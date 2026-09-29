Госкомитет переписал тендер на гастропремию WhereToEat, сэкономив 330 тысяч

Свое помещение, свой звук, свой экран: Госкомитет по туризму нашел, где сэкономить на ресторанной премии

Фото: Артем Дергунов

В конце сентября Госкомитет Татарстана по туризму снова выставил закупку на организацию церемонии награждения всероссийской ресторанной премии WhereToEat Tatarstan 2026. Мероприятие пройдет 7 октября в ИТ-парке им. Башира Рамеева на ул. Спартаковской. Начальная цена контракта — 1,17 млн рублей. Летом, когда комитет только готовил тендер, сумма была полтора миллиона. Первый аукцион отменили — один из участников прислал запрос с шестнадцатью вопросами к документации, и заказчик предпочел не отвечать, а переработать техзадание.

Что не устроило участника

Жалобщик нашел в техзадании несколько несоответствий. Полная готовность площадки требовалась с 18:30 6 октября, а монтаж оборудования — только с 23:00 того же дня. Получалось, что площадка должна быть готова раньше, чем на нее начнут завозить технику. Одновременно в документации значилась конкретная дата проведения — 7 октября — и оговорка, что точные дата и время будут сообщены дополнительно, не позднее чем за 10 дней. Участник спросил, может ли заказчик перенести дату после заключения контракта и как компенсировать расходы исполнителя.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Отдельная претензия касалась оборудования. В техзадании фигурировал ноутбук Apple MacBook Air не старше 2024 года. Участник поинтересовался, какая технологическая необходимость требует именно MacBook и почему не подойдет техника, выпущенная ранее 2024 года, если она соответствует нужным характеристикам. Еще один вопрос — по шагу пикселя LED-экрана: в документации было указано «не менее 1,86 мм», хотя чем больше шаг, тем хуже качество — формулировка должна быть «не более».

Что изменилось в новой редакции

Главное изменение — подход к площадке. В первой редакции исполнитель должен был сам найти и снять зал: Вахитовский район, в радиусе 1,3 км от метро «Площадь Тукая», не меньше 900 кв. м, потолки от пяти метров. На это закладывали 630 тысяч — самая дорогая позиция. Теперь комитет предоставляет «свой» ИТ-парк, где уже есть экраны, сцена и звук. Исполнителю нужно привезти пресс-волл, кулисы и стулья. Цена позиции — 120 тысяч.

«Apple MacBook Air не ранее 2024 года» из техзадания убрали, заменив на «ноутбук» с теми же характеристиками. Линейный массив и сценические мониторы тоже исключили. Появились новые требования: онлайн-платформа для видеоконференций на 300 участников с трансляцией на «VK Видео» или Rutube.

Фуршет подорожал с 370 до 600 тысяч — его разделили на еду (466 тысяч) и обслуживание (133 тысячи). Порцию закусок уменьшили с 30 до 25 граммов, но прописали количество официантов — не менее 20. Официальная часть подешевела с 150 до 100 тысяч, но кандидатов на ведущего стало три вместо двух, и каждому требуется портфолио. На пресс-волле теперь логотипы Visit Tatarstan и Сбербанка — раньше был только один. Добавился раздел про музыкальные права: исполнитель самостоятельно приобретает лицензии и несет ответственность за их соблюдение.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Денис Петров