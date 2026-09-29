После матча Россия — Иран в Казани запустят бесплатные шаттлы
Автобусы отправятся в двух направлениях
29 сентября после футбольного матча между сборными России и Ирана болельщиков будут развозить бесплатные шаттлы. Автобусы отправятся в двух направлениях, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Шаттлы в сторону станции метро «Проспект Победы» будут ждать на проспекте Ямашева у остановки около стадиона. В сторону «Козьей Слободы» — со стороны улицы Чистопольской. Автобусы подадут к 20:30, время отправления будет зависеть от заполнения.
Также до и после матча усилят маршруты автобусов и трамваев рядом с «Ак Барс Ареной». В этот день при необходимости на некоторых участках дорог ограничат движение и парковку.
Напомним, игра начнется в 19:00. Территория стадиона откроется в 16:30. Перед игрой выступят группа «Корни» и дуэт RASA. Матч пройдет без Fan ID, для посещения достаточно электронного билета.
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