал стадион Центрального парка культуры и отдыха. Как и сегодня, студентам приходилось бегать зимой на лыжах в промежутках между занятиями в учебных аудиториях.

Занятия по физкультуре студентов выпуска 1937 года. Фото из фондов Музея истории КГАСУ

Людмила Губаева