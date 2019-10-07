Электрошок без анестезии и связывание на недели — что нашел Совет Европы в психбольнице Казани

В Казанской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением нарушались права человека

На сайте Совета Европы опубликовали отчет о визите в Россию делегации Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (ЕКПП). Комиссия приезжала осенью 2018 года и посетила несколько учреждений, в том числе и Казанскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением (Казанскую ПБСТИН). Проверяющие нашли в татарстанской клинике целый ряд серьезных нарушений прав человека: согласно отчету, к больным применяли электрошок без анестезии, привязывали к кроватям на дни и недели, подолгу держали в тесных изоляторах, а ВИЧ-инфицированных с 2013 года не обеспечивали антиретровирусной терапией. «Реальное время» ознакомилось с отчетом, перевело его избранные фрагменты и попыталось разобраться в том, как устраняют нарушения, — за год, прошедший с визита делегации, изменилось уже многое.

Больница-тюрьма

Казанская ПБСТИН — первая судебно-психиатрическая больница в России, работает с 1909 года. В 1939 году перешла в ведение НКВД и именовалась Казанской тюремной психиатрической больницей. С 1998 года учреждение подведомственно федеральному Минздраву.

Известный казанский врач, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич сам работал в этой больнице на протяжении семи лет. Он рассказал «Реальному времени», что здесь лечатся психически больные люди, совершившие преступления в состоянии невменяемости. Такого человека нельзя посадить в тюрьму, его освобождают от уголовной ответственности, но назначают принудительное лечение в больницах с самым строгим режимом: специализированного типа с интенсивным наблюдением. В России всего восемь подобных больниц. В Казани принимают на лечение женщин со всей России и мужчин из десяти субъектов РФ.

— Казанская больница в свое время была самая большая и самая известная, — рассказал нам Борис Давыдович. — Известна она тем, что в советские времена, особенно в семидесятые годы, в ней использовалась карательная психиатрия. Инакомыслящих тогда не сажали, а направляли в психбольницу. И вот в Казанской психиатрической больнице со строгим наблюдением, как она тогда называлась, содержались диссиденты.

Официальная вместимость — 1020 пациентов. На момент визита делегации в казанской федеральной больнице лечился 741 пациент — 216 женщин и 525 мужчин (один из них — 16-летний подросток).

Официальная вместимость — 1020 пациентов. На момент визита делегации в казанской федеральной больнице лечился 741 пациент — 216 женщин и 525 мужчин. Фото swinopes.livejournal.com

Что нашла комиссия

Подробный отчет о том, что члены делегации обнаружили в стенах Казанской ПБСТИН, опубликовали на сайте Совета Европы только 24 сентября этого года. Информация, которая там содержится, неподготовленного человека может повергнуть в шок. Но параллельно с этим опубликован ответ правительства Российской Федерации, в котором содержатся подробные пояснения по всем пунктам. В течение целого года комиссия работала с компетентными органами в России, и за это время ситуация определенно сдвинулась с мертвой точки.

Сария Сабурская, уполномоченный по правам человека в РТ, рассказала, что сразу же после того, как делегация отбыла, она начала плотно работать с ПБСТИН: провела несколько визитов в больницу, осматривала помещения, просматривала записи с камер наблюдения — словом, держит руку на пульсе. В последний раз она посетила больницу 5 сентября.

Электрошок без обезболивания

Из отчета делегации ЕКПП:

«В Казанской больнице делегация с глубокой обеспокоенностью отметила, что электросудорожная терапия (ЭСТ) для лечения острой шизофрении назначается пациентам без анестетика и миорелаксантов. По мнению комиссии, такая практика вызывает вопросы о соответствии со статьей третьей Европейской конвенции о правах человека. Медицинский персонал, опрошенный делегацией, признал, что в таком виде процедура очень болезненна для пациентов. Российским властям было предложено в течение одного месяца подтвердить, что такое использование ЭСТ будет прекращено во всех психиатрических больницах Российской Федерации».

После этого Минздрав провел в больнице внеплановую проверку. Действительно, выяснилось, что в 2018 году электросудорожная терапия без анестезии в больнице практиковалась. В официальном ответе правительства Российской Федерации на отчет комиссии сказано, что Управление Росздравнадзора по РТ выдало предписание, в котором указывается обязательность анестезиологического пособия. В свою очередь, главный врач ПБСТИН Рустем Хамитов на совещании с Сарией Сабурской 5 декабря 2018 года заявил, что больше ЭСТ пациентам в больнице не назначается.

О причинах, по которым эта жестокая практика применялась в больнице, Борис Менделевич рассуждает в историко-социальном ключе. Он считает, что это было наследием советского прошлого:

— Те времена прошли, но этот шлейф карательности советской психиатрии местами с нами остался. Российские психиатры уже давно покаялись в том, что они сделали в семидесятых годах прошлого столетия. Но осадок до сих пор остается, и кое-где на местах работает человеческий фактор. Я работал в этой больнице 7 лет, и в то время ЭСТ там применялась. Доказана ее эффективность в лечении психоза, возникающего при различных заболеваниях (чаще всего при шизофрении). Но применение любых медицинских методов регламентируется четкими стандартами, которые обязаны соблюдать все врачи. Есть конкретные показания и противопоказания, есть протокол проведения процедуры. И если он не соблюдается, то, конечно же, это серьезное нарушение с точки зрения оказания медицинской помощи. Это надо однозначно исправлять, проводить внутреннее расследование, искать, в чем причина. Если проблема системная, надо решать ее системно. Если человеческий фактор — надо обучать или даже наказывать врачей, которые это допустили.

Борис Менделевич: «Я работал в этой больнице 7 лет, и в то время ЭСТ там применялась. Доказана ее эффективность в лечении психоза, возникающего при различных заболеваниях (чаще всего при шизофрении)». Фото boris-mendelevich.ru

В беседе с «Реальным временем» Сария Сабурская озвучила более простую причину, по которой больным назначали такое жестокое лечение: в штатном расписании ПБСТИН не было и до сих пор нет анестезиолога:

— Я рада, что на эту проблему обратили внимание. Там было пять пациентов, которым назначалась такая терапия. Сейчас эта практика приостановлена, и Минздрав РФ думает, как решить проблему. Например, рассматривается возможность ее возобновления с анестезией. Но для этого в больнице должен быть штатный анестезиолог. А ведь у них даже в штатном расписании нет такого специалиста. Конечно, это обязательно должно быть предусмотрено, и я полностью согласна с выводами комитета. Сейчас в ПБСТИН ждут, что им введут анестезиолога, и это даст впоследствии возможность получить лицензию и применять этот вид терапии, но только с обезболиванием.

Пациенты с ВИЧ с 2013 года не получали терапию

Еще одно вопиющее нарушение, обнаруженное комиссией, касается пациентов с ВИЧ-инфекцией. Их в ПБСТИН 28 человек.

Из отчета делегации ЕКПП: «Что касается соматической помощи пациентам, ЕКПП был особенно обеспокоен, узнав, что пациенты с ВИЧ-инфекцией в казанской федеральной больнице не получали антиретровирусные препараты с 2013 года, предположительно, из-за недопонимания между соответствующими федеральными и региональными властями. ЕКПП рекомендует принять срочные меры для обеспечения адекватной соматической помощи этим пациентам».

Сария Сабурская подтвердила, что проблема была обнаружена, но, по ее словам, ее уже решили:

— Эта проблема была связана с бюджетным финансированием. Поскольку учреждение находится в ведении федерального Минздрава, то и обеспечение антиретровирусной терапией должно осуществляться за счет федерального, а не республиканского бюджета. До 2013 года препараты закупали за счет республики, но затем это сочли нарушением, и поставки лекарств прекратились. А потом, скорее всего, этой проблемой просто никто не занимался. Сегодня все препараты туда поставляют. Буквально сразу же после появления первого проекта отчета комитета все решилось. Все, кому положено получать антиретровирусную терапию, ее получают.

Сария Сабурская: «Поскольку учреждение находится в ведении федерального Минздрава, то и обеспечение антиретровирусной терапией должно осуществляться за счет федерального, а не республиканского бюджета. До 2013 года препараты закупали за счет республики, но затем это сочли нарушением, и поставки лекарств прекратились». Фото Романа Хасаева

Жестокое обращение

Из отчета делегации ЕКПП: «В Казанской психиатрической больнице пациенты могут подвергаться беспрерывной четырехточечной фиксации в изоляторе на много дней. Пациенты, которые находились в такой длительной изоляции, рассказали, что отказывались от твердой пищи, потому что испражнение горизонтально зафиксированного на кровати человека затруднено. Пациенты объясняли, что после нескольких дней неспособности к дефекации у них опухал и становился очень болезненным живот. У одного молодого мужчины комиссия обнаружила пролежни в крестцовой зоне».

«Некоторым пациентам месяцами и даже годами не разрешают пользоваться зубной щеткой и ложкой, они вынуждены есть руками. По мнению комиссии, такие условия содержания не соответствуют медицинскому учреждению и представляют собой бесчеловечное и унижающее достоинство обращение».

В официальном ответе Российской Федерации заявляется, что в изоляторах ПБСТИН пациентов не содержат долго и к ним применяется лишь временное физическое стеснение мягкими медицинскими повязками. «Особые условия содержания некоторых пациентов объясняются объективной необходимостью в связи с опасным аутоагрессивным поведением», — говорится в ответе. Относительно мужчины, жаловавшегося на отсутствие ложки и на пролежни, поясняется, что пациент подвержен аутоагрессии и постоянно стремится нанести себе ущерб всеми возможными методами. Например, говорится в ответе, он неоднократно глотал твердые предметы, в том числе гвозди, проволоку, зубные щетки и черенки от ложек, раздирал себе кожу в поясничной области. Приводится статистика по его госпитализациям в хирургические отделения казанских больниц, в ходе которых из его ЖКТ извлекали проглоченные предметы.

Остальным же пациентам выдается вся положенная посуда: «При каждом приеме пищи пациенты ФКУ «Казанская ПБСТИН» используют: кружку (пластмассовую) для питья, для приема первых и вторых блюд тарелки (дюралевые), в качестве прибора для приема пищи также используется дюралевая столовая ложка. Использование вилок и ножей не предусмотрено в психиатрических стационарах».

Сария Сабурская утверждает, во время многочисленных визитов в больницу подобных рассказов не слышала.

Из отчета делегации ЕКПП: «Также делегация зафиксировала жалобы в отношении одной конкретной медсестры. По словам пациентов, она избивает их. Некоторые санитары изредка толкают, бьют и пинают пациентов. Личность медсестры комиссия раскрыла руководителю учреждения. Комитет просит российские власти предоставить информацию о последующих действиях администрации в связи с этим».

Редакции «Реального времени» не удалось найти ответа на вопрос о том, применены ли какие-либо меры к персоналу: этой информации нет в официальном ответе Российской Федерации на отчет, отказался предоставлять ее и главврач ПБСТИН Рустем Хамитов.

Из отчета делегации ЕКПП: «Многие пациенты мужского пола в казанской федеральной больнице рассказали: если сотрудники видят, что они занимаются мастурбацией (непубличной, в своих постелях), то вкалывают им инъекции психотропных препаратов или механически ограничивают подвижность конечностей. Между тем любое наказание пациентов за мастурбацию в частном порядке равносильно унижающему достоинство наказанию и никогда не должно применяться».

Борис Менделевич комментирует приведенные факты так:

— Я приветствую благородную миссию, которую выполняет ЕКПП. Но после того как российскую психиатрию втянули в политику в 1970 годах, она сейчас, обжегшись на молоке, дует на воду. Поэтому, даже если нарушения сейчас есть, они не носят масштабного или системного характера. То есть, скорее всего, на местах срабатывает человеческий фактор. И еще один момент — все должно подтверждаться доказательствами, потому что не надо забывать: в этом заведении содержатся психически больные люди, которые иногда склонны сочинять, а иногда симулировать. Но! Если это действительно подтвержденные факты и если присутствуют элементы карательности, то это однозначно надо исправлять. Это наследие нашего прошлого, которое нужно выжигать каленым железом. Наше психиатрическое сообщество стремится к тому, чтобы быть наравне с международным.

Борис Менделевич: «Если это действительно подтвержденные факты и если присутствуют элементы карательности, то это однозначно надо исправлять. Это наследие нашего прошлого, которое нужно выжигать каленым железом». Фото newizv.ru

Бытовые условия: ожидается ввод нового корпуса

Из отчета делегации ЕКПП:

«Казанская больница расположена на обширной территории площадью 2,2 гектара и состоит из трех блоков для размещения пациентов, а также нескольких административных и хозяйственных построек. Территория огорожена стеной по периметру, увенчанной колючей проволокой. Пациенты размещаются в 13 отделениях. В каждой палате до 10 кроватей. В больнице отмечается переполненность, на одного пациента часто приходится менее 3 квадратных метров площади».

Делегации был показан недавно отстроенный пустующий жилой блок на 100 пациентов, который должен был начать функционировать в 2019 году. Сария Сабурская рассказала нам, что во время последнего своего визита в больницу 5 сентября как раз осмотрела новый корпус на предмет степени его готовности к вводу в эксплуатацию:

— Здание построено по всем нормативам и ГОСТам. В течение этого года оно войдет в строй. Исполком окончательно его принял, уже дали разрешение на его ввод, но учреждение непосредственно подчиняется Минздраву РФ, поэтому сейчас все документы направлены в Москву. Дело в том, что нужно новое штатное расписание — с учетом возросшей площади больницы. Нужны новые штатные единицы и технического, и медицинского персонала. Поэтому мы сейчас ждем приказа министра здравоохранения РФ о вводе в эксплуатацию этого здания и новое штатное расписание.

Сария Сабурская рассказала, что во время последнего своего визита в больницу 5 сентября осмотрела новый корпус на предмет степени его готовности к вводу в эксплуатацию. Фото yandex.ru

Дефицит персонала

Помимо уже упоминавшегося печального обстоятельства с отсутствием анестезиолога, штат больницы испытывает дефицит и других кадров. На момент визита делегации в больнице работали 30 психиатров (среди них 14 глав отделений), два врача общей практики, два невролога, физиотерапевт, рентгенолог, лаборант и старшая медсестра. Персонал отделений состоял из 287 медсестер (из них 14 старших медсестер) и 130 санитаров. Что касается междисциплинарного медицинского персонала, то здесь было четыре психолога, 18 социальных работников и 18 инструкторов по трудотерапии.

Директор проинформировал делегацию о том, что вакантных должностей в больнице достаточно много: были свободны около 20% должностей врачей (в основном психиатров), около 30% должностей медсестер и более 50% должностей санитаров.

Из отчета делегации ЕКПП:

«Большинство сотрудников работают в 12-часовые смены. В отделении в одну смену обычно дежурят две или три медсестры и одна санитарка, что крайне недостаточно для обеспечения надлежащего ухода и помощи, а также безопасности. Также этого количества людей недостаточно, чтобы обеспечить безопасность в отделении, где в среднем находятся 60 пациентов. В каждой палате дежурит сотрудник ФСИН».

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская прокомментировала эту проблему:

— Учитывая, что это учреждение закрытого типа, то охрану здесь ведет параллельно и ФСИН России. Что касается безопасности, там установлены 46 камер видеонаблюдения. Я все их посмотрела: они есть и в коридорах, и в мастерских, и в прогулочном дворике (кстати, на 13 отделений там обустроены восемь прогулочных дворов, зеленых и довольно уютных). Конечно, в больнице сейчас работают над увеличением штатной численности, чтобы специалистов хватало. Но я хотела бы отметить, что это проблема общая для России, поэтому ее сложно решить в один день.

Сария Сабурская: «Учитывая, что это учреждение закрытого типа, то охрану здесь ведет параллельно и ФСИН России. Что касается безопасности, там установлены 46 камер видеонаблюдения. Я все их посмотрела: они есть и в коридорах, и в мастерских, и в прогулочном дворике». Фото Ляли Гимадеевой (rusplt.ru)

Без предупреждения и почти инкогнито: как работает ЕКПП

28 февраля 1996 года Россия подписала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. За тем, как она выполняется, следит ЕКПП. Он занимается защитой прав людей, которых содержат в закрытых, изолированных от общества учреждениях: тюрьмах, полицейских участках, исправительных центрах для несовершеннолетних, на гауптвахтах, в центрах временного содержания, психиатрических лечебницах, домах для престарелых.

Делегации комитета имеют право посещать такие заведения во всех странах, ратифицировавших конвенцию, доступ им должен предоставляться беспрекословно. В Казани такая комиссия не впервые: несколько лет назад был еще один визит, отголосок трагической истории в отделе полиции «Дальний».

Сария Сабурская рассказала «Реальному времени»:

— У нас такая комиссия уже работала несколько лет назад, после того как случилась ситуация в отделе полиции «Дальний», тогда мы с ними встречались. Они посетили следственный изолятор на Япеева, несколько изоляторов временного содержания в Казани. Тогда они увидели, что многое делается после этой трагической ситуации, и замечаний в адрес ФСИН по Республике Татарстан они не высказали. Хочу отметить, что работают делегации самостоятельно, без сотрудников учреждений, даже без нашего присутствия. Я, конечно, пыталась посмотреть, как они ведут разговор и как выявляют проблемные ситуации, но мне этого сделать не удалось.

О визите комиссии Совет Европы предупреждает власти страны, но в учреждении, которое она собирается посетить, никогда не знают ни точного времени, ни состава делегации. Сария Харисовна рассказывает, что к визиту в психиатрическую больницу в Казани все же готовились: нужно было сделать так, чтобы комиссии не чинили никаких препятствий.

В больнице делегаты работали три дня: встречались с больными, осматривали помещения и территорию, изучали документы, беседовали с персоналом и руководством.

Сария Сабурская рассказала, что такая комиссия уже работала несколько лет назад, после того как случилась ситуация в отделе полиции «Дальний». Они посетили следственный изолятор на Япеева, несколько изоляторов временного содержания в Казани. Фото Олега Тихонова

«Отрабатываем ситуацию»: как действуют российские власти

Сабурская рассказала, что комиссия Совета Европы на протяжении года несколько раз направляла проект готовившегося отчета в Минздрав РФ:

— А они уже присылали нам. Ту же информацию мне присылала Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ. Я туда не раз ходила, мы приглашали заинтересованные ведомства для проверки, что и как изменилось. Приходили специалисты Росздравнадзора, и мы вместе с ними отрабатывали ситуацию в течение года. И вот последний мой визит — я хотела посмотреть, получили ли они разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса. И, конечно, я отрабатывала другие вопросы, которые были подняты. У меня это все на контроле. Мы заинтересованы в том, чтобы люди содержались в достойных условиях.

Главный врач ПБСТИН Рустем Хамитов давать комментарии «Реальному времени» отказался:

— Мы давали ответы на все эти вопросы на протяжении почти года с момента этой проверки. Все они опубликованы в официальных источниках. Поэтому не вижу необходимости повторять эти сведения снова. Есть комментарии Министерства юстиции, Минздрава России, ничего нового я вам не могу сказать. С момента выхода последней информации, изложенной Минюстом, ничего не изменилось.

На запрос, направленный в Минздрав РФ, в ведении которого находится Казанская ПБСТИН, редакция «Реального времени» ответа пока не получила.

