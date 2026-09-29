Татарстан за два года заменил 400 км коммунальных сетей на 12,5 млрд

По федеральной программе модернизации ЖКХ идут 17 объектов на 2,5 млрд. 14 завершены, выполнено — 97%

Износ инженерных сетей остается одной из самых острых проблем ЖКХ Татарстана. Чтобы ее решить, республика два года подряд работает сразу по двум программам модернизации — федеральной и республиканской. Результаты: 168 объектов, 419 километров замененных сетей, улучшение качества услуг для более чем 700 тысяч жителей. Общий объем средств превысил 12,5 млрд рублей. Об этом заявил начальник управления ЖКХ Минстроя РТ Айрат Галлямов.

Республиканская программа стартовала в 2025 году по решению раиса республики Рустама Минниханова — до этого модернизация шла только в рамках федерального нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Что делают в этом году

По федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» реализуется 17 объектов на 2,5 млрд рублей. 14 уже завершены, на трех работы продолжаются — выполнение составляет 97%. Планируется заменить 49 километров сетей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Республиканская программа масштабнее: 116 мероприятий, из которых 78 завершены, на 35 объектах продолжаются. Выполнение — 88,5%, цель — заменить 238 километров. Основные направления — водоснабжение (43 мероприятия), водоотведение (36) и теплоснабжение (51). Отдельный крупный блок — модернизация объектов теплоснабжения Нижнекамска: 43 мероприятия на 2,6 млрд рублей.

А есть еще ежегодные программы

По словам чиновника, помимо двух программ модернизации, в республике действуют ежегодные целевые программы. В прошлом году в рамках программы обеспечения населения питьевой водой построено и реконструировано 150 километров водопроводных сетей, 26 артезианских скважин и 30 водонапорных башен. По программе модернизации очистных сооружений заменено 10 километров сетей канализации и 8 объектов водоотведения. По программе ремонта сетей газопотребления в бюджетных учреждениях заменены 63 котла в 32 котельных. По программе реконструкции сетей газораспределения установлены 3 блочно-модульные котельные, 10 котлов наружного размещения и 14 котлов. Кроме того, построено 58 километров сетей водоснабжения до земельных участков, выделенных многодетным семьям.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2026 году эти программы продолжаются в прежних объемах финансирования. Программа питьевой воды выполнена на 95% — завершено 90 объектов из 95. Модернизация очистных сооружений и ремонт сетей водоотведения — на 99%, осталось 2 объекта из 5. Водоснабжение для многодетных семей — на 95%, в работе 3 объекта из 6. Обе газовые программы завершены: заменены 66 котлов, установлена 1 блочно-модульная котельная.

Дмитрий Зайцев