В Казани отопительный сезон стартует 1 октября

Первыми тепло получат школы, детсады и больницы, затем жилые дома

Фото: Динар Фатыхов

С 1 октября в Казани начинают подачу тепла в жилой фонд и социальные учреждения. Тепло получат более 16 тыс. потребителей — многоквартирные дома, объекты соцсферы, коммерческие и промышленные организации. Готовность инфраструктуры подтвердили все профильные организации, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

По нормативу отопление включают, когда среднесуточная температура держится на уровне +8° C пять суток подряд. Но в этом году решили начать раньше — по прогнозу, порог будет достигнут на следующей неделе, однако запуск откладывать не стали. Первыми тепло получат школы, детсады и больницы, затем жилые дома.

Надира Хасанова / realnoevremya.ru

Перед сезоном муниципальная комиссия проверила более 6 тыс. многоквартирных домов, 2 тыс. км уличных теплосетей, около 9 тыс. км внутридомовых сетей, три ТЭЦ и крупные котельные.

Если после старта отопления в квартире нет тепла или произошла протечка, жители могут обратиться в «Открытую Казань» по телефону +7 (843) 236-41-23 или в колл-центр мэрии +7 (843) 222-72-22. Линии работают с 8:00 до 20:00, ночью заявки принимает робот. Аварийные заявки принимают круглосуточно.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в России индексируются тарифы ЖКУ. Правительство устанавливает лишь предельные индексы, выше которых поднимать плату нельзя.

Алсу Сабирзанова