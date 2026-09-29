ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы по федеральному округу

Постановление приняли единогласно

Фото: Айдар Раманкулов

Центризбирком зарегистрировал депутатов Госдумы девятого созыва, избранных по федеральному округу. Постановление приняли единогласно, передают РИА «Новости».

Всего по федеральному округу избраны 225 депутатов, еще 225 — по одномандатным. Глава ЦИК Элла Памфилова лично вручила мандаты: от КПРФ — Геннадию Зюганову, Юрию Афонину и Дмитрию Новикову, от «Единой России» — Владиславу Головину и Александру Сидякину, от ЛДПР — Леониду Слуцкому, Марии Воропаевой и Алексею Верещагину, от «Новых людей» — Сардане Авксентьевой, Ольге Степченко и Александру Демину, от «Справедливой России» — Марине Ким, Олегу Чернышеву и Сергею Кабышеву.

Напомним, выборы прошли с 18 по 20 сентября. В новый созыв вошли представители пяти партий, а также один от «Родины» и четыре самовыдвиженца. От Татарстана в Госдуму прошли 13 депутатов.

Алсу Сабирзанова