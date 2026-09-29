Костюк, Якушев, Паслер и еще шесть кандидатов отказались от мандатов в ГД

Об этом сообщает ЦИК России

Фото: Анастасия Фартыгина

Костюк, Якушев, Паслер, Хабиров, Федорищев, Шуваев, Хинштейн, Воробьев и Аксенов отказались от думских мандатов «Единой России». Об этом сообщает ЦИК России.

До них от мандатов отказались и представители Татарстана — раис республики Рустам Минниханов, Александр Лапин и Эльмира Зарипова. Все трое шли по федеральному списку «Единой России» от региона. Минниханов и Зарипова написали заявления об отказе, мандат Лапина освобождается из-за назначения вице-премьером Татарстана, где он будет курировать поддержку участников СВО.

Всего от Татарстана в Госдуму прошли 13 депутатов. В составе списка «Единой России» от республики мандаты также получили Айдар Метшин, Максим Топилин и Зявдат Салихов. В Приволжском округе победил Илья Вольфсон, в Нижнекамском — Олег Морозов, в Набережночелнинском — Альфия Когогина, в Альметьевском — Марсель Шайдуллин, в Центральном — Марат Нуриев. В Московском округе победу одержал Руслан Юсупов из ЛДПР.

Алсу Сабирзанова