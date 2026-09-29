«Центр информационных технологий РТ» объявил аукцион на 2,5 млн

Заявки принимаются до 8:00 мск 6 октября

Фото: Мария Зверева

АО «Центр информационных технологий Республики Татарстан» объявило аукцион на оказание услуг по организации служебных командировок сотрудников. Начальная цена контракта составляет 2,5 млн рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит бронировать и покупать авиа— и железнодорожные билеты на внутренние и международные рейсы, а также номера гостиниц в России и за ее пределами. Кроме того, в его задачи войдет оформление въездных виз.

Заявки принимаются до 8:00 мск 6 октября. Рассмотрение первых частей заявок назначено на 7 октября, подача ценовых предложений — на 8 октября. Итоги планируется подвести 9 октября.

Закупка проводится в форме электронного аукциона, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Ранее сообщалось, что на рекультивацию иловых полей в Казани направят более 663 млн рублей. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Алсу Сабирзанова