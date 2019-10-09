Фотомарафон «100-летие ТАССР»: женщины из семьи Имамовых, село Актаныш, 1939 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 52-я
Село Актаныш до 1920 года относилось к Мензелинскому уезду Уфимской губернии и было центром Актанышевской волости. В 1920 году уезд превратился в Мензелинский кантон и перешел в состав Татарской АССР. В 1930 году, в процессе изменения территориально-административного деления, село стало центром Актанышского района. «Реальное время» публикует чудом сохранившийся кадр личного архива своей читательницы.
Представленной фотографии почти 81 год — столько же, сколько Флюре Фахретдиновой, малышке, которая на этой фотографии сидит на коленях у своей мамы, Зулхиды Имамовой (женщина с ребенком справа). Самой старшей из детей на этой фотографии, Язиле, сейчас 90 лет.
Семья Имамовых жила в Актаныше. К концу 1930-х годов это было крупное село. Уже закончились коллективизация и раскулачивание, но начались репрессии. Дочь Флюры, Флорида Алмакаева, рассказывает «Реальному времени» со слов своей матери:
«Дедушка всю мирную жизнь плотничал, благодаря его рукам семья не нуждалась. А завистники были. В 30-е годы люди жили, доглядывая за материальным состоянием соседей. Нужно было быть осторожными, чтобы пересуды завистников о благополучии до тюрьмы не довели. Поэтому и кашу, и хлеб бабушка готовила, когда стемнеет, чтобы не вызывать нездоровый интерес».
Эту фотографию сделали обычным летним днем 1939 года: женщины семьи (Зулхида и ее невестка Фатима с детьми и матерью) решили сняться на память. Фотографировались в деревенском доме, половину которого занимало фотоателье. Бездетные супруги-фотографы жили в другой половине.
«Дедушка Сарвартдин скупо, по-мужски, просто не захотел принимать в этом участие, — пишет Флорида Алмакаева. — Совсем скоро он уйдет на советско-финскую войну, потом будет Великая Отечественная война, потом советско-японская. Во время Великой Отечественной, в 1944 году, за хорошую службу ему предоставят отпуск на 2 недели — и через 9 месяцев родится сын Галимзян».
Фатима с мужем вскоре после того, как сделана была эта фотография, завербовались на Камчатку. Через 7 лет вернулись в Актаныш, работали здесь ветеринарами, но потом уехали на заработки в Челябинск — там и осели. Зулхида так и осталась с семьей в Актаныше, всю жизнь проработав на пищекомбинате.
Справка
Мы благодарим за помощь в подготовке этой публикации нашу читательницу, Флориду Алмакаеву.
Редакция «Реального времени» будет рада участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
И женщины настоящие.
Здоровья и долгих лет жизни Флюре.
Рахмет, спасибо уважаемым автору, РВ и семье Фахретдиновых и Имамовых.