«Это все татарская смекалка» — почему Татарстан лидирует в росте цен на вторичку

По данным федерального агрегатора, цена «квадрата» на неновое жилье в Татарстане с начала года подскочила на 14%

Исследовав рынок вторичной недвижимости в России, аналитики сервиса «Авито. Недвижимость» выдали заключение: за последний год цены на вторичку в Татарстане выросли на 14,13%. К таким выводам пришли аналитики, просмотрев 42 тысячи татарстанских объявлений о продаже. Однако казанские риелторы и другие эксперты жилищного рынка поспешили выразить вотум недоверия столичным исследователям, списав результаты на некорректную методологию и «татарский менталитет». Что вызвало сомнения специалистов — в материале «Реального времени».

«Авито»: «Новостроек в городе появляется не так много»

В ходе исследования рынка жилья аналитики сервиса «Авито. Недвижимость» изучили все объявления о продаже, которые были размещены на сайте за последний год. При вычислении средней цены квадратного метра рассматривались квартиры с любым количеством комнат, то есть без учета других типов жилья (коттеджей и частных домов), рассказали «Реальному времени» в пресс-службе компании. На сегодняшний день в базе сервиса размещено порядка двух миллионов предложений по всей России и более 42 тысяч объявлений в Татарстане.

Согласно отчету интернет-ресурса, за год цены на вторичную недвижимость выросли абсолютно во всех крупнейших регионах России (в среднем на 7,4%), но Татарстан с ростом в 14,13% — безусловный лидер. На втором месте рейтинга расположилась Иркутская область с ростом цен на вторичку в 13%, замкнула тройку Ленобласть — с 11%. Только в III квартале 2019 года, по данным сервиса, цена квадратного метра в Татарстане на вторичном рынке по сравнению со II кварталом этого года увеличилась на 0,26%. Любопытно, что в городе с самой высокой ценой вторички, Москве, стоимость квадратного метра, по результатам исследования, за год увеличилась лишь на 10%.

Согласно отчету интернет-ресурса, за год цены на вторичную недвижимость выросли абсолютно во всех крупнейших регионах России (в среднем на 7,4%), но Татарстан с ростом в 14,13% — безусловный лидер. Фото Максима Платонова

— Недвижимость Татарстана активно дорожает уже на протяжении нескольких месяцев. Во многом это связано с тем, что при стабильно растущей деловой активности населения города и соответствующем высоком спросе на жилье новостроек в городе появляется не так много. Застройщики видят растущий спрос и повышают цены (за год новостройки в Татарстане подорожали на 16%). А следом за первичным рынком увеличиваются цены и на вторичном, — ответил на запрос «Реального времени» руководитель направления вторичной недвижимости и аренды в «Авито. Недвижимость» Руслан Закирьянов.

«Раньше торговались за 30 тысяч от начальной цены, а сейчас скидки достигают трехсот тысяч»

Эксперты рынка недвижимости, опрошенные редакцией, в целом сошлись во мнении — заключение аналитиков вызывает сомнения хотя бы по потому, что суммы, указанные в объявлениях о продажах квартир на «Авито», являются больше «амбициями продавца», нежели реальными «проходными» ценниками.

— Я не согласна с этим рейтингом по нескольким причинам, — подчеркнула руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. — Во-первых, подорожало далеко не все вторичное жилье в Татарстане. Есть такие позиции, которые упали или остались на уровне прошлого года: например, цены на крупногабаритные двух- и трехкомнатные квартиры на вторичном рынке не повысились, особенно «хрущевки» и «ленинградки», то есть квартиры в домах, старше определенного возраста. Во-вторых, за год недвижимость вся прибавляет в цене порядка 10%, это средний процент, инфляция.

Повышение цен на рынке вторичного жилья, по словам специалиста, затронуло только однокомнатные и небольшие двухкомнатные квартиры — всегда наиболее интересную для инвестора недвижимость, с более низким порогом вхождения.

— Есть еще один момент, который нельзя не учитывать: цены, по которым недвижимость выставлена на «Авито», это цены экспозиции, и они отличаются от цен, по которым в итоге эта недвижимость реализуется. Возможно, что именно татарстанские продавцы выставляют недвижимость по цене гораздо выше реальной стоимости, а затем просто скидывают больше. То есть давайте будем считать, что дело в менталитете, это все татарская смекалка. В принципе эти рейтинги выходят регулярно, я считаю, что для «Авито» это лишь способ привлечения внимания к своему ресурсу. Я бы не стала относиться к такому рейтингу серьезно, — добавила Гизатова.

Согласилась с коллегой и директор агентства недвижимости «Ваш надежный риелтор» Гузель Мухамедзянова, заметив, что реальная цена продажи недвижимости и стоимость, предоставленная самим продавцом сервису «Авито» как рекламной площадки, зачастую существенно отличается, и с каждым годом эта разница цен лишь увеличивается.

— Это только мое мнение, и я, конечно, могу ошибаться, но «Авито» делает выводы, основываясь исключительно на тех показателях, которые попадают на их площадку. Если мы рассмотрим положение дел несколько лет назад и сейчас, то можем увидеть вот что: существенно изменился порог торга. Если мы раньше торговались за 30—50 тысяч от начальной заявленной продавцом цены, то сейчас скидки достигают двухсот и даже трехсот тысяч. А изначальные цены мы как раз и можем видеть на «Авито».

Рост на вторичку в 14%, о котором заявили в отчете исследования эксперты «Авито», Гузель Мухамедзянова и вовсе назвала неправдоподобным. 10% — это «край», заявила эксперт, ссылаясь на личный опыт. Скептично оценивают выводы исследования и другие специалисты:

— Исходя из моего опыта работы со вторичным рынком в Казани, повышение, конечно, было, но не на 14%, цены поднялись в среднем на 7-8%, как и в прошлом году. Бывают случаи, когда продавец действительно устанавливает цену значительно выше, но продать по ней у него не получается, через два-три месяца цена идет вниз. 14% — неправдоподобная цифра, — заверил ведущий специалист АН «Центр недвижимости №1» Михаил Валитов.