Фотомарафон «100-летие ТАССР»: женщины из семьи Имамовых, село Актаныш, 1939 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 52-я

Фото: из семейного архива Флориды Алмакаевой

Село Актаныш до 1920 года относилось к Мензелинскому уезду Уфимской губернии и было центром Актанышевской волости. В 1920 году уезд превратился в Мензелинский кантон и перешел в состав Татарской АССР. В 1930 году, в процессе изменения территориально-административного деления, село стало центром Актанышского района. «Реальное время» публикует чудом сохранившийся кадр личного архива своей читательницы.

Представленной фотографии почти 81 год — столько же, сколько Флюре Фахретдиновой, малышке, которая на этой фотографии сидит на коленях у своей мамы, Зулхиды Имамовой (женщина с ребенком справа). Самой старшей из детей на этой фотографии, Язиле, сейчас 90 лет.

Семья Имамовых жила в Актаныше. К концу 1930-х годов это было крупное село. Уже закончились коллективизация и раскулачивание, но начались репрессии. Дочь Флюры, Флорида Алмакаева, рассказывает «Реальному времени» со слов своей матери:

«Дедушка всю мирную жизнь плотничал, благодаря его рукам семья не нуждалась. А завистники были. В 30-е годы люди жили, доглядывая за материальным состоянием соседей. Нужно было быть осторожными, чтобы пересуды завистников о благополучии до тюрьмы не довели. Поэтому и кашу, и хлеб бабушка готовила, когда стемнеет, чтобы не вызывать нездоровый интерес».

Женщины семьи Имамовых, село Актаныш, 1939 год. Фото из семейного архива Флориды Алмакаевой

Эту фотографию сделали обычным летним днем 1939 года: женщины семьи (Зулхида и ее невестка Фатима с детьми и матерью) решили сняться на память. Фотографировались в деревенском доме, половину которого занимало фотоателье. Бездетные супруги-фотографы жили в другой половине.

«Дедушка Сарвартдин скупо, по-мужски, просто не захотел принимать в этом участие, — пишет Флорида Алмакаева. — Совсем скоро он уйдет на советско-финскую войну, потом будет Великая Отечественная война, потом советско-японская. Во время Великой Отечественной, в 1944 году, за хорошую службу ему предоставят отпуск на 2 недели — и через 9 месяцев родится сын Галимзян».

Фатима с мужем вскоре после того, как сделана была эта фотография, завербовались на Камчатку. Через 7 лет вернулись в Актаныш, работали здесь ветеринарами, но потом уехали на заработки в Челябинск — там и осели. Зулхида так и осталась с семьей в Актаныше, всю жизнь проработав на пищекомбинате.



Людмила Губаева