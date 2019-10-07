Более 600 предпенсионеров Казани переобучают на водителей, машинистов и слесарей

Предприятиям выплатили 20 млн рублей из бюджета, чтобы те не увольняли своих сотрудников

Максимальный размер выплаты безработным казанцам предпенсионного возраста достиг 11 тыс. рублей. Сегодня в мэрии Казани рассказали, какие меры предпринимаются для того, чтобы занять работой предпенсионеров. В целом уровень безработицы в городе остался на уровне прошлого года. Среди работодателей высокий спрос сохраняется в основном на рабочие специальности. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наименее защищены — предпенсионеры

Из федерального и республиканского бюджетов выделено в этом году 38 млн рублей в виде субсидий негосударственным казанским предприятиям на переобучение собственных сотрудников, а также безработных соответственно вакансиям, о которых заявляют организации. Средства, по словам директора Центра занятости населения Казани Марата Хайруллина, получили «Вакууммаш», «Варт» «Водоканал» и другие. По программе повышения эффективности рынка труда в рамках нацпроекта пять предприятий получили 20 млн рублей для обучения 564 сотрудников.



В Казани реализуют федеральный проект «Старшее поколение» для людей предпенсионного возраста. В рамках этой программы с начала года начали переподготовку более 600 человек по программам обучения водителей категории «В», машинистов, слесарей КИП, повышения квалификации руководителей и бухгалтеров.

Пособия по безработице в столице Татарстана получают около 3 тыс. человек, а его средний размер — 7 тыс. рублей. С января этого года минимальное пособие выросло с 800 рублей до 1,5 тыс. рублей, максимальное с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей. Для граждан предпенсионного возраста максимальный размер выплаты по безработице составляет 11 тыс. рублей.

— Сегодня ситуация на рынке труда стабилизировалась. Но появились новые задачи в связи с изменением законодательства. Сейчас нужно больше внимание уделять людям предпенсионного возраста, работать, чтобы обеспечивать их занятость, — резюмировал выступление руководителя службы занятости мэр Казани Ильсур Метшин.



Средства, по словам директора Центра занятости населения Казани Марата Хайруллина, получили «Вакууммаш», «Варт» «Водоканал» и другие. Фото kzn.ru

На одного безработного — пять вакансий

Безработица в столице Татарстана остается на уровне прошлого года — 0,55 %. Это один из самых низких показателей среди городов-миллионников России, рассказали во время «делового понедельника» в мэрии Казани. Первые два места по низкому уровню безработицы и непродолжительному поиску работы занимают Москва и Санкт-Петербург, Казань находится на 5-м месте. В городе 3,5 тыс. официально безработных. На каждого приходится пять вакансий. Больше половины из предложенных мест — рабочие специальности. Работодатели наиболее заинтересованы в квалифицированных рабочих кадрах: штукатурах, малярах, каменщиках, водителях троллейбусов, поварах.

— Однако продолжает сохранятся тенденция, когда граждане получают образование, не учитывая дальнейших перспектив трудоустройства. В связи с этим в некоторых отраслях наблюдается явное перенасыщение кадрами, — подчеркивает директор Центра занятости населения Казани Марат Хайруллин. — Раньше мы давали много рекламы. Сейчас люди сами идут к нам. Многие приходят за новыми навыками и специальностью.

В этом году центр занятости расширил перечень профессий, по которым проводит обучение, до 46 специальностей. 1407 безработных прошли профессиональную переподготовку, более 700 человек благодаря этому нашли новую работу. Также обучение прошли 260 женщин, находящихся в декрете, 24 пенсионера и 60 человек с ограниченными возможностями здоровья обучились профессиям кондитера, оператора котельной, специалиста по маникюру, парикмахера, электромонтера.

Как отметил руководитель службы занятости, сейчас очень востребованы и в бюджетных организациях, и в коммерческих структурах специалисты по госзакупкам, которые формируют конкурсную документацию. Обучаются на бухгалтеров, специалистов по компьютерному, ландшафтному дизайну, электриков, пекарей, кондитеров. Только поваров — около 500 вакансий в базе центра. Его сотрудники и помогают ориентироваться людям. С начала года они проконсультировали более 60 тыс человек. Более 2300 обратившихся получили услуги по социальной адаптации и психологической поддержке. Восемь основных услуг казанцы начали получать в электронном виде.

Служба провела 60 ярмарок вакансий с участием более 400 предприятий. В ее базе в этом году появились 393 новые организации. 270 из них подали более 3 тыс. вакансий. Из 13 тыс. человек, обратившихся в службу занятости с начала года, более 8 тыс. человек трудоустроены.

Служба провела 60 ярмарок вакансий с участием более 400 предприятий. Фото Максима Платонова

Людям физического труда предлагают хорошую зарплату, а начинающим предпринимателям — субсидии

Зарплаты по вакансиям варьируются от 11 тыс. до 70 тыс. рублей. По словам Марата Хайруллина, наиболее высокий уровень зарплаты установлен именно на рабочие специальности, например, газосварщик, каменщик, бетонщик, машинист экскаватора.

В службу занятости приходят люди со своими предложениями создать малое предприятие. В центре такого безработного ставят на учет, помогают разработать бизнес-план с учетом налоговых требований. С этого года начинающим предпринимателям в Казани увеличили размер субсидии со 117 тыс. до 145 тыс. рублей. Субсидии — безвозвратные, если бизнес просуществует свыше двух лет. Если человек проработает менее двух лет, деньги необходимо вернуть в бюджет города. В этом году с помощью службы занятости 207 безработных открыли свой бизнес.

По словам Марата Хайруллина, скорость освоения новых навыков ниже, чем скорость изменения рынка труда. Поэтому служба занятости, расширяя перечень профессий по обучению, популяризирует их среди молодежи. С начала года на базе центра 156 участников молодежных и студенческих отрядов выучились на поваров, пекарей, официантов, сварщиков. 159 школьников в этом году в службе занятости получили информацию о профессиях — это программа действует четвертый год.

В общественных и временных работах по направлению от службы занятости участвовали 1778 человек. Работу нашли для 969 школьников в свободное от учебы время. 137 человек трудоустроены по программам квотирования и резервирования. Помогли трудоустроиться 44 выпускникам техникумов и вузов.

