«Агросила» рассчитывает получить разрешение на поставки мяса и молока в Китай

Гендиректор холдинга Светлана Барсукова — о перспективах азиатского рынка, росте цен на молоко и переносе сроков сдачи комплекса «Азнакай»

Фото: Илья Репин

Цены на сахар продолжают падать и для многих производителей уже находятся на грани с себестоимостью производства, тем не менее «Агросила» только в 2019 году вложила в модернизацию «Заинского сахара» порядка 277 млн рублей. К 2025 году объем переработки сахарной свеклы на заводе должен достигнуть 9 тысяч тонн в сутки. О перспективах сладкого бизнеса, «манящем» китайском рынке и росте цен на молоко в ходе онлайн-конференции «Реальному времени» рассказала генеральный директор холдинга «Агросила» Светлана Барсукова.

Аномального роста цен на молочку в ноябре не будет, ожидаем стандартные 5—7%

В конце сентября комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты заявил, что в ноябре возможен аномальный рост цен на молочную продукцию. Бизнес пугали подорожанием сырья вплоть до 10% из-за запуска заключительного этапа электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции.

Подготовительный период к введению ЭВС длился более двух лет, и производители, поставляющие товар конечному потребителю, однозначно успели подготовиться к нововведению и заложить в бюджете дополнительные расходы на сертификацию. Поэтому напрямую связывать рост цен и внедрение государственного инструмента по контролю качества не стоит, подчеркнула Светлана Барсукова.

— Осенью ежегодно бывает повышение цен на молочную продукцию от 5 до 7%. Я думаю, этот год не станет исключением. Но это связано с волатильностью спроса, повышением цен на сырье от производителей молока именно в осенне-зимний период — оно происходит ежегодно. Прямой связи введения ветеринарной сертификации с повышением цен на молоко я не вижу. Хотелось бы отметить, что введение ветеринарной сертификации все-таки позволит в конечном итоге потребителю получать качественный продукт, если государство будет и дальше придерживаться этой линии, — предположила собеседница «Реального времени».

Хотелось бы отметить, что введение ветеринарной сертификации все-таки позволит в конечном итоге потребителю получать качественный продукт

Рост, по словам Светланы Барсуковой, в первую очередь, коснется цельномолочной продукции. При этом он не будет «сильно заметным» для конечного потребителя, поскольку магазины в последние годы придерживаются политики акционности и вряд ли откажутся от нее.

Сроки сдачи животноводческого комплекса «Азнакай» сдвинулись на пять месяцев

В августе холдинг «Агросила» начал строительство животноводческого комплекса «Азнакай» на 2,4 тысячи коров с предполагаемым объемом производства 50 тонн молока в сутки. Партнером при строительстве выступил «Россельхозбанк», одобрив холдингу кредитную линию. Сдача в эксплуатацию комплекса была запланирована на декабрь 2020 года, однако из-за инцидента на другом предприятии «Агросилы», «Заинском элеваторе», сроки сдвинулись на пять месяцев — до мая 2021 года, объяснила Светлана Барсукова.

— У нас действительно произошла некоторая заминка на текущий момент. Поскольку условия финансирования данного проекта предусматривали обеспечение исполнения обязательства — это имущество «Заинского элеватора», на котором произошли определенные события этой осенью (обрушение одного из блоков комплекса, временная приостановка работ, — прим. ред.). Это вызвало небольшую заминку в финансировании, но сейчас все проблемы сняты.

По словам гендиректора «Агросилы», на данный момент между генеральным подрядчиком строительства Азнакаевского комплекса, холдингом и банком подписано новое соглашение о сроках строительства — принята дорожная карта, согласно которой в конце 2019 года уже будет произведена оплата оборудования для «Азнакая». Его изготовление займет 90 дней. В апреле следующего года будут начаты строительно-монтажные работы уже под оборудование. В планах холдинга — уложиться со строительством молочно-товарного комплекса «под ключ» за 16 месяцев.

Я считаю, что мы вполне с честью и достоинством можем выйти из этой ситуации с теми ценами, которые сейчас на рынке, за счет работы с внутренними резервами

«Цены на сахар падают и находятся для многих на грани с себестоимостью производства»

Для многих производителей уже сейчас цены на сахар находятся на грани с себестоимостью производимой продукции и продолжат падать, констатировала в беседе с «Реальным временем» Светлана Барсукова, подтвердив прогнозы экспертов. Однако, по ее словам, холдинг «Агросила» в состоянии справиться с нынешними рыночными условиями и оптимизировать производство таким образом, чтобы продолжать получать прибыль.

— Хотелось бы цены выше, конечно, каждому производителю хочется, чтобы его продукт продавался дороже. Но, я считаю, что мы вполне с честью и достоинством можем выйти из этой ситуации с теми ценами, которые сейчас на рынке, за счет работы с внутренними резервами — совершенствования технологий производства, оптимизации затрат, совершенствования технологий выращивания, подбора семян, средств защиты и удобрений. Я очень надеюсь, что до конца года цена должна подрасти. Но насколько — не могу сказать, — добавила глава холдинга.

Напомним, с начала 2019 года «Агросила» занимается модернизацией мощностей завода «Заинский сахар», который перерабатывает сахарную свеклу, собранную в агрофирмах холдинга. Только в 2019 году на эти цели выделено порядка 277 млн рублей, на которые планируется обновление оборудования, в частности жомпрессов, строительство станции обезвоживания осадка сточных вод производства. Полностью же модернизация завода должна завершиться к 2025 году, при этом объем переработки сахарной свеклы к этому моменту должен достигнуть 9 тысяч тонн в сутки.

Ведем работу по двум направлениям — мясо птицы и молочная продукция, поскольку она также востребована

«Агросила» заходит в Китай

— В настоящее время мы занимаемся получением разрешения на поставку продукции в Китайскую Народную Республику (КНР). Я думаю, что к концу этого года мы такое разрешение получим. Ведем работу по двум направлениям — мясо птицы и молочная продукция, поскольку она также востребована, — рассказала «Реальному времени» Светлана Барсукова.

Речь идет о поставке традиционной для предприятий холдинга продукции и «специфической», произведенной специально под запрос азиатского покупателя.

В 2019 году холдинг планировал нарастить объемы экспорта минимум в два раза. Пока, по словам гендиректора «Агросилы», предприятиям удается выполнять план. На сегодняшний день относительно 2018 года экспорт мяса птицы увеличился на 48%, готовой продукции — на 63%, колбасной группы — на 800%.

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