Хайруллин Марат Муллаханович
Общая информация
Родился 21 апреля 1967 года.
Образование
1993 г. — окончил КГТУ (КАИ) по специальности «Инженер-конструктор-технолог радиоаппаратуры».
2010 г. — прошел Президентскую программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в Казанском (Приволжском) федеральном университете.
2013 г. — окончил Академию труда и социальных отношений.
Трудовая деятельность
1984-1985 гг. — моторист, Янаульский элеватор.
1993-1994 гг. — директор ТОО «ВИРОМА» г. Казань.
1994-1996 гг. — заместитель директора ТОО «Протекс» г. Казань.
1996-2008 гг. — заместитель директора ГБУ «Центр занятости населения Авиастроительного района».
2008-2015 гг. — директор ГКУ «Центр занятости населения Приволжского района».
2015-2019 гг. — директор ГКУ «Центр занятости населения г. Казани».
Женат, воспитывает двоих детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 19.01.2021