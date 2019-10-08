Как в WADA опущенные: Всемирное антидопинговое агентство нуждается в реорганизации

По причине своей недоговороспособности

10 ноября исполняется 20 лет со дня создания WADA, антидопингового ведомства, о существовании которого теперь знают все, в том числе люди, далекие от спорта. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин уверен, что агентство нуждается в реорганизации, поскольку сегодня оно располагает исключительными полномочиями, которые не должны сосредотачиваться в руках одной структуры: законодательными, исполнительными и карательными.

Как создавалось WADA



Сейчас уже трудно вспомнить детали. Источники утверждают, что создание WADA было связано с многочисленными скандалами в велосипедном спорте, в частности на многодневной велогонке «Тур де Франс». В это верится слабо, поскольку «Тур де Франс» неподконтрольно МОК, более того, профессиональные велосипедисты до 1992 года не принимали участия в Олимпиадах, как и баскетболисты НБА и хоккеисты НХЛ. С другой стороны, возможно, доля правды в этом все же есть. Поскольку неподконтрольность Международному олимпийскому комитету и привела к тому, что в профессиональном велоспорте допинг был развит куда серьезнее, чем в других циклических видах спорта: легкой атлетике, гребле, лыжах (те всегда находились под контролем МОК).

По моему мнению, создание специализированного подразделения было вызвано еще и тем, что в олимпийское движение хлынули новые виды спорта. МОК изначально не способен был их контролировать через местные НОК, а те — через федерации. В итоге Олимпиада в Нагано 1998 года запомнилась, кроме прочего, сразу двумя из ряда вон выходящими случаями. Росса Ребальяти, первого олимпийского чемпиона в дебютном старте по сноуборду, поймали на марихуане. Дисквалифицировали, а потом вынуждены были оправдать еще во время Игр, поскольку марихуана элементарно не значилась в списке запрещенных веществ. Ее включили в этот список уже потом, чтобы поставить заслон излишне «свободолюбивым» представителям экстремальных видов спорта с уже сформировавшейся субкультурой. Забегая вперед, отметим, что поставить их под контроль практически не удалось. «В травке ноль калорий и ни грамма жира», — стоит на своем Ребальяти даже спустя 15 лет после своего триумфа-дисквалификации в 2013-м. В том же году WADA приняло решение об увеличении в 10 раз разрешенной доли марихуаны в крови.

Как бы то ни было, через полтора года, 10 ноября 1999-го, WADA и было образовано со штаб-квартирой в Лозанне (в 2002 году переехало в Монреаль).

«В травке ноль калорий и ни грамма жира», — стоит на своем Ребальяти. Фото Roland Tanglao / wikipedia.org

В качестве факта: до образования WADA советские, а затем и российские олимпийцы не попадались на употреблении допинга. Более того, на Олимпиаде-1988 в Сеуле советский чиновник подставил конкурентов из Болгарии. Те перед допинг-контролем попытались спасти ситуацию, впрыснув в своего спортсмена чужую мочу с помощью катетера обратного действия, но советский чиновник занял единственный туалет. В итоге были дисквалифицированы два чемпиона, а вслед за этим дисквалификация накрыла всю сборную Болгарии — что стало первым в истории массовым баном целой сборной.

Наиболее известные же случаи дисквалификаций связаны с Беном Джонсоном (канадский спринтер, был пойман на анаболиках) и американским семейством легкоатлетов — Мэрион Джонс и Си Джей Хантером. Джонс даже отбыла тюремное заключение, что дает основания адептам американского спорта твердить о системной борьбе с допингом, которую американцы проводят внутри своей страны. Ничего подобного — сидела она за лжесвидетельство. Ее наказали после того, как в Штатах накрыли целую лабораторию, которая изготавливала запрещенные препараты как для командных видов спорта, так и для индивидуальных.

Госпрограмма допинга

Вектор разоблачений кардинально изменился с 2002 года, когда спортивная Россия впервые стала участником полномасштабного допингового скандала на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Если вспоминать только итоги Олимпиад, то Россия уже лишилась 31 медали, и все во времена существования WADA, а США — только восьми, еще семь у них отняли за прегрешения, обнаруженные до создания WADA. У них нет допинга? Есть, но только он легализован, благодаря «терапевтическим исключениям» (ТИ), официально разрешенному каналу использования допинга. Как только стали поднимать тему с ТИ, выяснилось, что только в 2015 году было выдано 583 разрешения на использование допинга примерно на 200 спортсменов. Любопытно, что когда хакеры из Fancy Bears начали взламывать базы данных WADA, то руководитель английской делегации сам заявил, что в его команде на Олимпиаде-2016 в Рио ТИ имеет каждый седьмой.

Полномасштабные дисквалификации переживали штангисты Ирана, отстраненные от чемпионата мира 2006 года. Тогда отстранения грозили также России и Казахстану (по шесть попавшихся на допинге штангистов) и, как ни странно, слабенькой сборной Аргентины (три). Однако все эти страны отделались штрафами. Сборная Болгарии по тяжелой атлетике пропустила Пекин-2008. Подобные случаи демонстрируют систематичность употребления допинга в той или иной команде. Как правило, спортсменов ловят на одном и том же препарате, что означает вовлеченность в допинг-процессы и тренерского штаба, и врачей. «Их колют по одной системе», — как-то поделился со мной представитель тяжелой атлетики. Подобным же образом массовые проколы с допингом были обнаружены в сборных Казахстана и России по итогам Олимпиады-2012, а самый свежий пример связан со сборной Таиланда, самоустранившегося от участия в домашнем чемпионате мира 2019 года.

Вектор разоблачений кардинально изменился с 2002 года, когда спортивная Россия впервые стала участником полномасштабного допингового скандала на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Фото wikipedia.org

Если говорить о других видах спорта, то целыми сборными «кололись» финские лыжники, о чем стало известно в 2001 году во время проведения чемпионата мира… Российские биатлонисты в 2007-м… В легкой атлетике был массовый «залет» в 2013 году, когда в число читеров попали практически все звезды спринта из Ямайки, за исключением Усейна Болта.

Проблема не в двойных стандартах, а в разных законах для разных стран

Можно задаться вопросом — а почему россияне-то не пользуются этой лазейкой для использования допинга, доказывая, что он им необходим по медицинским показателям? Ответим вопросом на вопрос: а почему правила WADA необходимо воспринимать как незыблемый закон, спортивную конституцию? Все его предписания — это не более чем правила внутреннего распорядка. Но! Это в отношении финансово обеспеченных структур можно уважительно относиться к их внутреннему распорядку. WADA же — мультинациональная попрошайка. Страны пяти континентов делают ежегодные взносы в следующих пропорциях: Европа — 47,5%, Америка — 29%, Азия — 20,46%, Океания — 2,54%, Африка — 0,5%. При этом WADA не гнушается разовыми перечислениями, зачастую вымогая их. Россия заплатила 15 миллионов евро перед Пхенчханом, 10 миллионов евро за так называемый «доклад Макларена», в котором канадский профессор занимался поиском государственной системы допинга в нашем спорте. Это, по сути, обвинительный приговор. Вы видели хоть раз, чтобы обвиняемый платил за работу прокурора и суда? Лишив аккредитации российскую лабораторию РУСАДА, WADA обеспечило работу английской антидопинговой лаборатории UKAD, многократно повысив наши издержки.

Продолжая перечислять деньги по первому требованию подобных организаций, Россия просто пытается тушить пожар керосином. Причем это даже не коррупция. Недавно Всероссийская федерация легкой атлетики заплатила IAAF 3 миллиона долларов, поскольку это было условием восстановления членства ВФЛА в международной федерации. Но деньги они получили, а в федерации не восстановили. Поэтому коррупции нет никакой — есть непрекращающийся шантаж в чистом виде. С которым не надо мириться, поскольку не могут правила внутреннего распорядка в общественной организации, благотворительном фонде быть выше международного права. А WADA нарушает эти самые права сплошь и рядом.

В отношении Салазара нет и сотой доли прессинга, который испытывает Россия в целом и Чёгин в отдельности. Фото Cal Hopkins / wikipedia.org

Еще раз о разности подходов

Во время последнего чемпионата мира по легкой атлетике разразился скандал с американским тренером Альберто Салазаром. По сути, эта ситуация один в один напоминает нашумевшую историю с другим известным тренером Виктором Чёгиным из России. Только с кардинально разными подходами. Чёгина сделали «токсичным», третируя самого тренера и его учеников. Допустим, только так и должна вестись бескомпромиссная борьба с допингом. Но в отношении Салазара нет и сотой доли прессинга, который испытывает Россия в целом и Чёгин в отдельности. Более того, только что закончившийся чемпионат мира в Дохе стал триумфом экс-ученицы Салазара Сифан Хассан, которое сделала доселе невиданное — выиграла золото в беге и на 1 500, и на 10 000 метров. Президент IAAF Себастьян Коэ прокомментировал эту ситуацию следующим образом: «У нас есть дисциплинарный отдел (Athletics Integrity Unit), который с большим интересом относится к этой теме. По ходу чемпионата мира нашей главной задачей было разорвать контакт спортсменов с дисквалифицированным тренером. Поэтому Салазар сразу же покинул Доху. В остальном будет разбираться AIU, они полностью независимы. Что касается Хассан, конечно, когда ты выигрываешь с таким высоким результатом, это неизбежно вызывает подозрения. AIU проводит тысячи тестов, они досконально во всем разберутся. Но нельзя говорить о чем-то просто так, людям стоит больше доверять».

«Людям стоит больше доверять» — это слова человека, чья организация 4 года методично уничтожает легкую атлетику в России. Всю легкую атлетику, не только профессиональную, и примеров тому хватает, начиная с запрета на участие в международных соревнованиях порядка четырех тысяч россиян, в число которых попали даже покойные.

Доказывать что-то подобным персонажам бессмысленно. Что у чиновников, что у спортсменов. Есть самые оголтелые из них, включая биатлониста Себастьяна Самуэльссона, которые уже «кушать не могут», так переживают из-за ситуации с допингом в России. Этим летом случился показательный пример, чего стоят принципы западных спортсменов-разоблачителей. Австралиец Мэк Хортон, а затем и англичанин Данкан Скотт демонстративно не поднимались на пьедестал почета, где стоял китаец Сунь Ян, у которого был один небольшой косяк. В 2014 году он употреблял триметазидин, сердечный препарат, аналог нашего милдроната-мельдония, только из Франции, непонятно по какой причине занесенный WADA в число запрещенных. К травле Сунь Яна присоединилась еще одна известная борчиха с допингом Лилли Кинг. И вдруг все прекратилось в один момент, когда четырехкратный призер ЧМ-2017 Шайна Джек сдала положительную допинг-пробу. Комментировать ее прокол Кинг, Скотт и уж тем более товарищ по сборной Австралии Хортон не стали, а продолжать прессинг по отношению к Сунь Яну они посчитали неправомерным. Заткнулись как по команде. В свое время к борьбе Самуэльссона с Россией присоединилась американка Эмма Коберн, подписавшая совместное письмо в адрес WADA. Когда в Дохе ее попросили прокомментировать ситуацию с Салазаром, она просто ушла от ответа, сказав, «что всегда поддерживает IAAF». Где же ваша принципиальность, адепты по борьбе с допингом в России?

Сейчас ожидается, что новым президентом организации станет Витольд Банька из Польши, и в нашей прессе уже появились материалы о том, как он относится к ситуации с Россией. Фото Kancelaria Premiera / flickr.com

Какое нам дело до Баньки?

Сейчас ожидается, что новым президентом организации станет Витольд Банька из Польши, и в нашей прессе уже появились материалы о том, как он относится к ситуации с Россией. Окститесь, коллеги! Это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Вдумайтесь, кто из нас, неся баночку с анализом, кладет рядом шоколадку, чтобы нарисовали анализ получше? WADA — это операторы пробирок, специалисты мочи и крови, не более, которым разрешили манипулировать вопросами запрещения-разрешения медицинских препаратов. Они этим и занимаются, то разрешая, то запрещая алкоголь, увеличивая разрешенную долю содержания канабиса в крови, борясь с непонятной целью с сердечными препаратами. Причем все это происходит в атмосфере тайны, которой позавидовали бы глухонемые сотрудники спецслужб. По каким причинам те или иные препараты начинают мониторить, а затем включают в число запрещенных? Почему одни препараты вчера были разрешены к употреблению, сегодня нет? WADA должна быть открытой, должна научиться отвечать на вопросы, а не только декларировать.

Для России плохо, что мы сейчас существуем в эпоху всеобщей разобщенности. Спортивное руководство, как бывшее (Вячеслав Фетисов, Виталий Мутко), так и нынешнее (Павел Колобков, Станислав Поздняков), страшно разобщено, вплоть до личной неприязни. А государственной программы допинга у нас нет. Все просто. Если промониторить результаты того же Сочи, то обнаружится, что многие спортсмены, которых обвинял, допустим, Григорий Родченков, демонстрировали результаты на порядок слабее конкурентов. В биатлоне, лыжах, женском хоккее мы выглядели очень слабо, в мужских лыжах уже сумели и защитить медали, и восстановить честное имя. Тем не менее общемировое послевкусие Сочи-2014 сформировано так, чтобы верить Родченкову.

А я верю фактам. Россия три года, начиная с Рио, находится под спортивными санкциями. То есть заканчивается целый олимпийский цикл, во время которого российский спорт кошмарят по полной программе. Причем большую часть времени нас проверяли англичане и шведы, а количество допинг-проверок многократно превышает общемировые показатели. И зафиксировано только два случая дисквалификации и лишения наград, завоеванных с 2016 года! Это мельдоний у керлингиста Крушельницкого и триметазидин у бобслеистки Сергеевой, появление которых в списке запрещенных веществ можно считать вредительством, никак иначе. А итоги чемпионатов мира по циклическим видам спорта демонстрируют либо успехи, как у лыжников на ЧМ-2017, либо плавный рост, как у пловцов на ЧМ-2019, либо стабильность, как у легкоатлетов на ЧМ — 2017 и 2019.

