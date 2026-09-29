ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы по федеральному округу
Постановление приняли единогласно
Центризбирком зарегистрировал депутатов Госдумы девятого созыва, избранных по федеральному округу. Постановление приняли единогласно, передают РИА «Новости».
Всего по федеральному округу избраны 225 депутатов, еще 225 — по одномандатным. Глава ЦИК Элла Памфилова лично вручила мандаты: от КПРФ — Геннадию Зюганову, Юрию Афонину и Дмитрию Новикову, от «Единой России» — Владиславу Головину и Александру Сидякину, от ЛДПР — Леониду Слуцкому, Марии Воропаевой и Алексею Верещагину, от «Новых людей» — Сардане Авксентьевой, Ольге Степченко и Александру Демину, от «Справедливой России» — Марине Ким, Олегу Чернышеву и Сергею Кабышеву.
Напомним, выборы прошли с 18 по 20 сентября. В новый созыв вошли представители пяти партий, а также один от «Родины» и четыре самовыдвиженца. От Татарстана в Госдуму прошли 13 депутатов.
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