К 2030 году в России модернизируют 75 аэродромов

Сейчас в стране работает 226 таких объектов

В России к 2030 году планируют модернизировать не менее 75 гражданских аэродромов. Сейчас в стране работает 226 таких объектов. О ходе программ строительства и обновления аэропортовых комплексов глава Росавиации Дмитрий Ядров доложил премьер-министру Михаилу Мишустину, передает пресс-служба правительства.

Часть объектов уже готова. Введены в эксплуатацию новые взлетно-посадочные полосы в Грозном и Махачкале, открыты терминалы в Благовещенске, Оренбурге и Барнауле. В 2026 году планируется завершить реконструкцию рулежных дорожек в Братске и инженерных сооружений в Перми, а на первый квартал 2027-го запланирован ввод аэропортового комплекса в Мирном. Согласованы проекты строительства аэровокзалов и инфраструктуры в Вологде, Салехарде и Смоленске.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По поручению президента сформирован фонд для капремонта аэродромных покрытий. В этом году завершится ремонт в Чебоксарах, Ульяновске, Ленске, Усть-Куйге, Тынде и Омолоне. На Дальнем Востоке и в Сибири строятся быстровозводимые аэровокзальные комплексы: новые здания уже открыты в Тиличиках и Богородском, до конца года работы завершатся в Палане, Туре, Аяне и Певеке.

— Несмотря на все вызовы, гражданская авиация продолжает развиваться. Это помогает расширять возможности для роста экономики российских субъектов и повышения качества жизни людей, — подчеркнул Мишустин.

Ранее сообщалось, что Минтранс предложил проводить ежегодные проверки всех авиакомпаний. Сейчас проверки проводятся раз в два года и только в отношении авиакомпаний с высокой категорией риска.

Алсу Сабирзанова