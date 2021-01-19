Хайруллин Марат Муллаханович

Общая информация

Родился 21 апреля 1967 года.

Образование

1993 г. — окончил КГТУ (КАИ) по специальности «Инженер-конструктор-технолог радиоаппаратуры».

2010 г. — прошел Президентскую программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в Казанском (Приволжском) федеральном университете.

2013 г. — окончил Академию труда и социальных отношений.

Трудовая деятельность

1984-1985 гг. — моторист, Янаульский элеватор.

1993-1994 гг. — директор ТОО «ВИРОМА» г. Казань.

1994-1996 гг. — заместитель директора ТОО «Протекс» г. Казань.

1996-2008 гг. — заместитель директора ГБУ «Центр занятости населения Авиастроительного района».

2008-2015 гг. — директор ГКУ «Центр занятости населения Приволжского района».

2015-2019 гг. — директор ГКУ «Центр занятости населения г. Казани».

Женат, воспитывает двоих детей.

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