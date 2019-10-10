Как идея возвращения пива на стадионы рассорила чиновников и депутатов

Инициативу Минниханова, ставшую законопроектом, этой осенью поддержали Минфин и Минспорта — против выступили комитет Госдумы по физкультуре, правовое управление ГД и Роспотребнадзор

Фото: Максим Платонов

Год назад, 10 октября, Минздрав России выступил против инициативы президента Татарстана Рустама Минниханова вернуть пиво на стадионы. Обсуждение идеи в течение долгих месяцев успело перерасти едва ли не в «пивную войну» различных структур, ведомств и лоббистов. Газета «Реальное время» вспомнила историю «пивного вопроса» и хронику борьбы вокруг него, приведшую к жесткому противостоянию между собой Минспорта, Минфина, Минздрава, Минэкономразвития, Роспотребнадзора, РФС и РПЦ. Мнения вокруг законодательной инициативы по возвращению пива на стадионы разделились. И депутаты Госдумы, не получив большинства голосов в комитете по спорту, теперь рассчитывают на одобрение законопроекта в комитете по экономполитике. Парламентарии готовятся провести круглый стол по проблеме до конца ноября с участием владельцев крупнейших стадионов, клубов, РФС, представителей общественности, ища поддержку в том числе и у региональных властей.

Как Минздрав не поддержал «пивную инициативу» президента Татарстана

Сегодня ровно год с того дня, как Минздрав России выступил против инициативы президента РТ Рустама Минниханова о продаже пива на стадионах. «Мы не поддерживаем эту инициативу, так как она недостаточно обоснована, а успешный чемпионат мира по футболу 2018 года — не показатель», — сухо заявили в ведомстве, отметив, что разрешение продажи может привести к увеличению потребления алкоголя, а также количеству правонарушений. И, со ссылкой на данные Национального научного центра наркологии, добавили, что в последние годы в России замечено снижение показателей заболеваемости алкогольными психозами с 80,35 до 40,6 случая на 100 тысяч населения.

Напомним, инициатором запуска нового законопроекта летом 2018 года стал президент Татарстана, который попросил «вернуть пиво на стадионы ради православных». Предложение Владимиру Путину на заседании совета по спорту и совета организационного комитета «Россия-2018» в Калининграде он обосновал «заботой о православных братьях». И добавил, что в Казани за время проведения чемпионата мира по футболу было продано пива на 89 миллионов рублей и «никаких эксцессов, никаких проблем не было».

— Просил бы посмотреть... Во-первых, все-таки мужчина любит пиво, а во-вторых, все-таки продукт... — заметил президент РТ.

— Не все пьют пиво, в Татарстане, может, больше любят, — пошутил Путин.

— Мне, конечно, стыдно говорить как мусульманину про пиво, но я забочусь о наших братьях, православных, — нашелся тогда Минниханов.

— Ну раз мусульмане просят, посмотрим, — заявил президент РФ.

Предложение Владимиру Путину на заседании совета по спорту и совета организационного комитета «Россия-2018» озвучил Рустам Минниханов. Фото kremlin.ru

Почему РПЦ и Голикова против — а РФС, Минфин и Минспорта за

Само послабление с продажей пива на стадионах в прошлом году было вызвано непреклонной позицией ФИФА, которая продавила федеральный закон, подписанный Путиным в 2013 году: он допускал розничную продажу алкоголя, реализуемую федерацией и ее партнерами. В результате в Казани на время матчей ЧМ-2018 было введено восемь запретных зон для продажи алкоголя, но на стадионе и в фан-зоне пиво было доступно. За отмену запрета выступила и Российская премьер-лига, президент которой Сергей Прядкин в мае 2018 года заявил, что лига рассчитывала возобновить переговоры и привлечь пивные бренды в качестве спонсоров. В 2014 году вернуть пиво на стадионы предлагало Министерство экономического развития РФ (безуспешно).

Почти сразу же после заявлений двух президентов мнения вновь разделились, и сторонники и противники продолжали высказываться на этот счет и на протяжении всего 2019 года, когда шла активная борьба различных лоббистских структур: Минздрав и религиозные деятели высказывались против, спортивные ведомства, Минфин и пивные «короли» — за.

Так, представитель РПЦ Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, признался, что у православных действительно нет полного запрета на употребление алкоголя: «Но мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя. Православный — не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом». Поэтому РПЦ выступила «категорически против такого предложения».

Зато в пользу отмены запрета на продажу алкоголя выступил министр спорта России Павел Колобков: «Вопрос пива нужно обсуждать в комплексе с вопросом наследия спортивных сооружений и их эксплуатации. Опыт продажи пива на спортивных мероприятиях у нас есть. Продажа пива не влияет на поведение болельщиков».

В пользу отмены запрета на продажу алкоголя выступил министр спорта России Павел Колобков. Фото rusbandy.ru

В мае 2019-го вице-премьер РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что категорически против «такого возврата и такого отката»: «Потому что я знаю, как трудно это преодолеть и насколько дорого это стоит с точки зрения вклада в здоровье конкретного гражданина». Напротив, «за» выступил президент РФС Александр Дюков.

Что предложили депутаты Госдумы в новой «пивной инициативе» за номером 759159-7

В Госдуме РФ в подковерной борбе также продолжали воевать различные партии. В конце декабря ряд депутатов уже попытался выступить с поправками с законопроекты, разрешавшими употребление пива на стадионах, но неудачно. Полгода спустя попытка повторилась. 22 июля 2019 года внесли поправки в федеральные законы, регулирующие производство, оборот алкоголя, а также развитие физкультуры и спорта. Авторы инициативы (законопроект №759159-7) — депутаты ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев — предложили не распространять запрет на розничную продажу пива и пивных напитков, осуществляемую организациями и предпринимателями на основании договоров с организаторами спортивных мероприятий, при оказании этими организациями услуг общественного питания во время проведения матчей официальных соревнований по футболу (за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий).

По их мнению, расходовать средства, полученные организаторами мероприятий от реализации пива можно на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта: «Настоящий проект федерального закона подготовлен с учетом имеющихся потребностей физкультурно-спортивных организаций в дополнительных источниках финансирования их деятельности и предусматривает создание условий для направления части бюджетов пивоваренных компаний на поддержку и развитие спорта».

Авторы инициативы — депутаты ЛДПР Игорь Лебедев (на фото) и Дмитрий Свищев. Фото duma.gov.ru

Депутаты также сослались на то, что практика спонсирования профессиональных спортивных мероприятий пивоваренными компаниями распространена во всем мире, более того, «все права на рекламу во время международных спортивных соревнований принадлежат не их местным организаторам, а международным федерациям по видам спорта». Так, Лондонский организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр назначил британское подразделение компании Heineken (производитель пива) официальным спонсором Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. А титульным спонсором Международного олимпийского комитета (МОК), ответственного за проведение всех Олимпийских игр, а также одним из ключевых партнеров чемпионата мира по футболу является марка Budweiser, принадлежащая американской компании Anheuser-Bush Inc.

Исторически, отметили народные избранники в пояснительной записке к законопроекту, пивные компании выступали и выступают спонсорами футбольных команд по всему миру («Карлсберг» и футбольный клуб «Ливерпуль», «Хайнекен» и Лига чемпионов УЕФА, пивоваренный завод «Пауланер» и «Бавария», «Боруссия» и «Битбаргер»). Пиво, кроме того, «разрешено на футбольных матчах практически во всех европейских странах — в Германии, Англии, Ирландии, Чехословакии, Дании, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Венгрии и во многих других». И до запрета в 2005 году рекламы на пиво «российский футбол также мирно сосуществовал с пивом», к примеру, «Старый мельник» был официальным спонсором сборной России по футболу, «Балтика» спонсировала «Зенит».

«Во всем мире на футбольных стадионах потребление пива не ограничено…»

В поддержку законопроекта в июле в интервью «Реальному времени» выступил экс-пивовар, ныне депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин, заявивший, что есть прямая связь между потреблением пива и продолжительностью жизни: чем больше потребление пива, тем ниже смертность:

— И такие исследования есть в Швеции, Дании, Норвегии, Германии, Англии. Пивоварение очень глубокая и серьезная культура. Пиво называют в Европе «жидким хлебом», его не считают алкоголем.

Он с сожалением отметил «резкий крен», когда с пивом в России начали бороться, ограничивать его продажу, рекламу, поднимать акцизную ставку. Произошло резкое падение потребление пива на душу населения, но пить россияне меньше не стали: просто стали пить больше крепкие алкогольные напитки, причем нелегальные, суррогаты, «самогоны, одеколоны»: «Во всем мире на футбольных стадионах потребление пива не ограничено, а пивоваренные компании вкладывают большие деньги в поддержку спорта».

Айрат Хайруллин заявил, что есть прямая связь между потреблением пива и продолжительностью жизни: чем больше потребление пива, тем ниже смертность. Фото Романа Хасаева

Против законопроекта тогда выступили общественные организации. Так, председатель «Трезвого Башкортостана» Марат Абдуллин заявил, что перспектив у законопроекта мало, так как Путин считает его преждевременным, как и МВД: криминогенная составляющая, если вернуть пиво футбольным фанатам, может повыситься. Хотя возможностей у «пивного лобби» много, учитывая триллионные обороты отрасли.

В рамках сентябрьской «пивной войны» Минфин РФ инициативу одобрил

О том, какими возможностями «пиара» оно располагает, можно было судить в сентябре, когда сразу в десятках изданиях и агентствах появились материалы в поддержку разрешения пива на стадионах, носивших даже оттенок уверенности: мол, до конца года это произойдет. Материалы появились аккурат за пару дней до того, как законопроект Свищева — Лебедева 11 сентября должен был быть рассмотрен на одном из профильных комитетов Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

За несколько дней до этого, 9 сентября, вновь выступил Минфин РФ, одобривший законопроект о возвращении продаж пива на стадионах, вырученные средства он предложил направлять на развитие футбола: «Продажа алкоголя на спортивных мероприятиях не угрожает безопасности болельщиков, а даже, напротив, может поспособствовать развитию рынка потребительских услуг», — заявили там.

Тут же выступил президент Клуба болельщиков сборной РФ «Россия объединяет» Эдуард Латыпов, заявивший, что ничего криминального в этом в этом не видит, и прямой связи между насилием на трибунах и продажей алкоголя на стадионе не усматривает. В ход пошла и «тяжелая артиллерия»: тогда же, 9 сентября, генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин заявил, что на стадионе в Петербурге во время матчей Евро-2020 будут продавать пиво, добавив, что нет доказательств, что продажа пива пагубно влияет на обстановку на стадионе. «Мы пережили очень большой турнир, в ходе которого продавали пиво на стадионах — и не столкнулись ни с одним инцидентом. На Евро мы будем продавать пиво, это наше обязательство», — сказал он. В тот же день инициативу поддержал почетный президент РФС Вячеслав Колосков, отметивший, что идея запрета была абсурдной с самого начала.

Эдуард Латыпов прямой связи между насилием на трибунах и продажей алкоголя на стадионе не усматривает. Фото tut.by

…а комитет Госдумы по физической культуре и спорту и Правовое управление ГД — нет

Все они рано радовались, так как 11 сентября комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи не поддержал законопроект о возвращении алкогольного напитка на футбольных аренах, так как не собрал необходимое число голосов, документ был направлен на доработку, хотя, вероятно, будет инициировано повторное его рассмотрение.

— К сожалению, нам вдолбили стереотип, что пиво на стадионах — плохо. Теперь у людей пиво — это алкоголизм, люди, валяющиеся пьяными в подворотнях, и так далее. Чемпионат мира и Кубок конфедераций показали положительный пример, сейчас и на Евро будет разрешена продажа пива. Пивные компании — глобальные спонсоры футбола, и от этого нам никуда не уйти, — заявил тогда огорченный автор законопроекта Свищев. Отметим также, что до сих пор на законе «висит» заключение Правового управления Госдумы РФ, и оно тоже отрицательное. В Правовом управлении считают, что ряд положений законопроекта нуждаются «во взаимном соотнесении и согласовании».

«Здесь другая культура боления, здесь нет фанатов-дебилов, как на футболе, которые все это дело портят»

Несмотря на это, стороны продолжают «пивную войну». В конце сентября теперь уже в Роспотребнадзоре не поддержали инициативу о возобновлении продаж пива на спортивных объектах: «Употребление алкоголя связано с риском развития таких проблем со здоровьем, как психические и поведенческие нарушения, включая алкогольную зависимость, тяжелые неинфекционные заболевания, такие как цирроз печени, некоторые виды рака и сердечно-сосудистые болезни, а также травмы в результате насилия и дорожно-транспортных аварий», — объяснили там. А экс-вице-премьер и экс-руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов выступил за продажу пива на стадионах вообще, только… не футбольных:

— На баскетбольных, хоккейных, волейбольных, гандбольных матчах точно должно продаваться пиво. Здесь другая культура боления, здесь нет фанатов-дебилов, как на футболе, которые все это дело портят, — заявил он, хотя потом добавил. — Ничего такого нет в продаже слабоалкогольных напитков, все же идеально прошло у нас на футбольном чемпионате мира.

Экс-вице-премьер и экс-руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов выступил за продажу пива на стадионах вообще, только… не футбольных. Фото kremlin.ru

Авторы «инициативы» проведут круглый стол, сам законопроект направлен в законодательные собрания регионов

В настоящий момент дата рассмотрения законопроекта не определена. Известно лишь, что Минспорта поддерживает законопроект с условием его доработки и четкого указания правил продажи пива и распределения доходов от нее. Авторы законопроекта рассчитывают и на поддержку и комитета по экономполитике Госдумы РФ. Депутаты еще до рассмотрения законопроекта в первом чтении будут просить комитет провести круглый стол в октябре-ноябре и пригласить для обсуждения все стороны, в том числе владельцев крупнейших стадионов, клубов, РФС, представителей общественности.

По данным ряда наблюдателей, сейчас законопроект №759159-7 о разрешении розничной реализации пива на футбольных стадионах во время «взрослых» матчей в октябре направлен на согласование в законодательные собрания субъектов Федерации. И некоторые представители уже начали высказываться о нем, поддержал его, например, недавно назначенный министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев: «С одной стороны — нужно возвращать, есть в этом некий шарм. С другой стороны, требования безопасности необходимо выполнять. Если хотите мое мнение: я бы с удовольствием пришел на стадион в компании друзей и выпил бокал пива в перерыве».