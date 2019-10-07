07 окт 2019

Online-конференция с генеральным директором холдинга "Агросила" Светланой Барсуковой

Online-конференция с генеральным директором холдинга

7 октября в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет генеральный директор холдинга «Агросила» Светлана Геннадьевна Барсукова

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